ВОЗ приостановила сертификацию "Спутника" из-за технических сложностей, вызванных санкциями

Причиной приостановки стали технические сложности, вызванные санкциями. Инспекция ВОЗ должна была приехать в Россию 7 марта, однако из-за проблем с доступностью авиарейсов и прекращением работы Visa и Mastercard в России он был отложен.

В ВОЗ подчеркнули, что новая дата будет назначена как только это станет возможным.