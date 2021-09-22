ВОЗ фиксирует снижение заболеваемости и смертности от Covid-19 в мире

До этого мировые показатели неуклонно росли с начала июня, достигнув плато в августе. Снижение зафиксировано почти на всех континентах планеты. Только в Африке было отмечено незначительное увеличение числа новых случаев.
Сообщается о существенном снижении заболеваемости в Восточном Средиземноморье и Юго-Восточной Азии.
Число смертей от коронавируса сократилось на планете на 7 процентов по сравнению с предыдущей неделей и составило без малого 60 000. Статистический отчете ВОЗ не содержит никаких объяснений по поводу данной тенденции.
Наибольшее количество новых смертей за прошедшую неделю было зарегистрировано в США (12 896), России (5 469), Бразилии (3727) и Мексике (3689).
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