ВОЗ готовится к вспышкам холеры в Мариуполе. Что это значит для России?

Российские СМИ пишут о профилактике холеры уже месяц. Би-би-си разобралась, с чего все началось и есть ли риск распространения холеры в России.

"Средневековые условия жизни"



В конце апреля Владимир Путин сообщил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, что боевые действия в Мариуполе закончились, а 140 тысяч беженцев "могут ехать куда угодно". "Мы их не держим", — добавил президент России.

Когда Путин говорил с Гутерришем, Россия уже два месяца бомбила Мариуполь. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко со ссылкой на власти непризнанной ДНР сообщал, что в Мариуполе разрушено 60% домов. Президент Украины Зеленский в середине апреля оценивал количество погибших в Мариуполе в несколько десятков тысяч человек.

Через два дня после заявления Путина о беженцах пресс-служба Мариупольского горсовета опубликовала предупреждение о "смертоносных эпидемиях" и потребовала срочной эвакуации 100 тысяч местных жителей.

"Оккупанты не в состоянии обеспечить имеющееся население продуктами, водой и медикаментами. Они блокируют все попытки эвакуации. А без этого люди будут умирать. Сейчас в разрушенном Мариуполе средневековые условия жизни", — говорилось в сообщении мэра города Вадима Бойченко.

В этот же день, 28 апреля, Роспотребнадзор издал постановление из 40 пунктов и подпунктов "О дополнительных мерах по профилактике холеры в Российской Федерации", подписанное главным государственным санитарным врачом Анной Поповой. Некоторые пункты — в частности, обеспечить контроль питьевой и сточной воды, особенно в местах временного размещения прибывших в Россию, а также информировать граждан о профилактике холеры Попова требовала выполнить к 1 июня.

Холера — острая диарейная инфекция, которая возникает при попадании в организм зараженных пищевых продуктов или воды. При отсутствии лечения в течение нескольких часов она может привести к смерти. В мире ежегодно фиксируется от 1,3 до 4 млн случаев заболевания холерой и 21 000 — 143 000 случаев смерти от нее. В России эпидемии холеры не регистрируются с 1985 года. Но в 1994 году в Дагестане была вспышка холеры, тогда СМИ писали о не менее 143 заболевших.

Из документа Роспотребнадзора следует, что особенно ведомство рекомендует озаботиться профилактикой холеры приграничным с Украиной регионам: Ростовской, Курской, Белгородской, Воронежской, Брянской областям, Краснодарскому краю, аннексированным в 2014 году Крыму и Севастополю. Кроме мониторинга сточных вод и водоемов, чиновники должны контролировать и центры временного содержания прибывающих из других стран, говорится в распоряжении.

Одновременно с выходом документа правительство Ростовской области в конце апреля отчитывалось, что у беженцев из Украины берут анализы на холеру, все тесты — отрицательные.

Разрушенная канализация



Сразу после постановления Роспотребнадзора журналисты правительственного издания "Парламентская газета" попросили прокомментировать документ заведующего кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого медицинского университета имени Сеченова академика Николая Брико.

Ученый, возможно, оторванный от новостной повестки, заверил журналистов, что эпидемия холеры России не угрожает, потому что "у холеры, как и у брюшного тифа, основной механизм передачи — фекально-оральный, а путь передачи — водный". Брико считает, что холера в Украине встречается нечасто.

Действительно, последние 14 случаев заражения холерой в Мариуполе были зафиксированы в 2011 году. Тогда причиной заражений санэпидемстанция Донецкой области называла свежевыловленную морскую рыбу из той части моря, куда попали канализационные стоки.

Спустя одиннадцать лет в Мариуполе снова проблемы с канализацией. Она, как и городское водоснабжение, была разрушена во время ожесточенных боев. На улицах и под завалами зданий до сих пор разлагаются трупы, которые некому было из города вывезти. Грязь, мусор и человеческие останки могут попадать в подземные и сточные воды.

Холера и фейки



Пока региональные минздравы готовят медработников и думают, как обычные больницы в случае необходимости превратить в холерные изоляторы, в социальных сетях и мессенджерах началась спам-атака. Тысячами рассылались фейковые сообщения, которые пугали россиян, что питьевая вода в южных регионах заражена холерной палочкой.

В официальном телеграм-канале правительства Брянской области назвали эту информацию недостоверной и для пущей убедительности добавили, что "сообщения о холере распространяют украинские пропагандисты".

Неизвестно, читают ли украинские разведчики канал правительства Брянской области, но через два дня Главное управление разведки минобороны Украины предположило, что постановление Роспотребнадзора о холере, а также связанные с ним проверки и подготовки означают, что "в конце мая — начале июня руководство РФ может прибегнуть к провокациям в приграничных с Украиной районах. Ответственность за это традиционно попытаются перевести на Украину, обвинив в "применении биологического оружия".

Подспудные страхи о биологических исследованиях и оружии, которое США якобы готовятся применить против России, российская власть распространяет не первый год. В 2017 году на заседании Совета по правам человека Владимир Путин рассказывал, что США собирают "биоматериал россиян". "Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос — вот это зачем делается?" — сказал он.

Досье для президента



Пока что российские провластные СМИ честно отрабатывают пункт постановления Роспотребнадзора об информировании граждан о профилактике холеры. Ежедневно они публикуют десятки заметок о том, как проходят учения по выявлению заболевания.

Но по данным истории запросов в "Яндексе", после майских праздников интерес к этой теме у россиян пошел на убыль.

Тогда в середине мая с новыми заявлениями выступил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Он обвинил Украину и США в том, что Мариуполь "использовался как региональный центр для сбора и паспортизации возбудителей холеры". Кроме холеры, российские военные во время расследования в Украине обнаружили якобы зараженные туберкулезом купюры, а в участии в военно-биологических проектах против России обвинили не только США, но и Германию, Польшу, а также фармацевтические компании Pfizer, Moderna, Merck и Gilead.

Помочь минобороны в расследованиях работы биолабораторий в Украине взялись и Госдума с Совфедом. В составе комиссии вызвались работать 28 госслужащих — депутаты и сенаторы. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая по итогам работы группы пообещала составить досье для президента России, где будут "выстроены все причинно-следственные связи, обозначены все угрозы и вызовы, а также все причастные организации, субъекты международного права, должностные лица".

"На улицах просто болото"

Тем временем в Мариуполе, по сообщениям неправительственных организаций, "на улицах просто болото, и канализационная вода смешивается с питьевой". Советник мэра Петр Андрищенко рассказывает, что водоснабжение в городе не налаживается.

"Удивительным образом каждый шаг оккупантов только ухудшает положение в городе. Каждый. Вода оборачивается потопами и угрозой холеры. Электричество — пожарами. Во что превратится попытка обогреть людей зимой — загадка со многими неизвестными", — пишет советник в своем телеграм-канале.

Именно из-за разрушенных труб директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Дорит Ницан заговорила о распространении инфекционных заболеваний в Мариуполе, включая холеру. Сейчас, по словам чиновницы, ВОЗ готовит противохолерные комплекты и вакцины для помощи жителям на оккупированной территории.