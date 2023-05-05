ВОЗ: COVID-19 - больше не чрезвычайная ситуация

Начавшаяся в конце 2019 года в Китае эпидемия ранее неизвестной коронавирусной инфекции в январе 2020 года была объявлена ВОЗ чрезвычайной ситуацией международного значения в сфере здравоохранения. После распространения эпидемии на другие страны она была в марте 2020 года объявлена пандемией. Многие страны пошли на беспрецедентные карантинные меры, отразившиеся на мировой экономике и жизни людей. Вводились локдауны и масочный режим, закрывались границы, прерывалось авиасообщение между странами.

После массовой вакцинации и появления новых, менее летальных штаммов число смертей резко уменьшилось - если в январе 2021 года в мире за неделю от COVID-19 умирали около 100 тысяч человек, то в апреле 2023 года - 3,5 тысяч. Снижение смертности позволило в течение 2022 года отменить большинство ограничительных мер.

По данным ВОЗ, жертвами заболевания за прошедшие три года и несколько месяцев стали около 20 миллионов человек. Речь идёт об оценке всех смертей, так или иначе связанных с инфекцией. По официальным данным, информацию о которых собирал американский институт Джонса Хопкинса, коронавируская инфекция стала причиной смерти около 7 миллионов человек.

ВОЗ подчёркивает, что вирус не исчез, люди продолжают болеть, и инфекция, скорее всего, останется в человеческой популяции как одно из респираторных заболеваний.