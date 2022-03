Война в Украине. Российские войска стреляли и забрасывали шумовыми гранатами митинг в Херсоне

Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

На Чернобыльской АЭС к работе приступила новая сменаОколо половины сотрудников, бессменно дежуривших на радиоактивных объектах в Чернобыле, наконец заменены новыми специалистами из Украины – впервые после захвата станции, передает Голос Америки.

"Груз 200". Сколько российских военных уже погибло в УкраинеМинистерство обороны России уже 18 дней не сообщает о потерях российской армии в Украине. На основании открытых источников Русская служба Би-би-си выяснила, что подтверждены имена уже 557 погибших российских военных.https://www.delfi.lt/article.php?id=89759289

В Мариуполе количество жертв среди мирного населения превысило 3000 человек "Количество жертв среди мирного населения растет ежедневно, сейчас составляет более трех тысяч — но никто не может сказать точное количество погибших, потому что людей хоронят в братских могилах, без имен. Многие тела остаются на улицах без захоронения. Некоторые люди остаются под завалами, похоронены заживо", - сообщает командир полка "Азов", майор Денис Прокопенко.

Россия признала экстремистской компанию Meta и принадлежащие ей соцсети Facebook и InstagramТверской суд Москвы признал Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. Компания Meta владеет крупнейшими соцсетями и мессенджерами - Facebook, Instagram, WhatsApp. Но к последней у российских властей пока претензий нет, передает Русская служба Би-би-си.

В Киеве уничтожен торговый центр – проект литовской инвестиционной компанииВ воскресенье ночью в столице Украины, в Киеве, был уничтожен торговый центр Retroville, принадлежавший литовской компании BT Invest. Инвестиции в ТЦ составили около 100 млн. евро.https://www.delfi.lt/article.php?id=89756515

Беларусь заявила об отводе десанта от границ УкраиныНакануне, 20 марта, вооруженные силы Украины видели признаки “подготовки вооруженных сил Беларуси к прямому вторжению на территорию Украины”.https://www.delfi.lt/article.php?id=89756481

В Херсоне российские военные разогнали митинг в поддержку УкраиныЖители Херсона вышли на митинг в поддержку Украины, но их разогнали российские военные, сообщает канал "Суспільне Херсон". Видео и фото с разгона митинга также появились в соцсетях, передает Русская служба Би-би-си.На одном из видео с этого митинга слышены выстрелы и взрыв гранаты. Издание "Мост" сообщает, что на митинге могла быть взорвана светошумовая граната.Также сообщается, что в результате разгона митинга несколько человек могли получить ранения.

Бербок: ЕС увеличит финансирование поставок оружия для Украины до 1 млрд евроНа Совете ЕС в Брюсселе примут политическое решение об увеличении европейских поставок оружия для Украины до 1 млрд евро, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, передает DW.

Украинские саперы подорвали российский ЗРК "Тор"Украинские саперы подорвали российский зенитно-ракетный комплекс “Тор М1”, сообщает генеральный штаб ВСУ.ВСУ иронично написало: “Российский ЗРК "Тор М1" не смог доехать, куда должен был, — какие-то дыры на дороге. Кто бы это мог сделать? Украинские саперы стеснительно молчат”.

Эфир Delfi: как помощь из Литвы попадет к украинцам, списывать ли российское общество и ТВ?С начала войны России против Украины жители Литвы активно помогают украинцам, жертвуя деньги, передавая необходимые вещи, оборудование и средства защиты. Во время прямого включения с представителем подразделения „Груз 200“ Славутичской территориальной обороны Игорем Папковичем обсуждаем ситуацию в Славутиче, Чернигове и эффективность помощи из Литвы.

"Кто-то будет встречать с ромашками". Что, если Россия нападет и на страны Балтии?Ряд мировых лидеров заявили, что вслед за Украиной Россия может напасть на страны Балтии. НАТО удвоил свой контингент в Балтийских странах и активизировал план защиты Восточной Европы. А русскоязычные приграничные районы Латвии, которые при худшем сценарии оказались бы первыми, не могут определиться — за Путина они или за Украину.https://www.delfi.lt/article.php?id=89752603

С сегодняшнего вечера в Киеве вводится усиленный комендантский часОн будет действовать с 20:00 21 марта до 07:00 23 марта. Нельзя будет передвигаться по городу без спецпропусков. Выходить разрешается только, чтобы дойти до ближайшего укрытия, передает Медуза.

Источник WSJ: Путин больше не ставит целью взятие КиеваГазета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников США рассказывает об изменении тактики российского вторжения в Украину.

СМИ: Россия перебрасывает в Украину еще более 20 тысяч солдатСудя по всему, переброска дополнительных сил в Украину из России продолжается, о чем говорят видео, доступные в сети и присланные нашими подписчиками, сообщает Conflict Intelligence Team.https://www.delfi.lt/article.php?id=89751979

Генпрокуратура Украины: 8 человек погибли в КиевеПри обстреле торгового центра в Подольском районе Киева погибли восемь человек, передает Русская служба Би-би-си."Установлено, что вечером 20 марта 2022 г. вооруженные силы РФ, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, произвели ракетный обстрел Подольского района столицы. В результате обстрелов и возникшего пожара разрушен торговый центр. Повреждены окна в близлежащих жилых домах и припаркованные рядом автомобили. По предварительным данным, восемь человек погибли", - говорится в сообщении ведомства.

Ракетные удары по Ровенской областиУкраинские власти сообщили о нанесении Россией двух ракетных ударов по полигону в Ровенской области на северо-западе Украины, передает Би-би-си."По одному из общевоенных полигонов нанесены два ракетных удара. На месте работает специальная комиссия, детали сообщим позже", - сказал руководитель Ровенской военной администрации Виталий Коваль.

ГСЧС: Утечка аммиака в Сумах произошла после обстрелаУтечка аммиака на заводе "Сумыхимпром" произошла после обстрела, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Ее локализовали около 7.15 местного времени. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий.По его данным, жертв и пострадавших нет, также отсутствует угроза населению.

Ни о какой сдаче Мариуполя не может идти речьУкраинские власти ответили отказом на требование России сдать город Мариуполь, окруженный российскими войсками и практически разрушенный многодневными бомбардировками.Россия требовала дать ответ до пяти утра понедельника, выдвигая условия - сначала город должны были покинуть обороняющие его украинские части, и лишь потом - мирные жители.Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила "Украинской правде": "Ни о каких сдачах, сложении оружия речи идти не может. Мы уже российской стороне об этом сообщили. Я написала: "Вы вместо того, чтобы тратить время на 8 страниц писем – откройте просто коридор". Мы сообщили ООН и МККК. Теперь ждем реакции международного сообщества. Это сознательная манипуляция и реальное взятие в заложники людей".

"Катастрофа будет в разы хуже, чем в Чернобыле". Чем опасна война возле атомных электростанций в УкраинеСпециалист в ядерной энергетике Украины подчеркивает, что в случае атаки на атомные электростанции, катастрофа будет хуже, чем в 80-х в Чернобыле.https://www.delfi.lt/article.php?id=89749669

Подтверждена гибель замкомандующего Черноморским флотомВ Мариуполе погиб заместитель командующего Черноморским флотом, капитан первого ранга Андрей Палий, передае Би-би-си. Информация об этом накануне распространялась в соцсетях, в воскресенье ее официально подтвердили сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева и губернатор Севастополя Михаил Развозжаев."В ходе проведения специальной операции на Украине в боях за освобождение Мариуполя от нацистов погиб заместитель командующего Черноморским флотом, капитан 1 ранга Андрей Николаевич Палий", - написал в своем телеграм-канале Развозжаев.Екатерина Алтабаева также принесла свои соболезнования и опубликовала фотографию погибшего военного.

США предложили Турции передать Украине российские С-400Соединенный Штаты неофициально обсуждали с Турцией возможность передачи Украине российских зенитно-ракетных комплексов С-400, чтобы помочь Украине защититься от вторжения российских войск. Об этом в воскресенье, 20 марта, пишет агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Зеленский в интервью Си-эн-эн: я готов к переговорам с ПутинымПрезидент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому каналу Си-эн-эн. В нем он заявил, что готов к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным."Я готов к переговорам с ним [Путиным]. Я был готов к этому последние два года. И я думаю, что без переговоров мы эту войну не закончим"."Думаю, что нужно использовать любой формат, любой шанс, чтобы была возможность переговоров, возможность разговора с Путиным. Но если эти попытки закончатся провалом, это будет означать начало Третьей мировой войны"."Мы всегда настаивали на переговорном процессе. Мы всегда предлагали диалог, предлагали мирные решения. И я хочу чтобы сейчас меня услышали все, особенно в Москве. Настало время встретиться. Настало время восстановить территориальную целостность".Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что в Кремле не исключают возможность встречи двух лидеров."Но сначала и делегации, и министры должны выполнить свою часть работы, чтобы президенты не встречались ради процесса и разговора, а встречались ради результата", – говорил он.

Зеленский продлил военное положение в УкраинеВладимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия военного положения в Украине на месяц, с 26 марта по 25 апреля.

Найти квартиру для украинцев в Литве непросто: услышав, что мать с детьми, часть хозяев бросает трубкуПо словам брокера, украинцам сложно арендовать в Вильнюсе, даже если есть кто-то, кто может за них поручится.https://www.delfi.lt/article.php?id=89749165

Жители городов, попавших под контроль российской армии, вышли на проукраинские митингиЖители Херсона, Каховки и Бердянска, которые находятся под контролем российских войск, в воскресенье вышли на митинги в поддержку единой Украины.Участники протестов вышли на улицы с украинскими флагами. Они скандируют лозунги "Домой!" (обращен к российским военным), "Одна єдина соборна Україна!" (Одна, единственная, единая Украина!), "Кто мы? Украинцы!", "Слава ЗСУ!" и другие.Судя по многочисленным видео в соцсетях, митинги проходят мирно и без происшествий, передает Би-би-си.https://twitter.com/Kava240222/status/1505503992369106946?ref_src=twsrc%5Etfw

Новый брифинг советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича по ситуации на фронтах– ситуация на фронтах "замерла". У РФ нет ресурсов, чтобы сейчас ее изменить;– количество обстрелов и авиаударов по украинским городам армией РФ существенно сократилось;– по информации украинской разведки, после того, как командование армии РФ не смогло выполнить поставленные задачи, в ней "начались репрессии".

Рэпер T-Fest покинул лейбл "Газгольдер" и уехал из РоссииУроженец украинского города Черновцы сообщил об этом в соцсетях. Он уже исчез из списка артистов на сайте лейбла, владельцем которого является Баста. "Я — украинец. Какова может быть моя позиция?", — заявил он. T-Fest также обратился к фанатам из России, сказав, что знает про "огромное количество хороших людей, которые против".

Разведка: угроза наступления со стороны Беларуси существует, и она очень высокаПо данным украинской разведки, наступление на Волынском направлении может произойти в течение ближайших 1-2 дней.Однако в Генштабе ВСУ отмечают, что силы обороны страны готовы дать врагу отпор.

В Литве уже зарегистрировались почти 24 тысячи украинских беженцевВ Литве уже зарегистрировано 23 718 военных беженцев из Украины, 10,3 из них - несовершеннолетние, сообщил Департамент статистики.https://www.delfi.lt/article.php?id=89748557

Власти Мариуполя сообщили об авиаударе по школе искусств, где укрывались мирные жителиВ момент обстрела в здании школы искусств №12 скрывались около 400 мирных жителей, в основном женщины, дети и пожилые люди. По сведениям местных властей, здание разрушено, а под завалами еще находятся мирные люди. Информации о пострадавших пока не поступало, передает Медуза.

Зеленский: "Блокадный Мариуполь войдет в историю"В зарубежных СМИ широко разошлась еще одна часть ночного выступления президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал военные действия в Мариуполе террором, который останется в истории, передает Би-би-си."Блокадный Мариуполь войдет в историю ответственности за военные преступления. Сделать такое с мирным городом, что сделали оккупанты, это террор, который будут вспоминать и через века. И чем больше украинцы говорят об этом миру, тем больше мы находим поддержки. Чем больше Россия применяет террора против Украины, тем худшие последствия наступают для нее", - сказал он.

Горсовет: жителей Левобережного района Мариуполя насильно вывозят в РоссиюЖителей улиц Азовстальской и Украинского казачества Левобережного района Мариуполя незаконно депортируют на территорию РФ или ОРДЛО, передает Украина Сейчас. "У людей забирают украинский паспорт и выдают бумажку, которая не имеет никакой юридической силы и не признается во всем цивилизованном мире. Оккупанты продолжают использовать методы фашистов и похищают мариупольцев!", - сообщаются в Мариупольском городском совете.

Новый брифинг Минобороны России:— Нанесен удар по центру подготовки сил спецопераций ВСУ, где базировались иностранные наемники. Убито более 100 военнослужащих.— За ночь авиацией РФ поражены 62 военных объекта Украины, ПВО сбили вертолет Ми-8, шесть беспилотных летательных аппаратов— Ракеты "Калибр" поразили цеха Нежинского ремонтного завода, где ремонтировали украинскую технику;— Всего с начала проведения спецоперации на Украине уничтожены 207 беспилотников, 1 467 танков, 148 установок реактивной системы залпового огня.

От белорусских добровольцев в Украине - сигнал мировому сообществу: мы все вместе готовы демонтировать диктатуруЗа последнее время белорусский народ из пострадавшей стороны превратился для многих в агрессора. Пока Светлана Тихановская призывает признать Беларусь страной под временной военной оккупацией, многие и дальше продолжают обвинять белорусов в бездействии и поддержке российской агрессии.https://www.delfi.lt/article.php?id=89746833

Зеленский предписал всем телеканалам показывать единый телемарафонПрезидент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым фактически обязал информационные телеканалы страны показывать единый телемарафон, который был организован несколькими каналами с началом войны, передает Би-би-си."Постановить, что в условиях военного времени реализация единой информационной политики является приоритетным вопросом национальной безопасности, реализация которой обеспечивается путем объединения всех общенациональных телеканалов, программное наполнение которых состоит в основном из информационных и/или информационно-аналитических передач, на единой информационной платформе стратегической коммуникации - круглосуточном информационном марафоне", - говорится в указе Зеленского об исполнении соответствующего решения Совета национальной безопасности и обороны Украины.Указ вступил в силу с 19 марта.

В Харькове под обстрелом погиб 9-летний ребенокУкраинские каналы со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова сообщают, что накануне в результате обстрела города россиянами погиб мужчина и девятилетний ребенок.Генеральная прокуратура Украины в воскресенье утром объявила, что за время войны погибли уже 115 украинских детей, а более 140 получили ранения, сообщает Би-би-си.

Украинский генштаб: противник готовит наступление на КиевГенштаб Вооруженных сил Украины в очередной сводке о состоянии дел на полночь с субботы на воскресенье снова сообщил, что существенных перемен на фронтах не произошло, и что россияне готовят наступление на Киев, передает Русска служба Би-би-си."На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не проводил, совершал наращивание систем огневого поражения, инженерного обеспечения и логистики с целью подготовки наступления на город Киев", - говорится в сводке.Украинский генштаб утверждает, что российская армия в субботу не атаковала почти ни на одном из направлений. Исключение составляет Изюм (ключевой город между Харьковом и Славянском), но там, уверяет генштаб, попытка прорыва была отбита.О Мариуполе в сводке ничего не сказано.

Железнодорожного сообщения между Беларусью и Украиной больше не существуетОб этом в эфире "Настоящего времени" заявил глава правления Украинской железной дороги Александр Камышин. Он поблагодарил честных белорусских железнодорожников, отказавшись раскрыть подробности.

В ООН подтвердили, что на территории Украины нет лабораторий, где производят биологическое оружие"ООН опровергла российские фейковые новости о лабораториях биологического оружия в Украине. Все попытки России создать лживые поводы своей варварской войны с Украиной обречены на провал", - написал пресс-секретарь МИД Олег Николенко в Twitter.

В Украине официально находятся 562 пленных военнослужащих российской армии Об этом сообщила – вице-премьер Ирина Верещук. По ее словам, со всеми военнопленными обходятся в соответствии с международным гуманитарным правом.По предварительным данным, в плену у РФ находятся 270 военных, из которых 92 попали в плен в районе острова Змеиный. Информацию о пленных украинцах россияне пока не подтвердили и отказались допустить к ним представителей Красного Креста, передает Украина Сейчас.

Новые подробности бомбежки казармы под НиколаевомЖурналист Би-би-си Эндрю Хардинг передает, что его источники сообщили, что в казарме в момент обстрела было около 200 солдат. В три местные больницы отвезли 57 раненых. Разбор завалов продолжается.Чуть ранее бельгийский журналист из HLN Робин Рамэкерс добрался на место российского авиаудара по казарме возле Николаева.Он утверждает со ссылкой на солдат, что по меньшей мере 80 военнослужащих погибли, и разбор завалов продолжается. Прошлой ночью депутат Алексей Гончаренко сказал Би-би-си, что счет жертвам обстрела казармы российскими крылатыми ракетами "Калибр" идет на десятки.Власти Украины не приводят точных данных о погибших от этого авиаудара.

В России запрещают артистов, не поддерживающих войну с УкраинойРоссийские власти снова запрещают выступления артистов. Кроме знакомых имен музыкантов Noize MC, Бориса Гребенщикова, "Порнофильмов" и Ивана Дорна, которые неоднократно сталкивались с давлением российских властей, теперь в черном списке есть и селебрити российского и украинского шоу-бизнеса Максим Галкин, Валерий Меладзе, Светлана Лобода и Вера Брежнева - все они против войны с Украиной. Русская служба Би-би-си разбиралась в деталях.https://www.delfi.lt/article.php?id=89746547

Российские космонавты на МКС переоделись в желто-синие комбинезоныТри российских космонавта прибыли в пятницу вечером на Международную космическую станцию ​​в желтых комбинезонах с синими вставками. Это цвета украинского флага.https://www.delfi.lt/article.php?id=89746411

Россия начала использовать новейшее вооружение - первый случай зафиксирован в Киеве"Вчера в Киеве впервые был зафиксирован факт использования новейшего вооружения – снаряды, спускающиеся на парашютах. Россияне используют самое жестокое оружие", - сказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.Фото: Украина Сейчас

ВСУ: Россия продолжает перебрасывать свои войска в БеларусьИз-за неимения ресурсов их стягивают даже с другого конца страны. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.Речь идет об отдельных подразделениях 155 отдельной бригады морской пехоты (Владивосток) и 40 отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский).

Мэры городов России особым способом демонстрируют лояльность Кремлю Власти Железноводска, например, переименовали город в ЖелеZноводск и — в прямом смысле слова — физически заменили букву в названии.Видео: Осторожно, новости

Авиаудар в Киевской области, семеро погибшихВ Макарове (Киевская область) в результате авиаудара российских военных погибли семь человек, еще пятеро получили ранения. Разрушены жилые дома, повреждено административное здание.Фото: Украина Сейчас

Премьер Польши предложил ЕС рассмотреть новый пакет санкций против РоссииМатеуш Моравецкий предложил ЕС рассмотреть на следующем саммите новый пакет санкций против РФ, расширив их до уровня "торговой блокады" как по морю, так и по суше.

Состояние воздуха в Киеве нормализовалось"Опасность прошла, поэтому предыдущие рекомендации отменяются", - сообщил начальник Управления экологии КГГА Александр Возный.Причиной стали пожары в окрестностях столицы, в частности в Гостомеле, Буче, пожары на индустриальных объектах, а также движение воздушных масс от источников возгорания и низкая скорость ветра.

Би-би-си: Российская армия обстреляла Украину новой ракетойРоссийские войска утверждают, что впервые применили гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал". Целились в склад боеприпасов в Делятине Ивано-Франковской области.А под Одессой россияне обстреляли населенные пункты Великий Дальник и Великодолинское из берегового противокорабельного ракетного комплекса "Бастион". Как передает Интерфакс со ссылкой на минобороны России, ракеты предназначались центрам украинской радиотехнической разведки под Одессой.Кроме того, российские военные нанесли еще несколько ударов с воздуха и попали в 69 военных объектов Украины, а также сбили дюжину украинских беспилотников, утверждает минобороны.Украинский генштаб ранее сообщил о четырех российских ракетных ударах и свыше 40 авианалетах. По мнению украинцев, "нанесением ракетно-бомбовых ударов враг пытается компенсировать неудачи в продвижении войск в ходе наземной операции".

Зеленский о необходимости переговоров: потери России будут такими, что вам не хватит и нескольких поколений, чтобы поднятьсяПрезидент Украины Владимир Зеленский настоятельно призвал Россию начать мирные переговоры и тем самым уменьшить ущерб для нее, который был вызван войной, развязанной Кремлем.https://www.delfi.lt/article.php?id=89745265

Минобороны Украины показало, как обстреливают ЧерниговГород просто уничтожают, под ударами - гражданская инфраструктура. Видео: Украина Сейчас

Воюющий в Украине литовец: после засады из 90 человек нас осталось троеЛитовец Марюс Скрипкюнас доставил помощь украинским солдатам и остался воевать с ними. Он рассказал, через что проходят военные в борьбе против российской агрессии.https://www.delfi.lt/article.php?id=89745147

ООН: Почти четверть граждан Украины были вынуждены покинуть свои дома из-за вторжения РоссииПочти 6,5 млн человек бежали от войны в пределах Украины, более 3,3 млн покинули территорию страны. В совокупности число бежавших от войны составляет примерно 9,8 млн человек.По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), продолжающееся четвертую неделю военное наступление привело к гибели 816 гражданских лиц, 2149 было ранено. При этом, как отмечается в документе, “реальные цифры, вероятно, намного выше, поскольку по всей стране продолжаются ожесточенные столкновения”, сообщает Би-би-си.

Свежая сводка Генштаба ВСУ: “Уничтожен командующий 8-й армией”В свежей сводке по состоянию на 6 утра 19 марта генеральный штаб вооруженных сил Украины сообщает, что за прошедшие сутки украинские военные сбили 2 российских самолета, 3 вертолета, 3 БПЛА и 4 крылатые ракеты, а также убили командующего одной из российских армий, передает Русская служба Би-би-си.В условиях войны оперативно проверить утверждения сторон о потерях и успехах чаще всего невозможно.По словам украинских военных, линия фронта существенно за последние 24 часа не изменилась, а ВСУ удалось за это время уничтожить несколько колонн с российскими военнослужащими в Николаевской и Сумской областях.В генштабе ВСУ утверждают, что в результате артиллерийского удара был убит командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.Предположительно, речь может идти о событиях вокруг аэродрома Чернобаевка вблизи Херсона, где, как сообщил вечером 18 марта советник офиса президента Украины Алексей Арестович, украинским войскам удалось уже шестой раз подряд накрыть огнем российскую группировку, из раза в раз продолжающую занимать этот объект. Арестович тоже говорил, что в Чернобаевке предположительно погиб генерал Мордвичев.

Мединский заявил, что делегации России и Украины максимально сблизили свои позиции по вопросам нейтрального статуса Украины и ее невступления в НАТО.Помощник президента России, возглавляющий российскую делегацию, также добавил, что существуют нюансы, связанные с тем, "какие гарантии безопасности получает Украина дополнительно к имеющимся, в случае отказа от вступления в блок НАТО".Глава украинской делегации Михаил Подоляк пишет, что "заявления российской стороны - это всего лишь их запросная позиция" (завышенные требования, которые выдвигаются в начале переговоров для последующих уступок). "Все эти заявления направлены, среди прочего, на нагнетание напряженности в СМИ", - пишет он. "Наша позиция неизменна. Прекращение огня, вывод войск и прочные гарантии безопасности с конкретными формулами", - подчеркивает он (имеются в виду гарантии безопасности Украины на случай нападения со стороны России - BBC).https://twitter.com/Podolyak_M/status/1504864200098734084?ref_src=twsrc%5Etfw

Деблокада Мариуполя военным путем сейчас невозможна, пока используется политико-дипломатический путь предотвращения гуманитарной катастрофы в городе, говорит советник главы Офиса президента Алексей Арестович. По его словам, ближайшие к городу подразделения ВСУ ведут тяжелейшие бои севернее Волновахи. На них наступают превосходящие силы противника. "И ни о какой деблокаде Мариуполя речи не может идти, им бы самим там отбиться", – сказал он. Другие части находятся за 100-120 км от Мариуполя. Даже если они пробьют оборону противника там, где они находятся, они не пройдут больше 120 км по голой степи под ударами российской авиации из Крыма и Ростовской области, отметил он. Кроме того, вблизи города создана мощная противовоздушная оборона противника – и авиационная, и наземная. По словам Арестовича, были попытки оказать воздушную поддержку, "и они, мягко говоря, не увенчались успехом". "Поэтому военного решения в настоящий момент по Мариуполю нет. И это мнение не только мое, а и военных", – сказал советник главы ОП. По его словам, в настоящий момент есть политико-дипломатический путь урегулирования ситуации вокруг Мариуполя, прежде всего гуманитарной катастрофы.

