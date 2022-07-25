Обновила ВОЗ и цели вакцины. Во всех странах мира двумя дозами вакцины должны быть привиты 100 проц. медицинского персонала и 100 проц. людей в возрасте старше 60 лет и других лиц, которые особенно уязвим в связи с сопутствующими заболеваниями. Своей цели вакцинировать до середины года 70 проц. населения во всех странах ВОЗ не достигла. До конца июня это сделали только 58 стран.
Согласно исследованию Лондонского императорского колледжа, опубликованному в июне в журнале The Lancet, вакцины от коронавируса спасли жизни почти 20 млн. человек. Но в самых бедных странах привиты только 28 проц. людей старшего возраста и 37 проц. медицинского персонала.
"Даже привив 70 проц. популяции, не удастся избежать смертей, системы здравоохранения испытают давление, а для оживления мировой экономики возникнет угроза, если не будет вакцинировано достаточно работников системы здравоохранения, пожилых людей и больных", - сказал генеральный секретарь ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
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