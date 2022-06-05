Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 780 подтвержденных в лабораториях случаях инфицирования оспой обезьян по всему миру, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте организации в субботу, 4 июня.

Таким образом, количество подтвержденных случаев с 29 мая увеличилось на 523, пишет ВОЗ. Они были зафиксированы в 27 странах, не являющихся эндемичными для этого заболевания, отмечает организация. В большинстве из них заражения были связаны с половыми контактами между мужчинами, говорится в отчете организации.

В подавляющем числе подтвержденных случаев пациенты сообщали о поездках в страны Европы и Северной Америки, а не в Западную или Центральную Африку, где вирус оспы обезьян эндемичен. "Подтверждение оспы обезьян у лиц, не посещавших эндемичные районы, нетипично, и даже один случай оспы обезьян в неэндемичной стране считается вспышкой", - пояснили во всемирной организации.

По состоянию на 2 июня ВОЗ не зарегистрировала случаев смерти, связанных с вспышкой заболевания в странах, для которых оно нетипично, но из эндемичных стран продолжают поступать сообщения о летальных исходах.

Больше всего людей - 58 - умерло в Демократической республике Конго, трое человек скончались в Конго, по два смертных случая были зафиксированы в Камеруне, ЦАР и один - в Нигерии, сообщает ВОЗ. Риски на глобальном уровне из-за выявления заболевания в организация оценивает как "умеренные".

В мае глава подразделения по особо опасным патогенам в Европейском бюро ВОЗ Ричард Пебоди заявил, что, несмотря на случаи заражения оспой обезьян, массовая вакцинация от этой болезнине требуется. По его словам, соблюдения правил личной гигиены и безопасной половой жизни будет достаточно, чтобы контролировать распространение инфекции.