Брифинг Пентагона: Россия выпустила по Украине 1080 ракет с начала войны, ее наступление застопорилосьВ Пентагоне состоялся очередной анонимный брифинг о ходе войны в Украине. Вкратце его можно суммировать так: за минувшие сутки практически ничего не изменилось, сообщает BBC.Продвижение российских войск остановилось по всем направлениям: они остаются к востоку и к северо-западу от Киева, но не продвинулись ближе (на востоке они в 30 км от украинской столицы). К Харькову также не приблизились. Чернигов и Мариуполь изолированы, но украинцы продолжают сопротивляться. В Николаеве российские войска также натолкнулись на сопротивление украинцев и войти в город не могут. Никаких новых маневров со стороны моря в Пентагоне также не наблюдают.Борьба за украинское воздушное пространство продолжается: Россия его не контролирует, украинские ВВС по-прежнему летают, ПВО продолжает противодействовать российским самолетам и ракетам.

В аэропорту Чернобаевки (Херсонская область) украинские военные уничтожили командный пункт общевойсковой армии южного военного округа РФ, ликвидирован их командир, об этом сообщил на брифинге советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Глава МИД Литвы: стратегия обороны НАТО на восточном фланге должна быть переписанаРоссия продолжает войну в Украине, и оборонная стратегия НАТО на восточном фланге должна быть переписана, говорит министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.https://www.delfi.lt/article.php?id=89739491

Разговор Байдена и Си Цзиньпина о российской войне против Украины закончилсяВашингтон и Пекин только что сообщили об окончании видеоконференции Джо Байдена и Си Цзиньпина. Она продолжалась около двух часов. О содержании разговора пока не сообщают, передает Русская служба Би-би-си.Накануне американская администрация сообщала, что Байден предостережет китайского лидера от военной помощи России и от содействия ей в обходе санкций - в противном случае США готовы принять некие ответные меры и против Китая.

В Сумах после российского артобстрела горят склады лако-красочной продукции Как передает корреспондент УНИАН, около 15.55 по всему городу было слышно 3-4 взрыва.Сразу над городом поднялся большой столб черного густого дыма.Сумская областная военная администрация обратилась к горожанам с просьбой не выходить на улицу и закрыть окна в домах.Фото: УНИАН

Папа римский назвал войну РФ в Украине "извращенным злоупотреблением властью"Глава римско-католической церкви заявил, что происходящее в Украине повергает его в шок. Одновременно он поблагодарил всех, кто оказывает помощь жертвам войны в Украине.https://www.delfi.lt/article.php?id=89742323

ООН: В Украине убиты как минимум 816 мирных жителейС начала военного вторжения России в Украину были убиты как минимум 816 мирных жителей, сообщили в ООН.Большинство людей стали жертвами обстрелов тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетных и воздушных ударов, передает Русская служба Би-би-си.Точное число погибших выше, так как службы мониторинга ООН не могут получить достоверную информацию из осажденных городов, таких как Мариуполь.

Трансляция выступления Владимира Путина прервалась выступлением ГазмановаПо словам работающих в “Лужниках” журналистов, речь свою Путин закончил и покинул сцену. Что происходит с трансляцией - неизвестно.

Литва объявила персонами нон грата 4 работников российского посольстваВ соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, такой статус в отношении работников посольства принимающая страна может объявить в любое время (не только тогда, когда работник прибывает в страну) и без объяснения причин. Чаще всего таких дипломатов отзывают на родину, поскольку они не могут выполнять свою работу.https://www.delfi.lt/article.php?id=89739795

109 пустых детских колясок на площади во ЛьвовеПо официальным данным, с начала войны в Украине погибло 109 детей. Это акция их памяти на плошади Рынок во Львове, передает Русская служба Би-би-си. Фото: Андрий Садовий

Из бомбоубежища под разрушенным мариупольским театром вывели 130 человекОб этом сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова. В подвалах еще остаются больше 1300 человек, передает Медуза.

Специальный эфир Delfi: обстрел Киева, от бомбежки из Харькова в Вильнюс, и как работают терроборна с разведкойВ результате обстрела микрорайона в Подольском районе Киева в пятницу погиб человек, пострадали 19, среди которых 4 детей. Прямое включение из Киева.

Путин в телефонном разговоре рассказал Эрдогану, чего он хочет от Украины:- нейтральный статус Украины;- отказ от вступления в НАТО;- разоружение Украины до такого уровня, который Кремль признает для себя достаточным;- обеспечение "защиты русского языка в Украине";- а также то, что Путин называет "денацификацией".Еще одна группа требований касалась временно оккупированных РФ территорий Донбасса и Крыма. Но в Турции не стали раскрывать содержания этих пунктов.

Два миллиона беженцев из Украины въехали в Польшу"Сегодня, 18 марта, число беженцев из Украины превысило 2 млн. человек. В основном это женщины и дети", - сообщила пограничная служба Польши.По данным ЮНИСЕФ, с начала войны ежедневно беженцами становятся в среднем более 75 тысяч детей, передает Русская служба Би-би-си."Еще более шокирующая цифра: каждую минуту страну покидают 55 детей", – говорила на этой неделе пресс-секретарь организации Джеймс Элдер.

Подольский район Киева после обстрела российскими войсками. Фото: ДСНС України

Министр обороны Литвы: Россия де-факто проводит операцию по вооружению УкраиныАрвидас Анушаускас в пятницу утром в фейсбуке написал, что "российские оккупационные силы в Украине утратили наступательный потенциал, их останавливают во всех направлениях".https://www.delfi.lt/article.php?id=89735109

Один человек погиб, 19 ранены осколками ракеты в КиевеОб этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, передает Русская служба Би-би-си.По ее сведениям, в восемь утра 18 мартана Подольский район Киева (это северо-запад города) упали остатки боевой ракеты. Один человек погиб, 19 ранены. Разрушены несколько жилых домов и школа.

23-й день войны. Би-би-си приводит главное к этому часу:- Российские силы продолжают бомбежки и ракетные обстрелы городов по всей Украине;- Мариуполь остается в блокаде и под постоянными обстрелами; в бомбоубежище местного драматического театра, разбомбленного в среду, могут оставаться сотни человек;- Однако в российской армии есть проблемы с боевым духом, логистикой и тактикой, и они замедляют ее наступление, считают в оборонных ведомствах США и Британии;- Президент США Джо Байден в пятницу проведет телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином, в котором предостережет Пекин от поддержки Москвы в войне.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что территория в районе Львовского аэропорта подверглась ракетному удару российских сил, но попали ракеты не в сам аэропорт.Во Львове утром в пятницу были слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Би-би-си с места событий. В небе над городом виден дым.Пророссийские каналы в "Телеграме" предполагают, что ВКС РФ могли нанести ракетные удары по авиационному заводу.Официальных комментариев пока нет.13 марта российские силы обстреливали полигон в Яворове неподалеку от Львова.

Митрополит Виленский и Литовский Иннокений выступил с обращением, в котором решительно осудил войну в Украине. В нем он также отметил, что в Литве не согласны с политическими высказываниями Патриарха Кирилла по поводу войны в Украине.https://www.delfi.lt/article.php?id=89732179

Вероятность штурма Киева российскими войсками сохраняется. Jб этом на брифинге рассказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник. "Я хочу подчеркнуть, что остается вероятность осуществления врагом попыток штурмовать столицу. Однако, я хочу заверить, что оборона города Киева, как столицы Украины, является стратегической задачей всего государства", - сказал Мотузяник. Российские военные обстреляли Новые Петровцы в Киевской области, в результате чего двухлетний ребенок погиб, четыре человека ранены. Как сообщает полиция Киевской области, сегодня из тяжелой артиллерии РФ был совершен обстрел жилых домов в Вышгородском районе. Дважды подвергся обстрелу из систем залпового огня "Град" рынок "Барабашово" в Харькове, считающийся крупнейшим в Восточной Европе.

Власти Италии приняли решение помочь Украине восстановить театр в Мариуполе, разрушенный накануне в результате российского авианалета, пишет BBC. Многие из находившихся там людей могли погибнуть, однако позже стало известно, что довольно многим удалось выбраться из-под завалов. Точное число жертв до сих пор не установлено.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры с РФ идут тяжело, позиции сторон разные. "Хочу мягко порекомендовать активным комментаторам переговорного процесса, которые не находятся внутри. Не распространяйте свою ложь в стране, которая жестко воюет", – отметил Подоляк. Он подчеркнул, что переговоры "идут тяжело", передает Unian. "Позиции сторон разные. Для нас принципиальные вопросы – неприкосновенны", – подчеркнул советник председателя ОП. https://twitter.com/Podolyak_M/status/1504487287417028612?ref_src=twsrc%5Etfw

Певица Земфира записала клип "Не стреляйте", содержащий свежие кадры разрушений в Украине, задержаний противников войны в российских городах, а также акции Марины Овсянниковой в эфире "Первого канала". https://www.youtube.com/watch?v=4rynqvi4tS0

Разведка США: за 20 дней в Украине погибло больше российских военных, чем американцев за 20 лет в Ираке и АфганистанеЗа 20 дней военных действий в Украине погибли более семи тысяч российских военнослужащих, пишет Медуза. Это больше, чем общее число американских солдат, убитых за 20 лет во время войн в Ираке и Афганистане, сообщает The New York Times со ссылкой на ”консервативные оценки” американской разведки.

Глава Чернигова: под обстрелами погибли 53 человекаВ Чернигове за сутки погибли 53 мирных жителя, сказал глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, передает Русская служба Би-би-си.По его словам, российские войска продолжают обстреливать город, уничтожая инфраструктуру.

Согласование мирного договора России и Украины может занять от нескольких дней до полутора недельПосле этого может состояться встреча Путина и Зеленского. О об этом говорит советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В Харькове под обстрел попал храмВ результате обстрела Харькова пострадал храм Смоленской иконы Божией Матери, сообщается в официальном аккаунте Верховной рады в "Твиттере".По информации Харьковской епархии Украинской Православной Церкви, в результате обстрела разрушена крыша, выбиты окна и двери. Пострадавших и погибших среди прихожан нет, передает Русская служба Би-би-си.https://twitter.com/verkhovna_rada/status/1504398338065588227?ref_src=twsrc%5Etfw

Арнольд Шварцнеггер обратился к россиянам"Вы начали эту войну. Вы ведете эту войну. Вы можете остановить эту войну".

ООН: количество украинских беженцев за последние 24 часа увеличилось на 100 тысяч человекОбщее число беженцев из Украины достигло 3,16 миллионов человек. Согласно данным ООН, больше половины из них находятся в Польше. Около 500 тысяч человек — в Румынии, еще 350 тысяч — в Молдавии, более 280 тысяч — в Венгрии, 230 тысяч — в Словакии, почти 170 тысяч — в России.

"Снесите эту стену" - Зеленский в бундестаге"Уважаемый господин Шольц, снесите эту стену!", - сказал президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеобращения к немецкому парламенту, цитирует Русская служба Би-би-си.Второй день подряд Зеленский объясняет Западу историческую важность отражения российского вторжения в Украину в контексте современной истории борьбы добра со злом.Накануне в другой мировой столице в Вашингтоне Зеленский вспомнил Перл-Харбор и 11 сентября.В четверг перед депутатами бундестага он повторил фразу Рональда Рейгана, которую тот сказал в июне 1987 году, обращаясь к советскому генсеку Михаилу Горбачеву с призывом демонтировать Берлинскую стену."За три недели войны за нашу жизнь, за нашу свободу мы убедились в том, что знали раньше. И чего вы наверняка пока не все замечаете. Но вы - как будто снова за стеной. Да, эта не Берлинская стена. Но это - стена посреди Европы. Между свободой и несвободой. И стена эта крепнет с каждой бомбой, падающей на нашу землю, на Украину. С каждым решением, которое не принимается ради мира. Не принимается вами, хотя вы можете помочь".Зеленский не преминул упрекнуть Германию в попустительстве России и в том, что во главу угла были поставлены экономические интересы."Я обращаюсь к вам после того, как мы увидели, сколько связей ваши компании оставили с Россией, с государством, которое просто использует вас и еще некоторые страны, чтобы финансировать войну". (...) Украина всегда настаивала: "Северный поток – это оружие и подготовка к большой войне. А мы слышали в ответ: все же это экономика, экономика, экономика. А это был цемент для новой стены", - добавил Зеленский.Выступление Зеленского депутаты парламента встретили и проводили стоя и аплодисментами.

Американский сенатор представил резолюцию о передаче "МиГ-29" УкраинеЛиндси Грэм убежден, что поставка истребителей Украине поможет "разрешить конфликт". Администрация президента США Байдена выступает против передачи самолетов Украине, чтобы не обострять отношения с Россией.

Украина и Россия согласовали девять гуманитарных коридоровОб этом сегодня сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук, передает Русская служба Би-би-си. В частности:- Ожидается, что продолжит работать коридор из Мариуполя в Запорожье. Только за вчерашний день им воспользовались тысячи человек.- В Киевской области люди смогут уехать из населенных пунктов Бородянка и Шевченково, а продукты и медикаменты доставят в ранее подвергавшиеся обстрелам Гостомель и Бучу.- Гуманитарную помощь доставят из Харькова в райцентр Волчанск

Сейм Литвы единогласно высказался за создание бесполетной зоны над УкраинойПарламент Литвы призывает ООН немедленно предпринять необходимые действия для обеспечения бесполетной зоны над Украиной, чтобы остановить массовую гибель мирного населения.https://www.delfi.lt/article.php?id=89723489

Люди в бомбоубежище под разбомбленным вчера драмтеатром в Мариуполе живы"Начали разбирать завалы, люди выходят живыми", - сообщил депутат Верховной Рады Украины Сергей Тарута в "Фейсбуке".Более точной информации пока нет. Ранее власти города говорили, что в бомбоубежище в подвалах под театром в момент взрыва находились от 1 тыс. до 1,2 тыс. человек.

Помощь украинцам в Литве: cправочник беженцаЛюбой иностранец, приезжая в новую страну, оказывается в некоторой растерянности. А когда переезд оказывается вынужденным и срочным, уровень стресса и проблем увеличивается на порядок.https://www.delfi.lt/article.php?id=89721933

Разведка США говорит минимум о 7 тысячах погибших российских военныхТакие данные приводит газета The New York Times со ссылкой на источники в разведке США. Издание подчеркивает, что это - консервативная оценка, основанная на собственных данных разведки, спутниковых снимках и публикациях в СМИ, передает Русская служба Би-би-си.Если эти данные правдивы (подтвердить эту информацию в условиях войны невозможно), то это больше, чем потери США в Ираке и Афганистане за 20 лет. И больше, чем с 1994 по 1996 годы погибло в первую чеченскую войну - тогда российское минобороны говорило о 4 тыс. погибших (организация "Союз солдатских матерей" говорила о 14 тысячах).Официально Россия лишь однажды, 2 марта, признала, что с начала войны в Украине погибли 498 военных.

Би-би-си: началась четвертая неделя войны в Украине. Главное- Международный уголовный суд ООН потребовал от России немедленно остановить вторжение в Украину;- Несмотря на это, ожесточенные бои продолжаются вокруг Киева: российские войска наступают на украинскую столицу с нескольких направлений.- На юге страны Мариуполь остается в блокаде. Больше 2 тысяч его жителей уже погибли, по оценке украинских властей - в основном от обстрелов и бомбежек российских сил;- Продолжаются переговоры по видеосвязи между представителями Москвы и Киева; обе стороны говорят, что обсуждается нейтральный статус Украины с условием сохранения армии и флота.- За время этой войны 43 раза были обстреляны больницы и другие медицинские учреждения, заявили во Всемирной организации здравоохранени. В ВОЗ говорят, что атаки на них"становятся частью стратегии и тактики войны".

На асфальте перед театром в Мариуполе - надпись "Дети"Спутниковые снимки свидетельствуют, что перед и позади здания драматического театра в Мариуполе были надписи заглавными буквами "Дети" для пилотов авиации, пишет Reuters со ссылкой на снимки Maxar Technologies.Спутниковый снимок был сделан 14 марта. На нем видно, что перед фасадом драмтеатра в центре Мариуполя и сзади в сквере были надписи на асфальте – заглавными буквами белой краской "Дети".Очевидно, что надпись видели корректировщики огня и пилоты российской авиации, если надпись легко увидеть со спутников.https://www.delfi.lt/article.php?id=89721327

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры с РФ идут тяжело, позиции сторон разные. "Хочу мягко порекомендовать активным комментаторам переговорного процесса, которые не находятся внутри. Не распространяйте свою ложь в стране, которая жестко воюет", – отметил Подоляк. Он подчеркнул, что переговоры "идут тяжело", передает Unian. "Позиции сторон разные. Для нас принципиальные вопросы – неприкосновенны", – подчеркнул советник председателя ОП.

Президент США Джо Байден впервые назвал президента России Владимира Путина "военным преступником". До сих пор американская администрация избегала использования этого термина, в том числе при прямом вопросе. (по BBC) Выступая перед журналистами после мероприятия в Белом доме в среду, Байден сказал: "Я думаю, что он военный преступник". Президент Джо Байден также объявил в среду об ассигновании 800 миллионов дополнительно на помощь Украине в сфере безопасности. В своем обращении он подчеркнул, что Украина сражается за свою свободу и что американский народ отвечает на призыв украинцев о помощи. США предоставят Украине 800 средств противовоздушной обороны, 9000 единиц противотанкового вооружения, 7000 единиц стрелкового оружия и гранатометов, 100 дронов, 20 млн патронов и другое оружие, а также средства защиты.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил об освобождении мэра Мелитополя Ивана Федорова, которого на днях похитили россияне."Мэр г. Мелитополь Иван Федоров - уже в безопасности", - написал Тимошенко.В коротком видеокомментарии он отметил, что успешно завершена спецоперация по освобождению Федорова из плена, сообщает Unian.

Минобороны РФ отвергает обвинения в нанесении авиационного удара по театру в Мариуполе. По утверждению ведомства, "в этот день у российской авиации не было задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в городской черте Мариуполя". В МО РФ заявили, что это батальон "Азов" якобы взорвал заминированное здание.

Международный суд ООН в среду потребовал от России немедленно прекратить военное вторжение в Украину. "РФ должна немедленно остановить военное насилие, которое она начала 24 февраля 2022 года на территории Украины", - говорится в постановлении суда, объявленном в среду, 16 марта, в Гааге. Представители России на оглашении постановления отсутствовали.

Российская военная авиация сбросила бомбу на Драматический театр Мариуполя, в бомбоубежище которого скрывались от обстрелов сотни жителей города, сообщает горсовет Мариуполя. "Сегодня российские войска целенаправленно и цинично уничтожили Драматический театр в самом сердце Мариуполя. Самолет сбросил бомбу на здание, где скрывались сотни мирных мариупольцев. Оценить масштаб этого ужасного и бесчеловечного поступка пока невозможно, потому что в городе продолжаются обстрелы жилых кварталов", - говорится в сообщении. В горсовете Мариуполя рассказали, что в результате бомбежки была разрушена центральная часть театра, обломками завалило вход в находившееся в здании бомбоубежище. По оценкам местных властей, в здании театра могло находиться более тысячи человек, пишет BBC. О количестве пострадавших пока неизвестно. Обломками завалило вход в находившееся в здании бомбоубежище. "Оценить масштаб этого ужасного и бесчеловечного поступка пока невозможно, потому что в городе продолжаются обстрелы жилых кварталов", - говорится в сообщении администрации. https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1504141027879313412?ref_src=twsrc%5Etfw

Украинка: они наши враги до конца жизни, никогда им не простимВ украинском городе Белая Церковь, который находится в 80 км от Киева, российская армия крылатыми ракетами разрушила дома, взорвала общежитие, в городе погибли и пострадали люди. Об обстреле жилого квартала крылатыми ракетами порталу Delfi рассказала местная жительница Юлия.https://www.delfi.lt/article.php?id=89718043

Financial Times утверждает, что Россия и Украина разработали план, который может положить конец войнеПо словам источников FT, проект соглашения состоит из пятнадцати пунктов. Среди них - отказ Киева от вступления в НАТО, ограничение вооруженных сил и обещание не размещать иностранные военные базы и вооружение, передает Медуза.В ответ Россия выводит войска, а гарантии безопасности для Украины предоставляют США, Великобритания и Турция.

Владимир Путин выступил по ситуации в Украине. Главные цитаты:— Киевским властям было предложено не вступать в боевые действия, вывести войска из Донбасса, они не захотели.— Удар Киева "Точкой У" по Донецку 14 марта — это кровавый теракт.— На Украине действовала сеть из лабораторий, где под руководством и финансовой поддержке Пентагона проводились военно-биологические программы. Создавались компоненты биооружия.— Спецоперация идет успешно, строго по плану. Тактика боевых действий полностью себя оправдала. Все наши задачи будут решены.— Появление российских войск под Киевом и у других украинских городов не связано с желанием оккупировать Украину, у России нет такой цели. Но мы не допустим, чтобы Украина служила плацдармом для агрессивных действий в отношении России— Наши парни проявляют мужество и героизм.— В обозримом будущем пронацистский режим в Киеве мог получить ядерное оружие, целью была бы РоссияВидео: Осторожно, новости

Как Одесса – город-побратим Клайпеды – готовится к штурму?Горсовет Клайпеды и Дирекция порта концептуально одобрили решение о переименовании терминала круизных судов — одного из самых популярных общественных пространств портового города — в Одесскую площадь.https://www.delfi.lt/article.php?id=89717909

В Чернигове российские войска обстреляли стоящих в очереди за хлебом людей - как минимум 10 погибших. Об этом сообщает филиал украинского общественного вещателя “Суспільне Чернігів”.

Россию исключили из Совета ЕвропыКомитет министров Совета Европы на внеочередном заседании принял в среду утром решение о прекращении полномочий России в организации начиная с этого дня, сообщает пресс-служба организации. Россия перестает быть членом Совета Европы после 26 лет членства в организации, передает Русская служба Би-би-си.

Зеленский: Мы не сможем вступить в НАТООн раскритиковал альянс за отказ обеспечить бесполетную зону над Украиной и заявил, что некоторые страны-члены организации запугали сами себя рассуждениями об угрозе эскалации конфликта и Третьей мировой войны.https://www.delfi.lt/article.php?id=89716681

Главный прокурор и следственная группа Международного уголовного суда в Гааге прибыли в Украину для сбора доказательств совершаемых РФ военных преступлений на территории соседнего государства.

Специальный эфир Delfi: российская угроза в Приднестровье — стоит ли опасаться Украине?

"Энергоатом": российские военные пытались взять Южноукраинскую АЭСРоссийские военные вслед за Запорожской АЭС пытались взять Южноукраинскую АЭС, им это не удалось, утверждает исполняющий обязанности главы "Энергоатома" Петр Котин, передает Русская служба Би-би-си."Была очень большая угроза – туда пытались прорваться, но их отбросили, в Вознесенске их остановили. Там было взорвано два моста, чтобы они не прошли", - цитирует его "Украинская правда".Российские военные неделю назад заявили о том, что взяли под контроль Запорожскую АЭС, а до этого взяли Чернобыльскую АЭС.Минобороны не давало сообщение по поводу Южноукраинской АЭС, подтвердить заявление главы "Энергоатома" пока не представляется возможным.Тем временем Росгвардия сообщила, что взяла под охрану Каховскую ГЭС, украинская сторона сдала ее без боя, местная военизированная охрана сложила оружие и разошлась по домам, утверждает российская сторона. Украинские власти не подтверждали это.

Новые санкции ЕС против России: роскошь, металлы, Абрамович и Роснефтьhttps://www.delfi.lt/article.php?id=89711073

ООН: с начала боевых действий в Украине погиб 691 мирный житель, среди них 48 детейhttps://www.delfi.lt/article.php?id=89712501

Брифинг Минобороны:— за сутки сбиты 2 украинских Су-25 и 1 МиГ-29, а также 4 беспилотника— поражены 128 военных объектов Украины и 68 мест скопления боевой техники. — Войска ЛНР наступают и ведут бои за Северодонецк.— Войска ДНР взяли населенные пункты Михайловка, Ставка, Ботманка, Васильевка, ведут бой за Верхнеторецкое.

