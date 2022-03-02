Война в Украине. Россия продолжает бомбить украинские города

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Россия ведет войну против Украины

Заявление Минобороны УкраиныНаиболее пострадавшими украинскоми городами в настоящее время министр обороны Андрей Резников назвал Харьков, Мариуполь и Херсон.Сообщения российского Минобороны о том, что войска РФ взяли Херсон под контроль, Резников не прокомментировал.В то же время он заявил, что характер событий меняется, и российским войскам, по его словам, "все хуже и хуже" удается удерживать боеспособность своих подразделений.

Минобороны России объявило о взятии ХерсонаМинобороны России заявило, что российские вооруженные силы взяли под полный контроль Херсон, передает Русская служба Би-би-си."Продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по поддержанию функционирования социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения", - говорится в сообщении ведомства.Ночью власти Херсона сообщали, что украинские военные удерживают здание городской администрации.Также в российском Минобороны заявили, что "для пресечения информатак против России" был нанесен удар высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра психологических операций в Киеве, выведена из строя аппаратная вещания телевышки, разрушений жилых домов не допущено.Удар в районе телевышки был нанесен накануне. Власти Украины сообщали, что в результате удара погибли пять человек.Еще одно заявление Минобороны: российскими войсками установлен контроль над населенными пунктами Токмак и Васильевка, где украинские военные, по словам представителя ведомства, добровольно сложили оружие.

"Они ничего не знают о нашей столице. У них есть приказ - стереть нашу историю", — президент Зеленский о ракетном обстреле Россией Бабьего Яра в Киеве. Президент в новом видеообращении заявил, что потери российских военных составляют почти шесть тысяч и призвал страны, которые еще этого не сделали, выступить против действий Москвы.

Взрыв в Харькове. Сообщается, что горит здание областного управления внутренних дел.

Главное за ночь:- По сообщениям СБУ, на рассвете российский парашютный десант высадился в Харькове. Всю ночь в городе шли бои. Сообщают о пожаре на танковом заводе и разрушениях в городе.- Украинские власти подтвердили, что российская армия вошла в Херсон – город на юге Украины. Минобороны РФ сообщается, что город взят под контроль российских военных.- Президент США Джо Байден выступил в Конгрессе с обращением к нации, посвященном, в том числе, ситуации на Украине. Он предупредил, что Запад продолжит предпринимать меры по сдерживанию Путина, которого ждут очень болезненные последствия.- Авиаконцерн Boeing и нефтяная компания ExxonMobil заявили о завершении работы в России. Самолеты Boeing эксплуатируются главным российским перевозчиком "Аэрофлотом", а у ExxonMobil доли в нескольких российских предприятиях, в частности, 30% в проекте "Сахалин-1".- Беларусь удвоила численность своего контингента на границе с Украиной.- По последним оценкам ООН, более 600 тысяч жителей Украины покинули страну.

В Херсоне российские войска, вошедшие в город 1 марта, захватили железнодорожный вокзал и речной порт. Эта ночь в городе прошла относительно спокойно, местные жители только слышали одиночные звуки стрельбы.Об этом сказал Херсонский городской голова Игорь Колыхаев, передает журналистка Эрика Авдеева в эфире "Украины 24".

Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к "Эху Москвы" и "Дождю", после чего Роскомнадзор начал блокировать доступ к их сайтам.https://www.delfi.lt/article.php?id=89593471

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о ликвидации "элитных" кадыровцев, которые планировали убить президента Украины Владимира Зеленского.Как передает УНИАН, об этом он сказал во время телемарафона."Спецоперация, которая должна была осуществиться непосредственно кадыровцами по ликвидации нашего президента, нам на сегодняшний день вполне известна. И я могу сказать, что мы получили информацию от представителей ФСБ, которые на сегодняшний день не имеют желания принимать участие в этой кровавой войне. И благодаря этому, я могу сказать, была уничтожена непосредственно та кадыровская элитная группа, которая сюда отправилась именно для ликвидации нашего президента", - сообщил Данилов.Он также рассказал, что эта "кадыровская группа" была распределена на две группы."Мы их отслеживали. Одна группа была накрыта в Гостомеле, другая группа сейчас, скажем так, находится под прицелом", - отметил Данилов.

Украина может нанести превентивный ракетный удар по Беларуси. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала "Украина 24":"По необходимости, если будет принято решение верховным главнокомандующим сделать это, оно будет принято", - отметил он.

https://www.delfi.lt/article.php?id=89591785

Агентство Рейтер публикует кадры из центра Харькова. Сегодня по зданию городской администрации был нанесен удар. Украина утверждает, что погибли 10 человек, еще минимум 20 получили ранения.https://twitter.com/Reuters/status/1498672577933623296?ref_src=twsrc%5Etfw

У киевской телевышки прогремел взрыв.

Оценить заявку Украины на членство в Евросоюзе будет сложно, но Евросовет проанализирует её, отметил на внеочередной пленарной сессии Европарламента, посвященной ситуации на Украине, глава Евросовета Шарль Мишель. "Есть разные взгляды по этому вопросу. Совет ЕС серьезно изучит этот знаковый, политический и законный запрос. Мы должны принять соответствующие решения", - отметил он.

В Сумской области предположительно состоялся первый обмен пленнымиСразу несколько украинских изданий, в том числе информационное агентство УНИАН, утверждают, что в Сумской области произошел первый обмен пленными.В его ходе одного российского офицера обменяли на пять бойцов украинской территориальной обороны. Российская сторона эту информацию пока не подтверждала и не комментировала.

Литва во вторник присоединилась к бойкоту выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Конференции по разоружению в Женеве, так как войска Кремля продолжают наступление на Украину.После того, как была включена запись выступления, представители стран Запада и стран-единомышленниц встали со своих мест и вышли. В числе покинувших зал дипломатов был и посол Литвы Дарюс Станюлис. "В знак протеста против российской агрессии в отношении суверенной Украины Литва вместе с Украиной и другими странами-единомышленницами покинула помещение во время выступления Сергея Лаврова на Конференции по разоружению", - говорится в записи постоянного представительства Литвы в соцсети Twitter.

Известный российский блогер Настя Ивлеева выступила против событий в Украине: "Мы стали свидетелями настоящей катастрофы. В Украине гибнут люди, разрушаются города, гибнут наши солдаты, многие из которых совсем юны, идёт информационная война, в которой мы, простые люди, не можем найти правды", — заявила она. В конце обращения она обратилась к властям и призвала остановиться: "я призываю вас договориться, я призываю вас достигнуть тех компромиссов, которые остановят гибель людей".

https://www.delfi.lt/article.php?id=89590655

Минобороны России анонсировало удары по объектам СБУ и центра информационных психологических операций в КиевеМинистерство обороны России сообщило, что нанесет удары по зданию 72-го главного центра информационных психологических операций и по объектам Службы безопасности Украины в Киеве, передает Русская служба Би-би-си.В ведомстве пояснили, что с начала военной операции России выросло количество информационных атак на российские государственные учреждения, а россиянам непрерывно звонят с угрозами.По данным минобороны, для этих атак используются аппаратно-программные комплексы и средства связи в Киеве. В связи с этим ведомство решило нанести по ним удары высокоточным оружием.Российское минобороны попросило граждан, работающих в этих зданиях, и живущих рядом мирных граждан покинуть дома.

Что сейчас происходит в Киеве, как помогают украинцам белорусы в эмиграции и "белорусы, это не ваша война!" Спецэфир Delfi.https://www.delfi.lt/video/laidos/zinios-rusu-kalba/specialnyj-efir-delfi-kiev-na-svyazi-pomosch-ukraincam-belorusy-eto-ne-vasha-vojna.d?id=89588371

Владимир Зеленский выступил по видеосвязи в Европарламенте: — Я рад, что мы объединили всех вас, страны Европы, но не знал, что такой ценой. Это трагедия и очень высокая цена.— У меня есть две минуты, чтобы с вами поговорить. У нас постоянные обстрелы.— Каждая площадь с сегодняшнего дня, как бы она ни называлась, будет называться площадью свободы. Где бы она ни была.— Мы боремся и за то, чтобы быть равноправным членом Европы. Я считаю, что мы показываем — мы именно такие. — С нами ЕС будет крепче. Без ЕС Украина будет одинокой. — Докажите, что вы вместе с нами. Докажите, что вы нас не отпускаете. Докажите, что вы настоящие европейцы.

МВД Украины: в результате удара по администрации Харькова погибли 10 человекМинистерство внутренних дел Украины сообщило, что в результате удара по городской администрации Харькова погибли 10 человек, еще как минимум 20 получили ранения. Сейчас идет работа по разборке завалов, передает Русская служба Би-би-си.Удар по зданию был нанесен утром 1 марта. Власти Украины заявляют, что его нанесла Россия, российская сторона эти заявления пока не прокомментировала.

В жилые дома в Херсоне, в спальном микрорайоне Таврический попали снаряды. Херсон почти полностью окружен российскими войсками, военные заходят в город.Видео: Осторожно, новости

"Заявка на членство Украины в ЕС по ускоренной процедуре принята, зарегистрирована и находится на рассмотрении" — глава офиса Зеленского.

