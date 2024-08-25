2024.08.25 17:15

Война в Украине убивает надежды в „алмазном городе“ Индии

 
Deutsche welle
„Sotheby's“ aukcione bus parduodamas kelioms karališkoms šeimoms priklausęs deimantas
„Sotheby's“ aukcione bus parduodamas kelioms karališkoms šeimoms priklausęs deimantas

Индийский „алмазный город“ Сурат переживает тяжелый финансовый кризис, вызванный вторжением РФ в Украину. Многие местные рабочие-огранщики потеряли работу и едва сводят концы с концами.

Когда в феврале 2022 года Россия вторглась в Украину, жители индийского города Сурат и представить себе не могли, что та война, вспыхнувшая за тысячи километров, приведет к росту самоубийств в их общине.

Сурат - город в западном штате Гуджарат - является центром алмазной промышленности Индии, в которой занято более 600 000 человек. Работающие в Сурате специалисты отвечают за огранку и шлифовку 80% мировых алмазов, согласно статистике этой отрасли.

Алмазная промышленность Сурата уже страдала от многих проблем - наводнения в Африке, падение спроса на бриллианты на Западе, застой в поставках в Китай, - когда в феврале 2022 года началась война в Украине. Затем последовала широкомасштабная волна западных санкций против России, которые также включали российские алмазы, и Сурат внезапно столкнулся с глубоким финансовым кризисом.

Как война в Украине вызвала кризис в индийском Сурате?

Вторжение России побудило Евросоюз и страны G7 запретить импорт российских алмазов через третьи страны, серьезно ограничив доступ к ключевому сырью, используемому алмазной промышленностью Индии.

Когда в марте 2022 года этот запрет вступил в силу, он лишил Индию почти трети доходов от продажи алмазов. За последние 16 месяцев в Сурате покончили с собой по меньшей мере 63 огранщика. По сообщениям местных СМИ, некоторые из них оставили предсмертные записки, в которых возложили вину за свое решение на бедственное финансовое положение. Многие тысячи других специалистов потеряли работу или столкнулись с резким сокращением зарплат.

Более 30% сырья в Индию поставлялось с рудников российской компании „Алроса“, говорит Динеш Навадия, председатель местного отделения Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC), созданного при министерстве торговли и промышленности. Этот потерянный бизнес до сих пор не восстановился, заявил он в беседе с DW.

Джагдиш Хунт, президент ассоциации алмазных торговцев Сурата, делится столь же мрачными перспективами: „С первого обстрела в ходе российско-украинской войны ситуация для нас только ухудшилась“.

У индийских продавцов слишком много алмазов

В 2023-24 финансовом году индийский экспорт ограненных алмазов упал на 27,6%, при этом три крупнейших клиента - Соединенные Штаты, Китай и Объединенные Арабские Эмираты - значительно сократили их закупки. В результате у компаний скопились запасы, которые примерно в три раза превышают те, что они обычно имеют, указывает Навадия. И добавляет: „Кредитные линии начали иссякать, и владельцы предприятий часто вынуждены продавать часть запасов по заниженным ценам, чтобы просто продолжать работать“.

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Источник
Deutsche welle
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Delfi
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