Сенат США единогласно принял резолюцию, в которой содержится призыв провести расследование предполагаемых военных преступлений, совершенных правительством России и самим ее президентом Владимиром Путиным, сообщает Голос Америки.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете российской пропаганды - об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады Украины.Этот закон запрещает оправдывать или отрицать агрессию России против Украины, в том числе изображая ее "внутриукраинским конфликтом", а также восхвалять или оправдывать причастных к этой агрессии, передает Русская служба Би-би-си.Кроме того, закон позволяет ло решению суда ликвидировать партии и организации, занимающиеся пропагандой войны или оправданием российской агрессии.Зеленский подписал закон еще 14 марта, пишет агентство, но Верховная рада официально сообщила об этом только сейчас.

Видео из Киева, где утром в результате обстрелов были повреждены две многоэтажки. Кадры: УНИАН

В Киеве, Харькове, Запорожье, под Одессой ночью и утром были слышны взрывы. В столице Украины после попадания осколков снаряда в 12-этажный дом - 2 пострадавших. Фото: Украина Сейчас

В Генштабе вооруженных сил Украины сообщается, что существенных изменений в позициях сторон за сутки не произошло. Украинские военные сбили три самолета, один вертолет, три беспилотника и две крылатые ракеты противника. Было совершено 9 авианалетов на колонны техники и скопление войск РФ.

Ландсбергис встретился с Кулебой в Украине и призывает продолжать помощь: это только началоhttps://www.delfi.lt/article.php?id=89709033

Президент Джо Байден подписал законопроект о консолидированных ассигнованиях, который предусматривает финансирование Украины на сумму 13,6 млрд долларов.

Министерство иностранных дел РФ объявило о введении персональных санкций против президента США Джо Байдена, его сына Хантера, главы Госдепартамента США Энтони Блинкена и других высокопоставленных американских чиновников: им запрещен въезд в страну. В санкционный список попали бывший глава Госдепартамента Хиллари Клинтон, пресс-секретарь Байдена Джен Псаки, его советник по национальной безопасности Джейк Салливан, глава ЦРУ Ульям Бернс. В сообщении российского МИД говорится, что санкции стали "неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней Администрацией США.

55-летний оператор Fox News Пьер Закржевски и 24-летняя украинская журналистка Олександра Кувшинова погибли, когда их автомобиль попал под российский обстрел в Горенке на окраине Киева.Коллега погибших, 39-летний британский журналист Бенджамин Холл, находится в больнице с осколочными ранениями ног, сообщает BBC.Генеральный директор Fox News Сюзанна Скотт сказала, что вчерашний день был ужасным для телеканала.По ее словам, "страсть и талант Закржевски как журналиста не имели равных", он освещал события в Ираке, Сирии и Афганистане.

Литовские обладатели iPhone больше не могут пользоваться приложением YandexGohttps://www.delfi.lt/article.php?id=89708077

Зеленский — России: “матери городов русских такие дети не нужны”Президент Зеленский сказал, что Россия разбомбила свои исторические связи с Киевской Русью. Цитаты из его нового обращения приводит Русская служба Би-би-си. “У оккупантов нет корней, нет памяти и нет души. Российские войска атаковали Киев, атаковали киевлян", - сказал Зеленский и сменил язык."Скажу вам по-русски. Это в нашей столице. В городе, о котором вы всегда говорили: “мать городов русских”. В городе, который сделал наши народы историческими, и который вы сегодня бомбили”.“Нам таких детей точно не надо. Спасибо”.Чуть ранее во вторник он снова перешел на русский язык в очередном послании к украинскому народу и обратился к российской армии с предложением сложить оружие.Зеленский обратился к российской армии с предложением сложить оружие. В ежедневном послании к украинскому народу он перешел на русский язык и сказал:“Российские срочники, послушайте меня особенно внимательно. Российские офицеры, вы-то все уже поняли. У Украины вы ничего не заберете. Вы будете забирать жизни, но и вашу тоже заберут”.“Но ради чего вам погибать и зачем? Мы слышим в перехватах ваших разговоров, что вы на самом деле думаете об этой войне, об этом позоре и о своем государстве”.“Поэтому я предлагаю вам выбор: от имени украинского народа мы даем вам шанс. Шанс выжить: если сдадитесь нашим силам, мы будем обращаться с вами так, как и положено обращаться с людьми. Именно с людьми, достойно. Как с вами не обращается ваша армия. И как ваша армия не обращается с нашей. Выбирайте”, — сказал Зеленский.

Верховная Рада Украины продлила военное положение на 30 суток с 26 марта.

Би-би-си: Власти Украины мобилизуют людей с боевым опытом — военнообязанных, не входивших в категорию резервистов первой очереди.Солдат срочной службы собираются привлекать к обороне от российской агрессии только в случае, если боевые действия распространятся на пока не охваченные войной территории, говорится в телеграм-канале Государственной службы спецсвязи и защиты информации Украины.

Зеленский — Западу: дайте оружия, закройте небо, усильте санкцииУкраинский президент обратился к представителям группы западных стран, которые собрались в Лондоне под началом британского премьера Бориса Джонсона. Он попросил у них оружия, защиты и жестких санкций против России, сообщает Русская служба Би-би-си.Иначе Путин придет к вам, сказал Зеленский.“Российское вторжение в Украину разрушило абсолютно все, на чем держалась безопасность и в нашем регионе, и международная безопасность”, - сказал Зеленский представителям Дании, Финляндии, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Швеции и Норвегии.Он повторил требование закрыть небо над Украиной и упрекнул НАТО в том, что некоторые члены альянса “загипнотизированы российской агрессией” и опасаются, что бесполетная зона приведет к Третьей мировой войне.Украина поняла, что ее не ждут в НАТО и потому рассчитывает на свои силы, но просит помочь ей защититься, особенно в условиях угрозы соседним европейским странам-членам НАТО, сказал украинский президент, подключившийся к встрече по видеосвязи.“Российскую военную машину еще можно остановить. Еще можно остановить убийство людей. Вы видите, как мы боремся. А вместе с вами нам конечно будет легче"."А главное, остановить уничтожение демократии. Остановить сейчас, остановить на нашей земле. Или они придут еще и к вам”, - сказал Зеленский.Он попросил надавить на компании и банки, которые продолжают работать на российском рынке.“Никакого механизма давления на корпорации у нас нет, и если они игнорируют кровь, мир ничего не может поделать. И это даже тогда, когда продолжается самая страшная война со времен Второй мировой. Этот вопрос надо решать, пока Россия не пошла дальше”, - сказал Зеленский.“Санкции должны быть такими, чтобы о войне даже подумать никто не мог. Речь не только о России, речь о будущем”, - сказал он и повторил просьбы отключить все российские банки от системы Swift и ввести эмбарго на всю торговлю с Россией.

Возвращение ядерной угрозы: какие способы защититься есть у Западаhttps://www.delfi.lt/article.php?id=89705985

ООН: с начала войны Украину покинули более трех миллионов беженцев.https://twitter.com/AFP/status/1503678677518856195?ref_src=twsrc%5Etfw

Специальный эфир Delfi: 20-й день войны и оплеуха пропаганде

Переговоры сторон возобновилисьЧлен украинской делегации Давид Арахамия сообщил, что переговоры с российской стороной возобновились, передает Русская служба Би-би-си."Уже идут", — сказал Арахамия.Накануне в переговорах — а это был уже четвертый их раунд — была взята "техническая пауза".Глава МИД России в это же время заявил, что переговоры с Украиной "направлены на обеспечение ее нейтрального статуса".

В Харькове — новые обстрелы. Пострадали три пятиэтажки, из которых эвакуируют людей, сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Мэр Киева Виталий Кличко ввел в городе комендантский час — продлится он два дня, передает Русская служба Би-би-си.Начнется сегодня в 20:00 и закончится 17 марта в 07:00 утра."Поэтому прошу всех киевлян подготовиться к тому, что двое суток придется быть дома или, по сигналу тревоги, — в укрытии", — предупредил Кличко.

https://www.delfi.lt/article.php?id=89700493

На восточном фронте продолжаются самые ожесточенные бои, передает Русская служба Би-би-си. В Луганской области в очередной раз обстреляны Рубежное, Попасная и Северодонецк, погибли четыре человека, сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай у себя в “Телеграме”.В Рубежном разрушены интернат, больница и две школы. Проверить эти данные в условиях войны невозможно.Гайдай накануне говорил, что ситуация на этом фронте очень сложная, обстрелы не прекращаются уже много дней, а инфраструктура и коммуникации давно не подлежат ремонту.Накануне из региона эвакуировали 1700 человек, в том числе автобусами из Рубежного. Во вторник ожидается поезд на Запад.

По данным спасателей, в результате пожара в шестнадцатиэтажке в Киеве погибли два человека, 35 человек эвакуированы.Видео: Украина Сейчас

В Харькове, как сообщает телеканал "Суспiльне" со ссылкой на спасательную службу, за ночь снарядами были разрушены и подожжены несколько домов и магазинов, а за последние сутки из-под завалов извлекли тела семи погибших.

В Киеве в результате обстрела сгорела не только десятиэтажка в центральном Подольском районе, но и шестнадцатиэтажка в Святошинском районе на западе города, передает Русская служба Би-би-си.Кроме того, поврежден один двухэтажный дом.Спасатели пишут о попадании в дома неких "боеприпасов". Вчера два дома в Киеве были серьезно повреждены обломками сбитых российских ракет.О жертвах и пострадавших спасатели пока не сообщают.

Би-би-си: главное к утру вторника- На фронтах - без существенных перемен, утверждает украинский Генштаб;- Обстрелы городов Украины продолжаются; в Киеве, судя по всему, от обломков сбитых ракет сгорели десятиэтажка и шестнадцатиэтажка и поврежден двухэтажный дом;- В осажденном Мариуполе, по подсчетам горсовета, погибли уже минимум 2357 человек;- США и Япония немного расширили свои санкционные списки, Британия готовится объявить о большом расширении;- Украинский президент Владимир Зеленский объявил о радикальной налоговой реформе: НДС и налог на прибыль заменяются на налог всего в 2%, для малого бизнеса налоги становятся делом добровольным.

МАГАТЭ: на Чернобыльской АЭС восстановлено электроснабжение"Украина сообщила МАГАТЭ, что снова было восстановлено внешнее электроснабжение на Чернобыльскую атомную электростанцию после того, как линия электроснабжения была еще раз повреждена оккупационными войсками", - сообщает МАГАТЭ в своем Twitter.

Телеканал CNBC сообщает, что США планируют ввести полное эмбарго на торговлю с Россией, а также перекрыть стране доступ к международным морским путям.

США: Китай готов помочь России, но публично все отрицаетКитай дал понять России, что готов оказать ей военную и экономическую помощь в войне против Украины, сообщают Рейтер и Financial Times со ссылкой на анонимные американские источники. Источники рассказали, что американская разведка распространяет эту информацию среди союзников по НАТО и в Азии путем дипломатической переписки, а также при личных встречах, передает BBC.При этом источник Рейтер сообщил, что Пекин, как ожидается, публично будет отрицать факт подобных переговоров с Россией и свои планы помочь ей.

Пентагон: Российское наступление застопорилось почти по всем направлениям. В нескольких случаях российские войска остановились сознательно для перегруппировки, но в большинстве случаев это результат сопротивления украинцев. Это относится и к наступлению на Киев с северо-запада со стороны Гостомеля

На переговорах Москвы и Киева "взята техническая пауза" до 15 марта. Об этом сообщил в Twitter советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, на этот шаг решено пойти "для дополнительной работы в рабочих подгруппах" и уточнения ряда вопросов, пишет DW. Переговорный процесс будет продолжен, добавил он. https://twitter.com/Podolyak_M/status/1503369275016417283?ref_src=twsrc%5Etfw

Во время прямого эфира программы "Время" на российском Первом канале в кадр с антивоенным плакатом вышла сотрудница канала Марина Овсянникова. На плакате было написано "Остановите войну. Здесь вам врут. Не верьте пропаганде!". https://www.delfi.lt/ru/news/live/v-efir-pervogo-kanala-prorvalas-sotrudnica-s-plakatom-zdes-vam-vrut-ne-verte-propagande.d?id=89699073

Харьковская областная прокуратура утверждает, что в понедельник российские военные совершили артиллерийские обстрелы улицы Свободы в Харькове, передает Русская служба Би-би-си.В результате разрушен жилой дом, поврежден ряд зданий, есть пострадавшие. Два человека погибли.

https://www.delfi.lt/article.php?id=89696661

Сегодня "зеленый коридор" для эвакуации мирных жителей Мариуполя, наконец, работает успешно, передает Русская служба Би-би-си. По данным советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, из города уже смогли выехать более 50 частных машин.

Новое обращение Зеленского:— Украинцев не нужно заставлять быть добровольцами, помогать армии и вступать в территориальную оборону.— Для них Украина — это мишень, они ничего тут не знают, для них это просто территория. Для нас — миллионы родных мест, символов и воспоминаний.— Вечером ждём новостей от переговорной группы— Там где позволяет безопасность, бизнес должен работать. Экономическая блокада Украины — это одна из целей врага, и от этого мы должны отбиться.— Я дал распоряжение правительству максимально облегчить жизнь малому и среднему бизнесу, это касается налогов и бюрократических процедур.— Большинство областей по-прежнему находятся под обстрелами, но мы обещаем, что всё отстроим заново, обновим каждое здание и улицу. При поддержке других стран мы формируем соответствующие фонды.

https://www.delfi.lt/article.php?id=89694295

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк: "Стороны активно представляют свои уточненные позиции. Разговор идет, но сложно. Причина в слишком разных политических системах. Украина [олицетворяет] свободный диалог внутри общества и обязательный консенсус. Россия - это ультимативное подавление собственного общества".https://twitter.com/Podolyak_M/status/1503312641896370178?ref_src=twsrc%5Etfw

Эфир Delfi: Киев, Харьков и Днепр — остаться в живых и победить

https://www.delfi.lt/article.php?id=89690911

Международный суд ООН в Гааге получил письменные возражения России против принятия обеспечительных мер по жалобе Украины. Киев просил суд потребовать от России немедленного прекращения военных действий до решения о том, нарушают ли они Конвенцию о геноциде. Москва утверждает, что у суда нет юрисдикции рассматривать спор о применении силы в Украине.

Очевидцы сообщают о том, что в центре Донецка раздался взрыв. На землю упало множество осколков. Есть пострадавшие и погибшие, но точных данных пока нет.Власти непризнанной ДНР сообщают, что над городом была сбита ракета "Точка-У".

Офис Генпрокурора Украины: с начала вторжения России погибли 90 детей, передает Медуза. Накануне ведомство сообщало о 85 погибших детях. Более 100 детей были ранены. Больше всего пострадавших в Киеве, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях.

https://www.delfi.lt/article.php?id=89691107

В Краматорске в результате ночного ракетного удара погибли два человека, сообщил мэр Александр Гончаренко. Фото: Украина Сейчас

https://www.delfi.lt/article.php?id=89690643

Сегодня утром в многоэтажку на столичной Оболони прилетел снаряд, сообщает УНИАН. В результате девятиэтажный дом частично обрушился, произошел пожар. Предварительно - жертв и пострадавших нет. Сейчас на месте работают полицейские и спасатели.

Украинские каналы, ссылаясь на главу Ровненской областной администрации Виталия Коваля, сообщают, что в результате ракетного удара россиян повреждена телевышка близ Ровно.Информации о жертвах и раненых пока нет.Агентство УНИАН сообщает, что в Житомирской области удар был нанесен по административному зданию в поселке Ставище (это на трассе Житомир-Киев). По предварительным данным, ранены четыре человека - военные или гражданские, не сообщается.Фото: УНИАН

Би-би-си: главные события минувшей ночи- Утром появлялись сообщения об ударах в разных городах Украины: в результате одного из них была повреждена телевышка около города Ровно, в Житомирской области удар был нанесен по административному зданию в поселке Ставище, а над Киевом предположительно были сбиты две ракеты, их обломки упали на дома - один из них загорелся.Украинский Генштаб в ежедневной сводке сообщил, что за прошедшие сутки были сбиты четыре российских самолета.- США предупредили Китай о серьезных последствиях в случае оказания военной помощи России - о такой возможности накануне сообщали американские СМИ.- Австралия вслед за США и Британией ввела персональные санкции, заморозив активы и запретив въезд 33 российским бизнесменам и их ближайшим родственникам.- Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя накануне вечером российский ракетный удар по полигону близ польской границы, вновь призвал НАТО закрыть украинское небо.- В России в ночь на понедельник был полностью заблокирован "Инстаграм".

Министерство атомной энергетики Украины сообщает, что линия электропередачи, снабжающая Чернобыльскую АЭС, восстановлена. Это означает, что системы охлаждения отработанных топливных элементов могут не работать на запасных дизельных генераторах, пишет Русская служба Би-би-си.Высоковольтная линия электропередачи была повреждена 9 марта в результате боев. Чернобыльская АЭС остается под контролем российских войск, она не функционирует по прямому назначению, но там по-прежнему хранится большое количество радиоактивных материалов.

Официальный представитель российского минобороны генерал-майор Игорь Конашенков представил свою версию удара по полигону Яворов во Львовской области сегодня утром. По его словам, там были "уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений", передает Русская служба Би-би-си.Украинские власти ранее заявляли, что в Яворове погибли 35 человек.Конашенков сказал, что для удара по погигону использовалось "высокоточное оружие большой дальности". Украинские источники говорят, что это были крылатые ракеты, выпущенные с самолетов над Черным морем.

МИД Украины настоятельно рекомендовал гражданам Украины воздержаться от любых поездок в РФ, а находящимся в России украинцам - немедленно покинуть ее территорию. Об этом ведомство сообщило в Facebook.

Украинские власти вывезли уже почти 125 тысяч человек на безопасную территорию по гуманитарным коридорам, сообщил президент Владимир Зеленский. "Сегодня ключевая задача - Мариуполь", - указал он. По словам главы украинского государства, 100 тонн гуманитарного груза находятся в 80 километрах от города. "Все дипломатические усилия сегодня, - чтобы груз пришел. Посмотрим, способны ли в Москве услышать", - добавил Зеленский.

Российские военные нанесли авиаудары по Святогорску в Донецкой области, пострадала Святогорская лавра, ранения получили в находившиеся в монастыре беженцы. Об этом сообщает Украинская православная церковь, передают Українськi Новини. В результате взрыва бомбы недалеко от монастыря от взрывной волны были повреждены помещения лавры, в которых проживала братия монастыря и укрывались 520 беженцев, 200 из которых – дети.

https://www.delfi.lt/article.php?id=89688627

Власти Мариуполя сообщили о 2187 погибших. Также городские власти утверждают, что на Мариуполь было сброшено около 100 авиабомб, а за последние сутки они насчитали уже 22 бомбардировки.

Украинская разведка рассказала подробности о подготовке Россией сирийских наемниковКак утверждает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, Россия открыла 14 центров по вербовке наемников в Сирии на территориях, подконтрольных режиму Башара Асада. Затем их планируется перебросить в Россию через авиабазу Хмеймим на авиабазу Чкаловский Московской области, передает Медуза..Ожидается, что сирийцы применят против украинцев тяжелую артиллерию и снайперское вооружение.Также украинская разведка утверждает, что Россия задействует для участия в войне наемников из Ливии.

Под Киевом убит американский журналистВ Ирпине недалеко от Киева российскими военными в воскресенье был убит американский журналист Брент Рено, еще два журналиста, находившиеся вместе с ним, ранены и доставлены в больницу, передает Русская служба Би-би-си.Это первый известный случай гибели сотрудника СМИ на этой войнеПо словам главы киевской полиции Андрея Небитова, они стали мишенью российских солдат.При себе у Рено было пресс-удостоверение сотрудника New York Times.

МИД Турции: Путин сказал Эрдогану, что не против встретиться с ЗеленскимНа пресс-конференции в воскресенье глава МИД Турции заявил также, что в ходе телефонных переговоров с президентом Эрдоганом Владимир Путин сообщил, что не против встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает Русская служба Би-би-си."Мы усердствуем для того, чтобы организовать встречу лидеров [России и Украины]. Еще до начала войны у нас были такие старания. В принципе Путин в ходе телефонных переговоров с нашим президентом заявил, что не против такой встречи, - приводит РИА Новости слова турецкого министра. - Украинская сторона готова".Кроме того, глава Мевлют Чавушоглу выразил надежду, что Россия не займет негативную позицию в переговорах с Ираном по возобновлению ядерной сделки.Такие опасения появились у турецкого руководства после того, как накануне переговоры были приостановлены по требованию России.

Военное руководство Украины снова обратилось к НАТО с просьбой закрыть небо над Украиной или предоставить Киеву военную авиацию."Сейчас, когда обстрелы приближаются к границам стран НАТО, - именно тот решающий момент", - говорится в обращении.

Жертвами ракетного удара по Центру миротворчества и безопасности в Яворове стали 35 человек, сообщил губернатор Львовской области Максим Козицкий.Еще 134 человека с разной степенью поражения находятся в госпитале, передает Русская служба Би-би-си.https://www.delfi.lt/video/uzsienis/pranesama-kad-per-rusu-ataka-lvive-zuvo-9-zmones-dar-57-suzeisti.d?id=89688169

Жители Мелитополя, занятого российскими военными, вышли на улицу с лозунгами "Мелитополь — Украина" и "Где наш мэр?"Видео: Украина Сейчас

https://www.delfi.lt/article.php?id=89688191

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что НАТО пересмотрит свою позицию о невмешательстве в конфликт в Украине, в случае если Россия применит химическое оружие.Ранее о возможности химической атаки со стороны России предупредил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В результате вооруженной агрессии России против Украины погибли уже 85 детей, более 100 ранены, сообщает офис генерального прокурора Украины.

Генштаб ВСУ рассказал о потерях вооруженных сил РФ после вторжения в Украину. Данные на 13 марта:- Самолеты — 74- Вертолеты — 86- Танки — 374- Бронемашины — 1226- Артиллерийские системы — 140- Средства ПВО — 34- Реактивные системы залпового огня — 62- Автоцистерны — 60- Автотехника — 600- Корабли (катера) — 3- БПЛА оперативно-тактического уровня — 7- Личный состав — свыше 12 000 человек

В результате ракетного обстрела военного полигона в Яворове вблизи Львова погибли девять человек, ранены 57.Эту информацию подтвердил губернатор Львовской области.По его данным, Россия выпустила по полигону 30 ракет. Ранее сообщалось о восьми.

https://www.delfi.lt/article.php?id=89687699

Советник Зеленского: Россия и Украина приближаются к компромиссуСоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью "Коммерсанту", что Россия и Украина, по его мнению, подходят к компромиссу в переговорном процессе. Кроме этого, он считает, что встреча президентов России и Украины может состояться - когда будут урегулированы все процессуальные вопросы, а делегации закончат свою работу."У нас есть все предложения, которые так или иначе защищают эти интересы, выводят Украину из-под удара с точки зрения того, чтобы не повторились подобные ситуации, выводят Украину в компенсаторные какие-то истории в правильном смысле. И еще раз подчеркиваю: российская сторона гораздо более адекватно уже смотрит [на ситуацию]. Но еще какое-то время должно пройти, чтобы они в целом на 100% понимали ту ситуацию, в которую попала именно Россия, а не Украина", - сказал Подоляк.Делегации проводят постоянные видеовстречи - накануне такой формат подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков, а Подоляк говорил, что созданы рабочие подгруппы.По его словам, стороны обсуждают условия прекращения огня, вопрос возмещения ущерба за разрушенную инфраструктуру Украины, процесс выхода российских войск с территории страны и условия мирного соглашения, пишет "Коммерсант".

Би-би-си: главное к утру 13 марта- Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий утверждает, что российские военные нанесли авиаудар по Яворовскому военному полигону в 30 км от города. Минобороны России это пока не комментирует. В условиях военного времени Би-би-си не может оперативно проверить достоверность информации.- Генсек НАТО заявил, что Россия "сама может планировать операции с химическим оружием" после обвинений в адрес Украины в разработке бактериологического оружия- Президент Украины провел часовой разговор с премьером Израиля. Израильские СМИ со ссылкой на источник пишут, что власти страны готовы организовать российско-украинские переговоры на своей территории, но только если будут уверены, что есть шанс на успех- Украинская православная церковь сообщила, что во время обстрела пострадали постройки Святогорской лавры в Донецкой области- По гуманитарным коридорам накануне удалось вывезти 12 729 человек, заявил президент Владимир Зеленский- Штаб по вопросам обращения с военнопленными возглавила вице-премьер Украины Ирина Верещук- Сотни пассажирских самолетов российских авиакомпаний могут быть заблокированы за рубежом после решения авиационных властей Бермудских островов об аннулировании летных сертификатов- В Северной Африке жители начали скупать муку и манную крупу, так как в регионе начался рост цен из-за вторжения России в Украину- Британцам, которые согласятся предоставить бесплатное жилье беженцам из Украины, государство будет платить по 350 фунтов в месяц

В Госпогранслужбе Украины заявили, что Волновахи как города уже не существует, ее инфраструктура разрушена.