Заявления премьера России Мишустина:— Возглавил оперативный штаб по повышению устойчивости экономики в условиях санкций— Санкции напрямую затрагивают интересы российских граждан— Заместителями главы оперштаба станут первый вице-премьер Андрей Белоусов и Сергей Собянин, ответственный за координацию оперативных решений на региональном уровне— Минфин готовит предложения по амнистии капиталов— Власти РФ максимально облегчат процедуры госзакупок, сократят избыточные процедуры— Подготовлен проект о временном ограничении на выход иностранного бизнеса из российских активов

Заявления Дмитрия Пескова: — Не располагает данными о потерях Вооруженных сил РФ в ходе военной операции на Украине— Путину доложено об итогах первых переговоров российской и украинской делегаций, давать оценки рано— Россия продолжает считать Зеленского президентом— Войска РФ на Украине не осуществляют ударов по жилому комплексу, это исключено

Новое обращение Зеленского"Ракета в центральную площадь Харькова – откровенный, ничем не прикрытый террор. После такого Россия – это государство-террорист. Никто не простит. Никто не забудет".

https://www.delfi.lt/article.php?id=89587315

Белорусские войска зашли на территорию Черниговщины.Это изданию "Суспильне новини" подтвердил представитель регионального управления сил терробороны "Север" Виталий Кириллов.

Министр обороны России Сергей Шойгу выступил с рядом заявлений:— Российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей. — Украинская сторона в ходе боевых столкновений использует мирных граждан как живой щит. — Защита России от военной угрозы со стороны Запада — главная задача спецоперации.— Российская армия не оккупирует украинскую территорию. Удары наносятся только по военным объектам.

https://www.delfi.lt/article.php?id=89586499

"Это ваши дети, отцы сгорают в танках" Министр иностранных дел Украины рассказал россиянам о войне и военных преступлениях путинского режима.

Видео внутри обладминистрации Харькова после удара по центральной площади. Сообщается о 6 пострадавших, из них - один ребенок, число погибших выясняется.

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз передаст Украине данные космической разведки о передвижении российских войск.

Два уроженца Чечни погибли во время войны в Украине, еще шестеро — получили ранения разной степени тяжести, сообщил глава республики Рамзан Кадыров, передает Медуза."Да, на войне убивают, и это был их выбор профессии", — заявил глава Чечни, напомнив, что военнослужащие республики готовы выполнять "любые приказы".

Взрыв на площади Свободы в Харькове.

В результате артиллерийского удара по воинской части в Ахтырке 27 февраля погибли 70 украинских солдат.

Поступают сведения, что больницы в городах вблизи украинской границы начали массово принимать раненых российских военных. Гомельские правозащитники сообщают о жутких ранениях:«В Мозырь сейчас привезли военных, дети 2003 г. р., осеннего призыва. Кто без глаз, кто без ушей, с вывернутыми кишками. Автобус, на котором привезли, мыли шлангом от крови. Голодные, говорят, что неделю не ели. Люди ночью ездили на заправку за дошираками. В больнице все в шоке». (Источник - The Village)

Власти США предупреждают, что в Украине ожидается огромное количество российских войск. Это может быть вторая волна наступления.

Соединенные Штаты объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон-грата, сообщил постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

Общежитие и две жилые 5-этажки разрушены в результате российского ракетного удара по г. Васильков, г. Белая Церковь и с. Калиновка Киевской области вечером 28 февраля, сообщает УП.

Евросоюз включил в санкционные списки Пескова, Сечина, Токарева, Усманова, Авена, Фридмана, Мордашова, Тимченко, Фрадкова, Турчак, Красовского, Прилепина, Скабееву, Ролдугина, Мамонтова, Бабаяна, Кеосаяна, Чернышенко, Пономаренко, Файзуллина.

Первый раунд переговоров Украины и России завершился, он длился около 6 часов. По словам главы офиса президента Украины Михаил Подоляка, "стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения". Переговоры с Россией были тяжелыми, но Москва не выставляла в этот раз "обязательных ультиматумов", - написал в "Твиттере" советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Стороны возвращаются в столицы своих стран, чтобы обсудить результаты. https://twitter.com/Podolyak_M/status/1498343479742771200?ref_src=twsrc%5Etfw

Ряд российских олигархов, в том числе Олег Дерипаска, Олег Тиньков и Михаил Фридман, выступили с резкой критикой в адрес Кремля из-за вторжения России в Украину. А к одному из самых богатых людей РФ Роману Абрамовичу , по данным его секретаря, обратились с украинской стороны, с просьбой помочь найти выход из сложившейся ситуации и он пытается это сделать, передает DW.

Владимир Зеленский подписал заявку Украины на вступление в Европейский союз.

https://www.delfi.lt/article.php?id=89581519

Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Макроном. Он перечислил условия для урегулирования ситуации в Украине:— Признание российского суверенитета над Крымом— Демилитаризация и денацификация украинского государства— Обеспечению нейтрального статуса Украины

УНИАН опубликовал видео из Харькова. Снаряд попал в квартиру. К счастью, не взорвался.

Украинская певица Светлана Лобода записала эмоциональное обращение-реакцию на происходящее в ее родной стране.

После обстрела в Харькове Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предварительно сообщила о 31 пострадавшем и одной погибшей. UPD. Глава областной государственной администрации сообщил об 11 погибших.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова поделилась кадрами с последствиями боевых действий в Харькове. https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/5262363430443216&show_text=true&width=500

Заявление Минобороны РФ: — В военной операции на Украине участвуют только офицеры и контрактники.— Все населенные пункты, перешедшие под контроль российских вооруженных сил, продолжают жить в обычном режиме. — Россия не начинала военные действия на Украине, Россия их завершает.— Большинство администраций городов, по договоренности с командованием войск РФ, совместно обеспечивают правопорядок и поддерживают мирную жизнь.

В Харькове идут активные боевые действия, передает УНИАН. "Ударили по двум спальным районам Рогань и Алексеевка", — передает издание. Сообщается о применении установок "Град", есть раненые и погибшие.Видео: УНИАН. Присутствует ненормативная лексика.

Украина официально признала, что военнослужащие с острова Змеиный живы и находятся в плену. Ранее Зеленский говорил, что их уничтожила российская армия, присвоил посмертные награды.

В Украине создают интернациональный легион, сообщила замминистра обороны Анна Маляр.По ее словам, уже есть несколько тысяч заявлений от иностранцев.https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/2099316190227412&show_text=true&width=500

РИА Новости передают, что министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину, что в соответствии с его приказом дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом.

Боррель: Вопроса принятия Украины в ЕС нет в текущей повестке

Переговоры Украина-Россия официально стартовали.

Прямая трансляция переговоров России и Украины в БеларусиUPD. Трансляция остановлена. Похоже, она не была согласована.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните просит людей избегать провокаций во время акций протеста, чтобы это не использовали для враждебной пропаганды."Я думаю, что жители Литвы не только имеют возможность, но и должны высказать свое мнение, но я настоятельно призываю и попрошу сделать все возможное, чтобы избежать каких-то провокаций и недоразумений, чтобы Российской Федерации и Беларуси точно не пришлось использовать какие-то события в Литве в своих пропагандистских целях", — заявила премьер.Также она обратилась в полицию с просьбой усилить охрану диппредставительств России и Беларуси после инцидента на территории белорусского посольства.https://www.delfi.lt/article.php?id=89576221

В Харькове произошел ракетно-артиллерийский обстрел, сообщает УНИАН.

Роскомнадзор заблокировал в России сайт канала "Настоящее время" и издания "Крым.Реалии", которые ранее были внесены в реестр иностранных агентов.Кроме того, в список запрещенных сайтов попали российское издание New Times и сразу несколько украинских изданий - "Украинская правда", "Корреспондент", "Гордон" и "Интерфакс Украина".Все блокировки выполнены по требованию Генпрокуратуры России.

Новое обращение президента Украины Владимира Зеленского“Когда я шел в президенты, я говорил, что каждый из нас – президент. Потому что мы все отвечаем за наше государство. За нашу прекрасную Украину. А теперь так случилось, что каждый из нас – воин. Воин на своем месте. И я уверен, что каждый из нас победит”.Также глава Украины Владимир Зеленский обратился к ЕС с просьбой о немедленном присоединении по новой специальной процедуре.Кроме того, он обратился к российским военным и призвал сложить оружие.

The Times: в Киеве орудуют более 400 наемников Кремля для убийства Зеленского"Группа ЧВК "Вагнер", управляемая одним из ближайших союзников президента Путина, 5 недель назад прислала наемников из Африки с миссией обезглавить правительство Зеленского в обмен за солидный финансовый бонус", - сообщается в материале.

Украинская делегация прибыла в район украино-белорусской границы для участия в переговорах с представителями России, сообщает УНИАН.В состав делегации вошли председатель фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.Видео: УНИАН

Центробанк России повысил ключевую ставку до 20%, что приведет к повышению ставок по кредитам и депозитам.

Место переговоров Украины и России в Гомеле.

Актер и режиссер Данила Козловский: "Сейчас тот момент, когда надо говорить. Та точка невозврата, которую мы проходим, буквально на танках. <...> Страшно. Больно. Невыносимо грустно. И стыдно. И в том числе, за себя. За свое молчание и равнодушие все эти годы". Instagram

Очередь в один из супермаркетов Киева утром 28 февраля.Напомним, с 17.00 субботы до 8.00 понедельника в Киеве действовал комендантский час.

