Войска РФ атаковали беспилотниками Одесскую и Днепропетровскую области. ВСУ сбили более 20 дронов

«Но, к сожалению, есть и попадания. В нескольких населённых пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий», – написал Кипер.
Также, по его словам, из-за падения обломков возникло несколько возгораний на территории гражданских объектов, но сейчас они уже ликвидированы.
Погибших и пострадавших в результате ночного налета, по данным властей, нет.
Утром 4 сентября атаке беспилотников подверглась Днепропетровская область. Как сообщил руководитель военной администрации региона Сергей Лысак, военнослужащие оперативного командования "Восток" сбили шесть беспилотников. Произошло попадание в инфраструктурный объект в Днепровском районе. Там начался пожар. По предварительным данным, люди не пострадали.