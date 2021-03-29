Наиболее вероятной причиной пандемии коронавируса SARS-CoV-2 является его передача человеку от летучих мышей через животное-посредника. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), обнародованном в понедельник, 29 марта, в Женеве.

В документе отмечается, что гипотеза об утечке вируса из лаборатории в китайском Ухане является "крайне маловероятной". Эту версию особенно активно продвигал бывший президент США Дональд Трамп. Исследователи рассмотрели несколько версий передачи человеку SARS-CoV-2. Несмотря на то, что самой вероятной признана гипотеза о животном-посреднике, они не исключили и прямой передачи коронавируса от летучих мышей человеку.

Международные эксперты по зоологии, эпидемиологии и другим дисциплинам в январе посетили Ухань, где на протяжении нескольких недель изучали возможные истоки пандемии. Китай в этой связи отметил, что данная миссия была бы невозможной без поддержки со стороны научных кругов КНР. На данное время коронавирусом во всем мире заразились уже 127 млн человек, более 2,78 млн из них умерли.