Данные Генштаба Украины на утро 28 февраля: потери российскихвойск, вторгнувшихся на территорию Украины, выросли ориентировочно до 5300 человек. https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/293284426236889#w=500

Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном сказал, что следующие 24 часа будут иметь решающее значение для Украины, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Даунинг-стрит.По данным агентства, Джонсон заверил Зеленского, что Великобритания и её союзники сделают всё возможное, чтобы гарантировать, что оборонительная помощь достигнет Украины, говорится в заявлении пресс-секретаря.https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1498076908860456964?ref_src=twsrc%5Etfw

Главное на утро 28 февраля: - В Гомеле ожидается начало переговоров делегаций из России и Украины. Стартовать они должны были еще вчера, однако перенеслись на 12.00 по московскому времени. - Мэр украинского города Ахтырка Павел Кузьменко заявил, что за мародерство будут расстреливать на месте. Поднятие цен на товары также будет рассматриваться как мародерство.- Российские войска снизили темпы наступления, но все еще продолжают попытки развить успех на отдельных направлениях, передает Генштаб ВСУ.- Бердянский район теперь под контролем российских войск. В ходе захвата погиб один человек. - Мэр Купянска Геннадий Мацегора заявил, что город теперь находится под контролем российских оккупантов. По его словам, он "принял решение участвовать в переговоров, чтобы избежать человеческих жертв и разрушений в городе". На него возбудили уголовное дело по статье "Государственная измена".

Генштаб Украины предоставил информацию о потерях противника по состоянию на 27 февраля 18:00: "Сотни единиц выведенных из строя бронированных машин и танков по всей территории Украины брошены вдоль дорог. По состоянию на 18.00 потери противника в личном составе составили около 4500 человек. Уничтожено и повреждено самолетов – 27 ед (уточняется), вертолетов – 26 ед, танков – около 150, ББМ – более 700 ед., орудий – около 50, 1 ЗРК БУК, 4 РСЗО БМ-21 Град, 60 -тактического уровня, корабли, катера – 2 единицы" (УНИАН).

"Сегодняшняя ночь снова будет сложной. Потому наши защитники готовятся защищать столицу. А киевлян я призываю провести эту ночь в укрытиях.Ибо враг сатанеет. Расстреливает мирные дома. Продолжает уничтожать нашу инфраструктуру. Хотя сам несет большие потери – и человеческие, и военной техникой. Потому что, похоже, россияне не ожидали такого отпора и такого духа украинских людей. И военных, и гражданских", - цитирует мэра Киева "УП".

В России выстроились огромные очереди к банкоматам - люди спешат снять деньги.https://www.delfi.lt/article.php?id=89572173

Белорусское командование привело в боевую готовность часть своих подразделений.”По сообщению основателя фонда помощи репрессированным BYSOL Андрея Стрижака, в понедельник в пять утра по московскому времен одна из воздушно-десантных частей Беларуси будет переправлена на Украину для боевых действий. Об этом сообщил Русской службе Би-би-си сам Стрижак, сославшись на источник в рядах армии, получивший такой приказ. “Решение об участии в военной операции белорусской армии уже принято, насколько я понимаю, разные части будут вступать в разное время в эту операцию”, - отметил Андрей Стрижак.“Лукашенко до последнего оттягивал проблему, понимая, что если Путин решит вопрос к воскресенью, то вроде как и белорусы не совсем замазаны, - говорит Стрижак. - Сейчас, учитывая, что российская военная машина забуксовала в Украине, следующие козыри - подключение своего сателлита и его армии к операции”.Напомним, что ранее в разговоре с Владимиром Зеленским Александр Лукашенко заявил, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.

Министр иностранных дел Украины обратился к россиянам.Россияне, послушайте. Вы будете расплачиваться за преступления безумного кровавого диктатора, который втягивает вас в одну войну за другой, а теперь грозит всему миру ядерным Холокостом.Остановите этого безумца! Верните себе свободу! Верните себе Россию!

Владимир Зеленский поблагодарил президента Литвы Гитанаса Науседу за непрекращающуюся поддержку. https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1498009732434513920?ref_src=twsrc%5Etfw

С территории Беларуси по Житомирскому аэропорту был нанесен ракетный удар. Это произошло на фоне разговоров о предстоящих переговорах между Россией и Украиной. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко запостил на своем канале видео запуска ракеты с подписью, из которой следовало, что это — запуск "Искандеров" из белорусского райцентра Мозырь.Примерно в это же время на восточной окраине Житомира прозвучали мощные взрывы. Утверждалось, что они прозвучали в районе, где находятся аэропорт и расположенная недалеко от него военная часть. Эти объекты находятся в непосредственной близости от жилых кварталов и трассы международного значения (BBC).Заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем подтверждает это заявление: "Госспецсвязь Украины официально заявила, что ракетный удар по Житомирскому аэропорту был нанесен с территории Беларуси".https://t.me/Pravda_Gerashchenko/747

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что украинская делегация проведет переговоры с Россией на границе с Беларусью, сообщает Украинская правда.По его словам, украинская делегация отправилась, чтобы послушать, что скажет Россия, и высказаться, что "мы думаем об этой войне и действиях России"."Нет ничего плохого в переговорах как таковых. И мы будем рады, если результатом этих переговоров будет мир и конец войны. Но, и я опять это подчеркиваю, мы не сдадимся, мы не капитулируем, мы не отдадим ни одного сантиметра нашей территории. Не в этом цель нашей борьбы", - сказал министр.

ЕС полностью закроет воздушное пространство для самолётов РФ. https://twitter.com/vonderleyen/status/1497973334847414278?ref_src=twsrc%5Etfw

В результате российской агрессии погибли 16 детей. Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко. "Четвертые сутки большинство людей не выходят из больниц, из операционных, круглосуточно предоставляя и оперируя раненых, мы спасаем жизнь. Оперируем и детей. К сожалению, 16 детей спасти не удалось. Это результаты того, что делала русская армия, которую нельзя назвать армией. Поскольку по медикам, по детям, по школам, по детским садам стреляет не армия, а террористы. Я в очередной раз заявляю – это не армия, это террористы", - сказал Виктор Ляшко

Коктейли молотова в Украине готовят целыми семьями.https://www.delfi.lt/video/laidos/zinios-rusu-kalba/video-zhiteli-ukrainskih-gorodov-sobirayut-veschi-produkty-i-semyami-delayut-koktejli-molotova.d?id=89570121

Президент Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания в режим особого боевого дежурства. А это ядерное оружие.https://www.delfi.lt/article.php?id=89570047

Владимир Зеленский сказал, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-беларусской границе в районе реки Припять. Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.

Франция, Италия и Нидерланды тоже закрыли для РФ воздушное пространство. Уже 20 стран.

Литовские женщины поддержали украинских.https://www.delfi.lt/article.php?id=89569707

Украинские СМИ пишут, что российские военные выбиты из Харькова.в сети выкладывают много видео из Харькова, на которых зафиксирована подбитая новейшая российская бронетехника типа ГАЗ "Тигр".https://t.me/spravdi/782

Президент Франции тоже пишет по-русски. https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1497897720937332739?ref_src=twsrc%5Etfw

Доктор Комаровский обратился к россиянам и белорусам

Владимир Зеленский сообщил, что Украина официально направила в Международный уголовный суд в Гааге иск к России. Киев просит суд признать ответственность России за манипулирование понятием "геноцид" для оправдания военной агрессии. https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1497885721931268103?ref_src=twsrc%5Etfw

BBC: Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров ответил на заявления Москвы о том, что российская делегация прибыла в Гомель на переговоры с Киевом. По его словам, такой формат обсуждался, но Россия настаивала, что Украина должна сначала сложить оружие: "Мы также услышали заявления о том, что российская делегация прибыла в Гомель на переговоры. Должен заявить, что представителей Украины там не будет. Такой формат действительно обсуждался. Но в последний момент переговорщики из России потребовали, что украинская армия должна сначала сложить оружие. На это немедленно получили предложение отправиться за “русским военным кораблем”, – сказал Никифоров

Мужчины из Мариямполе спрашивали, как им приехать в Украину, чтобы помочь украинцам защищать их Родину.https://www.delfi.lt/article.php?id=89568949

Зеленский обратился к белорусам: Как вы будете смотреть в глаза своим детям?"Вы спите, братья белорусы"https://www.delfi.lt/article.php?id=89568913

Кремль заявил о прибытии российской делегации для переговоров в Беларусь. Президент Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам, но на территории страны "откуда не летят ракеты".(BBC)

В районе Гостомеля в субботу украинские военные разгромили спецподразделение Росгвардии Чечни. Сообщается, что во время разгрома подразделения был уничтожен генерал Магомед Тушаев – командир 141-го моторизированного полка росгвардии Чечни. Это подтвердил взятый в плен боец ​​этого подразделения. (Минобороны Украины)

Президент Владимир Зеленский призвал иностранцев приехать в Украину и присоединиться к борьбе против российских войск. Об этом говорится в обращении главы государства к гражданам иностранных государств, которые стремятся помочь Украине в ее борьбе против российской агрессии. Президент обратился ко всем гражданам иностранных государств, которые являются друзьями Украины. Все, кто хочет присоединиться к защите безопасности в Европе и мире, могут приехать и стать бок о бок с украинцами против захватчиков XXI века. Из иностранцев формируется отдельное подразделение – Интернациональный легион территориальной обороны Украины.

https://www.facebook.com/iponomarev/posts/10159981680575802&show_text=true&width=500

Под Васильковом продолжается бой за аэропорт Российские военные ударили по нефтебазе в Василькове (Киевская область). "Ночью российские войска нанесли ракетный удар по нефтебазе в селе Крячки. Вспыхнул большой пожар, который можно видеть даже из Киева. Бой не прекращается, поэтому ГСЧС области не может приступить к тушению", - сообщил на своей странице в FB председатель Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба.