"100% мы знаем, что будет победа. И на 100% мы не знаем, когда это будет. Наши дипломаты работают и проговаривают некоторые детали повестки - той, которая может быть между нами и Российской Федерацией. Я хотел бы, чтобы это произошло, и чтобы это был уже реально, на практике, а не на словах начатый процесс урегулирования, процесс мира, процесс окончания войны",- сказал во время пресс-конференции Владимир Зеленский. "Это и даст возможность, кстати, разблокирования гуманитарных процессов: вывоза людей, а также доставки продуктов, воды и лекарств... Это правильный человеческий, дипломатический сигнал, с которого всегда начинается окончание войны. Все нормальные цивилизованные времена так происходило, даже когда была нецивилизованная та или иная война", - отметил президент. Так, добавил он, Украина ожидает этого процесса, также проговариваются процессы окончания войны.

Главное управление разведки минобороны Украины сообщает, что в Киевской области при попытке эвакуации под обстрел попала колонна, в которой были женщины и дети. Как сообщается, погибли семь человек, среди которых один ребенок.Подтверждений этому из независимых источников пока нет, пишет BBC.По данным украинской разведки, это случилось 11 марта при попытке эвакуации из села Перемога (Барышевский район) в сторону села Остролучье по согласованному с Россией зеленому коридору.

В Херсонской области РФ готовит референдум по созданию так называемой "ХНР".Об этом в Facebook сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань."В Херсонской области готовят референдум по созданию "ХНР", - заявил он.По его словам, россияне звонят депутатам Херсонского облсовета с вопросом, готовы ли они сотрудничать с ними.

Украинские войска покинули город Волноваха, сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации (ВГА) Павел Кириленко. По его словам, большая часть жителей была эвакуирована силами ВГА и спасательными службами. "Вообще Волновахи с ее инфраструктурой как города уже не существует", – сказал в эфире украинского телеканал "Прямий" губернатор Донецкой области Павел Кириленко. "Бои идут за территорию, чтобы не пустить врага и не дать ему сомкнуть кольцо и добиться тактических и стратегических целей", - пояснил губернатор. По его словам, до войны в Волновахском районе жило 100 тысяч человек, и большинство населения уже эвакуировано.

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за то, чтобы провести прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Иерусалиме при посредничестве премьер-министр Израиля Нафтали Бенета. Владимир Зеленский также озвучил первую оценку украинских военных потерь: 1300 человек убитыми. Об этом он сказал на пресс-конференции в субботу. Подтвердить эти данные не представляется возможным. Украинские военные оценивают потери российской армии в 12 тысяч солдат, западные эксперты приводят оценки вдвое ниже - около 6 тысяч.

Зеленский рассказал о потерях России с начала вторжения. По его словам, с начала вторжения 31 батальонно-тактическая группа агрессора утратила боеспособность, а потери захватчиков в технических возможностях просто поражают - более 360 танков, 1205 бронированных машин и это еще без подсчета потерь в боях этой ночью и утром. Уже около 60 самолетов, более 80-ти вертолетов, сотни единиц другой техники, в том числе, самых современных образцов.https://t.me/V_Zelenskiy_official/809

Вооруженные силы Украины отошли из Волновахи Донецкой области. Сейчас бои идут на окраине Волновахи, сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации (ВГА) Павел Кириленко.

В Италии арестована гигантская яхта российского миллиардера Андрея Мельниченко. Яхта SY A, принадлежащая Мельниченко, находилась в порту Триеста. Она имеет действительно гигантские размеры — длиной почти 150 метров, водоизмещение судна составляет почти 13 тысяч тонн. Судно спроектировано французским промышленным дизайнером Филиппом Старком и считается самым крупным мотосейлером в мире.https://www.delfi.lt/video/uzsienis/italijoje-konfiskuota-rusijos-oligarcho-andrejaus-melnicenkos-mega-jachta-tai-viena-didziausiu-superjachtu-pasaulyje.d?id=89684409

За 16 дней войны России против Украины войска РФ убили 79 детей. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Офиса генерального прокурора Украины.

Мариана, беременная девушка, которую удалось эвакуировать из разбомбленного российскими военными роддома в Мариуполе, родила девочку, которую назвали Вероника. Обе чувствуют себя хорошо.

Рэпер Иван Дремин - Face, заявил, что уехал из России и больше не будет давать там концерты. Он также извинился перед украинцами за действия российского государства и призвал российскую армию одуматься. "Меня как российского артиста теперь практически не существует, как гражданина тоже. Я больше не собираюсь платить налоги в Россию, я уехал и больше не приеду в Россию, я больше не буду давать концерты в России. Почему? Потому что меня и моих близких выжили, выжили из собственного дома, с собственной земли, выжило ваше государство, которое я окончательно отказываюсь признавать моим с этой секунды и выжил наш народ, которому абсолютно ***** (плевать) на все, пока хватает денег на бутерброд с маслом" View this post on Instagram A post shared by FACE (@facepublicenemy)

Украинский генштаб о прошедшей ночи: обстреляны Чернигов, Николаев, Сумы, Васильков и КропивницкийОбстрелы Чернигова и Николаева российские войска вели из систем залпового огня "Смерч", сообщают военные. Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким в своем телеграм-канале написал, что огонь "хаотичный", есть разрушения гражданской инфраструктуры, два человека получили ранения.Проверить эту информацию в условиях войны невозможно.По данным Генштаба ВСУ, на восточном фронте Волноваха - под контролем российских войск, Мариуполь в окружении.Под осажденным Киевом особо напряженно минувшей ночью было в Бучанском и Броварском районах и под Ирпенем, где идут бои.По военному аэродрому в Василькове российская армия выпустила утром не менее шести ракет, там горит и детонирует склад с боеприпасами, сообщила полиция Киевской области.Украинская армия ведет оборонительные бои на подступах к Чернигову, на южном и киевском направлениях, сообщил Генштаб.ВСУ оценивают потери российской армии за время вторжения с 24 февраля в 12 тысяч личного состава, 362 танка, 33 системы ПВО, 58 самолетов и 83 вертолета.

В Мелитополе более 2000 человек вышли к захваченному зданию районной государственной администрации, требуя освободить мэра города Ивана Фёдорова, который был накануне похищен российскими военнослужащими. В пятницу украинские власти сообщили о похищении мэра Мелитополя Ивана Федорова. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сказал, что во время похищения на Федорова надели пластиковый мешок на голову. https://t.me/insiderUKR/25568

В последние сутки российские войска продолжали продвижение к северо-западу от Киева и к утру 12 марта находятся примерно в 25 километрах от центра города, сообщило министерство обороны Великобритании на основании данных как разведки, так и открытых источников. Части российской группировки рассеялись по окрестностям и, судя по всему, намерены окружить украинскую столицу с разных сторон. - DW.

О жизни в городе Донецкой области, которая превратилась в ад, – в прямой речи Анны.https://www.delfi.lt/article.php?id=89683761

В четвертый пакет санкций войдет отказ России в торговом статусе наиболее благоприятствуемой нации.Вторая составляющая - это внесение в список персональных санкций новых людей из окружения президента России Владимира Путина, а также членов их семей.В-третьих, российскому государству и элитам перекроют доступ к криптовалютам. Четвертый элемент - запрет на экспорт из ЕС в Россию любых товаров роскоши. Пятая составляющая - в ЕС запретят ввоз продуктов черной металлургии из РФ. Последний элемент - запрет на новые европейские инвестиции в российский энергетический сектор.https://www.delfi.lt/article.php?id=89682903

В Управлении ООН по правам человека заявили в пятницу, что получили "достоверные сообщения" о применении российскими войсками кассетных боеприпасов в населенных пунктах Украины, сообщает агентство Reuters.

Мариуполь находится в окружении российских войск, его обстреливают. Люди готовят еду на кострах; сегодня вечером на большей части Украины будет мороз. Мариупольский горсовет сообщает, что за 12 суток блокады и обстрелов российские войска убили более 1,5 тысяч горожан. Из-за сложной ситуации в Мариуполе, находящемся под постоянными обстрелами России, погибших хоронят в братских могилах.

Президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий поставку в Россию долларовых банкнот, а суд в Украине разрешил заочно арестовать главного редактора RT Маргариту Симоньян.

Министерство обороны Беларуси убеждает, что обстрела белорусских сел вблизи границы с Украиной российской авиацией не было, сообщило государственное агентство БЕЛТА."Министерство обороны однозначно заявляет, что информация о ракетном ударе по белорусской деревне является откровенным бредом", - отметила официальный представитель Министерства обороны Инна Горбачева.

Один из наемников переслал Русской службе Би-би-си сообщение, которое рассылают в их внутренних ветеранских чатах: "Господа! Кто хочет покушать "сало", пишите мне. Действующих сотрудников без косяков на пикник не приглашают. Долги ФССП - по****. Загран - по****. Справки - по****. ЛДНР, Крым приглашаем очень. У кого были проблемы с трудоустройством у нас - звоните. Кто был уволен у нас по каким-то причинам - звоните. Повторяю, на пикник приглашаем покушать "сало".

МВД Украины заявило о гибели командующего 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа генерал-майора Андрея Колесникова. Российская сторона эту информацию пока не прокомментировала.

Российские войска намерены совершить удары по территории Беларуси, чтобы обвинить в этом Украину и втянуть белорусскую армию в войну. Об этом в пятницу заявил министр обороны Украины Алексей Резников. https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/365168382286186#w=500

Российские штурмовики СУ с залетом на территорию Украины из Беларуси осуществили бомбардировку украинской территории, после чего нанесли авиаудары по территории РБ, сообщает государственная пограничная служба Украины."Враг атаковал белорусскую территорию на границе с Украиной. Штурмовики СУ, с залетом на территорию Украины из Беларуси, осуществили бомбардировку украинской территории, после чего нанесли авиаудары по территории РБ. Залет двух самолетов из соседнего государства фиксировали пограничные наряды, на участке отдела "Дубровица", что на Ривненщине", - говорится в сообщении.В ГПСУ отметили, что такая атака и действия врага на населенные пункты Беларуси являются сознательной провокацией, чтобы втянуть Вооруженные силы Республики Беларусь в войну с Украиной.https://t.me/uniannet/37413

Несколько депутатов литовского парламента 11 марта встретили не на родине, а в Украине, которая борется с российскими оккупантами – это первая делегация депутатов с начала войны.https://www.delfi.lt/article.php?id=89680925

Владимир Зеленский записал новое видеообращение. Оно сделано в Киеве, перед входом в его администрацию. В этот раз Зеленский апеллировал не к Западу и не к России, это было его обращение к своим гражданам. Он, в первую очередь, призвал набраться терпения: "Это война, это жизнь". По его словам, "стратегического перелома" Украина уже добилась. Зеленский говорил, что сейчас делается все возможное, чтобы люди были снабжены продуктами и топливом и даже немного поговорил о посевной, пообещав, что в той части Украины, где нет боевых действий, она пройдет в полном объеме.

Генштаб Вооруженных сил Украины назвал главные направления продвижения российских войск:Российские силы сосредотачивают усилия с целью дальнейшего продвижения по украинской территории до Кривого Рога, Кременчуга, Никополя и Запорожья."Противник, понеся потери в Полесском, Северском, Южнобугском операционных районах, остановлен, пытается закрепиться, вынужден делать это на невыгодных рубежах. На Донецком направлении, в ходе ожесточенных боевых действий защитники Украины дали отпор врагу, темп наступления захватчиков замедлен", - говорится в сообщении.В то же время, не имея возможности достичь успеха, враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по городам, находящимся в глубине территории Украины - Днепру, Луцку и Ивано-Франковску.Кроме того, продолжается формирование резервов противника и переброска их в районы ведения боевых действий на территории Украины."Отмечается наращивание системы противовоздушной обороны группировки войск оккупантов на Донецком и Таврическом направлениях", - заявили в Генштабе, который цитирует агентство УНИАН."Вследствие активных, слаженных действий подразделений Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны, противнику были нанесены значительные потери, что заставило его отступить из ранее захваченных населенных пунктов Киевской области", - отмечается в сообщении.На Северском направлении активные наступательные действия со стороны противника не проводятся. На отдельных участках враг совершил огневые налеты и провел разведку позиций подразделений Вооруженных сил Украины.На Слобожанском направлении противник удерживает в окружении Сумы и частично осуществляет блокирование Харькова с севера. Проводит перегруппировку войск.

Официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков на брифинге в пятницу рассказал об ударах по аэропортам Луцка и Ивано-Франковска на западе Украины. "Утром 11 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске", - сказал он. В результате удара российских сил по Луцку двое украинских военных были убиты, еще шестеро ранены, заявил глава Волынской областной администрации Юрий Погуляйко.

Премьер Литвы Ингрида Шимоните записала поздравление по случаю празднования Дня восстановления независимости Литвы 11 марта на трех языках - литовском, польском и русском. В нем она пригласила "отпраздновать победу жизни и творчества над ненавистью и деструкцией".https://www.delfi.lt/article.php?id=89680335

Идет 16 день нападения России на Украину.

В Литве отмечается День восстановления независимости. И Литва в этот день солидаризируется с Украиной. "Агрессия как смертельная бацилла душит свободный народ, свободную страну. Поэтому сегодня все мы - украинцы, поскольку в наших жилах течет кровь свободы", – сказала cпикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.https://www.delfi.lt/article.php?id=89679671

Войска России нанесли авиаудары по Днепру, разрушена обувная фабрика. Погиб по меньшей мере один человек. https://twitter.com/ilyakosygin/status/1502194141773668355?ref_src=twsrc%5Etfw

В Версале проходит саммит ЕС по Украине. Первая сессия саммита сосредоточится на укреплении европейской обороны и снижении зависимости от российских газа, нефти и угля. За рабочим ужином главы государств и правительств стран ЕС обсудят "агрессию России против Украины".Канцлер Германии Олаф Шольц назвал главной темой саммита войну, развязанную Россией против Украины. https://twitter.com/BarendLeyts/status/1501970800051691526?ref_src=twsrc%5Etfw

Власти Украины знали, что Россия нападет и начали готовиться еще в ноябре 2021 года.Однако власти Украины не ожидали, что в агрессию будет вовлечен и режим Лукашенко, заявил секретарь СНБО Данилов."Такого удара в спину мы не ожидали. Мы не ожидали, что они пойдут по всем фронтам. Это была неожиданность".По его словам, власти понимали, что вторжение состоится, однако не объявляли об этом: "Потому что это была одна из тактик Российской Федерации, чтобы здесь начался хаос".

Госдепартамент США призвал российские власти разрешить гражданскому населению покинуть украинские города и села, осажденные российскими войсками, сообщает BBC.По словам официального представителя Госдепартамента Неда Прайса, российские войска разрушили большую часть критически важной для жизнедеятельности инфраструктуры вокруг и внутри осажденных городов

Чуть меньше 2 миллионов человек сейчас находятся в Киеве, украинскую столицу покинул каждый второй житель, сообщил мэр города Виталий Кличко в эфире украинского телеканала "Рада".

ООН: За две недели войны в Украине погибли 549 мирных жителей. Еще 957 человек ранены.

Сервис денежных переводов Western Union останавливает работу в России и Беларуси.

Жертвами войны в Украине стал 71 ребенокЗа 15 дней войны в Украине погиб 71 ребенок, более 100 детей получили ранения. Об этом сообщила уполномоченная по права человека в стране Людмила Денисова.

https://www.delfi.lt/article.php?id=89671701

Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии имущества, которое принадлежит РоссииРечь идет о любых имущественных субъектах, которые принадлежат юридическим лицам Российской Федерации (о физлицах в законе не говорится), передает Русская служба Би-би-си.В законе сказано, что "принудительное изъятие в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов осуществляется без какой-либо компенсации их стоимости, учитывая полномасштабную агрессивную войну, которую Российская Федерация развязала и ведет против Украины и украинского народа".

Лавров: роддом Мариуполя стал опорным пунктом батальона "Азов"Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в роддоме в Мариуполе, накануне обстрелянном российскими войсками, располагалась база националистического батальона "Азов".Россия передала данные об этом в ООН еще несколько дней назад, подчеркнул Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главами МИД Украины и Турции.Лавров также обвинил западные СМИ в необъективном освещении ситуации."К сожалению, вторая сторона любой ситуации, сторона, которая позволяет, в общем-то, составить объективное представление, особым вниманием не пользуется", - подчеркнул глава МИД России.Украинские власти и западные СМИ 9 марта сообщали о том, что роддом обстрелян, после чего погибли трое мирных жителей, включая ребенка, а еще 17 человек получили ранения.

https://www.delfi.lt/article.php?id=89671889

https://www.delfi.lt/article.php?id=89671575

Переговоры Лаврова и Кулебы завершились, сообщает Медуза.Главный итог: сторонам не удалось договориться о прекращении огня.

Великобритания ввела персональные санкции против Романа Абрамовича, Олега Дерипаски, главы "Роснефти" Игоря Сечина, посла России в Беларуси Бориса Грызлова, главы Чечни Рамзана Кадырова, сенатора Андрея Клишаса, главы ВТБ Андрея Костина, главы МИД Сергея Лаврова, главы Совфеда Валентины Матвиенко, главы Газпрома Алексея Миллера, главы СВР Сергея Нарышкина, президента России Владимира Путина, передает Русская служба Би-би-си.

https://www.delfi.lt/article.php?id=89669071

По данным РИА Новости, переговоры между главами МИД России и Украины начались. Ожидается, что они продлятся около полутора часов, потом каждый из министров проведет свою пресс-конференцию.

Официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков заявил, что в захваченной российскими войсками лаборатории "на деньги Пентагона" велись исследования по распространению разных болезней, в том числе, "коронавируса летучих мышей", передает Русская служба Би-би-си.Украина и США категорически отрицают наличие таких лабораторий.

Три человека погибли после обстрела больницы в Мариуполе.Об этом сообщает телеграм-канал городского совета. Среди погибших - один ребенок. Всего в ходе обстрела получили ранения 17 человек

Война в Украине в фотографиях.

Украинская армия контратаковала под КиевомНочь под Киевом была сложной, но все же украинская армия провела контратаку, заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире телеканала "Суспiльне"."Мы подбили пять танков. Утром у Киева, на западной окраине, слышны были артиллерийские удары. Сейчас там происходят бои. Пока более подробной информации нет", - сказал Денисенко.

В Мариуполе, который с первых дней войны страдает от обстрелов, погибли уже более тысячи человек. Об этом в Facebook сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко: "Предварительно за период блокадного геноцида Российской Федерации уже погибло 1300 мариупольцев. Будем бороться за каждого".

В результате авиаудара российских войск по больничному комплексу в Мариуполе пострадали 17 человек. Во время авианалета на Мариуполь был уничтожен роддом в центре города, больница, детское отделение и терапия, сообщил на своей странице в Facebook глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко. Авиаудар был совершен в момент "режима тишины", отметил он.

Кремль обещает наказать ответственных за отправку срочников в УкраинуПрезиденту России Владимиру Путину доложено о выполнении его указания исключить привлечение солдат-срочников для выполнения задач на территории Украины, по его поручению в Главную военную прокуратуру направлены материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков."До начала проведения специальной военной операции по указанию президента России, Верховного главнокомандующего Владимира Путина до всех командиров подразделений Вооруженных сил было доведено указание: категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины. Президенту Путину было доложено о выполнении этого указания", - сказал Песков журналистам.Сам Путин несколько дней назад говорил, что российских срочников в Украине нет.

По свидетельствам очевидцев и местных властей, обстреляна больница и роддом в Мариуполе, передает Русская служба Би-би-си."Разрушения колоссальные. Корпус медицинского учреждения, где еще недавно лечились дети, полностью разрушен. Информация о пострадавших детях уточняется", - говорится в заявлении Мариупольского городского совета.

Германия не будет отправлять военные самолеты в УкраинуКанцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не будет отправлять военные самолеты в Украину. Он сделал это заявление после того, как США отклонили предложение Польши передать Киеву сделанные в России самолеты МиГ-29."Мы предоставили все виды оборонных материалов и отправили оружие, о котором мы вам говорили, но верно и то, что мы должны очень тщательно обдумать, что мы делаем конкретно, и, безусловно, военные самолеты не являются частью этого", — заявил Шольц.

Минобороны РФ впервые признало, что есть факты присутствия военнослужащих срочной службы в Украине. "Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России", — утверждает ведомство.Также Минобороны сообщило, что "ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены после нападения националистов". Сейчас принимаются меры по их освобождению.

МАГАТЭ: в Чернобыле "нет критических нарушений безопасности"Украина проинформировала МАГАТЭ об отключении электроэнергии на Чернобыльской атомной электростанции.Глава МАГАТЭ заявил, что в принципе это нарушает ключевой принцип безопасности, подразумевающий обеспечению бесперебойного электроснабжения.При этом в данный момент МАГАТЭ не видит критических нарушений безопасности на Чернобыльской АЭС. Отмечается, что на станции достаточно охлаждающей воды для отработавшего ядерного топлива

Британия впервые предоставила Украине "летальную помощь"Министр обороны Бен Уоллес подтвердил, что Великобритания впервые предоставила Украине "летальную помощь". Под этим термином обычно понимается помощь, используемая для ведения войны, то есть оружие и военные транспортные средства, передает Русская служба Би-би-си.В данном случае речь о поставках 3615 единиц противотанкового оружия, партии стрелкового оружия, боеприпасов, и средств связи. Великобритания также готовится отправить небольшую партию противотанковых ракет Javelin.

Еврокомиссия сообщила, что от SWIFT будет отключены три белорусских банка — Белагропромбанк, банк Дабрабыт и Банк развития Республики Беларусь.Также санкции распространяются на дочерние компании.Санкции против Минска связаны с поддержкой белорусскими властями российского военного вторжения в Украину.

Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за госизмену в военное время. Закон предусматривает наказание от 15 лет заключения до пожизненного за госизмену и диверсию в военное время. Также у осужденных по этой статье будет конфисковано все имущество.

Discovery приостанавливает вещание своих каналов в России. Это Animal Planet, Discovery Channel, Discovery Science, Eurosport 1, Eurosport 2, ID: Investigation Discovery HD, TLC, TLC HD.

https://www.delfi.lt/article.php?id=89661559

Би-би-си: Cоветник Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал о группах российских военных, которые пытаются пробраться в правительственный квартал в Киеве."Наши иностранные партнеры говорят о двух-трех попытках. Я считаю, что таких попыток было больше десятка...У нас очень мощная сеть разведки и контрразведки – они все это отслеживают и все эти ДРГ еще на подходах ликвидируются. То есть, мы понимаем все планы и наши контрразведки по ним отрабатывают"."С точки зрения безопасности я не могу говорить о некоторых вещах. Эти риски никуда не исчезли", - добавил Подоляк.Ранее британская газета Times со ссылкой на источники в разведке сообщала о трех попытках российских подразделений добраться до места, где сейчас базируется президент Украины Владимир Зеленский.

Укрэнерго: Чернобыльская АЭС обесточена"Укрэнерго" сообщает, что Чернобыльская атомная электростанция полностью обесточена, передает Русская служба Би-би-си."Боевые действия продолжаются, что сейчас делает невозможными ремонтные работы и возобновление энергопитания. 'Укрэнерго' мониторит ситуацию и будет информировать обо всех изменениях", — говорится в сообщении.

Специальный эфир Delfi: вторая неделя войны в Украине и ситуация в Вильнюсском центре беженцев

ЕС договорился о новых санкцияхПостоянные представители стран ЕС согласовали новые санкции против российского руководства и бизнесменов, передает Русская служба Би-би-си.Также под санкции могут попасть три белорусских банка — их отключат от системы SWIFT, сообщает французское представительство в Совете ЕС.

Universal Music приостановливает бизнес в России и закрывает офисы.

Брифинг МИД РФ: — В украинских биолабораториях рядом с Россией велась разработка компонентов биологического оружия, их сотрудники предоставили данные об экстренном уничтожении документации по разработке опасных веществ.— Мы задаемся вопросом, были ли уничтожены биоматериалы в лабораториях в Украине и не попали ли опасные вещества в руки экстремистов и националистов?— Ни о каком мирном использовании биологических программ в Украине не было речи, их поддерживало минобороны США— Около 2 млн человек с Украины обратились с просьбой об эвакуации в Россию— Спецоперация РФ не ставит целью свержение действующей власти в Украине— Спецоперация России в Украине идет строго по плану— Украинские власти распространяют дезинформацию про наши действия на атомных станциях. Это информационная война.

https://www.delfi.lt/article.php?id=89659259

С начала российского вторжения в Украину пострадало 1335 мирных жителей. Погибли, как минимум, 474 человека. Еще 861 мирный житель получил ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает Управление ООН по правам человека.

