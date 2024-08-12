Вооруженное нападение в центре Лондона: женщина и ребенок получили ножевые ранения

Согласно информации полиции, девочке потребуется лечение в больнице, но угрозы для ее жизни нет, у женщины более легкие ранения.

Парамедики сообщили, что двое пострадавших были доставлены в крупный травматологический центр, не уточнив, в каком состоянии они находятся.

По мнению полиции, других неустановленных подозреваемых в связи с этим инцидентом нет. В полиции также сказали, что на данном этапе „нет никаких указаний“ на то, что нападение носило террористический характер.

Данные о его личности пока не приводятся.

Нападавший задержан на месте происшествия и взят под стражу, говорится в сообщении лондон ской полиции в социальной сети X.

Работник магазина, который помог остановить преступника, рассказал Би-би-си, что услышал громкие крики с улицы, после чего набросился на нападавшего и отбил у него нож.

„Я кинулся на него и схватил за руку“

Нападение произошло в разгар протестов, вылившихся в беспорядки в разных частях Британии, вспыхнувших после вооруженного нападения на танцевальный класс в Саутпорте, в результате которого три девочки были убиты, еще восемь детей и двое взрослых получили ножевые ранения.

Лестер-сквер располагается в сердцевине оживленного лондонского района Сохо, где находится большое количество кинотеатров, магазинов, баров и других развлекательных заведений, и служит центром притяжения большого количества туристов.

На лице и груди злоумышленника была кровь, рассказал 29-летний работник чайного магазина на Лестер-сквер по имени Абдулла.

„Я услышал вопли, выскочил на улицу и увидел, что у одного парня в руках нож, — рассказал он Би-би-си. — Я сразу же кинулся на него, схватил его за руку… повалил на землю и отбил у него нож“.

По его словам, еще несколько человек пришли на помощь и удерживали мужчину в течение четырех-пяти минут.

„У меня не было времени, я просто не думал, — добавил он. — Это ужасно, если честно; я никогда не видел ничего подобного раньше. Поступить так с ребенком — это дико“.