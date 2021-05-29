ВОЗ против вмешательства политиков в расследование происхождения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) раскритиковала вмешательство политиков в расследование происхождения коронавируса SARS-CoV-2. "Мы просим отделить науку от политики и оставить нас в адекватной, позитивной атмосфере для поиска ответов. Политика отравляет расследование. Доводить ВОЗ до ситуации, в которой она теперь оказалась, несправедливо по отношению к ученым. Это ставит организацию в положение, в котором невозможно дать ответы, интересующие мировое сообщество", - заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майко Райан на пресс-конференции в Женеве в пятницу, 28 мая.

На ВОЗ оказывается все более сильное давление с целью заставить ее начать новое расследование происхождения коронавируса. Дата запуска второй фазы расследования, однако, пока не назначена. Сначала организация желает дождаться рекомендаций технических экспертов.

Давление политиков

Президент США Джо Байден 26 мая поручил американским спецслужбам усилить работу по выявлению возможной аварии в институте вирусологии в китайском городе Ухань. В Белом доме не исключают, что утечка вируса из лаборатории этого института могла привести к пандемии коронавируса, в результате которой погибли уже более 3,5 млн человек.

В ходе недавней конференции ВОЗ ясности потребовали и страны Евросоюза, а также некоторые другие члены всемирной организации. Они запросили информацию о дальнейших шагах ВОЗ в деле расследования происхождения коронавируса. По их мнению, это имеет решающее значение для предотвращения будущих пандемий.

Выводы международной экспертной группы

В марте международная группа экспертов, созданная ВОЗ, назвала утечку коронавируса из лаборатории в Ухане "крайне маловероятной". При этом эксперты отказались от дальнейшей отработки данной версии, заявив, что коронавирус скорее всего передался человеку от летучей мыши через промежуточное звено.

Отчет экспертов сразу же вызвал волну недоверия. Многие страны выразили обеспокоенность тем, что экспертам, в ходе расследования в Китае, не был предоставлен доступ к необходимой информации.