Российским войскам удалось прорваться в Харьков, там идут бои в городе. "Произошел прорыв легкой техники российского врага в Харькове. В том числе и центральная часть города. Внимание! Не покидайте мест укрытий! Вооруженные Силы Украины ликвидируют врага. Гражданское население просим не выходить на улицы города", - пишет глава ОГА Олег Синегубов.https://t.me/voynareal/10170

Ситуация в Киеве спокойная и контролируется украинской армией и силами территориальной обороны, сказал утром в воскресенье заместитель мэра Киева Николай Поворозник.Как передают украинские СМИ, Поворозник сказал, что в городе ночью было несколько стычек с диверсионно-разведывательными группами россиян.

https://www.delfi.lt/article.php?id=89568095

Выступление главы Еврокомиссии:— ЕС отключит некоторые российские банки от SWIFT. Среди них все, что уже попали под санкции.— Страны Запада ограничат возможности Банка России по поддержке рубля за счет международных финансовых операций— Возможность для россиян получить европейское гражданство в обмен на инвестиции будет ликвидирована

Росавиация: в качестве ответной меры Россия закрывает свое воздушное пространство для авиакомпаний Латвии, Литвы, Эстонии и Словении.

В соц сетях появляются фотографии парашютистов в небе над Киевом - в районе Софиевской Борщаговки. Это жилой массив к западу от киевской кольцевой автодороги. Рядом находится аэропорт "Жуляны".UPD. Сообщается, что это след от ПВО.

Франция пообещала Украине больше оружияВслед за Германией и Нидерландами своими планами военной помощи Украине поделилась и Франция. В администрации президента Макрона сообщили о готовящейся отправке в Киев оборонительных вооружений и топлива.Елисейский дворец также пообещал принять меры против "российских СМИ и влиятельных лиц", распространяющих дезинформацию о причинах и ходе боевых действий на Украине.В воскресенье министры иностранных дел ЕС встретятся, чтобы согласовать новый общеевропейский пакет помощи украинским вооруженным силам.

Звуки воздушной тревоги в Киевеhttps://twitter.com/bbcrussian/status/1497663959457046538?ref_src=twsrc%5Etfw

YouTube отключил монетизацию RT и другим российским каналамВидеосервис YouTube заблокировал нескольким российским каналам (в том числе и вещающему за рубеж на нескольких языках RT) возможность зарабатывать на просмотрах опубликованных роликов, передает Русская служба Би-би-си. Ранее то же сделала администрация компании Facebook Meta Platforms Inc.

https://www.delfi.lt/article.php?id=89567741

Министры иностранных дел ЕС 27 февраля обсудят возможное отключение России от международной межбанковской системы платежей SWIFT, сообщает корреспондент RFE/RL в Брюсселе Рикард Йозвяк. По его данным, это может стать толчком для отключения от SWIFT и Беларуси.

Лидер Ичкерии Ахмед Закаев предложил Зеленскому подписать соглашение о военном сотрудничестве между двумя сторонами, благодаря которому чеченские добровольцы из Европы и самой Украины будут воевать против России. Закаев отметил, что в Европе проживает более 300 тысяч чеченцев, сообщает Minval.

Зеленский провел переговоры с премьером Великобритании Борисом Джонсоном. Тот пообещал помочь в борьбе с агрессором.https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1497661173231239170?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.delfi.lt/article.php?id=89567529

Парламент Литвы - Сейм на свой официальной странице в FB поддержал Украину:https://www.facebook.com/LRSeimas/posts/262483346067041#w=500

Владелец ФК “Челси” передал управление клубом попечительскому совету. Абрамович попал под британские санкции. "Я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Вот почему сегодня я передаю попечителям благотворительного фонда "Челси" руководство и заботу о клубе", - заявил он.

Новое обращение Зеленского: "Мы будем бороться столько, сколько нужно, чтобы освободить нашу страну".https://t.me/V_Zelenskiy_official/738

Правительство Германии решило направить Украине 1000 единиц противотанкового оружия и 500 ракет земля-воздух типа "Стингер", заявил официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт.

В Минобороны РФ заявили, что "после того, как украинская сторона отказалась от переговорного процесса, сегодня всем подразделениям был отдан приказ о развитии наступления на всех направлениях". По словам главы департамента пресс-службы Минобороны РФ Игоря Кошашенкова, 25 февраля после заявления Киева о готовности к переговорам российские войска приостановили боевые действия. Однако после того, как "украинская сторона отказалась от переговорного процесса", российским войскам отдали приказ перейти в наступление.

Правительств Литвы 26 февраля закрыло воздушное пространство для российских самолетов.https://www.delfi.lt/article.php?id=89566925

Германия разрешила реэкспорт своего оружия в Украину - BBCГермания отказалась от своей политики запрета на поставки оружия в зоны конфликта и разрешила поставить 400 ручных противотанковых гранатомётов для Украины со складов в Нидерландах, сообщает агентсво Reuters со ссылкой на представителя немецкого минобороны.Представитель немецкого оборонного ведомства подтвердил, что это решение утверждено ведомством федерального канцлера.Ранее издание Politico сообщило, что Германия отказалась от своей более ранней позиции, согласно которой Берлин не посылал оружие Украине.После признания Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР правительство Германии также фактически приостановило процесс сертификации газопровода "Северный поток-2".

Россияне продолжают требовать прекратить войну.https://www.delfi.lt/article.php?id=89566167

Латвийская авиакомпания airBaltic сообщает, что в связи с повышенным риском и введенными ограничениями с 26 февраля 2022 года по 26 марта 2022 года отменяются рейсы в Россию и из России. (rus.Delfi.lv)

Турция закрыла российским военным кораблям проход в Черном море.

Литовский правовед считает, что Путин и Лукашенко могут сесть надолго - до конца жизни.https://www.delfi.lt/article.php?id=89565119

"Оккупанты раздают местным боевикам и российским военным противогазы. Существует вероятность провокации, подрыва промышленных емкостей с химическими веществами", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в FB, что страны ЕС согласовали отключение России от международной системы межбанковских платежей SWIFT. "Официальное решение еще не принято, но техническая подготовка к решению и реализация этой санкции уже начата", - написал министр.https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/10159704136243389#w=500

Бельгия поставит оружие и топливо для украинской армии. Речь идет о 3800 тоннах топлива и 2000 пулеметах, которые запросил Киев.

Воздушное пространство для российских авиакомпаний закрыла и Румыния. Планирует такой шаг Литва, а ранее это сделали Латвия, Эстония, Болгария, Польша, Чехия и Великобритания.

Третий день войны России против Украины. ФОТО.

Французские ВМС задержали в проливе Ла-Манш российское грузовое судно, направлявшееся в Санкт-Петербург. Власти Франции сообщили Би-би-си, что речь идет о 127-метровом судне Baltic Leader, перевозившем автомобили. Судно перенаправили в порт Булонь-сюр-Мер. Решение задержать корабль было принято по запросу французского правительства. Там полагают, что судно может принадлежать компании, попавшей под санкции Запада.

Мэр Киева Виталий Кличко сказал, что российских войск в столице нет, но действуют диверсионные группы."Ночь была сложной, но российских войск в столице нет. Враг пытается прорваться в город. В частности со стороны Гостомеля, Житомира. Там агрессоры обезврежены. Сейчас в столице действуют, к сожалению, диверсионные группы. Было несколько столкновений, перестрелок. Ранены по состоянию на шесть часов утра 35 человек, в том числе двое детей. Я прошу всех сохранять выдержку и безопаснее всего – оставайтесь в укрытиях. Потому что враг будет атаковать с воздуха. Военные, полиция, нацгвардия, терроборона, добробаты защищают наш город. Будет сложно, но мы должны устоять. С нами армия, с нами терроборона, с нами справедливость", – заявил Кличко.https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/videos/362549262167996/#w=560

Российские военные захватили станицу Луганскую, Крымское и Марковку, сообщил председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай. "К сожалению, временно оккупированы россиянами Станица Луганская, Крымское, Марковка", - отметил он.

Латвия вводит запрет на полеты российской авиации. Эстония тоже решила закрыть свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний.

https://www.delfi.lt/article.php?id=89564665

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обратилась к Международному комитету Красного Креста и призвала помочь вывезти из Украины тела российских солдат.«Это тысячи тел оккупантов, гуманитарная необходимость. Мы просим сделать так, чтобы они покинули территорию Украины и уехали в Россию. В РФ должны знать, сколько таких тел и сколько оккупантов сегодня лежит на украинской земле», — сказала она в обращении.https://t.me/OP_UA/5718

Sky News: 27 стран согласились предоставить военную помощь Украине27 стран, в том числе и не члены НАТО, согласились предоставить военную помощь Украине, сообщает телеканал Sky News. Что именно будет поставлено на Украину - неизвесто, но ожидается, что помощь будет заключаться в отправке боеприпасов, противотанкового и противовоздушного оружия и медикаментов.

Сборная Польши отказалась играть с Россией стыковых матчах к ЧМ по футболу

Власти США всерьез рассматривают возможность добиваться исключения России из международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей SWIFT из-за вторжения в Украину.Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, союзники США в Европе поддерживают идею наложения наказания, которое еще несколько дней назад казалось маловероятным.