Директор ЦРУ заявил, что Россия потеряла в Украине от 2 до 4 тысяч военнослужащих. Оценки ЦРУ отличаются от официальных комментариев обеих сторон. 2 марта Россия признала 498 погибших военнослужащих, в то время, как украинские вооруженные силы считают, что потери российской армии приближаются к 12 000 человек. Об этом сообщает Медуза.

ВСУ разбили российскую базу в Харьковской областиУкраинские военные выбили российских военных с базы возле Дергачей Харьковской области, пишет глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов."Сухопутные части ВСУ совместно с частями Нацгвардии и Терробороны перешли в контрнаступление на позиции артиллерии и реактивные системы залпового огня противника, которые систематически обстреливали окрестности города Харькова", — сказал Синегубов.Он утверждает, что российские военные, убегая, оставили военную технику и тяжелое вооружение.

https://www.delfi.lt/article.php?id=89656643

Пивоваренная компания Heineken объявила о приостановке производства и продаж пива под своим брендом в России.

McDonald's, Starbucks и Coca-Cola пополнили список западных компаний, приостановивших работу в России.

Великобритания обнародовала новые санкции против России, которые дают министрам полномочия задерживать российские самолеты в Великобритании, объявлять полет или посадку там уголовным преступлением и запрещать весь экспорт авиационной или космической техники из Великобритании в Россию, передает Русская служба Би-би-си.

Достигнута договоренноесть о том, что министры иностранных дел России и Украины - Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба - встретятся в Турции в четверг. Это будет их первая встреча после вторжения России в Украину.

Российское министерство обороны вскоре после того, как в Киеве прозвучала серия взрывов, объявило, что готово с 9 утра по украинскому времени соблюдать режим тишины, передает Русская служба Би-би-си.Это значит, что продолжат работу гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.Накануне украинским властям удалось эвакуировать 5 тысяч человек из Сум – это была первая успешная массовая эвакуация.

Украинский генштаб: оборонительные бои продолжаютсяЕсли судить по утренней сводке украинского генштаба, то никаких существенных перемен в позициях сторон к началу 14-го дня войны не произошло, передает Русская служба Би-би-си.Генштаб пишет, что украинская армия продолжает вести оборонительные бои на северном и северо-западном направлениях, киевская группировка продолжает отбивать попытки наступления россиян.Генштаб утверждает также, что российские военные "в связи с многочисленными потерями личного состава" начали скрытую дололнительную мобилизацию в Крыму, самопровозглашенных ДНР-ЛНР и в Краснодарском крае России, но доказательств пока не приводит.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем телеобращении, что из-за войны России против Украины с 24 февраля погибли 52 ребенка. "Сегодня, когда я шел выступать перед британским парламентом, самым страшным числом было для меня 50. 50 убитых украинских детей за 13 дней войны. А уже через час стало 52. 52 ребенка. Никогда не прощу этого. И знаю, что вы никогда это не простите оккупантам", - сказал он.https://t.me/OP_UA/5830

Глава Полтавской областной государственной администрации Дмитрий Лунин сообщил об успешном завершении двух этапов эвакуации из Сум. Пять тысяч человек и одна тысяча частных автомобилей находятся в безопасности, заявил он.

В осажденном россиянами городе Сумы за вечер понедельника под бомбежкой погибли 22 человека, в том числе трое детей, сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.22 человека были убиты одной бомбой, которая полностью разрушила шесть домов и повредила еще пару десятков. Ранения, по словам Живицкого, получили восемь человек, в том числе пятилетняя девочка.

Пентагон считает передачу США польских "Мигов" плохой идейОфициальный представитель Пентагона Джон Кирби отверг предложение Польши отдать ее истребители "МиГ-29" американцам, чтобы они уже передали их Украине.Кирби назвал предложение Польши "несостоятельным"."Мы продолжим консультации с Польшей и другими союзниками по НАТО по этой проблеме и ее сложному логистическому аспекту, но мы не считаем, что предложение Польши состоятельно", - говорится в заявлении Кирби.Предложение Польши, кажется, застало американских чиновников врасплох. Ранее заместитель главы Госдепа Виктория Нуланд сказала, что Варшава не согласовывала его с Госдепартаментом.Во вторник Польша заявила, что готова передать свои истребители МиГ-29 на авиабазу Рамштайн в Германии в распоряжение вооруженныъ сил США.При этом президент Матеуш Моравецкий заявил, что прямо на Украину Варшава истребители отправить не готова, так как ни Польша, ни НАТО не участвуют в войне на Украине.

Американские разведчики дали характеристику ПутинуДиректор ЦРУ Уильям Бернс, глава разведки Пентагона Скотт Берриер и глава Национальной разведки США Аврил Хейнс на слушаниях в конгрессе США поделились мнениями о том, что происходит в голове у российского президента, сообщает BBC."Я думаю, что Путин сейчас в ярости и очень раздражен. Скорее всего, он удвоит усилия и попытается уничтожить украинскую армию невзирая на жертвы среди мирного населения", - сказал Уильям Бернс. Он считает, что российский президент уже какое-то время "варится во взрывоопасной смеси из чувства несправедливости и амбиций".Генерал-лейтенант Берриер из Пентагона обратил внимание, что Кремль за последние годы "вкладывался в тактические ядерные вооружения"."По-моему, Путин думает, что это дает ему несимметричное преимущество", - сказал он.О размахивании "ядерной дубинкой" говорила и Аврин Хейнс."Мы считаем, что Путин чувствует обиду, считая, что Запад не оказывает ему достаточного почтения и считает, что он не может проиграть эту войну", - сказала она."Что именно он будет готов считать такой победой - это, возможно, будет меняться со временем", - добавила Хейнс.

Утренняя сводка Генштаба Вооруженных сил Украины - подробностиГенштаб ВСУ утром в среду, 9 марта, опубликовал новую сводку с фронта. Сообщается, что на севере страны продолжается обороны Чернигова, а в Киеве ВСУ отражают наступление и удерживают рубежи. Сводка опубликована в Facebook. По информации Генштаба ВСУ:- На Северном и Северо-Западном направлениях продолжается ведение боевых действий в Полесском и Волынском операционных районах, а также вдоль участка государственной границы Украины и в районах населенных пунктов Нежин, Иваница, Тростянец, идет оборона города Чернигова.- Группировка сил и средств обороны Киева отражает наступление противника, наносит огневое поражение его наступательным группировкам и устойчиво удерживает определенные рубежи.- На Южном направлении оперативные группировки сил обороны осуществляют прикрытие государственной границы и морского побережья, охрану и оборону аэродромов и объектов критической инфраструктуры.Генштаб ВСУ также сообщает, что в других направлениях группировки войск проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны.Воздушные Силы ВС Украины, по информации Генштаба, отражают ракетно-бомбовые удары и уничтожают средства воздушного нападения противника, осуществляют противовоздушное прикрытие важных объектов инфраструктуры Украины и группировок войск.В Генштабе ВСУ говорят, что противник продолжает проводить скрытую мобилизацию под видом учебных сборов на временно оккупированной территории Крыма, в Краснодарском крае и "ЛДНР". Кроме того, активизирована деятельность по набору добровольцев для войны на территории Украины.Также, по данным Генштаба, не исключается возможность привлечения Россией к войне с Украиной военнослужащих непризнанной Приднестровско-Молдавской республики в количестве до 800 человек.

https://www.delfi.lt/article.php?id=89653027

CERN (Европейская организация по ядерным исследованиям) приостанавливает статус страны-наблюдателя для России.

https://www.delfi.lt/article.php?id=89652859

В Мариуполе 6-летняя девочка скончалась от обезвоживания. Тело ребенка извлекли из-под завалов дома. Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко, передает УНИАН.Ее мама погибла. Сколько времени девочка боролась за свою жизнь – неизвестно.Президент Владимир Зеленский заявил, что произошедшее - первый такой случай со времен Второй мировой."В Мариуполе впервые за десятки лет, наверное, со времен вторжения нацистов, от обезвоживания погиб ребенок. Услышьте меня сегодня, уважаемые партнеры. От обезвоживания умер ребенок. В 2022 году", - сказал Зеленский.

Белый дом: Байден 8 марта объявит о новых санкциях против РФ в связи с ситуацией в Украине.

Компания BP вслед за Shell не будет заключать новые сделки на покупку нефти и газа.

Делегации Евросоюза покинули зал заседаний исполнительного совета ОЗХО во время выступления российской делегации, пишет посол Франции в Нидерландах Люис Васси."Российская делегация говорила о нашем 'цинизме', хотя в действительности отрицала основные факты об Украине и о других вопросах, которыми занимается ОЗХО (Сирия, Навальный)", — написал дипломат.https://twitter.com/lvassy/status/1501160075146244096?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.delfi.lt/article.php?id=89649319

Путь эвакуации из осажденного российскими войсками Мариуполя начал обстреливаться, передает Русская служба Би-би-си.Представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что российские войска начали обстрел гуманитарного коридора между Мариуполем и Запорожьем. По его словам, восемь грузовиков и 30 автобусов находятся в пути для доставки гуманитарной помощи в город и эвакуации мирных жителей в Запорожье.

Японская платежная система JCB пристанавливает операции в России. Уже выпущенные в России карты будут недоступны за рубежом с 14 марта.

ООН: 2 миллиона человек покинули УкраинуЧисло беженцев, бежавших от войны в Украине, перевалило за два миллиона, сообщили Би-би-си в ООН.Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди назвал массовый исход людей из Украины самым быстрорастущим кризисом беженцев в Европе со времен Второй мировой войны.

Новое обращение президента Украины Владимира Зеленского"Если мир будет стоять в стороне – он потеряет себя. Навсегда. Ибо есть безусловные ценности. Для всех одинаковые. Прежде всего, это жизнь. Право на жизнь для каждого. Именно то, за что мы боремся в Украине. Именно то, чего нас хотят лишить эти слабые оккупанты. Это то, что должен защитить мир".Зеленский возложил ответственность за гибель людей в Украине не только на Россию, но и на Запад, который, по его словам, отказывается закрыть небо и предоставлять самолеты.

Из Полтавской области в Сумы выехали 35 автобусов для эвакуации людей.Также в город доставят 20 тонн гуманитарной помощи, включая лекарства.

Зеленский о НАТО: "Касательно НАТО, я охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готово принять Украину. Альянс боится противоречивых вещей и конфронтации с РФ".

https://www.delfi.lt/article.php?id=89645293

В Николаеве в 5 утра крылатая ракета попала в казарму, где спали солдаты. Погибли 8 человек, 19 получили ранения, еще 8 пропали без вести. Об этом сообщил глава области Виталий Ким.

Новый брифинг Минобороны РФ:— Выведен из строя аэродром в районе Житомира— За сутки уничтожены 158 военных объектов на территории Украины— За все время уничтожено 2 482 объекта военной инфраструктуры — Войска ЛНР продвинулись на 9 км, силы ДНР заняли квартал Осавиахим в Мариуполе— С 10.00 (по мск) введен режим тишины, открыты гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.

Apple отключила для российских пользователей просмотр своей весенней презентации на официальном сайте и на YouTube.

Владимир Зеленский ночью записал новое обращение, в котором показал вид из окна своей киевской администрации.Президент Украины сообщил, что все находятся на своих местах, а он останется в столице столько, сколько будет необходимо.

По меньшей мере 4 погибших за сутки в Харьковской области в результате обстрелов и авиаударов - данные спасателей по состоянию на 7:30.Фото: Украина Сейчас

Последствия ночных авиаударов по Сумам.Видео: Украина Сейчас

Россия опять объявила "режим тишины" и гуманитарные коридорыРоссийские военные в очередной раз объявили "режим тишины" и создание гуманитарных коридоров для выхода мирного населения из нескольких украинских городов, передает Русская служба Би-би-си.Как сообщает РИА Новости, российский "Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине" объявил "режим тишины" и коридоры для выхода мирных жителей из Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя с 10 утра по Москве (9 утра по Киеву) 8 марта.

Российская авиация ночью бомбила Сумы, сообщил глава Сумской области Дмитрий Живицкий. По его словам, пострадали в том числе и жилые кварталы, передает Русская служба Би-би-си.Днем в городе также было неспокойно, написал Живицкий: "Сумской район. Горячие и сложные сутки для всего района и города. Днем наши бойцы теробороны приняли неравное сражение с врагом. Четверо молодых парней погибли".https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/videos/1797472867113906/&show_text=0&width=267

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил о результатах третьего раунда переговоров с Россией, которые прошли 7 марта на территории Беларуси, передает УНIАН. "Третий раунд переговоров закончился. Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров... По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены", - написал в Twitter Подоляк. https://twitter.com/Podolyak_M/status/1500891711450583041?ref_src=twsrc%5Etfw

Третий раунд переговоров Украины и России закончился.

Первое фото с переговоров.Источник: МИД Беларуси

"Вставай, Мелитополь!"Грандиозный марш в захваченном украинском городе.Видео: Украина Сейчас

Посольство РФ: Стартовал третий раунд переговоров России и Украины в Беловежской Пуще

Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, перед началом переговоров сделал заявление: "Будут обсуждаться все те же самые вопросы, три блока вопросов: вопросы внутриполитического урегулирования, международно-гуманитарные аспекты и вопросы военного урегулирования".Большую часть времени Мединский рассказывал о том, как "украинская сторона препятствует созданию коридоров" для эвакуации жителей.Россия в понедельник предложила несколько коридоров, в том числе и из Киева, но некоторые коридоры вели на территории Беларуси и России. Киев в ответ заявил, что такой вариант невозможен.Мединский сказал, что будет сновать обсуждать с украинской делегацией гуманитарные коридоры.Представитель Украины Михаил Подоляк записал видеообращение накануне старта третьего раунда переговоров с делегацией РФ."Начнем диалог с представителями страны, которая до сих пор считает, что в 21 веке можно силой выбить какие-то результаты надолго. Попробуем доказать, что это не так", - сказал он.https://t.me/uniannet/36038

Делегации России и Украины начали третий раунд переговоров в Беловежской пуще.

Харьков после авиаудара российских военных в районе площади Героев Небесной сотни.Фото: УНИАН

ЕС готовит новые санкции против РоссииЕвросоюз готовит новые санкции против России. Как сообщает Bloomberg, ограничения могут затронуть порты и суда, военные технологии. Также в санкционный список могут внести фамилии новых людей из России, передает Русская служба Би-би-си.

По оценкам ООН, после того, как Россия начала масштабные боевые действия на территории Украины, более 1,7 миллиона человек покинули эту страну. Европейский союз считает, что беженцами могут стать еще четыре миллиона человек.

https://www.delfi.lt/article.php?id=89638301

Переговоры Украины и России начнутся сегодня в 16.00 по литовскому времени.

Правительство России утвердило список недружественных стран: Австралия, Албания, Андорра, Великобритания включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

https://www.delfi.lt/article.php?id=89635615

Зеленский требует новых санкций против РоссииПрезидент Украины Владимир Зеленский выступил сейчас с новым обращением. Он считает, что если вторжение России продолжится, необходим новый пакет санкций, передает Русская служба Би-би-си."Новые санкционные шаги против войны и ради мира. Бойкот русского экспорта. В частности, отказ от нефти и нефтепродуктов из России", — предлагает Зеленский.Украинский президент также обратился к Западу с просьбой закрыть небо."Требует закрыть небо или как можно скорее дать самолеты.Сколько еще нужно смертей и потерь, чтобы уберечь небо над Украиной? Чем мирные люди в Харькове или Николаеве отличаются от Гамбурга или Вены? Мы ждем решения. Очистка неба", — заявил Зеленский.Зеленский неоднократно просил западные страны "закрыть небо" над Украиной. По сути это просьба о том, чтобы в воздушном пространстве Украины начали действовать силы ПВО блока НАТО. Зеленский просит, чтобы ПВО западных стран начали отражать российские атаки с воздуха на территории Украины, включая авиаудары, пуск ракет и беспилотников. Сейчас именно российские атаки с воздуха наносят наибольший урон украинским военным.

Мэр Николаева этим утром сообщил о возобновлении обстрелов города со стороны России. "По городу разбросано много снарядов, которые не разорвались", - отметил мэр.https://www.facebook.com/SenkevichNikolaev/videos/1921593544715615/&show_text=0&width=268

27 февраля российское министерство обороны объявило о захвате аэродрома Чернобаевка под Херсоном. Сегодня, 7 марта, украинское командование морской пехоты сообщило, что вернуло аэродром под свой контроль, уничтожив около 30 российских вертолетов, передает Русская служба Би-би-си.

Данные Генштаба Украины о потерях России на 12-й день войны:- Личный состав — более 11 000 человек;- Танки — 290;- ББМ — 999;- Артиллерийские системы — 117;- РСЗВ — 50;- ППО — 23;- Самолеты — 46;- Вертолеты — 68;- Автомобильная техника — 454;- Катеры и корабли — 3;- Цистерни с горючим — 60;- БПЛА — 7.

Минобороны РФ: в Украине открывается 6 гуманитарных коридоров, необходимый режим тишины объявлен.

Крупный косметический ретейлер Sephora закрывает магазины в России. Онлайн-продажи также прекратятся.

Гостомельский поселковый совет сообщил, что был убит председатель Гостомельской общины Юрий Ильич Прилипко, передает Русская служба Би-би-си.В сообщении отмечается, что Прилипко и два его товарища были убиты при раздаче гуманитарной помощи.https://www.facebook.com/hostomelrada.gov.ua/posts/7033026853435840&show_text=true&width=500

https://www.delfi.lt/article.php?id=89634209

В Запорожской области кадыровцы на танке раздавили авто Укрпочты с двумя сотрудниками, развозившими пенсии и почту, передает УНИАН и публикует фото с телами погибших.Как сообщает глава Запорожской ОГА Алескандр Старух, еще в субботу 5 марта, в Запорожской области российские военные-кадыровцы на танке обстреляли авто Укрпочты и переехали его. На месте погибли мужчина и женщина.

Новое обращение главы Минобороны Украины Алексея Резникова. Главное:- интенсивность боевых действий временно снизилась;- военные РФ пытаются сконцентрировать силы для новых атак в первую очередь на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев;- в Украину вернулись 140 тыс человек, в основном мужчины;- более 20 тыс иностранцев готовы сражаться на стороне украинской армии;- поставки оружия и боеприпасов – "пусть врага ждет сюрприз";- военных обеспечат более 50 тыс шлемов и бронежилетов; - "перехватываем" у поставщиков уже сшитую форму для армий стран НАТО.

Би-би-си: главные новости к утру 7 марта- Россия общает открыть новые гуманитарные коридоры из нескольких осажденных украинских городов. Предудыщие подобные объявления заканчивались ничем: люди не могли покинуть дома и убежища из-за непрекращающихся обстрелов.- Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в убийстве мирных жителей. Это произошло после того, как во время эвакуации из Ирпеня погибла молодая семья. Минобороны России такие обвинения отрицает.- Представители министерства обороны Украины утверждают, что их войска вновь заняли город Чугуев.- Возобновился обстрел со стороны России южного портового города Николаева- Великобритания заявила, что выделит Украине дополнительные 100 миллионов долларов, чтобы помочь правительству работать в условиях российского вторжения- Цены на нефть взлетели до самого высокого уровня с 2008 года. США со своими союзниками обсуждают потенциальное эмбарго на поставки нефти из России

https://www.delfi.lt/article.php?id=89631379

Новый телефонный разговор Путина с МакрономПрезидент Франции Эммануэль Макрон имел еще один долгий телефонный разговор с Владимиром Путиным (почти два часа, по версии обеих сторон).Анонимный (как принято в таких случаях) представитель Елисейского дворца сообщил, что Макрон потребовал от российского президента прекратить военные действия в Украине, соблюдать нормы гуманитарного права и обеспечить доступ к месту событий гуманитарным организациям. Также французский президент указал на необходимость обеспечения безопасности ядерных объектов, имея в виду, можно предположить, недавний инцидент со стрельбой в непосредственной близости от Запорожской АЭС.В ответ Путин отрицал, что российские войска целятся в гражданские объекты, и заявил, что у него нет намерений атаковать АЭС. При этом он подчеркнул, что намерен добиться поставленных целей, будь то путем переговоров или войны, подчеркнули в Елисейском дворце.В Кремле эту тему представили так: "Выражена готовность к продолжению диалога - при безусловном выполнении известных российских требований. Главное, чтобы украинская сторона серьезно подошла к достижению договоренностей, реализация которых важна для прекращения боевых действий"

Россия утверждает, что уничтожила "практически всю" украинскую авиациюМинистерство обороны России утверждает, что российская армия уничтожила "практически всю" боеспособную авиацию Украины, передает Русская служба Би-би-си.Представитель минобороны Игорь Конашенков заявил, что за субботу и воскресенье украинские ВВС потеряли 11 боевых самолетов и два вертолета, и теперь боевой авиации у Украины почти нет.Сколько ее осталось, Конашенков не сказал.

Храм села Бобрик в Броварском районе после обстрела российскими военными.Фото: Украина Сейчас

Зеленский требует от союзников объявить бесполетную зону над Украиной - или дать ей самолётыПрезидент Украины Владимир Зеленский в коротком и очень эмоциональном видеообращении снова призвал страны, поддерживающие Украину, защитить ее с воздуха и объявить над ней бесполетную зону, передает Русская служба Би-би-си."Мы повторяем каждый день: закройте небо над Украиной, закройте для всех российских ракет, для российской боевой авиации, для всех этих террористов. Создайте гуманитарную воздушную зону - без ракет, без авиабомб. Мы - люди, и это ваша гуманитарная обязанность - защищать нас, защищать людей. И вы это можете сделать. Если вы этого не сделаете, если вы хотя бы не дадите нам самолеты, чтобы мы могли сами себя защитить, то можно сделать только один вывод: вы тоже хотите, чтобы нас медленно убивали", - сказал Зеленский.Президент Украины выступил с этим призывом после ракетного удара россиян по аэропорту Винницы - города в западной части Украины. По словам Зеленского, по аэропорту было выпущено восемь ракет, и он полностью разрушен.https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1500472014452273157?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.delfi.lt/article.php?id=89630597

В России задержано почти 2000 человек, вышедших на акции протеста против войны в Украине в воскресенье, сообщает ОВД-инфо. Демонстрации прошли в 44 российских городах. Видео: ОВД-инфо.

Жители города Ирпень в Киевской области попали под обстрел, когда пытались покинуть населенный пункт, сообщают корреспонденты с места событий.Как сообщает корреспондент "Радио Свобода", огонь предположительно велся из минометов российскими военными, однако независимого подтверждения этой информации нет.Сообщается, что в результате обстрела погибли по меньшей мере три человека, в том числе двое детей. Еще один человек находится в тяжелом состоянии из-за ранения.Видео: УНИАН

СБУ: Российские военные расстреляли из "Градов" Харьковский институт, где находится ядерная установка "Источник нейтронов", в активную зону которой загружено 37 топливных ядерных элементов.

В Виннице российские войска полностью уничтожили аэропорт, по нему ударили 8 ракет. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Главное из нового обращения Владимира Зеленского: - Ночью говорил с президентом Байденом - будут новые санкции против агрессии России и новая поддержка для Украины;- Украине нужны самолёты, чтобы сделать небо Украины и Европы безопасным ;- Не должно быть ни единого морского порта в мире, где Россия сможет зарабатывать деньги;- В эти дни и часы жители России делают выбор между свободой и рабством. Не упустите эту возможность. Для вас это борьба за вашу страну, за свободу и достаток, иначе будут бедность и репрессии;- Сотни пленных, среди них и пилоты самолётов. Мы увидели карты и планы, они готовили это вторжение именно так - жёстко и цинично;- Они готовятся бомбить Одессу. Это будет военное и историческое преступление.

