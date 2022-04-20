Война в Украине. Россия снова выдвинула ультиматум защитникам Мариуполя

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Война России против Украины

Страны НАТО помогают Украине самолетами, ракетами и бронетехникой для битвы за ДонбассВ течение вторника сразу несколько стран НАТО объявили о предоставлении Киеву новых видов вооружений для войны с Россией. На фоне начала наступления российских войск на Донбассе США сообщили, что альянс уже помог Украине увеличить число своих боевых самолетов, Британия пообещала направить больше артиллерии и ракеты "Бримстоун", а правительство Нидерландов сообщило об отправке тяжелой техники.https://www.delfi.lt/article.php?id=90008545

Новый ультиматум России защитникам МариуполяМинистерство обороны России вновь призвало украинские войска, обороняющие завод "Азовсталь" в Мариуполе, в среду сложить оружие, передает Би-би-си.Российские войска продолжают обстрелы города, который уже много дней находится в осаде, однако морские пехотинцы и бойцы полка "Азов" продолжают удерживать позиции на территории гигантского завода.Российские войска обещают соблюдать перемирие на срок действия ультиматума начиная с 11 утра по Гринвичу 20 апреля.Такой же ультиматум выдвигался и во вторник, однако ни один украинский солдат так и не сдался.Хотя российская армия взяла под контроль практически весь город, украинская сторона утверждает, что ее солдаты будут сражаться до последнего.

За время войны в Украине погибли 205 детей За 55 дней войны в Украине погибли 205 детей и 373 ребенка получили ранения. Об этом сообщает утром в среду канал "Украина 24" со ссылкой на офис генпрокурора, передает Би-би-си.

Жителей Луганской области снова призывают эвакуироваться"20 апреля будет очередная попытка спасти людей из Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Горного и Попасной.Ситуация усложняется каждый час. Мы отправляем автобус и гуманитарку, к примеру, в Попасную и не уверены, доберутся ли они до места назначения. Продукты питания почти негде купить, как и медикаменты. Эвакуируйтесь и уговаривайте родных – может наступить день, когда мы не сможем доставить лекарства и еду. Обезопасьте себя – идите к эвакуационному транспорту и уезжайте. Вас встретят – в Днепре или Ужгороде, Черновцах или Кропивницком – помогут со всем", - написал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Би-би-си: главное к утру 20 апреляЕсли верить утренней сводке украинского генштаба, существенных перемен на фронте нет. Россияне постоянно обстреливают и бомбят позиции украинцев на Донбассе, атакуют, пытаются нащупать слабые места, на севере региона стараются продолжить наступление, но без больших успехов.Сергей Волына, командир украинской бригады морской пехоты, остатки которой сражаются в окружении в Мариуполе, призвал лидеров США, Британии, Турции и Украины договориться с Россией и спасти его бойцов и остающихся с ними на территории завода "Азовсталь" мирных жителей.Пентагон объявил, что Украина уже получила боевые самолеты - но не от США, а от других стран НАТО. Какие самолеты и сколько, не сообщается.Президент США Джо Байден, по данным прессы, в ближайшие дни объявит еще об одном пакете помощи Украине на сумму около 800 млн долларов, и этот пакет будет включать артиллерию и снаряды.

Президент Байден заявил, что США направят в Украину больше артиллерийских систем в связи с наступлением России на востоке страны. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в парламенте, заявил, что Великобритания предоставит Украине больше артиллерийского вооружения, поскольку война с Россией переходит в новую фазу. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна предоставит Украине средства на продолжение закупок оружия, в том числе противотанкового и противовоздушного вооружения, которое запросила Украина. По словам Шольца, Германия также будет работать с партнерами, чтобы обеспечить поставки Украине дальнобойной артиллерии в связи с российским наступлением в Донбассе.

В Мариуполе российские военные сбросили мощную бомбу на больницу в районе завода "Азовсталь". Об этом в Facebook сообщил народный депутат Украины и бизнесмен Сергей Тарута. Под завалами, написал он, находятся около 300 человек, в том числе дети. В то же время командир полка "Азов" Святослав Паламар заявил, что завод практически полностью разрушен, а под завалами остается очень много людей. На завод, по его словам, постоянно сбрасывают мощные бомбы.

