Восстановление хлопчатобумажной промышленности Узбекистана после бойкота

Узбекистан является шестым по величине производителем хлопка в мире. После реформ и снятия международного бойкота узбекского хлопка в этой отрасли наблюдается рост.
Запрет был инициирован в 2010 году организацией Cotton Campaign в связи с использованием принудительного труда при сборе урожая: более 2 миллионов человек, включая детей, были вынуждены работать на полях. Всемирный банк и Международная организация труда (МОТ) ООН организовали кампанию мониторинга, которая показала, что к 2021 году с использованием принудительного труда было покончено, а в 2022 году бойкот был снят.
У сборщиков хлопка, таких как Гульчера Орипова, зарплата выросла до 500 долларов (458 евро) в месяц. Узбекистан перешел от экспорта сырья к торговле готовой продукцией, что привело к увеличению экспорта и росту инвестиций. Экспорт текстиля также вырос с сотен миллионов во время бойкота до 3,2 миллиарда долларов в 2022 году. В стране создано 130 частных хлопковых кластеров, призванных содействовать контролю качества и внедрению инноваций.