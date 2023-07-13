ВОЗ предупреждает о новом грозящем пандемией вирусе

Конго-крымская геморрагическая вирусная болезнь (ККГЛ) распространена в Африке, на Ближнем Востоке, на Балканах, в Крыму, России, Ираке, Пакистане и западном Китае. Смертность составляет от 15 до 35 процентов при отсутствии лечения и 40 процентов в случае вспышки заболеваемости. В Испании, например, первые случаи заражения вирусом были зафиксированы в 2011 и 2016 годах.

Вирусное заболевание в настоящее время включено в список приоритетных патогенов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В этот список вошли заболевания, которые могут вызывать масштабные вспышки и пандемии, сообщает Forbes.

Возбудитель — РНК-вирус Конго-крымской геморрагической лихорадки, относящийся к семейству Nairovirus семейства Bunyaviridae.

Поскольку температура Земли повышается из-за изменения климата, более теплая окружающая среда способствовала расширению среды обитания клещей, передающих найровирус, вызывающий ККГЛ, особенно в регионах Европы с умеренным климатом.