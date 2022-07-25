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Вакцины от коронавируса спасли жизни миллионов людей, но не снизили существенно распространение вируса, отмечает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Поэтому в пятницу организация призвала ученых создавать новые вакцины, которые бы значительно снизили риск заражения. Поскольку в противном случае сохранится опасность появления новых штаммов вируса, против которых вакцина будет менее эффективна. Нужны также вакцины, которые более просты в использовании, например, в форме спреев в нос.
Vakcinacija
Vakcinacija
© Scanpix

Обновила ВОЗ и цели вакцины. Во всех странах мира двумя дозами вакцины должны быть привиты 100 проц. медицинского персонала и 100 проц. людей в возрасте старше 60 лет и других лиц, которые особенно уязвим в связи с сопутствующими заболеваниями. Своей цели вакцинировать до середины года 70 проц. населения во всех странах ВОЗ не достигла. До конца июня это сделали только 58 стран.

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Согласно исследованию Лондонского императорского колледжа, опубликованному в июне в журнале The Lancet, вакцины от коронавируса спасли жизни почти 20 млн. человек. Но в самых бедных странах привиты только 28 проц. людей старшего возраста и 37 проц. медицинского персонала.

"Даже привив 70 проц. популяции, не удастся избежать смертей, системы здравоохранения испытают давление, а для оживления мировой экономики возникнет угроза, если не будет вакцинировано достаточно работников системы здравоохранения, пожилых людей и больных", - сказал генеральный секретарь ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

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