Камера в гостиной одной из квартир зафиксировала момент попадания ракеты в жилой дом в Киеве.https://www.delfi.lt/video/uzsienis/svetaineje-irengta-kamera-uzfiksavo-momenta-kaip-i-nama-kijeve-pataike-raketa-bute-buvo-seima-su-vaikais.d?id=89564303

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз поддержать Украину предоставлением перспективы членства в ЕС."Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС. Обсудил с президентом Евросовета дальнейшую действенную помощь и героическую борьбу украинцев за свое свободное будущее", – написал он.Зеленский обращался с таким призывом еще до начала полномасштабной войны с РФ на Мюнхенской конференции по безопасности.

За время войны в Украине погибли более 3500 тысячи российских военных и почти 200 попали в плен. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подолякhttps://www.delfi.lt/article.php?id=89563875

«Слава богу, что мы были между несущими стенами, только это нас спасло. На месте детской комнаты осталась просто дыра», — жительница квартиры на 21 этаже, в которую попал снаряд.https://t.me/u_now/19113

В Киеве в жилой дом попала ракета. "В жилой дом по ул.Лобановского, 6а попала ракета.Аварийно-спасательные службы работаютна месте", - говорится в сообщении ГСЧС Украины.Попадание снаряда произошло в районе17-18 этажа. Предварительно жертв нет.Проводится эвакуация. От ГСЧС привлечено12 человек и 3 ед. техники.https://www.delfi.lt/video/uzsienis/pranesama-apie-i-gyvenamaji-nama-kijeve-pataikusia-raketa.d?id=89564093

Итоги ночи подвели коллеги из BBC:Ночь на Украине - вторая ночь войны - прошла, можно кратко подвести ее итоги.Никаких существенных перемен в позициях сторон, судя по сообщениям с мест, не произошло, российская армия не продвинулась, штурма Киева и других крупных городов пока не случилось;ожесточенный бой шел в городе Васильков к юго-западу от Киева, где расположена авиабаза; на окраинах Киева были перестрелки; бои или перестрелки были также на юге страны - в Новой Каховке, Херсоне и в районе Одессы;США, ЕС, Британия, Канада, Австралия официально объявили о санкциях, в том числе персональных санкциях против Путина;Президент США Джо Байден подписал распоряжение о немедленном предоставлении Украине помощи в размере 600 млн долларов, кроме того, администрация Байдена попросила Конгресс утвердить пакет гуманитарной и военной помощи Украине в размере 6,4 млрд долларов.Россия наложила вето на резолюцию Совета безопасности ООН, осуждающую ее нападение на Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу утром выпустил короткое видео, снятое в Киеве. "Сейчас в сети появилось очень много фейковой информации, будто я призываю нашу армию сложить оружие, и идет эвакуация. Значит, так: я - тут, никакое оружие мы не сложим, будем защищать нашу страну", - сказал президент Зеленский. https://t.me/V_Zelenskiy_official/735

Около 150 транспортных вертолетов и сухопутных войск находятся примерно в 32 км от границы с Украиной в Беларуси. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спутниковые снимки Maxar.

Казахстан отклонил просьбу Москвы о присоединении его войск к военным действиям России в Украине. Об этом сообщил в своем информационном блоге американский телеканал NBC News со ссылкой на официальных лиц Казахстана. Нур-Султан также заявил, что не признает независимость "ЛНР" и "ДНР", защиту которых Москва использует как повод к агрессии, передал канал.

Washington Post: администрация США предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому помощь с эвакуацией из Киева в более безопасное место, но он отказался и остался в столице.

В Киеве всю ночь шли бои.Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая рассказала о ситуации в Киеве 26 февраля по состоянию на 4:26.(По УНАИН) "ВСУ вытесняют ДРГ (диверсионно-разведывательные группы) из Киева. Продолжаются бои", - отметила она.Администрация Киева призвала жителей столицы не выходить на улицу. Воздушная тревога этим утром объявлена во многих городах по всей Украине: в Харькове на востоке, Виннице и Умани в центре, Ровно, Луцке и Львове на западе страны, в Херсоне на юге и в других местах.

Борис Джонсон по-русски: https://twitter.com/BorisJohnson/status/1497318170671128584?ref_src=twsrc%5Etfw

Днепр готовится к обороне - репортаж нашей коллеги Екатерины Леоновой.https://www.delfi.lt/ru/news/live/reportazh-dnepr-gotovitsya-k-oborone-zhiteli-zapisyvayutsya-v-ryady-zaschitnikov-goroda.d?id=89563265

Униан: Польша передаёт первым пакетом:60 мм минометов (100 шт.) и боеприпасов к ним (1500 шт.), БПЛА (8 комплектов).Планируется передача боеприпасов V категории и кевларовых шлемов V категории:152 мм кумулятивные боеприпасы – 1770 шт;23 мм боеприпасы к автоматическим орудиям – 25 336 шт.;23 мм подкалиберные боеприпасы к автоматическим орудиям – 5 000 шт. (возможно дополнительно 66 тыс. шт.);Кевларовые боевые шлемы – 42 тыс. шт.Выражена готовность передачи ПТРК Javelin после согласования с США о дополнительной закупке на замену этих ПТРК, которые могут быть переданы нам (в ВС КП незначительное количество этих ПТРК).Готовы передать 5,56x45 мм автоматов «Grot» – 10 тыс. шт.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что США введут санкции против Путина и Лаврова, а также против членов Совета безопасности России.

https://www.delfi.lt/article.php?id=89562953

Российский МИД заявил, что украинская сторона отказалась от переговоров с Россией: "Украина предложила перенести этот вопрос на завтра".

Источники CNN сообщают, что США планируют ввести санкции против Путина уже сегодня.

На окраине города Конотоп уничтожены 40 единиц российской военной техники. Об этом сообщают в Facebook Сухопутные войска ВС Украины.

Совет Европы приостановил право представительства в нем России. Такое решение комитет министров Совета Европы принял впервые в истории организации.

ЕС и Британия ввели персональные санкции против Путина и Лаврова, обсуждается отключение от SWIFThttps://www.delfi.lt/article.php?id=89562861

Кличко: ситуция для Киева угрожающаяМэр Киева Виталий Кличко предупреждает, что "ситуация сейчас для Киева – без преувеличения – угрожающая": "Следующая ночь, под утро, будет очень сложной. Российские войска – впритык к столице", передает BBC.Военные обезвреживают российские диверсионные группы, действующие в городе. сообщил Кличко. Он добавил, что украинская армия взяла под охрану и особый контроль мосты через Днепр.Также власти оборудуют блокпосты: но не только на основных въездах в город: "Устанавливаются блоки, перекрывающие движение у стратегических объектов".По словам мэра, для обороны Киева укомплектована 112-я бригада территориальной обороны:"Сейчас мы решаем вопрос о создании дополнительных подразделений защитников Киева. И я благодарю жителей города за их готовность стать на защиту столицы и страны вместе с другими подразделениями Вооруженных сил и силами правопорядка".

НАТО предоставит Украине системы ПВОГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО предоставит Украине системы ПВО и дополнительное вооружение.

Кличко: у ТЭЦ в Киеве произошли взрывыМэр Киева Виталий Кличко сообщил, что украинские власти зафиксировали пять взрывов с интервалом в 3-5 минут у теплоэлектростанции ТЭЦ-6: "Аварийно-спасательные службы следуют туда. Выясняем детали".ТЭЦ-6 находится на северо-востоке Киева.Одновременно в соцсетях появились сообщения о звуках взрывов в киевском районе Троещина – он находится как раз рядом с ТЭЦ-6.https://twitter.com/snob_project/status/1497282820376604681?ref_src=twsrc%5Etfw

CNN: НАТО впервые активировала элементы Сил реагирования численностью 40 000 человек, сообщил Столтенберг на пресс-конференции: "Цели Кремля не ограничиваются Украиной".

Байден созвонился с ЗеленскимВладимир Зеленский созвонился с американским президентом. Зеленский благодарит Байдена за поддержку. Президенты обсудили "ужесточение санкций, конкретную оборонную помощь и антивоенную коалицию".

Италия готова поддержать решение отключить Россию от SWIFTОб этом после разговора с главой МИД Италии сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1497267568461205509?ref_src=twsrc%5Etfw

Верховная Рада Украины сообщила в своем телеграм-канале, что украинским войскам удалось освободить остров Змеиный.Министерство обороны России ранее утверждало, что остров захвачен и находившиеся в гарнизоне 82 украинских военных "добровольно сдались подразделению российских вооруженных сил".При этом президент страны Владимир Зеленски заявил, что в результате вчерашнего ракетно-артиллерийского удара российского военного корабля по острову погибли 13 украинских пограничников. Их посмертно наградят званием Героев Украины.

https://www.delfi.lt/article.php?id=89560981

50 тысяч человек покинули Украину с начала вторженияБольше 50 тысяч украинских беженцев пересекли границу за последние 48 часов, пишет верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.Люди преимущественно бегут в Польшу и Молдову.Гранди поблагодарил страны, которые не закрыли свои границы и принимают украинцев.https://twitter.com/FilippoGrandi/status/1497236234950918150?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1497236234950918150%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Frussian%2Flive%2Fnews-60355872

Новое обращение ЗеленскогоПрезидент Украины опубликовал видео, в котором заявил, что он и руководство правительства и парламента находятся в Киеве."Мы здесь. Мы в Киеве. Мы защищаем Украину".

Россию исключили из списка участников конкурса "Евровидение".

