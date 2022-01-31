Об утихшем конфликте между Вооруженными силами Украины и поддерживаемыми Россией сепаратистами ей напоминают раздающиеся время от времени выстрелы и зияющие в стенах соседних домой проломы от снарядов.

После продолжающегося восемь лет напряжения Ковалеву не страшит и угроза новой войны в Украине.

"Восемь лет каждый день я жила с мыслью, как выжить до следующего дня", - сказала она.

"Мужчина должен охранять свой дом"

Построенный вокруг угольной шахты поселок Золотое было точкой боевых столкновений между украинцами и сепаратистами с 2014 года, когда в восточной части страны возник конфликт после предпринятой Россией аннексии Крыма.

Сейчас этот город с населением примерно 14 тысяч человек поделен на пять частей. Четыре из них контролируют украинцы, пятую часть - сепаратисты.

Через несколько домов от Ковалевой вьется дым из трубы. По словам женщины, здесь живет единственная соседка.

На другой стороне улицы в нескольких десятках метров заводится дизельный двигатель - собираются выезжать трое нашедших здесь временное пристанище украинских военных.

"Воюем восемь лет. Как нам себя чувствовать?" - сказал старший из них, отвечая на вопрос о возможном российском вторжении.

"Кому-то нужно это делать. Мужчина должен защищать свой дом", - заявил он.

"50 на 50"

Время заставило мир подзабыть ужасы войны в Восточной Украине, унесшей более десяти тысяч жизней, а дискуссии о новой войне отвлекли внимание от темы продолжающегося конфликта.

"50 на 50", – несколько раз ответил звонившим друзьям побеседовавший с BNS солдат украинской разведки на вопрос, придется ли стране снова воевать.

Строить предположения вынужден не только он, но и службы сильнейших мировых держав.

Россия в прошлом году сконцентрировала возле украинской границы около 130 тыс. своих военнослужащих, подогрев тем самым обеспокоенность по поводу возможного вторжения.

Москва предъявила требования Западу никогда не принимать Украину в НАТО, опасаясь приближения блока к границам России.

Похоже, ответы США и НАТО на требования Россию не устроили, так что теперь приходится с беспокойством ожидать следующих шагов Кремля.

В Украине иногда объясняют ожиданием и наблюдающееся в последнее время сокращение нарушений перемирия в восточной части страны.

"Такое ощущение, что все ждут, что теперь здесь будет", - сказал упомянутый украинец из военной разведки, который согласился побеседовать с BNS на условиях анонимности.

"Столько напряжения, столько неизвестности в воздухе. Столько не было даже в 2014", - добавил он.

Kаковы возможности России?

Неопределенность вызывают различные предположения и о том, насколько масштабный конфликт хотела бы разжечь сама Россия и на что она способна в Украине на самом деле.

По словам заместителя командира Сил специального назначения ВСУ "Север" Ярослава Пицуна, сконцентрированных возле границы с Украиной российских сил недостаточно для широкомасштабного вторжения.

"Мы не видим, чтобы звенья их командования, контроля и логистики были к этому готовы", - сказал офицер.

И все же он отметил, что российские силы создают возможность "политического шантажирования" Украины и оказания давления на политическую и экономическую жизнь страны.

Украина утверждает, что сейчас ее готовность лучше, чем в 2014 году, когда у нее было всего 5 тыс. военнослужащих в полной боевой готовности.

Как отмечает Киев, сейчас в армии страны 250 тыс. профессиональных военных и сотни тысяч резервистов. Кроме того, идет подготовка к широкомасштабному конфликту с Россией, так что он не будет неожиданным, как это было в 2014 году.

Несмотря на улучшившееся снабжение военнослужащих, для ведения полномасштабной войны Украине не хватает современных вооружений, например, авиации или зенитно-ракетного оружия.

Для части населения уже не важно, кто победит

У жителей Восточной Украины есть сомнения не только по поводу российской угрозы или какую сторону конфликта выбрать. Части жителей вообще все равно, кто победит - важно, чтобы территории страны снова были объединены.

"Украина должна быть единой, мы должны быть вместе. Может быть, кому-то нравится, что мы разделены, но мы этого не хотим", - сказала 56-летняя Наталия Усинова, которая работает в магазине продуктов питания в Горском, что в нескольких километрах от контактной линии.

Она убеждена, что новая война в Украине - нагнетаемый политиками туман.

"Нам было страшно в 2014 году, но теперь уже нет. Мы знаем, что войны не будет", - сказала женщина.

"Это создано искусственно для того, чтобы ввести людей в заблуждение, чтобы они не думали о реальных проблемах, таких, как низкие зарплаты или высокие цены", - добавила она.

45-летний Эдуард Кириллов сказал, что готов бежать, если в Украине снова начнется война - он сделал это и несколько лет назад, покинув контролируемую сепаратистами территорию.

"Мне не понравилась их власть, там все дураки, - сказал он. - Самые плохие люди, оставшиеся там жить, стали руководить".

Житель Горского сомневается, что Украина когда-нибудь снова будет единой.

"Что-то может произойти только после смены поколений. Другая сторона сейчас этого точно не хочет, их зазомбировали российские СМИ", - сказал Кириллов.

"Я был там год назад. Приехал в свой город и не узнал его. Люди ходят с опущенными головами - еще хуже, чем в советское время", - утверждал он.

"Я свое уже отжила"

Ситуация с контролируемыми Украиной и сепаратистами территориями уже устоялась, и война здесь идет за сердца и умы их жителей.

Руководство Донецкой и Луганской областей радуется инвестициям в дороги, водопровод, железную дорогу, бассейн или новые дома для потерявших кров жителей.

Например, в Луганской области за два последних года в региональную инфраструктуру инвестировано около 11 млрд украинских гривен или 350 млн евро.

Хорошую жизнь проживающим по другую сторону контактной линии местным обещает и Россия - она утверждает, что к 2024 году вложит сюда более 10 млрд евро.

На украинской стороне, недалеко от пунктов пересечения разделительной линии, жителям с контролируемых сепаратистами территорий украинцы передают недостающие лекарства, здесь также действуют пункты тестирования, вакцинации от коронавируса.

Однако в последние годы передвижение людей между территориями сильно сократилось. Руководство сепаратистов объясняет это пандемией коронавируса, однако, по мнению украинских должностных лиц, для жителей занятых территорий создается "информационный пузырь".

"Они не хотят, чтобы люди, а особенно молодежь, пересекали пункты и видели, что жизнь здесь лучше, чем на оккупированных территориях", - сказал заместитель главы Государственной администрации Луганской области Алексей Смирнов.

По данным Киева, десятки тысяч людей сбежали с контролируемых сепаратистами территорий на подконтрольные Украине.

И все же численность населения в контролируемых Украиной регионах уменьшалась, потому что жители перебирались на запад страны или уезжали за рубеж.

Жительница Золотого Ковалева говорит, что не уедет, даже если снова начнется война.

"Я свое уже отжила. Я уже в таком возрасте, что больше не боюсь", - сказала она.