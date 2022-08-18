"Вот дождемся сентября". Как российская пропаганда готовит жителей Луганска к "референдуму"

Если верить местным луганским СМИ, мы завалены по уши российской гуманитаркой. Ее шлют тоннами каждый день.

Наша семья, да что там, семьи буквально всех моих знакомых живут, вероятно, на какой-то другой планете. Мы не видим и не получаем эти тонны помощи. Мы даже не представляем, куда они уходят.

Если говорить о больнице, то каждая госпитализация моего ребенка оплачивается из моего кармана. Если о школе — нет учебников, и телевизор в класс и антисептики мы тоже покупаем сами. Да и "государственная" спортивная секция обходится нам в 500 рублей в месяц.

Может быть, в нашей жизни просто нет того, что покрывает гуманитарная помощь? Вообще наша реальная жизнь и жизнь, которую показывают в местных пророссийских новостях, настолько разные, что это больше похоже на какие-то отдельные планеты, черную и белую, настоящее и зазеркалье.

В ролике на местном телеканале показывают, будто наши луганские "бойцы" всю жизнь только и мечтали воевать. Даже теряя руки и ноги, они возвращаются в строй.

В реальности же — женщина рядом со мной в автобусе жалуется кому-то по телефону: "Мужа вызвали сегодня на планерку — их предприятие не выполнило план по мобилизации".

Согласно российским новостям, от "ЛНР-ДНР" остались только руины. Каково же было мое удивление, когда я увидела автобус "Донецк-Ялта", в котором люди просто ехали отдыхать, а вовсе не бежали от обстрелов.

Да и сам Луганск сейчас не очень отвечает глянцевой картинке российских новостей. Что-то в городе ремонтируется, но не так массово, как нам показывают в новостях. По-прежнему приходят в упадок разрушенные еще в 2014 году школы.

Жители Луганска в парке празднуют 9 мая (фото автора)



И этот "разрыв шаблона" удручает — знакомые в России думают, мы избалованы гуманитаркой, а в ближайшее время Луганск станет еще одним Грозным — городом роскоши и великолепия, поражающим воображение новейшими строительными технологиями.

Правда, те же российские друзья сетуют, что все это происходит за их налоги, и нам, мол, подавай все только лучше. "Даже гуманитарку принимают только новую", — говорят они. И эти диалоги снова возвращают к почти риторическому вопросу: "Где же все это?"

Почти всегда в ответ на свои вопросы мы слышим загадочную фразу: "Вот дождемся сентября".

Речь идет о так называемом "референдуме", который планирует Россия. Все понимают, что он будет формальным, однако несмотря на это, с волнением ждут изменений — в ценах на недвижимость, в порядке выплат пенсий и пособий, уровня жизни и т.д.

Ни у кого не возникает мысли, что "референдум" может иметь какой-то другой результат, или что он не состоится.

И именно под "референдум" открывают какие-то детские центры, имеющие весьма фиктивное содержание, но яркую форму — очень помпезное освещение в СМИ.

В городе много билбордов, много рекламы с одним и тем же посылом: Россия — это хорошо.

О предстоящем "референдуме" люди говорят как бы про между прочим, словно о наступающем времени года. Как о чем-то, что будет вне зависимости от твоего желания или настроений.

Особая страница новой жизни — эксгумация погибших в результате "украинской агрессии" и перезахоронение останков усопших.

Неясно, как после восьми лет войны в останках находят следы именно украинской агрессии, но отчитываются в СМИ об этом регулярно. Раскапывают стихийные захоронения и пытаются устанавливать причины смерти.

Каждый опознанный получает статус жертвы преступных действий Украины. Те же, чьи личности не установлены, получают кресты с номерами на новых кладбищах.

У одной моей знакомой еще в 2014 году пропал без вести муж. Это была хорошая семья, все планы которой разрушила война. Жена искала мужчину пять лет, не теряя надежды.

И только спустя некоторое время в братской могиле по анализу ДНК она смогла найти его останки. Сказать, что эти пять лет надежды и поиски были катастрофой для женщины, — не сказать ничего.

Одновременно с повсеместной рекламой России создается крайне негативный образ Украины. Если бы зло можно было отметить на карте, то, наверное, согласно выдаваемым сообщениям, это была бы Украина.

Все обстрелы, гибель людей, преступления, безнравственные поступки и абсурдные решения приписывают Украине. Но делают это так убедительно и методично, что начинаешь верить этому, потому что с утра и до вечера в новостях тебя убеждают, что все проблемы происходят из Украины.

Конечно, на этом фоне все, что касается России, смотрится хорошо. Русские самоотверженно бросаются под танки, осуждают гомосексуализм и любят свою страну.

И почему-то, даже понимая, что тобой манипулируют, ты начинаешь верить этому. Верить и бояться Украины.

Жизнь сейчас здесь настолько странная и неуправляемая, что порой кажется, будто ты купил билет на поезд, из которого не выйти до самой конечной остановки. И можно лишь смотреть из окна на происходящее, удивляясь все больше и больше.