Финляндия и Швеция не будут учувствовать в "Евровидении", если там будет представитель России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия передала Украине предложение провести переговоры в Минске после того, как власти Украины согласились перевести переговоры о нейтральном статусе, передает BBC.Тем не менее, по словам Пескова, Украина предложила в качестве места для переговоров Варшаву, а потом "исчезла"."Киев взял паузу и параллельно продолжает разворачивать вооружения в жилых кварталах, это опасная ситуация", - сказал Песков.

Киевская областная администрация сообщает, что в результате российских обстрелов города погибли четыре мирных жителя, еще 15 получили ранения.

https://www.delfi.lt/ru/news/politics/litva-sobiraetsya-obraschatsya-v-gaagskij-sud-iz-za-voennoj-agressii-putina.d?id=89561097

Комитет министров Совета Европы по инициативе Украины и Польши запустил процедуру приостановки членства России в Совете Европы.

Путин выступил с заявлением перед заседанием Совбеза. Он призвал украинских военных взять власть в свои руки: "Берите власть в свои руки, похоже, нам с вами будет легче договориться".

Эстония отправит в Украину дополнительную военную помощь в виде Javelin, боеприпасов и медикаментов, сообщает Телеграм-канал Nexta Live.

По словам представителей Херсонской областной администрации, российские войска получили контроль над Антоновским мостом через Днепр - и теперь могут зайти в город. Власти призвали граждан сохранять спокойствие и мужество.

Карта боевых действий, инвазии России в Украину

Российские СМИ сообщают, что порядка 10 тысяч чеченских силовиков готовятся отправиться в Украину. Кадыров опят требует извинений. Теперь от Зеленского.https://t.me/theinsider/10439

Россия атакует электронные почты украинских военных Атаки совершаются группой из Минска. В ее состав входят кадровые офицеры Министерства обороны Республики Беларусь "Целями атаки становятся частные почтовые ящики украинских военных, а также связанных с ними лиц. После компрометации учетной записи осуществляется загрузка всей имеющейся почты. (Unian)

С сегодняшней ночи Польша закрывает воздушное пространство для российских авиакомпаний. Чехия тоже готовится закрыть небо для российских авиакомпаний.

Басков в Клайпеде больше не прозвучит.https://www.delfi.lt/ru/news/live/klajpedskaya-radiostanciya-otkazyvaetsya-ot-translyacii-rossijskoj-produkcii.d?id=89559861

Министерство обороны Украины сообщает, что за сутки российская армия потеряла более 1000 человек. Никакой официальной информации о потерях со стороны России нет.

Немецкий телеканал n-tv со ссылкой на источники в ЕС сообщил, что страны ЕС согласовали персональные санкции против Владимира Путина и Сергея Лаврова.

Россия готова направить в Минск свою делегацию для переговоров с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь «ЛНР» и «ДНР», в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса", - сказал Песков."В этом контексте в ответ на предложение Зеленского Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией", - сообщил пресс-секретарь президента.Лукашенко заверил Путина, что Минск будет готов создать все необходимые условия для переговорного процесса РФ и Украины, сказал Песков.

https://www.delfi.lt/article.php?id=89559343

Вооруженные силы Украины заходят в столицу, передает агентство Униан. "Сейчас в город Киев заходит украинская военная техника для того, чтобы сдерживать оборону города", - заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко. Также Денисенко попросил не снимать и не публиковать передвижения военной техники

Киев готовится к обороне. Людям раздают оружие.https://www.facebook.com/mikhailkhodorkovsky/videos/469135621363091/#w=271

Андрей Макаревич предельно ясно объяснил, что происходит.https://www.facebook.com/makarevichav/videos/3075679119416322/#w=267

Ураинские военные разгромили колонну российской военной техники, которая наступала из Крыма. https://twitter.com/memagram/status/1497122161047138318?ref_src=twsrc%5Etfw

Появилось видео последних минут жизни украинских пограничников, которые отказались сдаваться российскому военному кораблю.https://t.me/mosiychuk72/11760

Телевидение Китая: Путин готов к переговорам с Украиной "на высоком уровне"Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Китайский лидер заявил Путину, что поддержит урегулирование конфликта на Украине путем переговоров.После окончания разговора телевидение Китая сообщило, что Путин в разговоре с Цзиньпинем высказал готовность к переговорам "на высоком уровне". В то же время в сообщении не уточняется, с кем конкретно он готов говорить.Ранее сесть за стол переговоров Путина в очередной раз призвал президент Украины Владимир Зеленский.

Ситуация в Украине: подготовка Киева к обороне

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган: "Запад, страны ЕС и НАТО не смогли продемонстрировать решимость в отношении Украины. Они все дают ей советы. Отношение Запада к Украине не может считаться ни дружбой, ни солидарностью", - сказал президент журналистам в пятницу в Стамбуле.

Владимир Зеленский обратился к Путину:"Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей".Также он отметил, что "вторжение России в Украину — это не просто вторжение, это начало войны против Европы".

УНИАН публикует кадры, на которых МиГ-29 ВВС Украины сбивает истребитель Су-35 ВКС России.

Что делает правительство Литвы после начала военной агрессии против Украины?https://www.delfi.lt/article.php?id=89555555

Советник главы МВД Украины сообщил о захвате диверсионной группыСоветник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что украинским военным удалось обзвредить российских диверсантов, которые, по его словам, перемещались в украинской форме и на захваченных автомобилях Вооруженных сил Украины, передает Русская служба Би-би-си.Ранее о том, что несколько машин ВСУ было захвачено, сообщали в украинском минобороны. Замминистра ведомства Анна Маляр рассказывала, что диверсанты пытались прорваться в Киев, но были убиты.

Бегущим от войны украинцам не обязательно просить убежища в Литве: смогут оформить ВНЖ или национальную визуПри этом украинцы, у которых сейчас есть временный вид на жительство, не будут обязаны покинуть Литву через три месяца после истечения срока действия этого документа - они смогут подать заявление на получение нового вида на жительство по гуманитарным причинам.https://www.delfi.lt/article.php?id=89555557

УЕФА отменила проведение финального матча "Лиги Чемпионов" в Санкт-Петербурге. Его должны были сыграть 28 мая. Финал перенесен на "Стад-де-Франс" в Париже.

Жители Киева укрываются в подземном паркингеВидео: Осторожно, новости

AP сообщает, что около правительственного квартала столицы Украины слышна стрельба. В Киеве снова включились сирены — в третий раз за день.

Зеленский остается в Киеве"Понятен базовый сценарий спецоперации РФ. Единственная цель – зайти в Киев и уничтожить руководство Украины, лично Владимира Зеленского. Зеленский остается в Киеве, он должен показать, что значит стойкость украинского народа", - передает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В киевском районе Оболонь действует российская диверсионно-разведывательная группа. Ранее в пятницу об этом сообщали очевидцы и писали СМИ. Минобороны Украины подтвердило информацию. "Просим граждан сообщать про передвижения техники, – говорится в сообщении. – Мирным жителям – быть осторожными! Не покидать дома!" Ведомство также попросило граждан изготовлять коктейли Молотова для "обезвреживания" противника. https://twitter.com/lapatina_/status/1497121089721360390?ref_src=twsrc%5Etfw

Президент Литвы поговорил с Владимиром Зеленским"Только что разговаривал с Зеленским. Ситуация в Украине только ухудшается. Киев под ударом. С каждым часом все больше жертв среди мирного населения. Украинцы сильные и достойные, но демократический мир должен помочь. Мы должны действовать сейчас!", — написал Науседа в пятницу в социальной сети Twitter.https://www.delfi.lt/article.php?id=89553717

Министр финансов ФРГ заявил о "полной блокаде" российских банков и практически прекращении бизнеса с Россией, передают СМИ.

Украина готова провести с Россией переговоры о нейтральном статусе, но она должна получить и гарантии безопасности, говорится в заявлении советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, передает УНИАН."Украина всегда оставляла и оставляет пространство для переговоров. В том числе и сейчас - когда Россия пошла на полномасштабное вторжение. Эту войну нужно прекращать. Эти боевые действия нужно прекращать"

Очевидец случайно снял ракетный удар в ХерсонеСообщается, что неопознанный самолет нанес удар при въезде в Херсон у Антоновского моста.Осторожно! В видео присутствует нецензурная лексика

Президент Литвы призывает ЕС не превращаться в дискуссионный клуб: настало время действовать"Настало время действовать, потому что на карту поставлены демократия, Европа и все наши ценности", — добавил он.https://www.delfi.lt/article.php?id=89552939

Минобороны Украины: российские военные захватили автомобили ВСУЗаместитель Министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российской армии удалось захватить два автомобиля ВСУ: военные якобы переоделись в украинскую форму "и на скорости двигаются в центр Киева со стороны Оболони", передает Русская служба Би-би-си."За ними следует колонна российских военных грузовиков. Они обязательно будут обезврежены", - сообщила Маляр.

