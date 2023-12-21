Войска РФ сбросили на украинский Торецк две авиабомбы: погибли трое

 
ru.DELFI.lt
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
ФОТО: Scanpix

Российские войска сбросили две авиабомбы на Торецк в Бахмутском районе. В результате погибли три человека, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Авиаудары были нанесены россиянами в полдень. Тип средств поражения еще устанавливают, сообщили в прокуратуре.

“Оружие поразило объекты гражданской инфраструктуры. Трое мужчин 41, 42, 45 лет от полученных телесных повреждений погибли. Еще пятеро работников двух предприятий получили ранения различной степени тяжести”, - рассказали в ведомстве.

Пострадавших в возрасте от 33 до 54 лет доставили в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Прокуратура начала досудебное расследование в уголовном деле по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Источник
ru.DELFI.lt
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