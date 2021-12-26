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Британская полиция арестовала 19-летнего вооруженного мужчину, который попытался ворваться на территорию Виндзорского замка, где королева Елизавета II встречает Рождество. Он был задержан сразу после того, как проник на охраняемую территорию.
По данным полиции, человек был вооружен, однако какое именно оружие у него обнаружили, пока не сообщается. Он не успел проникнуть в какие-либо здания.
"По нашим данным, какой-либо дальнейшей угрозы населению в настоящее время нет", — сказано в сообщении правоохранительных органов.
Полиция пока не дает сведений о возможных мотивах нападавшего.
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