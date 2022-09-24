ВОЗ проводит лотерею в помощь Украине с участием звезд

Британские поп-звезды Гарри Стайлз и Эд Ширан, американский баскетболист и актер Шакил О'Нил, украинский боксер Владимир Кличко и ряд других мировых звезд пожертвовали свои личные вещи, чтобы собрать деньги для Украины, обороняющейся против полномасштабного российского вторжения. В субботу, 24 сентября, Фонд Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) запустил портал Human Kind, на котором проводится розыгрыш в пользу Украины.

В частности, Стайлз пожертвовал пластинку со своим автографом, О'Нил и другие спортсмены подписали майки. Владимир Кличко направил на акцию свою боксерскую перчатку, а британская поп-легенда Энни Леннокс - солнцезащитные очки. По словам Леннокс, она "глубоко потрясена" кадрами с войны в Украине и призывает всех помочь жителям этой страны.

Лотерея будет продолжаться до конца октября

Фонд ВОЗ намерен собрать более 55 миллионов евро, чтобы поддержать работу организации в Украине и соседних государствах. Всем, кто хочет участвовать в розыгрыше, необходимо заплатить в пересчете 5-10 евро за один лотерейный билет, победители будут определены фондом 31 октября.

По собственным данным ВОЗ, в начала открытого российского вторжения в Украину она поставила этой стране 1300 тонн помощи, в том числе, медикаментов, машин скорой помощи и хирургического оборудования.