Митинг в Новой Каховке. Город находится под контролем российских военных.Видео: Украина Сейчас

Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал у себя в "Фейсбуке" пост, в котором написал о фиаско российской армии и заявил, что победа Украины близка.https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/361573829312308&show_text=true&width=500

В Мариуполе эвакуируют местных жителейВ Мариуполе, который находится под контролем украинских военных, с 12 часов дня по местному времени начнется эвакуация мирного населения, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, передает Русская служба Би-би-си.Гуманитарный коридор будет проложен до Запорожья через несколько городов и поселков. Эвакуация будет происходить из трех мест автобусами, выехать можно и на личном транспорте, двигаясь в колонне состава.“В голове колонны будет обеспечено сопровождение Красного Креста, - написал у себя в телеграме Кириленко. - Просьба ко всем выезжающим из города водителям максимально способствовать эвакуации мирного населения – берите с собой людей, максимально заполняйте транспорт".

https://www.delfi.lt/article.php?id=89629817

Брифинг Минобороны. Главное: — Российская армия за время спецоперации уничтожила 2 203 объектов военной инфраструктуры Украины;— Войска ЛНР и ДНР установили контроль над 11 населенными пунктами;— ВС РФ утром 6 марта ударом высокоточного оружия вывели из строя аэродром ВВС Украины в Староконстантинове;— ПВО ВКС России сбили 8 самолётов противника: четыре Су-27, один МиГ-29 в районе Житомира, Су-27 и Су-25 в районе Радомышля и Су-25 в районе Нежина;— Всего ВС РФ уничтожили 69 самолетов на земле и 24 самолета в воздухе, 778 танков и других боевых бронированных машин за время операции на Украине;— Силы ДНР взяли под контроль квартал города Мариуполя Старый Крым;— Вечером 5 марта ВС РФ нанесли массированный удар, уничтожив 61 объект военной инфраструктуры Украины.

Ночью снаряды российских военных разрушили Новосалтовский рынок в Харькове. От него не осталось ничего.Фото: Украина Сейчас

Ситуация в областях Украины на 8 часов утра воскресеньяОфис президента Украины о ситуации на 6 марта в 8 часов утра по сообщениям из областных администраций.Херсон: относительно тихо. Отключили мобильную связь.Житомир: дважды ночью была воздушная тревога. В Коростене в результате авиационного удара разрушено 10 частных жилых домов (1 человек погиб, 5 получили травмы, из них 1 ребенок).Овруч: разрушены 15 частных жилых домов. Погибших и раненых нет.Хмельницкий: Удары по аэродрому в Староконстантинове (2 раненых)Чернигов: ночью – постоянные воздушные тревоги. Бои в окрестностях. Бои на киевском направлении.Полтава: воздушные тревоги Лубны, Миргорода, утром и Полтавы.Луганск: ночь прошла более-менее спокойно. Вчера днем ​​были мощные обстрелы: в близлежащих к Северодонецку поселках, теперь отрезанных от города, гуманитарная катастрофа.Донецк: Мариуполь в осаде. Волноваха тоже, но из Волновахи и района вчера смогли вывезти около 400 человек. Сегодня продолжатся попытки эвакуации.Николаев. Вечером обстрел "смерчами". Есть погибшие. В целом ситуация контролируетсяДнепр: Ночью была одна воздушная тревогаХарьков. Ночь в областном центре снова со взрывами: районы Алексеевки, Новых Домов, ХТЗ, Салтовки, 23 августа и в центре Харькова.Киев: Бой в Ирпене, Гостомеле, Макарове. Перемещение врага по Буче, Немишаевской общине. Район Житомирской трассы остается самой горячей точкой.В остальных районах ситуация оценивалась как спокойная.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Твиттере о своем разговоре с президентом США Джо Байденом. "Темы включали вопросы безопасности, финансовой поддержки Украины и санкций против России", - сообщил Зеленский. Президент США Джо Байден приветствовал решение Visa и Mastercard прекратить работу в России, говорится в сообщении Белого дома о телефонном разговоре президентов США и Украины, передает Русская служба Би-би-си. Байден вновь заявил о своей озабоченности нападением российских войск на Запорожскую АЭС и "отметил профессионализм и мужество украинских операторов, которые продолжали поддерживать реакторы в безопасном состоянии". Президенты также обсудили недавние переговоры между представителями Украины и России, сообщил Белый дом. https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1500261389935517700?ref_src=twsrc%5Etfw

Служба безопасности Украины объявила о пресечении попытки создать неконституционное государственное формирование на западе страны, передает Русская служба Би-би-си."СБУ сорвала планы Кремля относительно новых "народных республик" на западной Украине. В "Федеративную республику Украина" должны войти следующие области:- Ивано-Франковская- Закарпатская- Львовская- Тернопольская- ЧерновицкаяВооруженные сепаратисты должны были ликвидировать ключевых силовиков и представителей власти. После этого планировалось захватить административные здания и провозгласить "народные республики" по образцу так называемых "Л/ДНР", - говорится в заявлении ведомства.

Третий раунд переговоров РФ и Украины состоится в понедельник, 7 марта.

Минобороны России объявило о возобновлении наступления, передает Медуза.Сегодня в Украине должен был соблюдаться "режим тишины". Однако Минобороны утверждает, что по коридорам безопасности из Мариуполя и Волновахи не смог выйти ни один мирный житель. В том, что так случилось, ведомство винит "националистические батальоны".

В Украине с 24 февраля получили ранения 707 гражданских лиц, был убит 351 человек, сообщает Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Путин о военном положении, призывниках и бесполетной зоне над УкраинойВидео: Русская служба Би-би-си

https://www.delfi.lt/article.php?id=89627483

Несмотря на нарушение российскими войсками режима прекращения огня, из Волновахи были эвакуированы около 400 человек.

Суд в Украине заочно арестовал Олега Газманова по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины.Ранее аналогичное решение было принято в отношении Никиты Михалкова.

Война в Украине продолжается уже больше недели. Российские войска обстреливают украинские города, некоторые из них находятся на грани гуманитарной катастрофы. Многие люди вынуждены покидать свои дома и искать пристанище в других городах. В одном из таких - Днепре - действует Координационный штаб волонтеров, который помогает переселенцам в размещении, предоставлении одежды, предметов первой необходимости и еды.

Путин на встрече с женщинами-пилотами и стюардессами: — Решение начать операцию на Украине было тяжелым;— Запад не замечал, что с 2014 года на Донбассе погибли от 13 до 14 тысяч человек;— Утверждения о том, что Россия не собиралась выполнять Минские соглашения — театр абсурда;— Если бы конфликт России и НАТО случился, последствия были бы "всем понятными";— На Украине реальная угроза, военные сражаются за будущее;— Нейтральный статус Украины нужен, чтобы она не вступила в НАТО;— В России тоже есть неонацисты, но не в правительстве, как на Украине;— Украина держит в заложниках 6 тысяч иностранцев и еще хуже относится к своим гражданам;— Россия "тут же отреагировала" на просьбу создать гуманитарный коридор из Мариуполя, но неонацисты никого не выпускают;— Военное положение по закону вводится в случае внешней агрессии, в том числе в конкретных районах боевых действий, но у нас такой ситуации нет, и я надеюсь, не будет;— Надеемся, что украинская сторона положительно отреагирует на предложения России на переговорах;— Санкции против России сродни объявлению войны, но до этого пока не дошло;— Ядерные силы перевели на особый режим готовности после заявление МИД Британии.Видео: Осторожно, новости

Митинг в Херсоне. Люди вышли на улицы с украинскими флагамиВидео: Русская служба Би-би-си

При задержании СБУ застрелила члена украинской переговорной группы Дениса Киреева, сообщает "Украинская правда", ссылаясь на источник в силовых структурах. По данным издания, Киреев подозревался в государственной измене. Источники утверждают, что у Службы безопасности Украины были доказательства государственной измены Киреева, в том числе телефонные переговоры.

Российская сторона не придерживается "режима тишины" и продолжает обстрелы как самого Мариуполя, так и его окрестностей, сообщает в своем телеграм-канале Верховная Рада Украины. В связи с этим эвакуация мирного населения переносится."Просим всех мариупольцев расходиться и следовать в места укрытий. Дополнительная информация об эвакуации будет размещена в ближайшее время. На данный момент идут переговоры с Российской Федерацией об установлении режима тишины и обеспечении безопасного гуманитарного коридора", - сказано в сообщении.

Главное из нового видеообращения ЗеленскогоПрезидент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным видеообращением, передает Русская служба Би-би-си. Вот главное из его выступления:- О требовании к НАТО ввести бесполетную зону над Украиной: "74% американцев – за бесполетную зону. 74! Абсолютное большинство. Что еще нужно для принятия решения? Мы уверены – похожий результат и в других демократических странах";- О переговорах с Россией: договорились о первом шаге, посмотрим, можно ли пойти дальше;- О гуманитарных коридорах: Украина делает все, чтобы договоренности заработали, чтобы спасти людей. "Все, кто нуждается в помощи, должны иметь возможность выйти. Кто хочет. Все, кто может защищать свой город, должны продолжать борьбу".- О помощи Украине со стороны Польши: сейчас между странами фактически нет границы;- О ситуации на фронтах: ВСУ храбро удерживают все ключевые направления обороны, российская армия несет страшные потери.

https://www.delfi.lt/article.php?id=89627197

На этих кадрах, как утверждается, украинские военные сбивают российский боевой вертолет. Видео: Украина Сейчас.

Bloomberg, CNN, CBS и еще несколько иностранных СМИ приостановили работу в России из-за закона о фейках про российскую армию.

Министерство обороны России в субботу утром отчиталось о ходе боевых действий в Украине"Российские вооруженные силы ведут наступление широким фронтом", - заявил представитель минобороны генерал Игорь Конашенков, перечислив ряд малоизвестных населенных пунктов, по его выражению, "освобожденных" российскими войсками, передает Русская служба Би-би-си.Минобороны России утверждает, что в Житомирской области "ударом высокоточного оружия" уничтожен склад противотанковых комплексов Javelin и NLAW.Всего за время военной операции, как заявил генерал Конашенков, уничтожено 2037 объектов украинской армии.О собственных потерях представитель российского минобороны не сообщил.

"Оккупанты, домой!" Жители Херсона не пропускают российскую военную технику.Видео: УНИАН

Минобороны России: сегодня с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи.

Новое обращение Владимира Зеленского. Главные цитаты"Мы выдержали девять дней тьмы, девять дней зла. Это в три раза больше, чем тьма и зло рассчитывали. Стратегически все понятно: украинцы едины от Ужгорода до Харькова, от Киева до Херсона. Украинцы гоняют врага под Киевом, бьют за Ахтырку, наказывают за Гостомель, отомстят за Херсон, наш Херсон, украинский Херсон, который сегодня пытались унизить. Но не вышло"."Оккупанты думали, что могут отключить украинцам телевидение, отключить нашу связь, отобрать продукты питания, могут отключить электроэнергию. Они думали, что это заставит украинцев подчиниться. Но даже если вы лишите нас кислорода, мы водхнем полной грудью, чтобы сказать: прочь с нашей земли!""Сегодня состоялся саммит НАТО. Слабый саммит. Растерянный саммит. Саммит, на котором видно, что не все считают борьбу за свободу для Европы целью номер один. Все разведки стран НАТО прекрасно знают планы врага. Они подтвердили, что Россия хочет продолжить наступление"."НАТО сознательно приняло решение не закрывать небо над Украиной. Мы считаем, что страны НАТО сами создали нарратив, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию России против НАТО. Это самогипноз тех, кто слаб, не уверен внутренне... Все люди, которые погибнут с этого дня, погибнут также из-за вас. Из-за вашей слабости, разобщенности".

Полиция Харьковской области пишет, что с начала войны в области погибли 188 человек, в том числе 122 гражданских лица, среди которых - пять детей.Согласно сводке полиции. среди погибших людей в украинской форме - 35 военных, 14 бойцов Территориальной обороны, 6 нацгвардейцев, 4 полицейских и 4 пограничника.Ранены 394 человека, в том числе 290 гражданских.

Девятая ночь войны в Украине прошла. Основные новости к утру 5 марта:- В Сумах - взрывы, городские власти предупредили о возможных уличных боях.- Из остальных городов свежих сообщений нет; нет никакой конкретики и в утренней сводке украинского генштаба.- О прекращении поставок в Россию объявил корейский Samsung, на который приходится (приходилась) почти треть российского рынка смартфонов.- Сингапур объявил о санкциях против российских банков и государства, пояснив, что для него, как маленького государства, нападение России на Украину - это опасный прецедент.- В Италии арестовали яхту владельца "Северстали" Алексея Мордашова, который до войны и санкций был мультимиллиардером.

Число прибывших в Польшу из Украины беженцев превысило 700 тысяч, сообщает польская погранохрана.

Кадыровцы на АЭС и другие заявления с пресс-конференции делегации УкраиныВ пятницу представители украинской делегации провели пресс-конференцию по итогам второго раунда переговоров с Россией и анонсировали проведение третьего 5-6 марта - эту возможность подтвердил и российский президент Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии.Вот что еще сказали советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк и председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия:- В Украине происходит гуманитарная катастрофа;- Российские власти недооценили Украину и думали, что смогут быстро ее захватить - за три дня. Так же думали и страны Запада;- Вместо этого они получили затяжные бои;- Санкции уже разрушили экономику России, и это вызывает у Москвы желание "выйти на какое-то решение";- На атомных станциях Украины, захваченных ВС РФ, управление взяли кадыровцы (отряды из Чечни);- Украинские политики утверждают, что эти чеченские отряды убили нескольких работников этих станций.- Позиция России на переговорах жесткая, но и позиция Украины - жесткая, поэтому переговоры будут идти тяжело, но они будут идти.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк: третий раунд переговоров между Украиной и Россией может состояться 5 или 6 марта.

ООН: В Украине убит 331 мирный житель, 675 раненыУправление ООН по правам человека заявило, что по их данным во время военного вторжения России в Украину убит 331 мирный житель, еще 675 человек ранены, передает Русская служба Би-би-си.ООН не называет обстоятельства гибели мирных жителей.Россия утверждает, что ведет обстрелы только военных объектов, однако от обстрелов также страдают жилые дома в разных городах Украины.

Заявления НАТО по ситуации на Украине:— Организация согласилась, что в небе Украины не должно быть самолётов НАТО, а на территории не должно быть солдат альянса.— Альянс призывает Россию немедленно вывести войска и начать переговоры.— НАТО ожидает ухудшения ситуации в Украине в ближайшие дни.— Организация изучит последствия конфликта в Украине для евроатлантической безопасности.— Альянс ответственен за то, чтобы конфликт не вышел за пределы Украины, но не ищет войны с Россией.— НАТО планирует сохранить каналы связи с Россией, чтобы избежать конфликтных ситуаций.

Financial Times: Члены НАТО сегодня обсудят введение над Украиной бесполетной зоны

Бои идут под Киевом, Харьков и Чернигов под обстреломСитуация в Украине остается под контролем, однако российские войска пополнили резервы и тыловые запасы и начали наступление на отдельных направлениях, заявил в пятницу советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает Русская служба Би-би-си.По его словам, самых больших успехов российские силы достигли в Энергодаре, установив частичный контроль над Запорожской АЭС, но все попытки продвинуться в сторону Николаева были отбиты.На северо-западе Киева идут бои с применением авиации и артиллерии, и украинские войска останавливают противника, сказал Арестович.Он также рассказал о тяжелых ударах по Харькову, Ахтырка и Чернигову.Мариуполь, по словам политика, частично в осаде, однако полного окружения нет.Непосредственной опасности для Одессы сейчас нет, добавил он.

Кремль отказался от прямого разговора Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил Дмитрий Песков.

Последствия ночных обстрелов в Северодонецке.

ЕС приостанавливает программы приграничного сотрудничества с Россией и Беларусью.

Власти Херсона: в городе готовится постановочный пророссийский митингВ Херсон привезли людей из Крыма, которые должны выйти на постановочный митинг для “картинки” в российских СМИ, заявил председатель Херсонской областной администрации Геннадий Лагута."Около 60-80 крымчан уже заселили в гостинице "Фрегат". Они под видом местных жителей выйдут на провокационную акцию на центральной площади – с российскими флагами и "благодарностью" российским "освободителям", - написал Лагута в своем канале в "Телеграмме", добавив, что подобные митинги не отражают реальных настроений жителей Херсона.Русская служба Би-би-си напоминает, что Херсон стал первым областным центром Украины, взятым под контроль российских войск.Видео: УНИАН

Администрация Черниговской области сообщила, что в городе в результате бомбардировки российской авиацией погибли 47 человек, среди погибших — 38 мужчин и 9 женщин.

Минобороны РФ обвинило Украину в провокации на Запорожской АЭСРоссийское военное ведомство заявило, что возгорание на Запорожской АЭС якобы было результатом "чудовищной провокации" украинских диверсантов, которые подожгли здание после перестрелки с российскими войсками, передает Русская служба Би-би-си.Однако на видео с места инцидента видно, что на территорию атомной электростанции попал снаряд.

Последствия обстрела Житомира. Видео: Суспильне Новини.

Площадка Запорожской АЭС захвачена военными силами Российской Федерации, сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.Оперативным персоналом контролируется состояние энергоблоков и обеспечивается их эксплуатация в соответствии с требованиями технологических регламентов безопасной эксплуатации, передает УНИАН.

Госдума России единогласно одобрила поправки в УК, предусматривающие наказание за фейки о российских вооруженных силах. Речь идет о штрафах до 5 млн рублей, а в случаях, повлекших тяжкие последствия, — о тюремных сроках до 15 лет.

После того, как Россия атаковала Запорожскую АЭС (ЗАСЭ) в Украине радиационный фон в Литве не изменился, реакторы не повреждены, утверждает Центр радиационной безопасности (ЦРБ).

В 06:20 пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС в г. Энергодар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет, пишет УНИАН.Об этом говорится в сообщении в Telegram-канала Госслужбы по чрезвычайным ситуациям."В 05:55 пожар в учебно-тренировочном корпусе (размером 60х40 м) Запорожской АЭС в г. Энергодар локализован на площади 2 тыс. м. кв. Предварительно жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Обстрел Запорожской АЭС:https://www.delfi.lt/video/uzsienis/vaizdai-kaip-buvo-apsaudyta-zaporozes-atomine-elektrine.d?id=89614995

По зданиям и блокам находящейся рядом Запорожской АЭС в пятницу ночью велся непрерывный обстрел, в результате чего на крупнейшей в Европе атомной электростанция начался пожар. По его словам, на АЭС есть раненые.В четверг Дмитрий Орлов сообщал об интенсивных боях на окраине Энергодара: российские танки попытались войти в город и взять под свой контроль АЭС, однако, как сообщается, ее работники и местные жители в среду собрались у АЭС и на прилегающих к ней дорогах, чтобы перекрыть путь российским частям, передает BBC.Один из сотрудников Запорожской атомной электростанции ночью записал видеообращение в телеграм-канале ЗАЭС, в котором также сообщил, что российские войска вели огонь по АЭС."Внимание! Техника Российской Федерации ведет огонь по Запорожской АЭС. Существует реальная угроза ядерной опасности на крупнейшей ядерной электростанции Европы. Требуем прекратить огонь из тяжелой техники по Запорожской АЭС!" - заявил он.

Генштаб ВСУ: на Волынском направлении ВС Украины удерживают определенные рубежи. На территории Беларуси, по ту сторону украинско-белорусской границы, в лесистой местности размещена 38 отдельная десантно-штурмовая бригада ВС Республики Беларусь. По имеющейся информации командование воинской части получило приказ о пересечении границы с Украиной. "Доведение боевого приказа будет осуществлено после пересечения границы. Морально-психологическое состояние десантников крайне низкое. Офицеры и солдаты не желают выполнять роль российских наемников. Значительное количество высказалось за прекращение контрактов, срок которых у большинства истекает в мае", - говорится в вечерней сводке, сообщает УНИАН.

Президент Украины Владимир Зеленский снова призвал Путина сесть за стол переговоров. "Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти — сядь со мной за стол переговоров, я свободен. Сядь со мной, только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем — я ж сосед, меня не надо на 30 метров держать! Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори, чего ты боишься?" – заявил во время пресс-конференции с зарубежными СМИ президент Украины.

3 марта, завершился второй раунд украинско-российских переговоров. Как указано в совместном коммюнике по итогам переговоров, предусматривается возможность "временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация, в секторах, где она проводится". "С этой целью в самое ближайшее время будут организованы специальные каналы связи и взаимодействия и будут сформированы соответствующие логистические процедуры", - говорится в документе. "К огромному сожалению, мы не получили тех результатов, на которые рассчитывали. И единственное, что я могу сказать: обсудили достаточно подробно гуманитарный аспект, потому что достаточно много городов сейчас находятся в окружении, там драматическая ситуация с продуктами питания, медикаментами, возможностью эвакуации", - заявил по итогам встречи Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. https://t.me/uniannet/34744 Помощник президента России Владимир Мединский назвал достигнутые на переговорах соглашения "существенным прогрессом". Третий раунд переговоров ожидается в ближайшие дни.

В Чернигове после авиаударов российскими военными по жилым районам из-под завалов извлекли тела 22 погибших мирных жителей. Об этом сообщает ГСЧС.

УНИАН сообщает, что российские войска вошли в Энергодар.

Начался второй раунд переговоров между Россией и Украиной.

Депутаты от ЛДПР Ярослав Нилов и Андрей Луговой внесли законопроект, который предусматривает призыв на военную службу тех, кто был привлечен к ответственности за участие в антивоенных акциях протеста, передает Русская служба Би-би-си."В нашей стране находятся лица, которые не согласны с проведением военной операции и готовы нарушать закон, добиваясь ее прекращения. Распространяют заведомо ложную информацию о ходе операции, пытаются всячески дискредитировать наши Вооруженные Силы и политическое руководство страны, призывают к введению санкций в отношении России, совершают другие противоправные деяния, то есть фактически выступают против установления мира и безопасности на территории Донецкой и Луганской Республик.Представляется, что такие лица должны увидеть своими глазами то, во что превратил киевский режим территории данных Республик", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Президент России Владимир Путин в четверг полтора часа говорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном.По данным французской стороны, Путин сказал, что Россия намерена добиться своих задач - а именно нейтрального статуса Украины и ее "демилитаризации" - а также предупредил, что если украинская сторона будет затягивать переговоры - требования российской стороны вырастут.

Делегация Украины прибыла на переговоры с Россией на вертолетах, передает "ТАСС".

Минобороны: ВС РФ устраивают режим тишины для эвакуации с Украины граждан через гуманитарные коридоры.

Украинская делегация сообщила, что вылетела на переговоры. Они могут начаться через 2 часа.

"Delfi. Главное": война и переговоры - о происходящем в Украине и Беларуси сегодня

Украинские военные отбили город Буча.

Удар по жилому району Чернигова.

УНИАН сообщает о крупном пожаре в Мариуполе. Горит ТЦ "Эпицентр" и магазин "Сильпо".

Руководитель российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский сообщил, что встреча может начаться в четверг в 15:00.

Новое обращение Зеленского. Главное- Об авиаударах: "Ракетно-бомбовые удары по украинским городам - это признание, что не смогли сделать ничего существенного на нашей земле… Чернигов, Сумы, Николаев удерживают оборону. Одесса. Они хотят разрушить нашу Одессу, но увидят только дно Черного моря".- Украинцы, потерявшие работу из-за войны, получат по 6,5 тыс. гривен от государства.- Даже если вы разрушите все наши соборы и церкви, вы не разрушите нашу веру - в Украину, в Бога, в людей. Мы восстановим каждый дом, каждую улицу и каждый город. Вы возместите нам все, что сделали против государства и каждого украинца.- Россиянам: Учите слово "репарации" и "контрибуции", вы компенсируете все, что сделали против нашей страны, против каждого украинца в полном объеме, а тех, кто погиб - мы не забудем.

В городе Тростянец в Сумской области, захваченном российскими войсками, повреждены уникальные памятники, заявил глава области Дмитрий Живицкий.По его словам, российские военные снесли танком ворота в Круглый двор (усадьба-манеж, памятник архитектуры XVIII века) и разбили картинную галерею (особняк Голицыных).

Заместитель мэра города Изюм в Харьковской области Володимир Мацокин сообщает о жертвах среди мирного населения в результате ночных массированных воздушных атак - 8 погибших, в том числе двое детей.

Минувшей ночью в Киеве и других городах Украины звучали сирены воздушной тревоги, передает Русская служба Би-би-си. Очевидцы событий говорят, что интенсивность артобстрелов с российской стороны заметно увеличилась в последние 24 часа. Сотни тысяч человек снова ночевали в подвалах и в метро.- В Киеве прогремело несколько взрывов. Один из них - во время прямого включения корреспондента американского телеканала Си-би-эс.- Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что российские войска вошли в город, но он остается под украинским флагом.- В Чернигове на севере Украины две крылатые ракеты попали в здание больницы, сообщили местные власти.- В Харькове продолжаются обстрелы. Сообщается о десятках раненых и жертвах.- Международный трибунал в Гааге начал расследование возможных военных преступлений России на Украине.- Число беженцев на Украине достигло миллиона, сообщило Агентство ООН по делам бежецев.- Президент Украины Зеленский в очередном обращении к гражданам заявил, что украинской армии удается остановить российское наступление.- По данным американской разведки, многокилометровая колонна российской техники, которую еще сутки назад видели дижущейся по направлению к Киеву, остановилась по пока непонятной причине.