Глава МИД Литвы после беседы с Блинкеном: слова поддержки не взрывают российские самолетыПо словам Ландсбергиса, после вторжения России в Украину Киеву нужна не только политическая, экономическая, но и военная помощь.https://www.delfi.lt/article.php?id=89552917

Эстония разрешила гражданам Украины приезжать без визы и оставаться дольше разрешенного срока

ВСУ ударили по военному аэродрому Миллерово в Ростовской областиФото: Осторожно, новости

Генштаб ВС Украины – о ситуации на утро пятницыГенеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал оперативную информацию о происходящем в стране на 6:00 по киевскому времени. Главное из этого заявления передает Русская служба Би-би-си:- Российские войска нанесли воздушный удар по украинским подразделениям в районе города Кропивницкий (Кировоградская область)- Украинские военные зафиксировали активность российских вертолетов в районах у Вилково и Тирасполя (оба находятся у границы с Молдовой)- Десантно-штурмовые войска ВСУ ведут бой в районе Дымера и Иванкова (Киевская область), куда продвинулсь большое количество российской бронетехники. Генштаб подтверждает информацию о взрыве моста над рекой Тетерев- Другая тактическая группа в настоящий момент удерживает аэродром "Антонов" (Гостомель) под Киевом. Вчера он переходил под контроль российских войск- Система ПВО с 4:00 утра перехватила два удара (в сообщении Генштаба они описаны как "смертельные подарки" от "братьев") по Киеву

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Залужный заявил, что под Черниговом отбита атака российских войск, передает УНИАН.

Президент Украины Владимир Зеленский выпустил новое обращение"Переубедили ли Россию вчерашние санкции? На своей земле, в своем небе мы видим, что нет". По его словам, россияне не различают, по каким целям действовать. Поэтому под удар попадают и жилые дома, а не только военные объекты. "Цель этой атаки - давление. Давление на вас, уважаемые граждане. Давление на все наше общество", - заявил Зеленский.Зеленский отметил, что это нападение напоминает атаку на Киев в 1941 году."Уважаемые граждане Российской Федерации! Сегодня ночью начали бомбить жилые кварталы города-героя Киев. Это все напоминает 1941-й год. Всем гражданам Российской Федерации, которые выходят на протесты, хочу сказать: мы вас видим. Это значит, что вы нас услышали. Это значит, вы нам начинаете верить. Боритесь за нас, боритесь против войны".

По данным американской разведки, российские войска находятся в 32 километрах от Киева, передает американский телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации президента США. Ранее агентство УНИАН со ссылкой на главу Сумской области Дмитрия Живицкого сообщило, что "россияне взяли в кольцо Конотоп Сумской области, техника РФ идет на Киев". По словам Живицкого, "населенные пункты Сумской области осаждены", сообщает DW.

В сторону Киева двигаются российские танки, но у Иванкова завязался бой.Украинские силы взорвали мост, чтобы остановить колонну РФ, сообщает "Украинская правда". Иванков находится на половине пути от границы до Киева. После него открывается возможность наступать на Киев через Вышгород.

Нацбанк Украины запретил все валютные операции с российскими и белорусскими рублями.

Российская военная техника выдвинулась в сторону Киева из города СумыУНИАН со ссылкой на главу Сумской городской администрации Дмитрия Живицкого сообщает, что российские войска взяли в окружение Конотоп и Ахтырку в Сумской области и идут на Киев, передает Русская служба Би-би-си.Он утверждает, что уехать из Сумской области в Киев еще возможно, но на дорогах появились блокпосты армии России.Одновременно штаб сухопутных войск Украины сообщает о боях в Сумах.Пост на странице штаба в "Фейсбуке" сопровождается видео, которое впервые появилось в социальных сетях еще в ночь на пятницу.https://twitter.com/the_ins_ru/status/1496962054611157001?ref_src=twsrc%5Etfw

НАТО созывает экстренный саммит по ситуации в Украине, начало в пятницу в 16.00 по киевскому времени.

Государственная погранслужба Украины сообщила о ракетном ударе по погранподразделению "Приморский Посад". Он расположен в Мелитопольском районе Запорожской области, на берегу Азовского моря, передает Русская служба Би-би-си.

Министерство обороны Украины в своем аккаунте Facebook информирует, что ракетные удары по столице продолжаются.

CNN со ссылкой на источник сообщает, что Россия запустила более 160 ракет.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграмм-канале сообщил о 3 пострадавших в результате падения сбитого летательного аппарата. Один из них находится в тяжелом состоянии

Возле многоэтажки в Киеве упал сбитый украинскими ПВО летательный объект

Так выглядел взрыв в небе над левым берегом КиеваВидео: Суспільне | Новини.

Первые последствия взрывов в КиевеСоветник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал в своем телеграм-канале фотографию с места взрыва в Киеве, передает Русская служба Би-би-си.На ней виден пожар в жилом доме.

Сообщается о взрывах в КиевеПо сообщениям из Киева, в городе были слышны два взрыва с интервалом в несколько секунд."Только что продолжились удары по Киеву крылатыми или баллистическими ракетами", - цитирует агентство УНИАН замминистра МВД Антона Геращенко.https://twitter.com/sentdefender/status/1497042959186870277?ref_src=twsrc%5Etfw

Anonymous вступили в войну с РоссиейХакеры из группировки Anonymous сообщили, что объявили России кибервойну, передает Русская служба Би-би-си. На своей странице в "Твиттере" они взяли на себя ответственность за атаку на сайт российского телеканала RT.В настоящий момент сайт RT недоступен.

Новое обращение президента Украины Владимира ЗеленскогоОн озвучил потери Украины - 137 человек убиты за вчерашний день, ранены 316.

Инициатива "Сильны вместе" поможет координировать предоставление убежища украинским беженцам в Литве"Если у вас есть свободная квартира, дом или комната - заполните форму и предоставьте жилье украинцам, спасающимся от ужасов войны. Если вы военный беженец и вам нужно жилье в Литве - заполните анкету военного беженца и мы найдем вам временный дом в Литве. Мы "Сильны вместе!", - говорится в сообщении.https://www.delfi.lt/article.php?id=89551689

Президент Украины подписал указ о всеобщей мобилизации

Путин поговорил с президентом Франции МакрономПо сообщению Кремля, “президент России дал исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции”. Макрон призвал немедленно прекратить военную операцию в Украине, передает Рейтер.

Жители Харькова вынуждены прятаться в метро. Ночь они, похоже, проведут там же.

Байден заявил, что не намерен разговаривать с ПутинымПрезидент США подчеркнул, что Путин отверг все добросовестные усилия Запада рассмотреть общие озабоченности в области безопасности с помощью диалога. На международной арене российского президента ждет участь человека, которого все будут сторониться.

Остров Змеиный в Одесской области потерян. Инфраструктура уничтожена. Связь с пограничниками и бойцами ВСУ на острове утрачена, передает УНИАН.

По оперативным данным минздрава Украины, в результате российского нападения погибло 57 украинцев. Еще 169 - ранены.

США ввели санкции против Сбербанка, ВТБ (два крупнейших банка России) и Газпромбанка, банка "Открытие", Совкомбанка, Новикомбанка. Эксперты полагают, что будет серьезный удар по банковской системе РФ. Это 80% всех активов банковской системы России. Американский президент также заявил, что переговоров с Путиным не планирует. Он сказал, что отключать Россию от SWIFT пока не будут, сославшись на то, что этого не хочет Европа.

Newsweek: В США считают, что Киев падёт "в течение 96 часов"

В России проходят протесты против войны. https://twitter.com/SobolLubov/status/1496881270311505920?ref_src=twsrc%5Etfw

Акция солидарности с Украиной в Паланге.

В Литве проходят акции солидарности с Украиной. Вильнюс.

Великобритания вводит санкции против банка ВТБ, компании "Аэрофлот" и запрещает экспорт высокотехнологичной продукции в Россию. Джонсон назвал это самыми жесткими санкциями, которые видела Россия, сообщает BBC. Подробности тут.

Российские военные взяли под контроль территорию Чернобыльской атомной электростанции. Эту информацию подтвердилв комментарии УНИАН советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.По его словам, в настоящее время станция находится в опасности, естьриск провокаций."После жестокого боя наш контроль за чернобыльской площадкой утрачен. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно. После абсолютно бессмысленной атаки россиян на этом направлении невозможно говорить о том, что ЧАЭС в безопасности. Это одна из серьёзнейших угроз Европе сегодня. Зная привычки россиян, наверняка они уже готовят провокационные вещи на ЧАЭС. Или воспользуются повреждениями, полученными объектами во время атаки, чтобы обвинить в этом Украину, или сами повредят эти безусловно опаснейшие объекты."Персонал станции находится в заложниках. Это угрожает безопасности не только Украины, но и Европы", - заявила советник командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Алена Шевцова.

Отключение России от SWIFT: За - Польша, Эстония, Латвия и Литва.Против - Германия, Италия, Венгрия и Кипр.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "кровь украинских мужчин, женщин и детей" будет на руках тех, кто сомневается в необходимости отключения России от SWIFT. https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1496874382102351872?ref_src=twsrc%5Etfw

Президент Украины провёл брифинг. "Если вы, уважаемые европейские лидеры, мировые лидеры, лидеры свободного мира. Если вы нам не поможете, мощно не поможете Украине, то завтра война постучит в ваши двери", - сказал президент Зеленский.

"Это надо прекратить": от Меладзе до Муратова - россияне, которые выступили против войныhttps://www.delfi.lt/article.php?id=89548629

Литовский бизнес расторгает соглашения с российскими компаниямиhttps://www.delfi.lt/article.php?id=89547997

Мэр города Геническ в Херсонской области Украины подтвердил, что населенный пункт захвачен российскими войсками.

