Войска РФ атаковали территорию Украины 56 дронами-камикадзе. Повреждены объекты инфраструктуры

27 дронов были „локационно потеряны“ в результате работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), еще два БПЛА вышли из воздушного пространства Украины в сторону Беларуси, заявило командование Воздушных сил ВСУ.
„Зафиксировано пять попаданий ударных БПЛА по объектам инфраструктуры в прифронтовых областях“, —говорится в сводке без уточнения подробностей.
Киевская городская военная администрация сообщила, что прошедшим вечером и ночью воздушную тревогу в городе объявляли четыре раза, суммарно она длилась три с половиной часа.
Все дроны удалось сбить на подступах к украинской столице или над самим Киевом, сообщил глава городской администрации Сергей Попко. В Деснянском районе города, по его словам, в результате атаки дронов было повреждено остекление и внутренняя отделка на трех этажах многоквартирного жилого дома, жители не пострадали.