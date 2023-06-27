ВОЗ: COVID-19 еще не ушел

Организация сообщила 5 мая, что отменяет международную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, объявленную из-за COVID-19. Несмотря на это решение, глава европейского офиса ВОЗ Ханс Клюге заявил журналистам, что «COVID-19 еще не ушел». «В регионе по-прежнему регистрируется около 1000 новых случаев смерти от COVID-19 каждую неделю, что является неточным числом из-за снижения числа стран, регулярно уведомляющих ВОЗ о случаях смерти от COVID-19», — добавил Клюге, призвав ответственных лиц обеспечить, чтобы уровень вакцинации среди уязвимых групп населения достиг не менее 70%.

По данным Х. Клюге, расчеты показывают, что за последние три года каждому 30-му жителю, или всего 36 млн человек в регионе, пришлось столкнуться с так называемым «долгим COVID», о котором до сих пор известно «очень мало». «Если мы не разработаем комплексную диагностику и лечение долгосрочного COVID, мы никогда полностью не оправимся от пандемии», — заявил Клюге и призвал к дополнительным исследованиям в этой области.