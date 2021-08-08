Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может ввести имена созвездий для обозначения новых вариантов коронавируса SARS-CoV-2. Об этом эксперт организации Мария Ван Керкхове рассказала в интервью британскому изданию The Telegraph, опубликованном в субботу, 7 августа. "Нам, вероятно, не хватит греческого алфавита, но мы уже изучаем следующую серию названий", — объяснила она.

Альтернатива — имена древнегреческих богов и богинь

Еще одной альтернативой выступали имена древнегреческих богов и богинь, добавила Керкхове. Позднее от этого варианта было решено отказаться.

ВОЗ видит признаки дискриминации в привязке названий вариантов вируса к местам, в которых они впервые были обнаружены. В конце мая организация стала называть мутации вируса по одной из 24 букв греческого алфавита.

РНК-содержащий вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, с начала пандемии выявлен более чем у 202 млн жителей планеты, свыше 4 млн больных этой инфекцией умерли, около 182 млн выздоровели. Больше всего подтвержденных заражений (более 35 млн) и летальных исходов (свыше 615 тысяч) приходится на США.