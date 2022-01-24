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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает завершения пандемии в Европе после окончания нынешней волны распространения омикрон-варианта коронавируса. Об этом в воскресенье, 23 января, заявил директор ВОЗ в европейском регионе Ханс Клуге в интервью AFP, передает DW.
ВОЗ не исключает окончания пандемии в Европе после волны "омикрона"
© AFP / Scanpix

По его словам, "вполне вероятно, что регион движется к заключительной фазе пандемии". Однако Клуге предупредил о необходимости внимательного наблюдения за возможными новыми вариантами SARS-CoV-2.

Глобальный иммунитет

Как отметил представитель ВОЗ, после того, как волна "омикрона" в Европе спадет, "в течение нескольких недель и месяцев будет существовать глобальный иммунитет, либо благодаря вакцинации, либо из-за того, что люди получили иммунитет после инфекции". На ситуацию может повлиять и приближение теплого времени года.

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"Итак, мы можем приготовиться к периоду затишья, прежде чем COVID-19 сумеет вернуться назад в конце года, однако пандемия не обязательно вернется", — подытожил Клуге. Тем не менее, по его словам, коронавирус "удивил нас более чем однажды, так что надо сохранять большую осторожность".

Омикрон-мутация

По оценкам ВОЗ, более 60 процентов жителей европейского региона могут заразиться омикрон-мутацией SARS-CoV-2 до марта. Вариант B.1.1.529, названный "омикрон", впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР в ноябре 2021 года. ВОЗ присвоила ему тогда статус "вызывающего беспокойство".

В некоторых странах ЕС видят в очень заразном, но менее опасном омикрон-варианте SARS-CoV-2 шанс выйти из пандемии ковида и начинают отменять ограничения. В Германии с этим не спешат.

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Deutsche Welle
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