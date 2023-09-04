04 сентября 2023 г. 10:18

Войска РФ атаковали беспилотниками Одесскую и Днепропетровскую области. ВСУ сбили более 20 дронов

 
bbcrussian.com
Ataka Odesoje / Pietų Ukrainos gynybos pajėgų nuotr.
Ataka Odesoje / Pietų Ukrainos gynybos pajėgų nuotr.

Силы ПВО в Одесской области сбили 17 российских беспилотников в ходе ночной атаки, которая продолжалась 3,5 часа, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

«Но, к сожалению, есть и попадания. В нескольких населённых пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий», – написал Кипер.

Также, по его словам, из-за падения обломков возникло несколько возгораний на территории гражданских объектов, но сейчас они уже ликвидированы.

Погибших и пострадавших в результате ночного налета, по данным властей, нет.

Утром 4 сентября атаке беспилотников подверглась Днепропетровская область. Как сообщил руководитель военной администрации региона Сергей Лысак, военнослужащие оперативного командования "Восток" сбили шесть беспилотников. Произошло попадание в инфраструктурный объект в Днепровском районе. Там начался пожар. По предварительным данным, люди не пострадали.

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