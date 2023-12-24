Восстановление хлопчатобумажной промышленности Узбекистана после бойкота

Узбекистан является шестым по величине производителем хлопка в мире. После реформ и снятия международного бойкота узбекского хлопка в этой отрасли наблюдается рост.

Запрет был инициирован в 2010 году организацией Cotton Campaign в связи с использованием принудительного труда при сборе урожая: более 2 миллионов человек, включая детей, были вынуждены работать на полях. Всемирный банк и Международная организация труда (МОТ) ООН организовали кампанию мониторинга, которая показала, что к 2021 году с использованием принудительного труда было покончено, а в 2022 году бойкот был снят.