Парламент Косово в воскресенье, 4 апреля, избрал президентом республики своего экс-председателя Вьосу Османи. Кандидатуру 38-летней юристки поддержал 71 депутат из 120. А 38 парламентариев - две оппозиционные партии и политическая сила, представляющая интересы этнических сербов, - бойкотировали голосование.
Османи стала второй женщиной на посту президента Косово. С апреля 2011 года по апрель 2016-го эту должность занимала Атифете Яхьяга.
Провал голосования грозил досрочными выборами в парламент Косово
Накануне парламент в ходе многочасовых дебатов не сумел набрать кворум в 80 человек. Провал воскресного голосования в соответствии с конституцией потребовал бы проведения досрочных парламентских выборов.
Османи пообещала быть "президентом для всех" и укрепить правовое государство. Она временно исполняла обязанности президента после ухода обвиненного в военных преступлениях Хашима Тачи в отставку в ноябре 2020 года.
В 2008 году Косово в одностороннем порядке объявило о независимости от Сербии. Правительство в Белграде по-прежнему считает Косово одной из своих провинций. Россия и ряд других стран не признают независимости Косово.
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