Руководство России хочет "продать" своему народу выход на границы Донецкой и Луганской областей, как победу в войнеТакое предположение высказал советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.Кроме этого, он рассказал, что российские войска пытаются продвинуться от Изюма и окружить Рубежное, Северодонецк и Попасную, передает Медуза. По его словам в данный момент вооруженные силы России прощупывают слабые места, чтобы сосредоточить там усилия.

Romania Libera: Румыния направит ВСУ Украины партию летального оружия из резервов Минобороны своей страныДля поставки оружия властям Румынии пришлось внести поправки в законодательство. Теперь Румыния может поставлять вооружение не только странам, входящим в блок НАТО, но и "потенциальным союзникам альянса"."Учитывая, что Киев участвует в партнерских программах западного военного блока, он может рассчитывать на подобную военную помощь", - сообщили в Минобороны Румынии.

Корреспондент Bild показал Харьков после сегодняшних обстреловСегодня Харьков подвергся сильному обстрелу, об этом сообщали и украинские власти и СМИ.По словам харьковского губернатора Олега Синегубова, в результате обстрелов погибли не менее 3 человек, и еще 16 получили ранения.https://twitter.com/bjoernstritzel/status/1516358218678784005?ref_src=twsrc%5Etfw

Нидерланды готовы отправить в Украину тяжелое оборудование, в том числе бронетехнику, сообщил в Twitter премьер-министр страны Марк Рютте.

Нидерланды готовы отправить в Украину тяжелое оборудование, в том числе бронетехнику, сообщил в Twitter премьер-министр страны Марк Рютте.

Украина провела пятый по счету обмен военнопленнымиОб этом сообщает вице-премьер Ирина Верещук. "Сегодня мы обменяли 60 военнослужащих, из них 10 офицеров. Также домой возвращаются 16 гражданских лиц",- заявила Верещук.

Власти города: Россия фактически проиграла битву за Харьков Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире всеукраинского марафона"Враг понял, что битву за Харьков фактически уже проиграл. Ему будет крайне тяжело атаковать наши позиции ВСУ, которые сейчас мы держим. У него остается одно направление – через Купянск, через Изюм, чтобы перенаправлять свои войска на Луганскую и Донецкую область, увеличивать свое военное присутствие в том направлении", - заявил Синегубов. "Однако наши Вооруженные силы также там свои позиции держат, ведут ожесточенные бои, и враг там действительно ежедневно теряет большое количество живой силы, самолетов и бронированной техники, вчера был сбит самолет на Балаклейском направлении", - добавил он

В Киевской области в результате российской агрессии погибли более 1000 мирных жителейОб этом сообщил начальник полиции в Киевской области.По его словам, полиция собирает информацию о преступлениях российских военных, уже допрошено более 27 тысяч человек.

Литва: за использование георгиевской ленты и других символов войны РФ против Украины - штрафыИзменения вступят в силу после их подписания президентом Гитанасом Науседой.https://www.delfi.lt/article.php?id=90002331

Специальный эфир Delfi с Анатолием Лебедька: наступление на Донбассе и угрозы из Минска ЛитвеРоссийские войска начали широкомасштабные наступательные операции на Донбассе. В Киеве находится наш коллега Эдгарас Савицкас, с которым обсуждаем последние новости о ситуации в Украине. Гость студии — представитель Светланы Тихановской по конституционной реформе Анатолий Лебедька. Говорим об угрозах Литве, Латвии и Польше со стороны Минска, белорусском безвизе, закрытие границы для грузового транспорта из ЕС и Лукашенко, пытающемся усидеть на двух стульях.Начало в 13.00

ООН: количество жертв войны среди гражданского населения превысило две тысячи человекС 24 февраля, по данным Верховного комиссариата ООН по правам человека, погибли 2072 человека, в том числе 169 детей. Еще 2818 человек получили ранения, передает Медуза.В Донбассе погибли 732 человека (653 — на территориях, контролировавшихся на момент начала войны Украиной, 79 — на территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР), в остальных регионах страны погибли 1340 человек.В ООН отмечают, что в реальности количество погибших на данный момент больше, так как из-за продолжающихся боевых действий верифицированная информация о жертвах поступает с задержками.

