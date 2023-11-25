ВОЗ обеспокоена судьбой директора больницы "Аш-Шифа"

Ранее в ЦАХАЛ и "Шин-Бет" заявили, что решение по поводу дальнейшего содержания Абу Салмии под стражей будет принято "исходя из результатов расследования причастности директора к террористической активности".

"Были задержаны три медицинских работника из Палестинского общества Красного Полумесяца и трое - из "министерства здравоохранения" (подконтрольного террористической организации ХАМАС. - Ред.)", - сообщила ВОЗ. По ее данным, с тех пор двоих задержанных отпустили, однако судьба еще четверых, включая самого Абу Салмию, остается неизвестной. Организация призвала израильскую сторону "обеспечить полное соблюдение их законных прав и прав человека на время задержания".

Всемирная организация здравоохранения в пятницу, 24 ноября, заявила, что обеспокоена судьбой директора больницы "Аш-Шифа" Мухаммада Абу Салмии, передает агентство AFP. В среду Абу Салмия и пятеро других медработников были арестованы Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) по подозрению в сотрудничестве с боевиками террористического движения ХАМАС и вывезены для допроса общей службой безопасности Израиля ("Шин-Бет").

Израиль обвиняет ХАМАС в использовании больниц

Израиль неоднократно обвинял боевиков ХАМАС в том, что те используют больницы в секторе Газа для маскировки своей военной инфраструктуры. В частности, на территории крупнейшей в палестинском эксклаве больницы "Аш-Шифа" израильские военные, по их утверждениям, обнаружили командный пункт ХАМАС, склад оружия и целый комплекс подземных тоннелей, включая 55-метровый, который был показан на опубликованном ЦАХАЛ видео.

По словам представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари, похожие следы деятельности террористов были обнаружены и в других больницах сектора Газа - таких, как "Ар-Рантиси" и "Аль-Кудс". "Это не случайность, это система работы ХАМАС", - заявил Хагари.

24 ноября в ЦАХАЛ заявили, что уничтожили систему тоннелей под "Аш-Шифой".

Нападение ХАМАС на Израиль