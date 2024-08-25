Война в Украине убивает надежды в „алмазном городе“ Индии

Когда в марте 2022 года этот запрет вступил в силу, он лишил Индию почти трети доходов от продажи алмазов. За последние 16 месяцев в Сурате покончили с собой по меньшей мере 63 огранщика. По сообщениям местных СМИ, некоторые из них оставили предсмертные записки, в которых возложили вину за свое решение на бедственное финансовое положение. Многие тысячи других специалистов потеряли работу или столкнулись с резким сокращением зарплат.