Карта боевых действий: войска РФ начали наступление на Донбассе, ВСУ контрнаступают под ХарьковомАмериканский Институт изучения войны в ночь с 18 на 19 апреля опубликовал новую карту боевых действий в Украине. Сообщается, что 18 апреля российские войска начали новую фазу широкомасштабных наступательных операций на востоке Украины, вероятно, с целью полного захвата Донецкой и Луганской областей. Впрочем, в течение суток российские силы не добились каких-либо крупных территориальных завоеваний.https://www.delfi.lt/article.php?id=90000509

Начался штурм "Азовстали" в Мариуполе. Там могли остаться мирные жителиВласти самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили о начале штурма металлургического комбината «Азовсталь». Это главный очаг украинского сопротивления в городе, передает Би-би-си.«Частично штурмовые группы, которые были подобраны специально для штурма этого объекта, уже приступили к работе, - рассказала в эфире «России 24» представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин. - В этом нам хорошо помогают российская авиация и артиллерия. Надеемся, что в ближайшее время эти псевдозащитники украинского народа сдадутся, люди вздохнут спокойно и мы больше никогда не будем слышать про страдания гражданского населения Мариуполя».«Азовсталь» до сих пор контролировалась вооруженными силами Украины, в частности, 36-й бригадой морской пехоты и полком «Азов». В понедельник начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин говорил CNN, что на территории «Азовстали» от обстрелов и авиаударов укрываются около 1000 человек. Вице-премьер Украины Ирина Верещук обращалась к российским властям с требованием открыть гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск для гражданских лиц. Утром вторника она сообщила, что гуманитарные коридоры так и не открылись.Басурин при этом назвал фейком информацию о том, что на территории «Азовстали» остались мирные жители.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай призвал жителей области срочно эвакуироваться "Времени на раздумья не осталось. Решения следует принимать быстро. Уезжайте! Тысячи жителей Кременной не успели и теперь находятся в заложниках у россиян", - подчеркнул он. Гайдай просит местных жителей спасаться, чтобы не стать дешевой рабочей силой или мобилизованными в оккупационные войска. А тех, кто не согласен, россияне убивают на месте. "Эвакуируйтесь в безопасные регионы Украины – вам помогут с поиском жилья, получением денежной помощи от государства и международных партнеров, решат другие бытовые проблемы. Автобусы ждут", - добавил глава Луганской ОВА.

Президент США Джо Байден в настоящее время не планирует визит в Украину"Планов на визит президента нет. Мы не укажем ни здесь, ни где-либо в правительстве, поедет ли кто-то, кто именно и когда по причинам безопасности", - заявила на брифинге в Вашингтоне официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Если же кто-либо из американских чиновников и отправится в Киев, из соображений безопасности об этом будет сообщено только после его прибытия туда, подчеркнула спикер.

Армия Украины: силы РФ пытаются установить полный контроль в ДонбассеУкраинские военные представили первые данные о ситуации на востоке Украины, после того как российские войска начали наступление накануне вечером, передет Би-би-си.В сторону Украины направляются военные колонны из центральных и востоных районов РоссииРоссийские войска предпринимают попытки прорвать украинскую оборону в Донецкой и Луганской областях для установления полного контроля в регионеУкраина заявляет, что за последние 24 часа уничтожила 10 российский танков, 18 БТРов и восемь единиц другой техники. ВВС Украины в понедельник поразили семь целей – российский военный самолет, четыре беспилотника и две крылатые ракетыРоссия продолжает использовать территорию Беларуси для обстрелов украинских населенных пунктовРоссийские военные части продолжают блокировать части Харькова и продолжают попытки взять под полный контроль Мариуполь810-я отдельная морская бригада Черноморского флота России потеряла 158 моряков, около 500 человек ранены, 70 числятся пропавшими без вести.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Россия начала битву за ДонбассОб этом он сказал в видеообращении по итогам 54-го дня войны.Российские войска начали битву за Донбасс, к которой так давно готовились, заявил он. "Значительная часть российских войск сконцентрирована там для наступления. Сколько бы туда не сгоняли военных, мы будем защищаться. Будем бороться. Ничего украинского не отдадим", - заявил Зеленский.Началась вторая фаза войны, заявил и глава Офиса президента Андрей Ермак. Об этом же в “Фейсбуке” написал и глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.