ВОЗ рекомендовала ревакцинацию от коронавируса людям с ослабленным иммунитетом

Эксперты пояснили, что люди с ослабленной иммунной системой «с меньшей вероятностью будут адекватно реагировать» на первичную вакцинацию, при этом они больше подвержены риску тяжелого течения COVID-19.
Эксперты ВОЗ также рекомендовали третью дозу вакцины людям старше 60 лет, которые привились китайскими препаратами Sinovac и Sinopharm. В консультативной группе подчеркнули, что при выполнении этой рекомендации страны должны сначала стремиться к максимальному охвату людей от 60 лет и старше двумя дозами вакцины, а затем вводить третью дозу, начиная с самых старших возрастных групп.
В начале августа ВОЗ призывала как минимум на месяц ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса, чтобы обеспечить равномерные поставки вакцин по всему миру.
Медицинский журнал The Lancet в сентябре опубликовал статью группы международных ученых, в которой ставится под сомнение необходимость массовой ревакцинации. В публикации говорится, что слишком раннее введение дополнительной дозы может вызвать такие побочные эффекты, как миокардит или синдром Гийена-Барре.
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