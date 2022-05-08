aA
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) собирает доказательства для возможного расследования военных преступлений в связи с ударами России (которые ВОЗ, как она утверждает, задокументировала) по медицинским учреждениям в Украине, сообщает Рейтер.
Bučoje ekshumuojami palaikai
Bučoje ekshumuojami palaikai
© EPA-ELTA

В субботу на пресс-конференции в Киеве директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан и глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявили, что воюющие стороны ответственны за недопущение нападений на медицинские учреждения, однако ВОЗ уже зафиксировала 200 таких случаев в Украине.

"Преднамеренные нападения на медицинские учреждения являются нарушением международного гуманитарного права и - в случае подтверждения расследованием - представляют собой военные преступления", - сказал Райан.

Статьи по теме:
Экс-глава КС Литвы: в связи с агрессией России против Украины необходим специальный трибунал
Ландсбергис: есть два правосудия - нормальных стран, а другое – людоедских  (1)

По его словам, ВОЗ продолжает собирать свидетельства таких военных атак. В организации верят, что "ООН, Международный уголовный суд и другие органы проведут необходимые расследования, чтобы оценить преступные намерения, стоящие за этими нападениями".

Россия неоднократно заявляла, что наносит удары только по объектам военной инфраструктуры. Москва отвергла предыдущие обвинения Украины и западных стран в возможных военных преступлениях, а также отрицала нападения на мирных жителей, пишет Рейтер.

Агентство также сообщает, что 10 мая ВОЗ рассмотрит резолюцию против России. Она предполагает возможное закрытие крупного регионального офиса в Москве, говорится в документе, ранее полученном агентством Рейтер.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

bbcrussian.com

TOP новостей

Tomas Rimvydis

Поиск работы в Литве: без опыта и знаний, но меньше чем за 1000 евро работать не идут

Поиск сезонных вакансий и сотрудников набирает...

Ukraina Ukraina Ukraina

Война в Украине. Из "Азовстали" эвакуированы все женщины, старики и дети, готовятся к эвакуации медиков и раненых военных

Российское вторжение в Украину продолжается больше...

Prorusiškas karys vaikšto prie daugiabučio, sugriauto per Rusijos vykdomą Ukrainos puolimą. Pietinė Mariupo dalis, Ukraina, 2022 kovo 28 d.

"Я ей пообещал, что мы дойдем!": как 60-летний мариуполец вышел пешком из города вместе с собакой

Пять дней в пути. Десятки блокпостов на пути к...

Спикер Сейма Литвы: день окончания войны напоминает, к чему приводит агрессия

Празднование окончания Второй мировой войны – это...

Глава Минздрава Литвы — об ошибках в управлении пандемией: поменял бы работу трех учреждений

Планируемая реформа медицинских учреждений и...