Войска РФ атаковали беспилотниками Одесскую и Днепропетровскую области. ВСУ сбили более 20 дронов

«Но, к сожалению, есть и попадания. В нескольких населённых пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий», – написал Кипер.

Также, по его словам, из-за падения обломков возникло несколько возгораний на территории гражданских объектов, но сейчас они уже ликвидированы.

Погибших и пострадавших в результате ночного налета, по данным властей, нет.