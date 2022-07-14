ВОЗ предупреждает о новой волне ковида: чем отличаются варианты BA.4 и BA.5 и нужно ли их опасаться

"Новые волны вируса вновь наглядно демонстрируют, что Covid-19 еще далеко не закончился", — заявил на пресс-конференции глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, по словам которого вирус свободно передвигается по миру, а многие страны не справляются с бременем госпитализации больных в острой форме и, одновременно, лечения постковидных осложнений.

В прошлую пятницу экстренный комитет ВОЗ по ковиду заключил в результате заседания в онлайн-режиме, что пандемия остается международной угрозой общественному здоровью. По словам исполнительного директора Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям доктора Майкла Райана, за последние две недели число случаев заражения коронавирусом, о которых было сообщено ВОЗ, подскочило на 30%, причем в основном за счет штаммов "Омикрона" BA.4 и BA.5.

При этом в комитете ВОЗ признают, что траектория эволюции вируса и характеристики возникающих штаммов остаются "неопределенными и непредсказуемыми".

Что представляют собой BA.4 и BA.5?



Разновидности коронавируса BA.4 и BA.5 были впервые выявлены в Южной Африке в прошлом году, и с тех пор быстро распространились по всему миру, так что вскоре, по мнению экспертов, они могут стать доминантными в Европе и США.

Ковид, как и все вирусы, размножается за счет клонирования собственной РНК, но механизм этот нельзя назвать идеальным. Ошибки в копировании (мутации) приводят к тому, что новый вирус генетически может немного отличаться от матрицы. И если такие изменения пошли ему на пользу, новый вариант получает преимущества над старым и начинает процветать — до следующей удачной мутации. Среди наиболее известных генетических версий коронавируса были "Альфа" и "Дельта", вызвавшие волны массового заражения.

BA.4 и BA.5 — близкие родственники варианта "Омикрон", который вызвал волну заболеваний прошлой зимой, но оказался менее опасным для здоровья. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, он значительно реже приводит к смерти пациентов или требует их госпитализации.

Еще в марте ВОЗ приступила к отслеживанию этих вариантов, поскольку они распространялись быстрее других.

И в самом деле сегодня они присутствуют в большинстве европейских стран и грозят затмить все другие разновидности коронавируса. В Португалии, к примеру, это уже произошло со штаммом BA.5. Сходные тенденции наблюдаются в США и даже Австралии.

Насколько опасны эти варианты?



Считается, что варианты "Омикрона" BA.4 и BA.5 не более смертельны, чем другие типы ковида.

В любом случае большинство населения уже приобрело определенный иммунитет за счет прививок или ранее перенесенного заболевания, что в целом снижает риск и заражения, и, в случае, если оно все же произошло, тяжелого течения болезни.

Однако судя по всему эти новые варианты (строго говоря, даже подварианты, потому что в прямом смысле вариантом является сам "Омикрон") более вирулентны, то есть ими легче заразиться.

Отчасти это связывают с тем, что наш иммунитет к коронавирусу со временем ослабевает, но многое зависит и от самой мутации (благоприятной для вируса и неприятной — для нас).

Другое объяснение заключается в том, что многие страны отказались от связанных с пандемией ограничений, контроль ослаб, контакты между людьми увеличились и вирус получил новый шанс.

К тому же (ох уже эти мутации) BA.4 и BA.5 обладают способностью заражать людей, которые даже недавно переболели другими вариантами "Омикрона". "У нас есть множество свидетельств того, что люди, уже заражавшиеся "Омикроном", заражаются и вариантом BA.5. Это мы знаем точно", — сказал агентству Рейтер американский вирусолог Грегори Поланд.

Есть ли надежная защита от этих штаммов?



Как и в случае с другими вариантами коронавируса, риску тяжело заболеть ковидом больше всего подвержены пожилые люди, а также те, у кого ослаблен иммунитет или есть серьезные проблемы со здоровьем.

Лучшей, хотя и не идеальной, защитой на сегодня, по мнению экспертов, остается вакцинация и последующие бустерные прививки. Они существенно снижают риск тяжелого протекания болезни в случае заражения основными вариантами коронавируса "Альфа", "Бета", "Гамма" и "Дельта". Врачи настаивают на том, что все мы должны получить положенные дозы прививок для защиты как от существующих, так и возможных новых вариантов коронавируса.

Кстати, новые версии вакцин против новых вариантов уже разрабатываются и испытываются, и производители, в случае необходимости, могут резко нарастить их производство, а регуляторы готовят новые правила, позволяющие ускорить процесс одобрения новых вакцин.