Ранее считалось, что от ковида умерли порядка 5,4 млн человек. Хотя и здесь были разночтения. К примеру, по данным Университета Джона Хопкинса, на которые во время пандемии опирались многие международные СМИ и эксперты, коронавирус унес более 6,2 млн жизней.

Однако в любом случае новые данные ВОЗ в разы превышают любую из этих цифр. По мнению экспертов организации, официальная статистика некоторых стран была сильно занижена - иногда умышленно, а в большинстве случаев из-за ограниченных возможностей в подсчетах.

К примеру, в Индии, утверждает ВОЗ, умерло 4,7 млн - в десять раз больше официальных данных, предоставленных властями. На эту страну приходится почти треть всех смертей от ковида в мире. В России официальные данные в три с половиной раза ниже реальных.

До сих лидером по уровню смертности считались США, но по итогам последнего исследования Индия вышла на первое место.

Дели подверг сомнениям методологию получения новых данных, предоставил дополнительную информацию и попросил ВОЗ подождать с выводами до полного изучения сторонами аргументации друг друга.

ВОЗ заверила, что открыта к диалогу, но уверена в выводах своего исследования. Кроме того, говорят в организации, к подобным выводам пришли и другие экспертные группы, занимающиеся этим вопросом.

Показатель в 15 млн смертей от ковида на 13% превышает средний показатель смертности в мире от любых причин за два года.

В ВОЗ подчеркивают, что в 15 млн входят в основном умершие непосредственно от заболевания, хотя есть процент и тех, кто пострадал в результате побочных причин - к примеру, не смог попасть в больницу с другой проблемой из-за карантина или нехватки мест и персонала.

Частично в такой высокой статистике смертности ВОЗ винит хаотичную и несовершенную систему тестирования в самом начале пандемии.

"Это ошеломляющая цифра, и для нас важно почтить память погибших, а также привлечь к ответственности политиков, - заявила эксперт ВОЗ Самира Асма. - Если с точностью не подсчитать число умерших, мы упустим возможность лучше подготовиться к подобному в будущем".

Кроме Индии значительное занижение статистики смертности установлено в России, Индонезии, США, Бразилии, Мексике и Перу, заявляют в ВОЗ. В России число умерших в три с половиной раза превышает официальные данные.

В отчете ВОЗ также рассматриваются показатели избыточной смертности по отношению к численности населения каждой страны. В Великобритании, США, Испании и Германии этот показатель оказался выше среднемирового за период 2020-2021 гг.

Среди стран с низкой статистикой избыточной смертности Китай, Австралия, Япония и Норвегия.

Китай до сих пор придерживается политики "нулевого ковида" и продолжает практику массового тестирования населения, карантина и локальных локдаунов.

Австралия добилась удовлетворительной статистики благодаря своевременно введенным жестким ограничениям на въезд в страну, считают в ВОЗ.

Авторы отчета сетуют, что не смогли в полной мере проанализировать ситуацию в Африке, так как данные 41 из 54 стран африканского континента нельзя считать достоверными и пригодными как основу для исследования.

"Необходимо срочно усовершенствовать системы сбора данных. Нельзя допустить, чтобы люди рождались и умирали, не оставляя никакого следа, без записи об их уходе. Мы должны инвестировать в регистрационные системы, чтобы иметь точную и своевременную информацию", - говорит профессор статистики Университета Сиэтла Джон Уэйкфилд.