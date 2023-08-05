"Вояджер-2" услышал "крик с Земли". НАСА сумело восстановить контакт с потерявшимся зондом

«Один из объектов Сети дальней космической связи в австралийской Канберре отправил то, что можно назвать межзвездным «криком», - сказано в заявлении лаборатории, которое цитирует агентство AFP. – Чтобы команда [с Земли] достигла «Вояджера», требуется 18,5 световых часов в одну сторону, сотрудникам центра управления полетами понадобилось 37 часов, чтобы узнать, сработала ли эта команда».

В пятницу Лаборатория реактивного движения НАСА, которая построила зонд, сообщила, что ей удалось успешно отправить космическому аппарату инструкции, которые исправили его положение в космосе.

Эти обсерватории сумели поймать контрольный сигнал от «Вояджера-2», хотя он оказался слишком слабым, чтобы различить конкретную информацию, которая в нем содержалась.

Однако проблему удалось решить намного раньше. Для этого американские инженеры прибегли к помощи нескольких земных обсерваторий, которые образуют так называемую Сеть дальней космической связи НАСА (Deep Space Network - DSN).

Ранее в НАСА надеялись, что связь восстановится после автоматической перезагрузки систем ориентации, которая должна произойти в октябре.

Из-за ошибки ось антенны, направленной на Землю, отклонилась на 2°, после чего зонд потерял способность принимать команды.

Кроме того, антенна постоянно отправляла в район нахождения «Вояджера-2» правильную команду, в надежде установить с ним контакт. Об этом сообщила управляющая миссиями «Вояджеров» Лаборатория реактивного движения НАСА.

В понедельник НАСА заявило, что его огромная спутниковая антенна в столице Австралии Канберре пытается обнаружить так называемые «паразитные» сигналы от «Вояджера-2». Это - побочная низкочастотная составляющая в спектре сигнала, отправляемого зондом.

Зонд перестал получать команды от наземных диспетчеров с 21 июля, как и передавать данные на Землю.

«Вояджер-2» находится на расстоянии более 19,9 млрд км от Земли и движется со скоростью 55 346 км/ч в межзвездном пространстве. Он летит в космосе уже 46 лет.

Представители НАСА говорили, что после потери связи шансов быстро восстановить контакт с зондом было немного.

Лаборатория объясняет, что зонд начал передавать на Землю телеметрическую информацию 4 августа, «что говорит о его нормальном режиме работы и том, что он остается на ожидаемой траектории».

Если бы эти действия ни к чему не привели, у ученых оставался расчет на запрограммированный сброс ориентации, автоматически выполняемый для того, чтобы антенна зонда всегда была направлена на Землю. Следующий сброс назначен на 15 октября.

«Вояджер-2» и его близнец «Вояджер-1» — единственные космические аппараты, которые когда-либо работали за пределами гелиосферы, области околосолнечного пространства, в которой плазма солнечного ветра (ионизированных частиц, исходящих из солнечной короны) движется со сверхзвуковой скоростью.

«Вояджеры» достигли межзвездного пространства в 2018 и 2012 годах соответственно.

Для чего создали «Вояджеры»?

Зонды были разработаны, чтобы использовать редкое выравнивание внешних планет, которое происходит примерно каждые 176 лет. Идея проекта появилась в середине 1960-х годов, когда интерну НАСА Гэри Флендро поручили изучить методы исследования внешних планет Солнечной системы.