По данным полиции, человек был вооружен, однако какое именно оружие у него обнаружили, пока не сообщается. Он не успел проникнуть в какие-либо здания.

"По нашим данным, какой-либо дальнейшей угрозы населению в настоящее время нет", — сказано в сообщении правоохранительных органов.

Полиция пока не дает сведений о возможных мотивах нападавшего.