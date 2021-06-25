ВОЗ: индийский штамм коронавируса в два раза заразнее обычного

Из-за этого, по ее словам, один человек может заразить «не двух, а четырех, шестерых и даже восьмерых» человек (цитата по ТАСС). Поэтому ВОЗ стала фиксировать больше случаев заражения всех членов семьи.

Сваминатан отметила, что из-за высокой скорости распространения штамм «Дельта» может стать доминирующим в мире. Сейчас он есть более чем в 85 странах.

Эксперт ВОЗ добавила, что большинство применяемых в мире вакцин эффективны «по крайней мере для предотвращения тяжелого протекания болезни». При этом мутация штамма «Дельта» потенциально может влиять на эффективность воздействия антител на вирус, отметила Сваминатан. Также в ВОЗ обеспокоены, что этот штамм «возможно, становится более смертоносным».