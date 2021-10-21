"Могу вам точно сказать, что мы не справляемся, — цитирует представителя ВОЗ "Би-би-си", — Нам нужно действительно ускориться, а в противном случае знаете, что произойдет? Эта пандемия будет продолжаться на год дольше, чем ей следовало бы".
Представитель ВОЗ объяснил, что развитые государства не выполняют свои обязательства по программе предоставления препаратов беднейшим регионам.
Если в большинстве стран мира привито 40% жителей или больше, то в Африке курс вакцинации прошли только 5% населения. При этом, согласно подсчетам благотворительных организаций, только одна из семи доз вакцины, обещанных самым бедным жителям планеты, действительно достигают цели.
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