Войска РФ сбросили на украинский Торецк две авиабомбы: погибли трое

Авиаудары были нанесены россиянами в полдень. Тип средств поражения еще устанавливают, сообщили в прокуратуре.

“Оружие поразило объекты гражданской инфраструктуры. Трое мужчин 41, 42, 45 лет от полученных телесных повреждений погибли. Еще пятеро работников двух предприятий получили ранения различной степени тяжести”, - рассказали в ведомстве.

Пострадавших в возрасте от 33 до 54 лет доставили в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи.