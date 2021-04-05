Парламент Косово в воскресенье, 4 апреля, избрал президентом республики своего экс-председателя Вьосу Османи. Кандидатуру 38-летней юристки поддержал 71 депутат из 120. А 38 парламентариев - две оппозиционные партии и политическая сила, представляющая интересы этнических сербов, - бойкотировали голосование.

Османи стала второй женщиной на посту президента Косово. С апреля 2011 года по апрель 2016-го эту должность занимала Атифете Яхьяга.

Провал голосования грозил досрочными выборами в парламент Косово

Накануне парламент в ходе многочасовых дебатов не сумел набрать кворум в 80 человек. Провал воскресного голосования в соответствии с конституцией потребовал бы проведения досрочных парламентских выборов.

Османи пообещала быть "президентом для всех" и укрепить правовое государство. Она временно исполняла обязанности президента после ухода обвиненного в военных преступлениях Хашима Тачи в отставку в ноябре 2020 года.

В 2008 году Косово в одностороннем порядке объявило о независимости от Сербии. Правительство в Белграде по-прежнему считает Косово одной из своих провинций. Россия и ряд других стран не признают независимости Косово.