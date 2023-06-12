Там расположен так называемый "Времевский выступ" - по названию села, которое находится в передней части линии фронта, какой она была до начала украинского контрнаступления.

11 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о взятии населенных пунктов Благодатное и Макаровка.

Утром 12 июня об освобождении села Сторожевое вблизи Великой Новоселки сообщила 35-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ, которая опубликовала видео из освобожденного села. Об этом сообщило агентство УНИАН, отметив, что этот населенный пункт перешел под российский контроль еще в марте 2022 года.

Украинские военные сообщают, что в Сторожевом состоялся бой, в котором погибли несколько десятков россиян, а четырех российских военных взяли в плен. На видеозаписи также заметна брошенная российская техника с буквой Z и оставленные боеприпасы.

В другом районе Донецкой области, возле Бахмута, украинские военные продвинулись на 250 метров возле Берховского водохранилища, добавила Маляр.

Анна Маляр также сообщила, что после подрыва дамбы Каховского водохранилища россияне перебрасывают войска с Херсонского направления на Запорожское и Бахмутское. Российская сторона пока не подтверждает подрыв дамбы, и вообще не комментирует утверждения об отступлении из этих населенных пунктов.