Жители города Энергодар в Запорожской области вышли на встречу российским войскам с флагами Украины и готовностью не пустить их в город, пишет "Украинская правда"."Уже третий раз Энергодар встает плотной стеной на въезде в город, блокируя вход оккупантам. Тысячи людей пришли показать, что их не нужно спасать. Что они в своей стране, на своей земле, что Энергодар – это Украина!" - мэр города Дмитрий Орлов.

Известный журналист и публицист, которого многие знают еще по эфирам на забаненой в России "Эхо Москвы", Матвей Ганапольский рассказал, что происходит в Украине. Это интервью уже посмотрели почти 200 000 зрителей в Facebook. https://www.delfi.lt/article.php?id=89597309

Минобороны России впервые назвало потери российской армии на Украине. Согласно заявлению ведомства, за время военных действий 498 солдат погибли, 1597 ранены.https://www.delfi.lt/article.php?id=89603887

Главный редактор "Дождя" покинул РоссиюВ его заявлении говорится, что такое решение принял он и еще ряд сотрудников редакции - из-за угроз и опасений за личную безопасность.Тихон Дзядко заявил, что "Дождь" будет оспаривать в суде решение о блокировке, считая его незаконным. Вещание из другой страны не планируется.

В ГСЧС опровергли свое сообщение о 2 000 погибших гражданских: "Эта цифра оценочная. Точной цифры мы не знаем".

Авиаудары в Харькове продолжаются. Фото: УНИАН

Седьмые сутки российские военные наносят сокрушительные удары по гражданской инфраструктуре и спальным районам украинских городов. В результате бомбардировок погибло более 2 тысяч мирных жителей. Об этом сообщила Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины.

МИД России: нет гарантий, что "инцидентов" с НАТО не будетЗамглавы МИД России Александра Грушко спросили о рисках столкновения России и членов НАТО."Мы крайне обеспокоены теми программами поставки вооружений. Все в этой ситуации очень опасно, никаких гарантий не существует, что не будет каких-то инцидентов", — сказал представитель МИД.

Ирпень после взрыва. Видео: Суспильне Новини.

Акции Сбербанка на Лондонской фондовой бирже (LSE) сегодня падали всего до 1 цента. Сейчас одну акцию можно купить за 2 цента.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович: вторый раунд переговоров состоится сегодня, делегации будут в тех же составах

Издание УНИАН публикует видео из города Ирпень. Су-25 наносят удары, предположительно, по жилым домам.

Роскомнадзор заблокировал несколько украинских СМИ и ведомствКак следует из реестра блокировок, который ведет проект "Роскомсвобода", Роскомнадзор заблокировал в России официальные сайты министерства здравоохранения и погранслужбы Украины.Кроме того, заблокирован ряд украинских СМИ, в том числе канал ТСН, "Сегодня", "Укринформ", Zaxid, "Зеркало недели", Сensor.net, Vesti.ua, Depo.ua и Delo.ua.

Украинские военные – о потерях российской армииУкраинский Генштаб опубликовал новое заявление о потерях российской армии за время военной операции на Украине:- 5840 человек личного состава (ранее агентство УНИАН уточняло, что в эту графу заносят не только убитых, но и раненых)- 30 самолетов- 31 вертолет- до 211 танков- 862 бронемашины- 85 артиллерийских систем- 9 систем ПВО- 40 реактивных систем залпового огня- 60 цистерн с горючим- 3 беспилотника- 2 катера- 355 автомобилей

Владимир Зеленский обратился к евреям: "В первый день войны жестоко бомбили Умань, куда каждый год приезжают сотни тысяч евреев. Помолиться. Затем Бабий Яр, где были расстреляны сто тысяч евреев. Обращаюсь сейчас ко всем евреям мира — разве вы не видите, что происходит? Поэтому очень важно, чтобы сейчас миллионы евреев не молчали. В молчании рождается нацизм. Поэтому кричите об убийствах мирных людей. Кричите об убийствах украинцев"

Губернатор Николаевской области Виталий Ким сообщил о высадке десанта в Николаеве. В городе объявлен комендантский час.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что за последние сутки в городе под обстрелами погиб как минимум 21 человек, сообщает агентство Рейтер.По словам Синегубова, еще не менее 112 человек получили ранения.

Заявление Минобороны УкраиныНаиболее пострадавшими украинскоми городами в настоящее время министр обороны Андрей Резников назвал Харьков, Мариуполь и Херсон.Сообщения российского Минобороны о том, что войска РФ взяли Херсон под контроль, Резников не прокомментировал.В то же время он заявил, что характер событий меняется, и российским войскам, по его словам, "все хуже и хуже" удается удерживать боеспособность своих подразделений.

Минобороны России объявило о взятии ХерсонаМинобороны России заявило, что российские вооруженные силы взяли под полный контроль Херсон, передает Русская служба Би-би-си."Продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по поддержанию функционирования социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения", - говорится в сообщении ведомства.Ночью власти Херсона сообщали, что украинские военные удерживают здание городской администрации.Также в российском Минобороны заявили, что "для пресечения информатак против России" был нанесен удар высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра психологических операций в Киеве, выведена из строя аппаратная вещания телевышки, разрушений жилых домов не допущено.Удар в районе телевышки был нанесен накануне. Власти Украины сообщали, что в результате удара погибли пять человек.Еще одно заявление Минобороны: российскими войсками установлен контроль над населенными пунктами Токмак и Васильевка, где украинские военные, по словам представителя ведомства, добровольно сложили оружие.

"Они ничего не знают о нашей столице. У них есть приказ - стереть нашу историю", — президент Зеленский о ракетном обстреле Россией Бабьего Яра в Киеве. Президент в новом видеообращении заявил, что потери российских военных составляют почти шесть тысяч и призвал страны, которые еще этого не сделали, выступить против действий Москвы.

Взрыв в Харькове. Сообщается, что горит здание областного управления внутренних дел.

Главное за ночь:- По сообщениям СБУ, на рассвете российский парашютный десант высадился в Харькове. Всю ночь в городе шли бои. Сообщают о пожаре на танковом заводе и разрушениях в городе.- Украинские власти подтвердили, что российская армия вошла в Херсон – город на юге Украины. Минобороны РФ сообщается, что город взят под контроль российских военных.- Президент США Джо Байден выступил в Конгрессе с обращением к нации, посвященном, в том числе, ситуации на Украине. Он предупредил, что Запад продолжит предпринимать меры по сдерживанию Путина, которого ждут очень болезненные последствия.- Авиаконцерн Boeing и нефтяная компания ExxonMobil заявили о завершении работы в России. Самолеты Boeing эксплуатируются главным российским перевозчиком "Аэрофлотом", а у ExxonMobil доли в нескольких российских предприятиях, в частности, 30% в проекте "Сахалин-1".- Беларусь удвоила численность своего контингента на границе с Украиной.- По последним оценкам ООН, более 600 тысяч жителей Украины покинули страну.

В Херсоне российские войска, вошедшие в город 1 марта, захватили железнодорожный вокзал и речной порт. Эта ночь в городе прошла относительно спокойно, местные жители только слышали одиночные звуки стрельбы.Об этом сказал Херсонский городской голова Игорь Колыхаев, передает журналистка Эрика Авдеева в эфире "Украины 24".

Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к "Эху Москвы" и "Дождю", после чего Роскомнадзор начал блокировать доступ к их сайтам.https://www.delfi.lt/article.php?id=89593471

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о ликвидации "элитных" кадыровцев, которые планировали убить президента Украины Владимира Зеленского.Как передает УНИАН, об этом он сказал во время телемарафона."Спецоперация, которая должна была осуществиться непосредственно кадыровцами по ликвидации нашего президента, нам на сегодняшний день вполне известна. И я могу сказать, что мы получили информацию от представителей ФСБ, которые на сегодняшний день не имеют желания принимать участие в этой кровавой войне. И благодаря этому, я могу сказать, была уничтожена непосредственно та кадыровская элитная группа, которая сюда отправилась именно для ликвидации нашего президента", - сообщил Данилов.Он также рассказал, что эта "кадыровская группа" была распределена на две группы."Мы их отслеживали. Одна группа была накрыта в Гостомеле, другая группа сейчас, скажем так, находится под прицелом", - отметил Данилов.

Украина может нанести превентивный ракетный удар по Беларуси. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала "Украина 24":"По необходимости, если будет принято решение верховным главнокомандующим сделать это, оно будет принято", - отметил он.

Агентство Рейтер публикует кадры из центра Харькова. Сегодня по зданию городской администрации был нанесен удар. Украина утверждает, что погибли 10 человек, еще минимум 20 получили ранения.https://twitter.com/Reuters/status/1498672577933623296?ref_src=twsrc%5Etfw

У киевской телевышки прогремел взрыв.

Оценить заявку Украины на членство в Евросоюзе будет сложно, но Евросовет проанализирует её, отметил на внеочередной пленарной сессии Европарламента, посвященной ситуации на Украине, глава Евросовета Шарль Мишель. "Есть разные взгляды по этому вопросу. Совет ЕС серьезно изучит этот знаковый, политический и законный запрос. Мы должны принять соответствующие решения", - отметил он.

В Сумской области предположительно состоялся первый обмен пленнымиСразу несколько украинских изданий, в том числе информационное агентство УНИАН, утверждают, что в Сумской области произошел первый обмен пленными.В его ходе одного российского офицера обменяли на пять бойцов украинской территориальной обороны. Российская сторона эту информацию пока не подтверждала и не комментировала.

Литва во вторник присоединилась к бойкоту выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Конференции по разоружению в Женеве, так как войска Кремля продолжают наступление на Украину.После того, как была включена запись выступления, представители стран Запада и стран-единомышленниц встали со своих мест и вышли. В числе покинувших зал дипломатов был и посол Литвы Дарюс Станюлис. "В знак протеста против российской агрессии в отношении суверенной Украины Литва вместе с Украиной и другими странами-единомышленницами покинула помещение во время выступления Сергея Лаврова на Конференции по разоружению", - говорится в записи постоянного представительства Литвы в соцсети Twitter.

Известный российский блогер Настя Ивлеева выступила против событий в Украине: "Мы стали свидетелями настоящей катастрофы. В Украине гибнут люди, разрушаются города, гибнут наши солдаты, многие из которых совсем юны, идёт информационная война, в которой мы, простые люди, не можем найти правды", — заявила она. В конце обращения она обратилась к властям и призвала остановиться: "я призываю вас договориться, я призываю вас достигнуть тех компромиссов, которые остановят гибель людей".

Минобороны России анонсировало удары по объектам СБУ и центра информационных психологических операций в КиевеМинистерство обороны России сообщило, что нанесет удары по зданию 72-го главного центра информационных психологических операций и по объектам Службы безопасности Украины в Киеве, передает Русская служба Би-би-си.В ведомстве пояснили, что с начала военной операции России выросло количество информационных атак на российские государственные учреждения, а россиянам непрерывно звонят с угрозами.По данным минобороны, для этих атак используются аппаратно-программные комплексы и средства связи в Киеве. В связи с этим ведомство решило нанести по ним удары высокоточным оружием.Российское минобороны попросило граждан, работающих в этих зданиях, и живущих рядом мирных граждан покинуть дома.

Что сейчас происходит в Киеве, как помогают украинцам белорусы в эмиграции и "белорусы, это не ваша война!" Спецэфир Delfi.https://www.delfi.lt/video/laidos/zinios-rusu-kalba/specialnyj-efir-delfi-kiev-na-svyazi-pomosch-ukraincam-belorusy-eto-ne-vasha-vojna.d?id=89588371

Владимир Зеленский выступил по видеосвязи в Европарламенте: — Я рад, что мы объединили всех вас, страны Европы, но не знал, что такой ценой. Это трагедия и очень высокая цена.— У меня есть две минуты, чтобы с вами поговорить. У нас постоянные обстрелы.— Каждая площадь с сегодняшнего дня, как бы она ни называлась, будет называться площадью свободы. Где бы она ни была.— Мы боремся и за то, чтобы быть равноправным членом Европы. Я считаю, что мы показываем — мы именно такие. — С нами ЕС будет крепче. Без ЕС Украина будет одинокой. — Докажите, что вы вместе с нами. Докажите, что вы нас не отпускаете. Докажите, что вы настоящие европейцы.

МВД Украины: в результате удара по администрации Харькова погибли 10 человекМинистерство внутренних дел Украины сообщило, что в результате удара по городской администрации Харькова погибли 10 человек, еще как минимум 20 получили ранения. Сейчас идет работа по разборке завалов, передает Русская служба Би-би-си.Удар по зданию был нанесен утром 1 марта. Власти Украины заявляют, что его нанесла Россия, российская сторона эти заявления пока не прокомментировала.

В жилые дома в Херсоне, в спальном микрорайоне Таврический попали снаряды. Херсон почти полностью окружен российскими войсками, военные заходят в город.Видео: Осторожно, новости

"Заявка на членство Украины в ЕС по ускоренной процедуре принята, зарегистрирована и находится на рассмотрении" — глава офиса Зеленского.

Заявления премьера России Мишустина:— Возглавил оперативный штаб по повышению устойчивости экономики в условиях санкций— Санкции напрямую затрагивают интересы российских граждан— Заместителями главы оперштаба станут первый вице-премьер Андрей Белоусов и Сергей Собянин, ответственный за координацию оперативных решений на региональном уровне— Минфин готовит предложения по амнистии капиталов— Власти РФ максимально облегчат процедуры госзакупок, сократят избыточные процедуры— Подготовлен проект о временном ограничении на выход иностранного бизнеса из российских активов

Заявления Дмитрия Пескова: — Не располагает данными о потерях Вооруженных сил РФ в ходе военной операции на Украине— Путину доложено об итогах первых переговоров российской и украинской делегаций, давать оценки рано— Россия продолжает считать Зеленского президентом— Войска РФ на Украине не осуществляют ударов по жилому комплексу, это исключено

Новое обращение Зеленского"Ракета в центральную площадь Харькова – откровенный, ничем не прикрытый террор. После такого Россия – это государство-террорист. Никто не простит. Никто не забудет".

Белорусские войска зашли на территорию Черниговщины.Это изданию "Суспильне новини" подтвердил представитель регионального управления сил терробороны "Север" Виталий Кириллов.

Министр обороны России Сергей Шойгу выступил с рядом заявлений:— Российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей. — Украинская сторона в ходе боевых столкновений использует мирных граждан как живой щит. — Защита России от военной угрозы со стороны Запада — главная задача спецоперации.— Российская армия не оккупирует украинскую территорию. Удары наносятся только по военным объектам.

"Это ваши дети, отцы сгорают в танках" Министр иностранных дел Украины рассказал россиянам о войне и военных преступлениях путинского режима.

Видео внутри обладминистрации Харькова после удара по центральной площади. Сообщается о 6 пострадавших, из них - один ребенок, число погибших выясняется.

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз передаст Украине данные космической разведки о передвижении российских войск.

Два уроженца Чечни погибли во время войны в Украине, еще шестеро — получили ранения разной степени тяжести, сообщил глава республики Рамзан Кадыров, передает Медуза."Да, на войне убивают, и это был их выбор профессии", — заявил глава Чечни, напомнив, что военнослужащие республики готовы выполнять "любые приказы".

Взрыв на площади Свободы в Харькове.

В результате артиллерийского удара по воинской части в Ахтырке 27 февраля погибли 70 украинских солдат.

Поступают сведения, что больницы в городах вблизи украинской границы начали массово принимать раненых российских военных. Гомельские правозащитники сообщают о жутких ранениях:«В Мозырь сейчас привезли военных, дети 2003 г. р., осеннего призыва. Кто без глаз, кто без ушей, с вывернутыми кишками. Автобус, на котором привезли, мыли шлангом от крови. Голодные, говорят, что неделю не ели. Люди ночью ездили на заправку за дошираками. В больнице все в шоке». (Источник - The Village)

Власти США предупреждают, что в Украине ожидается огромное количество российских войск. Это может быть вторая волна наступления.

Соединенные Штаты объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон-грата, сообщил постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

Общежитие и две жилые 5-этажки разрушены в результате российского ракетного удара по г. Васильков, г. Белая Церковь и с. Калиновка Киевской области вечером 28 февраля, сообщает УП.

Евросоюз включил в санкционные списки Пескова, Сечина, Токарева, Усманова, Авена, Фридмана, Мордашова, Тимченко, Фрадкова, Турчак, Красовского, Прилепина, Скабееву, Ролдугина, Мамонтова, Бабаяна, Кеосаяна, Чернышенко, Пономаренко, Файзуллина.

Первый раунд переговоров Украины и России завершился, он длился около 6 часов. По словам главы офиса президента Украины Михаил Подоляка, "стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения". Переговоры с Россией были тяжелыми, но Москва не выставляла в этот раз "обязательных ультиматумов", - написал в "Твиттере" советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Стороны возвращаются в столицы своих стран, чтобы обсудить результаты. https://twitter.com/Podolyak_M/status/1498343479742771200?ref_src=twsrc%5Etfw

Ряд российских олигархов, в том числе Олег Дерипаска, Олег Тиньков и Михаил Фридман, выступили с резкой критикой в адрес Кремля из-за вторжения России в Украину. А к одному из самых богатых людей РФ Роману Абрамовичу , по данным его секретаря, обратились с украинской стороны, с просьбой помочь найти выход из сложившейся ситуации и он пытается это сделать, передает DW.

Владимир Зеленский подписал заявку Украины на вступление в Европейский союз.

Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Макроном. Он перечислил условия для урегулирования ситуации в Украине:— Признание российского суверенитета над Крымом— Демилитаризация и денацификация украинского государства— Обеспечению нейтрального статуса Украины

УНИАН опубликовал видео из Харькова. Снаряд попал в квартиру. К счастью, не взорвался.

Украинская певица Светлана Лобода записала эмоциональное обращение-реакцию на происходящее в ее родной стране.

После обстрела в Харькове Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предварительно сообщила о 31 пострадавшем и одной погибшей. UPD. Глава областной государственной администрации сообщил об 11 погибших.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова поделилась кадрами с последствиями боевых действий в Харькове. https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/5262363430443216&show_text=true&width=500

Заявление Минобороны РФ: — В военной операции на Украине участвуют только офицеры и контрактники.— Все населенные пункты, перешедшие под контроль российских вооруженных сил, продолжают жить в обычном режиме. — Россия не начинала военные действия на Украине, Россия их завершает.— Большинство администраций городов, по договоренности с командованием войск РФ, совместно обеспечивают правопорядок и поддерживают мирную жизнь.

В Харькове идут активные боевые действия, передает УНИАН. "Ударили по двум спальным районам Рогань и Алексеевка", — передает издание. Сообщается о применении установок "Град", есть раненые и погибшие.Видео: УНИАН. Присутствует ненормативная лексика.

Украина официально признала, что военнослужащие с острова Змеиный живы и находятся в плену. Ранее Зеленский говорил, что их уничтожила российская армия, присвоил посмертные награды.

В Украине создают интернациональный легион, сообщила замминистра обороны Анна Маляр.По ее словам, уже есть несколько тысяч заявлений от иностранцев.https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/2099316190227412&show_text=true&width=500

РИА Новости передают, что министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину, что в соответствии с его приказом дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом.

Боррель: Вопроса принятия Украины в ЕС нет в текущей повестке

Переговоры Украина-Россия официально стартовали.

Прямая трансляция переговоров России и Украины в БеларусиUPD. Трансляция остановлена. Похоже, она не была согласована.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните просит людей избегать провокаций во время акций протеста, чтобы это не использовали для враждебной пропаганды."Я думаю, что жители Литвы не только имеют возможность, но и должны высказать свое мнение, но я настоятельно призываю и попрошу сделать все возможное, чтобы избежать каких-то провокаций и недоразумений, чтобы Российской Федерации и Беларуси точно не пришлось использовать какие-то события в Литве в своих пропагандистских целях", — заявила премьер.Также она обратилась в полицию с просьбой усилить охрану диппредставительств России и Беларуси после инцидента на территории белорусского посольства.https://www.delfi.lt/article.php?id=89576221

В Харькове произошел ракетно-артиллерийский обстрел, сообщает УНИАН.

Роскомнадзор заблокировал в России сайт канала "Настоящее время" и издания "Крым.Реалии", которые ранее были внесены в реестр иностранных агентов.Кроме того, в список запрещенных сайтов попали российское издание New Times и сразу несколько украинских изданий - "Украинская правда", "Корреспондент", "Гордон" и "Интерфакс Украина".Все блокировки выполнены по требованию Генпрокуратуры России.

Новое обращение президента Украины Владимира Зеленского“Когда я шел в президенты, я говорил, что каждый из нас – президент. Потому что мы все отвечаем за наше государство. За нашу прекрасную Украину. А теперь так случилось, что каждый из нас – воин. Воин на своем месте. И я уверен, что каждый из нас победит”.Также глава Украины Владимир Зеленский обратился к ЕС с просьбой о немедленном присоединении по новой специальной процедуре.Кроме того, он обратился к российским военным и призвал сложить оружие.

The Times: в Киеве орудуют более 400 наемников Кремля для убийства Зеленского"Группа ЧВК "Вагнер", управляемая одним из ближайших союзников президента Путина, 5 недель назад прислала наемников из Африки с миссией обезглавить правительство Зеленского в обмен за солидный финансовый бонус", - сообщается в материале.

Украинская делегация прибыла в район украино-белорусской границы для участия в переговорах с представителями России, сообщает УНИАН.В состав делегации вошли председатель фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.Видео: УНИАН

Центробанк России повысил ключевую ставку до 20%, что приведет к повышению ставок по кредитам и депозитам.

Место переговоров Украины и России в Гомеле.

Актер и режиссер Данила Козловский: "Сейчас тот момент, когда надо говорить. Та точка невозврата, которую мы проходим, буквально на танках. <...> Страшно. Больно. Невыносимо грустно. И стыдно. И в том числе, за себя. За свое молчание и равнодушие все эти годы". Instagram

Очередь в один из супермаркетов Киева утром 28 февраля.Напомним, с 17.00 субботы до 8.00 понедельника в Киеве действовал комендантский час.

Данные Генштаба Украины на утро 28 февраля: потери российскихвойск, вторгнувшихся на территорию Украины, выросли ориентировочно до 5300 человек. https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/293284426236889#w=500

Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном сказал, что следующие 24 часа будут иметь решающее значение для Украины, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Даунинг-стрит.По данным агентства, Джонсон заверил Зеленского, что Великобритания и её союзники сделают всё возможное, чтобы гарантировать, что оборонительная помощь достигнет Украины, говорится в заявлении пресс-секретаря.https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1498076908860456964?ref_src=twsrc%5Etfw

Главное на утро 28 февраля: - В Гомеле ожидается начало переговоров делегаций из России и Украины. Стартовать они должны были еще вчера, однако перенеслись на 12.00 по московскому времени. - Мэр украинского города Ахтырка Павел Кузьменко заявил, что за мародерство будут расстреливать на месте. Поднятие цен на товары также будет рассматриваться как мародерство.- Российские войска снизили темпы наступления, но все еще продолжают попытки развить успех на отдельных направлениях, передает Генштаб ВСУ.- Бердянский район теперь под контролем российских войск. В ходе захвата погиб один человек. - Мэр Купянска Геннадий Мацегора заявил, что город теперь находится под контролем российских оккупантов. По его словам, он "принял решение участвовать в переговоров, чтобы избежать человеческих жертв и разрушений в городе". На него возбудили уголовное дело по статье "Государственная измена".

Генштаб Украины предоставил информацию о потерях противника по состоянию на 27 февраля 18:00: "Сотни единиц выведенных из строя бронированных машин и танков по всей территории Украины брошены вдоль дорог. По состоянию на 18.00 потери противника в личном составе составили около 4500 человек. Уничтожено и повреждено самолетов – 27 ед (уточняется), вертолетов – 26 ед, танков – около 150, ББМ – более 700 ед., орудий – около 50, 1 ЗРК БУК, 4 РСЗО БМ-21 Град, 60 -тактического уровня, корабли, катера – 2 единицы" (УНИАН).

"Сегодняшняя ночь снова будет сложной. Потому наши защитники готовятся защищать столицу. А киевлян я призываю провести эту ночь в укрытиях.Ибо враг сатанеет. Расстреливает мирные дома. Продолжает уничтожать нашу инфраструктуру. Хотя сам несет большие потери – и человеческие, и военной техникой. Потому что, похоже, россияне не ожидали такого отпора и такого духа украинских людей. И военных, и гражданских", - цитирует мэра Киева "УП".

