ВОЗ призывает принять меры против распространения оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает принять ряд мер против дальнейшего распространения оспы обезьян. "Выявление подтвержденных и предполагаемых случаев обезьяньей оспы без истории поездок в эндемичные районы во многих странах нетипично, поэтому крайне необходимо повысить осведомленность об оспе обезьян и провести комплексную работу по выявлению случаев заболевания и изоляции (с предоставлением поддерживающей терапии), отслеживанию контактов и поддержке, чтобы ограничить последующую передачу", - говорится в заявлении ВОЗ, опубликованном в ночь на воскресенье, 22 мая.

По данным организации, случаи заражения людей оспой обезьян к настоящему времени обнаружены в Европе, Северной Америке и Австралии, преимущественно среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами. Однако ввиду пока еще ограниченного характера наблюдений вполне вероятно, что заболевание будет фиксироваться и среди других групп населения в других странах. К 21 мая, согласно оценке ВОЗ, в мире выявили около 90 подтвержденных случаев заражения оспой обезьян. У порядка 30 человек есть подозрение на заболевание. Пока не зафиксировано ни одного летального исхода.

Эксперты не ждут новой пандемии

Впервые оспа обезьян у человека была выявлена в Демократической Республике Конго в 1970 году. Отдельные случаи заболеваний наблюдались в странах Центральной и Западной Африки.

Несмотря на ожидаемый рост числа заражений обезьяньей оспой в ближайшее время, эксперты пока не видят поводов для серьезного беспокойства. "Нам не стоит бояться новой пандемии", - заявил в интервью немецкому изданию Die Zeit Online вирусолог Герд Зуттер (Gerd Sutter) из Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана.

Он отметил, что оспа обезьян - это зоонозное заболевание, передающееся человеку от животных. Его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер.

Страны ВОЗ обсуждают вирус в Женеве

Участники открывшейся 22 мая в Женеве 75-й Всемирной ассамблеи здравоохранения сосредоточат внимание на вопросах построения здоровой и мирной планеты. В главном ежегодном форуме ВОЗ, который впервые с 2019 года проходит в очном формате, принимают участие представители 194 государств - членов организации, включая Россию. Одной из тем форума будет распространение вируса обезьяньей оспы.

Кроме того, ассамблея должна утвердить генерального директора ВОЗ на следующий пятилетний срок. Ранее на этот пост была выдвинута кандидатура действующего главы организации Тедроса Адханома Гебрейесуса.