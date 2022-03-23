Война в Украине. Удар по жилому дому в Луганской области, погибли дети

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Российская агрессия против Украины продолжается уже почти месяц. 3 человека - из них 2 детей - погибли в городе Рубежное в результате попадания российского снаряда в многоэтажку. США и союзники обсуждают исключение России из G20. Российские военные уничтожили в Чернобыле новейшую лабораторию стоимостью 6 млн евро.

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Война России против Украины
Кремль: Минобороны сообщит о потерях российских военных, когда посчитает нужнымПресс-секретарь Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, когда Минобороны России раскроет данные о числе погибших и раненных российских военных за месяц, прошедший с начала вторжения России в Украину, пишет Би-би-си."Действительно, один раз была представлена информация министерством обороны, но, как мы уже говорили, это прерогатива принадлежит целиком и полностью только им, то есть, нашим военным. Когда они посчитают целесообразным, они дадут дополнительную информацию", - сообщил он. 
МИД России: Украина и Россия дважды обменялись пленнымиРоссия и Украина провели уже два обмена пленными, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова:"Минобороны России ежедневно организует гуманитарные коридоры и эвакуацию мирных жителей из населенных пунктов (Украины). Кроме того, проведено два обмена пленными между Россией и Украиной", – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИДа.Количество военных, которых Россия и Украина передали друг другу во время этих обменов, Захарова не назвала, передает Русская служба Би-би-си.
Специальный эфир Delfi: из Киева - экс-премьер Украины Владимир ГройсманО положении в Киеве, политической ситуации в Украине говорим со специальным гостем программы - экс-премьером и бывшим спикером Рады Владимиром Гройсманом.
Обозревателю пришлось покинуть оккупированный россиянами город, литовский паспорт вызвал однозначную реакциюПолитолог Альвидас Медалинскас покинул регион, контролируемый российскими военными. Ему пришлось преодолеть пост, контролируемый оккупантами, показывать литовский паспорт. Российским военным этот документ не понравился, Медалинскаса даже хотели задержать. https://www.delfi.lt/article.php?id=89777685
Польша до конца дня объявит о высылке более 40 российских дипломатов Об этом пишет издание Onet со ссылкой на источники. Дипломаты будут высланы в связи с "деятельностью, несовместимой с Венской конвенцией о дипломатических сношениях". По мнению польских спецслужб, они занимались шпионажем.
В Литве предлагается приравнять георгиевскую ленту и символ Z нацистским и коммунистическим символамДепутаты Моника Ошмянскене и Линас Йонаускас зарегистрировали поправки к кодексу Административных правонарушений, согласно которым георгиевскую ленту и символ инвазии ВС России в Украину Z приравняют нацистским и коммунистическим символам.https://www.delfi.lt/article.php?id=89774135
В Киевской горадминистрации сообщили о новых обстрелах городаВ Святошинском районе под обстрел попал торговый центр, частные дома и многоэтажки. Пожар ликвидирован, пострадавшие не обнаружены, передает Русская служба Би-би-си.В Шевченковском районе после обстрела загорелись несколько частных домов и многоэтажка. По меньшей мере четыре человека пострадали.Заместитель мэра Киева Николай Поворозник опубликовал фотографии поврежденных зданий.
Главы журналистских союзов в Литве, Беларуси, Германии, Латвии, Эстонии и Польши выступили с открытом обращением к российским пропагандистам, в котором напомнили об ответственности "за соучастие в развязывании войны и убийстве мирных граждан" и призвали одуматься и сойти "с этой безумной карусели лицемерия, подлости и обмана".https://www.delfi.lt/article.php?id=89772251
ТСН: Вооруженные силы Украины ликвидировали командира одной из бригад российских военныхОб этом сообщил представитель Одесской Военной Администрации Сергей Братчук, передает ТСН."Командира бригады морской российской пехоты наши уничтожили. И так будет с каждым, кто пытается насиловать украинских женщин. Кто пытается убивать наших детей. Им нет прощения...", — сказал Братчук.Вчера, 22 марта, под Николаевом и Мариуполем украинские военные ликвидировали личный состав подразделений российских морпехов, готовившихся к штурму Одессы.
Глава Луганской области: при ударе по дому в Рубежном погибли детиТри человека - из них двое детей - погибли в городе Рубежное в результате попадания российского снаряда в многоэтажку, сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай."Около 20:00 во вторник враг ударил по многоэтажке в Рубежном. Снаряд разорвался на пятом этаже. Спасателями были найдены трое погибших, двое из них дети", - написал Гайдай на своей странице в "Фейсбуке"."Враг не останавливается и продолжает упорно целить по мирным жителям. Сегодня еще раз мир узнает, что такое так называемый "русский мир" - это смерть маленьких детей", - передает Русская служба Би-би-си.
Читатели Politico назвали президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком в Европе. Ежегодно американское издание, которое специализируется на политической журналистике, публикует список самых влиятельных людей.

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