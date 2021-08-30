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Уже к декабрю в Европе и Центральной Азии от последствий коронавирусной инфекции могут умереть 236 тысяч человек, полагает ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения призвала наращивать темпы вакцинации от коронавируса.
Koronavirusas
Koronavirusas
© AFP / Scanpix

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает резкого увеличения количества смертей в Европе и странах Центральной Азии от последствий коронавирусной инфекции. К началу декабря в этом регионе могут умереть от ковида еще 236 тысяч человек, заявил региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клуге (Hans Kluge) в понедельник, 30 августа, в Копенгагене.

По словам Клуге, до сих пор в 53 странах Европы и Центральной Азии от COVID-19 умерли 1,3 млн человек, в регионе зарегистрировано 64 млн случаев заражения коронавирусом. Представитель ВОЗ выразил обеспокоенность резким ростом количества заражений: в 33 странах региона эти показатели выросли в последнее время на десять и более процентов.

Клуге объяснил происходящее широким распространением более заразного "дельта"-варианта коронавируса, отменой антикоронавирусных ограничений и ростом туризма. Региональный директор призвал наращивать темпы вакцинации, отметив, что в менее благополучных странах региона от коронавируса полностью привиты лишь шесть процентов населения.

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Deutsche Welle
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