Си-эн-эн: аэропорт "Антонов" рядом с Киевом находится под контролем российской армииКорреспондент Си-эн-эн Мэттью Чэнс сообщил в эфире телеканала, что аэропорт "Антонов" (также извествен как "Гостомель") находится под контролем российской армии - об этом ему сообщил командир группы военных, высадившихся в аэропорту, передает Русская служба Би-би-си.Аэропорт фактически находится на окраине Киева.https://twitter.com/ferozwala/status/1496856160590340105?ref_src=twsrc%5Etfw

Зеленский: Российские военные пытаются захватить Чернобыльскую атомную электростанцию – это объявление войны всей Европеhttps://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1496861577546543107?ref_src=twsrc%5Etfw

Глава МВД: в Литву может прибыть 20% украинцев, добравшихся до ПольшиСейчас Литва готова принять 10 тыс. беженцев из Украины, однако рассматриваются и другие сценарии.https://www.delfi.lt/article.php?id=89548355

В Киеве и Черкасской области Украины с сегодняшнего дня вводится комендантский час, сообщают СМИ.

Войска с территории Беларуси вошли в Зону ЧАЭС. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает Zerkalo.

Чехия и Латвия объявили о том, что приостанавливают выдачу виз россиянам.

Министр призывает литовских спортсменов прекратить связи с Россией"Спорт обычно отделяется от политики, однако в отношении агрессора должны применяться все возможные меры. Поэтому я призываю всех литовских спортсменов прекратить связи с Россией, не ездить на соревнования в этой стране и не принимать спортсменов этой страны в Литве. Наша позиция четкая и твердая", - сказала Шюгждинене для распространенного в четверг сообщения.

Метро Героев Труда в Харькове https://twitter.com/Roshen996/status/1496853653986152456?ref_src=twsrc%5Etfw

Сбит российский вертолет.https://www.youtube.com/watch?v=X-WszRQJK9I&t=4s

Остров Змеиный в Черном море недалеко от Одессы атакуют российские корабли, сообщает МВД Украины. Ранее украинских военных на острове призывали сдаться и угрожали уничтожением.

Немецкий футбольный клуб "Шальке" принял решение убрать с футболок игроков надпись с логотипом своего главного спонсора — "Газпрома". Это объясняется вторжением России в Украину.

В МИД Литвы вызван посол РоссииЕму заявлен протест в связи с военным вторжением России в Украину.https://www.delfi.lt/article.php?id=89546935

В результате ракетных ударов России погибли более 40 военнослужащих Вооруженных сил Украины, несколько десятков получили ранения. Об этом на брифинге для СМИ заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. Кроме того, украинские власти сообщают о потерях среди гражданского населения - погибли 10 человек, передает DW.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал всех партнеров страны разорвать дипотношения с Россией

Президент Литвы обратился к россиянам с призывом не молчать и выступить против войны"Ваше руководство в одностороннем порядке решило напасть на соседнюю страну. На страну, связанную с Россией тесными историческими и культурными связями. На народ, который вы называете братьями и сестрами. Эта война никому не нужна. Ни русским, ни украинцам, ни всему остальному миру", - говорится в распространенном в четверг обращении президента. "Хотят ли русские войны? Я хочу верить, что нет. Не молчите. Не отворачивайтесь перед лицом несправедливости", - говорит он.

Произошел взрыв на аэродроме в Мелитополе, сообщает УНИАН.

Военный самолет Вооруженных сил Украины разбился в Киевской областиГСЧС сообщает о падении в Киевской области, между селами Жуковцы и Триполье Обуховского района, военного самолета ВСУ. Сообщается о гибели пятерых человек, передает агенство УНИАН.

Associated Press: УЕФА переносит финал Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга из-за нападения на Украину

Заявление НАТО: Россия заплатит тяжелую экономическую и политическую цену за войну против Украины"Мы осуждаем самым решительным образом ужасную атаку России на Украину, которая полностью неоправданная и неспровоцированная. Наши мысли со всеми убитыми и ранеными, и с народом Украины. Мы также осуждаем Беларусь за создание возможности для этой атаки.Мы призываем Россию немедленно прекратить военные действия и вывести все силы из Украины и от нее, полностью уважать международное гуманитарное право и разрешить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ и помощь всем лицам, которые в ней нуждаются"

Президент Чехии Милош Земан призвал отключить Россию от системы международных платежей SWIFT.

Владимир Зеленский призвал жителей России выйти на протесты."Всем, кто не потерял еще совесть, время выйти и заявить протест против этой войны. Против войны с Украиной", - сказал он

Президент Литвы призывает ввести санкции не только для России, но и для БеларусиПо его словам, это необходимо, поскольку агрессия против Украины также осуществляется и с территории Беларуси."Мы поднимем вопрос необходимости целого пакета санкций и не только против России, но и против Беларуси, так как сегодня с территории и этой страны осуществляется агрессия", - сказал он в четверг после заседания Госсовета по национальной обороне.

Украина разорвала дипломатические отношения с РоссиейПрезидент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией, которая сегодня начала военную операцию на территории Украины.

Президент Литвы - Путину: остановить начатое еще можно"Хочу обратиться к президенту России, к российскому народу — остановить начатое еще можно. Вернуться к миру можно. Избежать многих смертей невинных людей, и это меньшее, что можно было бы сделать в данный момент", — заявил глава государства в четверг по итогам заседания Госсовета по обороне Литвы. "Однако, если этого не произойдет, Литва готова всеми возможными способами - и как отдельное государство, и вместе со своими союзниками и партнерами - оказывать посильную помощь братскому народу Украины и, несомненно, участвовать в решениях по предотвращению действий агрессора", - добавил он.

Литва обратится в НАТО по поводу активации 4 статьи.Четвертая статья договора предусматривает созыв Североатлантического Совета для консультаций, если одна из стран блока считает, что существует угроза ее безопасности.

Лукашенко заявил, что белорусские войска не принимают никакого участия в российской "спецоперации" на Донбассе, передает Zerkalo.Он также рассказал, что сам предложил Путину оставить российские войска на территории Беларуси для того, чтобы "руководство и политики Украины еще раз сделали выводы и поняли, что надо решать за столом переговоров эти вопросы".По его словам, российская военная операция проводится для "прекращения геноцида народа в Донецкой и Луганской областях".

Из-за войны в Украине Литва вводит режим чрезвычайного положения.

Главы МИД стран Балтии резко осуждают действия России в Украине и призывают к жестким санкциям против агрессора, включая отключение от системы SWIFT.

На границе со Словакией в Ужгороде выстроилась колонна из желающих покинуть Украину.

Нацполиция Украины будет выдавать оружие ветеранам органов внутренних дел, передает УНИАН. Такой приказ сегодня, 24 февраля, председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко отдал руководителям Главных управлений Нацполиции в областях.Ветеранам органов внутренних дел, готовым защищать Украину, будут выдавать оружие. Процедура будет максимально упрощена из-за агрессии Российской Федерации, поскольку Верховная Рада Украины поддержала решение о введении военного положения на территории государства.Цель выдачи оружия ветеранам усилить деятельность правоохранительных органов Украины в обеспечении правопорядка на территории населенных пунктов Украины.

Пакет санкций Евросоюза против России должен быть расширен на внеочередном заседании совета ЕС, срочно созванном в четверг. Это коснется как банков, так и физических лиц, считает еврокомиссар от Литвы Виргиниюс Синкявичюс.

Официальная информация от Украины: "Город Счастье отбит, противник понес потери. Г. Счастье (Луганская область), был атакован российским агрессором, отвоеван. При попытке нападения уничтожена военная техника и уничтожено около 50 врагов. Счастье в наших руках".

По данным украинских пограничников, российская военная техника пересекла границу страны уже в четырех областях: Черниговской, Сумской, Луганской и Харьковской областях.

Запад созывает экстренные встречи в форматах G7, НАТО, ЕС. Они пройдут 24 февраля. Цель - оказание давления на Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение. В нем он заявил о создании антипутинской коалиции, о поддержке в сфере обороны и о закрытии воздушного пространства над Украиной для российской авиации.https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/973412196873186/#w=269

МВД Украины сообщает в своем телеграм-канале, что Россия наносит ракетные удары по военным целям в разных местах страны и обстреливает пограничные посты, передает русская служба Би-би-си. "Только что ракеты ударили по центру управления войсками, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове, Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы. Защищаем свою землю!" - говорится в сообщении МВД Украины.

"Военное освоение прилегающей к нашим границам территории, если мы позволим это сделать, останется на десятилетия вперед, а может и навсегда. И будет создавать для России постоянно нарастающую и абсолютно неприемлемую угрозу", - сказал Путин в четверг в телеобращении в котором де-факто объявил о начале военных действий против Украины."В декабре 2021 года мы все-таки в очередной раз предприняли попытку договориться с США и их союзниками о принципах обеспечения безопасности в Европе и нерасширении НАТО - все тщетно", - заявил Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к россиянам на русском языке с вопросом, хотят ли они войны, а также заверил, что народ Украины стремится к миру. "Украина в ваших новостях и Украина в реальной жизни – это две совершенно разные страны. И главное их отличие в том, что наша – настоящая... Вам говорят, что мы ненавидим русскую культуру. Как можно ненавидеть культуру? Любую культуру? Соседи всегда обогащают друг друга культурно. Однако это не делает их единым целым. Не растворяет нас в вас. Мы разные. Но это не повод быть врагами".https://www.delfi.lt/video/uzsienis/zelenskis-nakti-kreipesi-i-tauta-rusu-kalba-zinau-jog-neparodysit-to-per-rusijos-televizija-bet-zmones-turi-tai-pamatyti.d?id=89539151