ВОЗ не исключает окончания пандемии в Европе после волны "омикрона"

По его словам, "вполне вероятно, что регион движется к заключительной фазе пандемии". Однако Клуге предупредил о необходимости внимательного наблюдения за возможными новыми вариантами SARS-CoV-2.
Глобальный иммунитет
Как отметил представитель ВОЗ, после того, как волна "омикрона" в Европе спадет, "в течение нескольких недель и месяцев будет существовать глобальный иммунитет, либо благодаря вакцинации, либо из-за того, что люди получили иммунитет после инфекции". На ситуацию может повлиять и приближение теплого времени года.
"Итак, мы можем приготовиться к периоду затишья, прежде чем COVID-19 сумеет вернуться назад в конце года, однако пандемия не обязательно вернется", — подытожил Клуге. Тем не менее, по его словам, коронавирус "удивил нас более чем однажды, так что надо сохранять большую осторожность".
Омикрон-мутация
По оценкам ВОЗ, более 60 процентов жителей европейского региона могут заразиться омикрон-мутацией SARS-CoV-2 до марта. Вариант B.1.1.529, названный "омикрон", впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР в ноябре 2021 года. ВОЗ присвоила ему тогда статус "вызывающего беспокойство".
В некоторых странах ЕС видят в очень заразном, но менее опасном омикрон-варианте SARS-CoV-2 шанс выйти из пандемии ковида и начинают отменять ограничения. В Германии с этим не спешат.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава МИД Литвы: мы считаем, что война возможна (40)
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...
Страны НАТО перебрасывают дополнительные силы в Восточную Европу в Литву прибудут истребители из Дании (2)
На фоне усиления российского военного присутствия...
В Литве планируют время четвертой вакцины от коронавируса, недоверие жителей растет (12)
Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис сообщает, что в...
В Литве жители обязательно должны изолироваться только после контакта в семье (7)
С 24 января в Литве жители обязательно должны...
Коронавирус в Литве: 3637 новых случаев и 2 смерти
За минувшие сутки в Литве было выявлено 3637 новых...