В России выстроились огромные очереди к банкоматам - люди спешат снять деньги.https://www.delfi.lt/article.php?id=89572173

Белорусское командование привело в боевую готовность часть своих подразделений.”По сообщению основателя фонда помощи репрессированным BYSOL Андрея Стрижака, в понедельник в пять утра по московскому времен одна из воздушно-десантных частей Беларуси будет переправлена на Украину для боевых действий. Об этом сообщил Русской службе Би-би-си сам Стрижак, сославшись на источник в рядах армии, получивший такой приказ. “Решение об участии в военной операции белорусской армии уже принято, насколько я понимаю, разные части будут вступать в разное время в эту операцию”, - отметил Андрей Стрижак.“Лукашенко до последнего оттягивал проблему, понимая, что если Путин решит вопрос к воскресенью, то вроде как и белорусы не совсем замазаны, - говорит Стрижак. - Сейчас, учитывая, что российская военная машина забуксовала в Украине, следующие козыри - подключение своего сателлита и его армии к операции”.Напомним, что ранее в разговоре с Владимиром Зеленским Александр Лукашенко заявил, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.

Министр иностранных дел Украины обратился к россиянам.Россияне, послушайте. Вы будете расплачиваться за преступления безумного кровавого диктатора, который втягивает вас в одну войну за другой, а теперь грозит всему миру ядерным Холокостом.Остановите этого безумца! Верните себе свободу! Верните себе Россию!

Владимир Зеленский поблагодарил президента Литвы Гитанаса Науседу за непрекращающуюся поддержку. https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1498009732434513920?ref_src=twsrc%5Etfw

С территории Беларуси по Житомирскому аэропорту был нанесен ракетный удар. Это произошло на фоне разговоров о предстоящих переговорах между Россией и Украиной. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко запостил на своем канале видео запуска ракеты с подписью, из которой следовало, что это — запуск "Искандеров" из белорусского райцентра Мозырь.Примерно в это же время на восточной окраине Житомира прозвучали мощные взрывы. Утверждалось, что они прозвучали в районе, где находятся аэропорт и расположенная недалеко от него военная часть. Эти объекты находятся в непосредственной близости от жилых кварталов и трассы международного значения (BBC).Заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем подтверждает это заявление: "Госспецсвязь Украины официально заявила, что ракетный удар по Житомирскому аэропорту был нанесен с территории Беларуси".https://t.me/Pravda_Gerashchenko/747

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что украинская делегация проведет переговоры с Россией на границе с Беларусью, сообщает Украинская правда.По его словам, украинская делегация отправилась, чтобы послушать, что скажет Россия, и высказаться, что "мы думаем об этой войне и действиях России"."Нет ничего плохого в переговорах как таковых. И мы будем рады, если результатом этих переговоров будет мир и конец войны. Но, и я опять это подчеркиваю, мы не сдадимся, мы не капитулируем, мы не отдадим ни одного сантиметра нашей территории. Не в этом цель нашей борьбы", - сказал министр.

ЕС полностью закроет воздушное пространство для самолётов РФ. https://twitter.com/vonderleyen/status/1497973334847414278?ref_src=twsrc%5Etfw

В результате российской агрессии погибли 16 детей. Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко. "Четвертые сутки большинство людей не выходят из больниц, из операционных, круглосуточно предоставляя и оперируя раненых, мы спасаем жизнь. Оперируем и детей. К сожалению, 16 детей спасти не удалось. Это результаты того, что делала русская армия, которую нельзя назвать армией. Поскольку по медикам, по детям, по школам, по детским садам стреляет не армия, а террористы. Я в очередной раз заявляю – это не армия, это террористы", - сказал Виктор Ляшко

Коктейли молотова в Украине готовят целыми семьями.https://www.delfi.lt/video/laidos/zinios-rusu-kalba/video-zhiteli-ukrainskih-gorodov-sobirayut-veschi-produkty-i-semyami-delayut-koktejli-molotova.d?id=89570121

Президент Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания в режим особого боевого дежурства. А это ядерное оружие.https://www.delfi.lt/article.php?id=89570047

Владимир Зеленский сказал, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-беларусской границе в районе реки Припять. Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.

Франция, Италия и Нидерланды тоже закрыли для РФ воздушное пространство. Уже 20 стран.

Литовские женщины поддержали украинских.https://www.delfi.lt/article.php?id=89569707

Украинские СМИ пишут, что российские военные выбиты из Харькова.в сети выкладывают много видео из Харькова, на которых зафиксирована подбитая новейшая российская бронетехника типа ГАЗ "Тигр".https://t.me/spravdi/782

Президент Франции тоже пишет по-русски. https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1497897720937332739?ref_src=twsrc%5Etfw

Доктор Комаровский обратился к россиянам и белорусам

Владимир Зеленский сообщил, что Украина официально направила в Международный уголовный суд в Гааге иск к России. Киев просит суд признать ответственность России за манипулирование понятием "геноцид" для оправдания военной агрессии. https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1497885721931268103?ref_src=twsrc%5Etfw

BBC: Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров ответил на заявления Москвы о том, что российская делегация прибыла в Гомель на переговоры с Киевом. По его словам, такой формат обсуждался, но Россия настаивала, что Украина должна сначала сложить оружие: "Мы также услышали заявления о том, что российская делегация прибыла в Гомель на переговоры. Должен заявить, что представителей Украины там не будет. Такой формат действительно обсуждался. Но в последний момент переговорщики из России потребовали, что украинская армия должна сначала сложить оружие. На это немедленно получили предложение отправиться за “русским военным кораблем”, – сказал Никифоров

Мужчины из Мариямполе спрашивали, как им приехать в Украину, чтобы помочь украинцам защищать их Родину.https://www.delfi.lt/article.php?id=89568949

Зеленский обратился к белорусам: Как вы будете смотреть в глаза своим детям?"Вы спите, братья белорусы"https://www.delfi.lt/article.php?id=89568913

Кремль заявил о прибытии российской делегации для переговоров в Беларусь. Президент Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам, но на территории страны "откуда не летят ракеты".(BBC)

В районе Гостомеля в субботу украинские военные разгромили спецподразделение Росгвардии Чечни. Сообщается, что во время разгрома подразделения был уничтожен генерал Магомед Тушаев – командир 141-го моторизированного полка росгвардии Чечни. Это подтвердил взятый в плен боец ​​этого подразделения. (Минобороны Украины)

Президент Владимир Зеленский призвал иностранцев приехать в Украину и присоединиться к борьбе против российских войск. Об этом говорится в обращении главы государства к гражданам иностранных государств, которые стремятся помочь Украине в ее борьбе против российской агрессии. Президент обратился ко всем гражданам иностранных государств, которые являются друзьями Украины. Все, кто хочет присоединиться к защите безопасности в Европе и мире, могут приехать и стать бок о бок с украинцами против захватчиков XXI века. Из иностранцев формируется отдельное подразделение – Интернациональный легион территориальной обороны Украины.

https://www.facebook.com/iponomarev/posts/10159981680575802&show_text=true&width=500

Под Васильковом продолжается бой за аэропорт Российские военные ударили по нефтебазе в Василькове (Киевская область). "Ночью российские войска нанесли ракетный удар по нефтебазе в селе Крячки. Вспыхнул большой пожар, который можно видеть даже из Киева. Бой не прекращается, поэтому ГСЧС области не может приступить к тушению", - сообщил на своей странице в FB председатель Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба.

Российским войскам удалось прорваться в Харьков, там идут бои в городе. "Произошел прорыв легкой техники российского врага в Харькове. В том числе и центральная часть города. Внимание! Не покидайте мест укрытий! Вооруженные Силы Украины ликвидируют врага. Гражданское население просим не выходить на улицы города", - пишет глава ОГА Олег Синегубов.https://t.me/voynareal/10170

Ситуация в Киеве спокойная и контролируется украинской армией и силами территориальной обороны, сказал утром в воскресенье заместитель мэра Киева Николай Поворозник.Как передают украинские СМИ, Поворозник сказал, что в городе ночью было несколько стычек с диверсионно-разведывательными группами россиян.

Выступление главы Еврокомиссии:— ЕС отключит некоторые российские банки от SWIFT. Среди них все, что уже попали под санкции.— Страны Запада ограничат возможности Банка России по поддержке рубля за счет международных финансовых операций— Возможность для россиян получить европейское гражданство в обмен на инвестиции будет ликвидирована

Росавиация: в качестве ответной меры Россия закрывает свое воздушное пространство для авиакомпаний Латвии, Литвы, Эстонии и Словении.

В соц сетях появляются фотографии парашютистов в небе над Киевом - в районе Софиевской Борщаговки. Это жилой массив к западу от киевской кольцевой автодороги. Рядом находится аэропорт "Жуляны".UPD. Сообщается, что это след от ПВО.

Франция пообещала Украине больше оружияВслед за Германией и Нидерландами своими планами военной помощи Украине поделилась и Франция. В администрации президента Макрона сообщили о готовящейся отправке в Киев оборонительных вооружений и топлива.Елисейский дворец также пообещал принять меры против "российских СМИ и влиятельных лиц", распространяющих дезинформацию о причинах и ходе боевых действий на Украине.В воскресенье министры иностранных дел ЕС встретятся, чтобы согласовать новый общеевропейский пакет помощи украинским вооруженным силам.

Звуки воздушной тревоги в Киевеhttps://twitter.com/bbcrussian/status/1497663959457046538?ref_src=twsrc%5Etfw

YouTube отключил монетизацию RT и другим российским каналамВидеосервис YouTube заблокировал нескольким российским каналам (в том числе и вещающему за рубеж на нескольких языках RT) возможность зарабатывать на просмотрах опубликованных роликов, передает Русская служба Би-би-си. Ранее то же сделала администрация компании Facebook Meta Platforms Inc.

Министры иностранных дел ЕС 27 февраля обсудят возможное отключение России от международной межбанковской системы платежей SWIFT, сообщает корреспондент RFE/RL в Брюсселе Рикард Йозвяк. По его данным, это может стать толчком для отключения от SWIFT и Беларуси.

Лидер Ичкерии Ахмед Закаев предложил Зеленскому подписать соглашение о военном сотрудничестве между двумя сторонами, благодаря которому чеченские добровольцы из Европы и самой Украины будут воевать против России. Закаев отметил, что в Европе проживает более 300 тысяч чеченцев, сообщает Minval.

Зеленский провел переговоры с премьером Великобритании Борисом Джонсоном. Тот пообещал помочь в борьбе с агрессором.https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1497661173231239170?ref_src=twsrc%5Etfw

Парламент Литвы - Сейм на свой официальной странице в FB поддержал Украину:https://www.facebook.com/LRSeimas/posts/262483346067041#w=500

Владелец ФК “Челси” передал управление клубом попечительскому совету. Абрамович попал под британские санкции. "Я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Вот почему сегодня я передаю попечителям благотворительного фонда "Челси" руководство и заботу о клубе", - заявил он.

Новое обращение Зеленского: "Мы будем бороться столько, сколько нужно, чтобы освободить нашу страну".https://t.me/V_Zelenskiy_official/738

Правительство Германии решило направить Украине 1000 единиц противотанкового оружия и 500 ракет земля-воздух типа "Стингер", заявил официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт.

В Минобороны РФ заявили, что "после того, как украинская сторона отказалась от переговорного процесса, сегодня всем подразделениям был отдан приказ о развитии наступления на всех направлениях". По словам главы департамента пресс-службы Минобороны РФ Игоря Кошашенкова, 25 февраля после заявления Киева о готовности к переговорам российские войска приостановили боевые действия. Однако после того, как "украинская сторона отказалась от переговорного процесса", российским войскам отдали приказ перейти в наступление.

Правительств Литвы 26 февраля закрыло воздушное пространство для российских самолетов.https://www.delfi.lt/article.php?id=89566925

Германия разрешила реэкспорт своего оружия в Украину - BBCГермания отказалась от своей политики запрета на поставки оружия в зоны конфликта и разрешила поставить 400 ручных противотанковых гранатомётов для Украины со складов в Нидерландах, сообщает агентсво Reuters со ссылкой на представителя немецкого минобороны.Представитель немецкого оборонного ведомства подтвердил, что это решение утверждено ведомством федерального канцлера.Ранее издание Politico сообщило, что Германия отказалась от своей более ранней позиции, согласно которой Берлин не посылал оружие Украине.После признания Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР правительство Германии также фактически приостановило процесс сертификации газопровода "Северный поток-2".

Россияне продолжают требовать прекратить войну.https://www.delfi.lt/article.php?id=89566167

Латвийская авиакомпания airBaltic сообщает, что в связи с повышенным риском и введенными ограничениями с 26 февраля 2022 года по 26 марта 2022 года отменяются рейсы в Россию и из России. (rus.Delfi.lv)

Турция закрыла российским военным кораблям проход в Черном море.

Литовский правовед считает, что Путин и Лукашенко могут сесть надолго - до конца жизни.https://www.delfi.lt/article.php?id=89565119

"Оккупанты раздают местным боевикам и российским военным противогазы. Существует вероятность провокации, подрыва промышленных емкостей с химическими веществами", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в FB, что страны ЕС согласовали отключение России от международной системы межбанковских платежей SWIFT. "Официальное решение еще не принято, но техническая подготовка к решению и реализация этой санкции уже начата", - написал министр.https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/10159704136243389#w=500

Бельгия поставит оружие и топливо для украинской армии. Речь идет о 3800 тоннах топлива и 2000 пулеметах, которые запросил Киев.

Воздушное пространство для российских авиакомпаний закрыла и Румыния. Планирует такой шаг Литва, а ранее это сделали Латвия, Эстония, Болгария, Польша, Чехия и Великобритания.

Третий день войны России против Украины. ФОТО.

Французские ВМС задержали в проливе Ла-Манш российское грузовое судно, направлявшееся в Санкт-Петербург. Власти Франции сообщили Би-би-си, что речь идет о 127-метровом судне Baltic Leader, перевозившем автомобили. Судно перенаправили в порт Булонь-сюр-Мер. Решение задержать корабль было принято по запросу французского правительства. Там полагают, что судно может принадлежать компании, попавшей под санкции Запада.

Мэр Киева Виталий Кличко сказал, что российских войск в столице нет, но действуют диверсионные группы."Ночь была сложной, но российских войск в столице нет. Враг пытается прорваться в город. В частности со стороны Гостомеля, Житомира. Там агрессоры обезврежены. Сейчас в столице действуют, к сожалению, диверсионные группы. Было несколько столкновений, перестрелок. Ранены по состоянию на шесть часов утра 35 человек, в том числе двое детей. Я прошу всех сохранять выдержку и безопаснее всего – оставайтесь в укрытиях. Потому что враг будет атаковать с воздуха. Военные, полиция, нацгвардия, терроборона, добробаты защищают наш город. Будет сложно, но мы должны устоять. С нами армия, с нами терроборона, с нами справедливость", – заявил Кличко.https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/videos/362549262167996/#w=560

Российские военные захватили станицу Луганскую, Крымское и Марковку, сообщил председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай. "К сожалению, временно оккупированы россиянами Станица Луганская, Крымское, Марковка", - отметил он.

Латвия вводит запрет на полеты российской авиации. Эстония тоже решила закрыть свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний.

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обратилась к Международному комитету Красного Креста и призвала помочь вывезти из Украины тела российских солдат.«Это тысячи тел оккупантов, гуманитарная необходимость. Мы просим сделать так, чтобы они покинули территорию Украины и уехали в Россию. В РФ должны знать, сколько таких тел и сколько оккупантов сегодня лежит на украинской земле», — сказала она в обращении.https://t.me/OP_UA/5718

Sky News: 27 стран согласились предоставить военную помощь Украине27 стран, в том числе и не члены НАТО, согласились предоставить военную помощь Украине, сообщает телеканал Sky News. Что именно будет поставлено на Украину - неизвесто, но ожидается, что помощь будет заключаться в отправке боеприпасов, противотанкового и противовоздушного оружия и медикаментов.

Сборная Польши отказалась играть с Россией стыковых матчах к ЧМ по футболу

Власти США всерьез рассматривают возможность добиваться исключения России из международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей SWIFT из-за вторжения в Украину.Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, союзники США в Европе поддерживают идею наложения наказания, которое еще несколько дней назад казалось маловероятным.

Камера в гостиной одной из квартир зафиксировала момент попадания ракеты в жилой дом в Киеве.https://www.delfi.lt/video/uzsienis/svetaineje-irengta-kamera-uzfiksavo-momenta-kaip-i-nama-kijeve-pataike-raketa-bute-buvo-seima-su-vaikais.d?id=89564303

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз поддержать Украину предоставлением перспективы членства в ЕС."Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС. Обсудил с президентом Евросовета дальнейшую действенную помощь и героическую борьбу украинцев за свое свободное будущее", – написал он.Зеленский обращался с таким призывом еще до начала полномасштабной войны с РФ на Мюнхенской конференции по безопасности.

За время войны в Украине погибли более 3500 тысячи российских военных и почти 200 попали в плен. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подолякhttps://www.delfi.lt/article.php?id=89563875

«Слава богу, что мы были между несущими стенами, только это нас спасло. На месте детской комнаты осталась просто дыра», — жительница квартиры на 21 этаже, в которую попал снаряд.https://t.me/u_now/19113

В Киеве в жилой дом попала ракета. "В жилой дом по ул.Лобановского, 6а попала ракета.Аварийно-спасательные службы работаютна месте", - говорится в сообщении ГСЧС Украины.Попадание снаряда произошло в районе17-18 этажа. Предварительно жертв нет.Проводится эвакуация. От ГСЧС привлечено12 человек и 3 ед. техники.https://www.delfi.lt/video/uzsienis/pranesama-apie-i-gyvenamaji-nama-kijeve-pataikusia-raketa.d?id=89564093

Итоги ночи подвели коллеги из BBC:Ночь на Украине - вторая ночь войны - прошла, можно кратко подвести ее итоги.Никаких существенных перемен в позициях сторон, судя по сообщениям с мест, не произошло, российская армия не продвинулась, штурма Киева и других крупных городов пока не случилось;ожесточенный бой шел в городе Васильков к юго-западу от Киева, где расположена авиабаза; на окраинах Киева были перестрелки; бои или перестрелки были также на юге страны - в Новой Каховке, Херсоне и в районе Одессы;США, ЕС, Британия, Канада, Австралия официально объявили о санкциях, в том числе персональных санкциях против Путина;Президент США Джо Байден подписал распоряжение о немедленном предоставлении Украине помощи в размере 600 млн долларов, кроме того, администрация Байдена попросила Конгресс утвердить пакет гуманитарной и военной помощи Украине в размере 6,4 млрд долларов.Россия наложила вето на резолюцию Совета безопасности ООН, осуждающую ее нападение на Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу утром выпустил короткое видео, снятое в Киеве. "Сейчас в сети появилось очень много фейковой информации, будто я призываю нашу армию сложить оружие, и идет эвакуация. Значит, так: я - тут, никакое оружие мы не сложим, будем защищать нашу страну", - сказал президент Зеленский. https://t.me/V_Zelenskiy_official/735

Около 150 транспортных вертолетов и сухопутных войск находятся примерно в 32 км от границы с Украиной в Беларуси. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спутниковые снимки Maxar.

Казахстан отклонил просьбу Москвы о присоединении его войск к военным действиям России в Украине. Об этом сообщил в своем информационном блоге американский телеканал NBC News со ссылкой на официальных лиц Казахстана. Нур-Султан также заявил, что не признает независимость "ЛНР" и "ДНР", защиту которых Москва использует как повод к агрессии, передал канал.

Washington Post: администрация США предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому помощь с эвакуацией из Киева в более безопасное место, но он отказался и остался в столице.

В Киеве всю ночь шли бои.Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая рассказала о ситуации в Киеве 26 февраля по состоянию на 4:26.(По УНАИН) "ВСУ вытесняют ДРГ (диверсионно-разведывательные группы) из Киева. Продолжаются бои", - отметила она.Администрация Киева призвала жителей столицы не выходить на улицу. Воздушная тревога этим утром объявлена во многих городах по всей Украине: в Харькове на востоке, Виннице и Умани в центре, Ровно, Луцке и Львове на западе страны, в Херсоне на юге и в других местах.

Борис Джонсон по-русски: https://twitter.com/BorisJohnson/status/1497318170671128584?ref_src=twsrc%5Etfw

Днепр готовится к обороне - репортаж нашей коллеги Екатерины Леоновой.https://www.delfi.lt/ru/news/live/reportazh-dnepr-gotovitsya-k-oborone-zhiteli-zapisyvayutsya-v-ryady-zaschitnikov-goroda.d?id=89563265

Униан: Польша передаёт первым пакетом:60 мм минометов (100 шт.) и боеприпасов к ним (1500 шт.), БПЛА (8 комплектов).Планируется передача боеприпасов V категории и кевларовых шлемов V категории:152 мм кумулятивные боеприпасы – 1770 шт;23 мм боеприпасы к автоматическим орудиям – 25 336 шт.;23 мм подкалиберные боеприпасы к автоматическим орудиям – 5 000 шт. (возможно дополнительно 66 тыс. шт.);Кевларовые боевые шлемы – 42 тыс. шт.Выражена готовность передачи ПТРК Javelin после согласования с США о дополнительной закупке на замену этих ПТРК, которые могут быть переданы нам (в ВС КП незначительное количество этих ПТРК).Готовы передать 5,56x45 мм автоматов «Grot» – 10 тыс. шт.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что США введут санкции против Путина и Лаврова, а также против членов Совета безопасности России.

https://www.delfi.lt/article.php?id=89562953

Российский МИД заявил, что украинская сторона отказалась от переговоров с Россией: "Украина предложила перенести этот вопрос на завтра".

Источники CNN сообщают, что США планируют ввести санкции против Путина уже сегодня.

На окраине города Конотоп уничтожены 40 единиц российской военной техники. Об этом сообщают в Facebook Сухопутные войска ВС Украины.

Совет Европы приостановил право представительства в нем России. Такое решение комитет министров Совета Европы принял впервые в истории организации.

ЕС и Британия ввели персональные санкции против Путина и Лаврова, обсуждается отключение от SWIFThttps://www.delfi.lt/article.php?id=89562861

Кличко: ситуция для Киева угрожающаяМэр Киева Виталий Кличко предупреждает, что "ситуация сейчас для Киева – без преувеличения – угрожающая": "Следующая ночь, под утро, будет очень сложной. Российские войска – впритык к столице", передает BBC.Военные обезвреживают российские диверсионные группы, действующие в городе. сообщил Кличко. Он добавил, что украинская армия взяла под охрану и особый контроль мосты через Днепр.Также власти оборудуют блокпосты: но не только на основных въездах в город: "Устанавливаются блоки, перекрывающие движение у стратегических объектов".По словам мэра, для обороны Киева укомплектована 112-я бригада территориальной обороны:"Сейчас мы решаем вопрос о создании дополнительных подразделений защитников Киева. И я благодарю жителей города за их готовность стать на защиту столицы и страны вместе с другими подразделениями Вооруженных сил и силами правопорядка".

НАТО предоставит Украине системы ПВОГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО предоставит Украине системы ПВО и дополнительное вооружение.

Кличко: у ТЭЦ в Киеве произошли взрывыМэр Киева Виталий Кличко сообщил, что украинские власти зафиксировали пять взрывов с интервалом в 3-5 минут у теплоэлектростанции ТЭЦ-6: "Аварийно-спасательные службы следуют туда. Выясняем детали".ТЭЦ-6 находится на северо-востоке Киева.Одновременно в соцсетях появились сообщения о звуках взрывов в киевском районе Троещина – он находится как раз рядом с ТЭЦ-6.https://twitter.com/snob_project/status/1497282820376604681?ref_src=twsrc%5Etfw

CNN: НАТО впервые активировала элементы Сил реагирования численностью 40 000 человек, сообщил Столтенберг на пресс-конференции: "Цели Кремля не ограничиваются Украиной".

Байден созвонился с ЗеленскимВладимир Зеленский созвонился с американским президентом. Зеленский благодарит Байдена за поддержку. Президенты обсудили "ужесточение санкций, конкретную оборонную помощь и антивоенную коалицию".

Италия готова поддержать решение отключить Россию от SWIFTОб этом после разговора с главой МИД Италии сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1497267568461205509?ref_src=twsrc%5Etfw

Верховная Рада Украины сообщила в своем телеграм-канале, что украинским войскам удалось освободить остров Змеиный.Министерство обороны России ранее утверждало, что остров захвачен и находившиеся в гарнизоне 82 украинских военных "добровольно сдались подразделению российских вооруженных сил".При этом президент страны Владимир Зеленски заявил, что в результате вчерашнего ракетно-артиллерийского удара российского военного корабля по острову погибли 13 украинских пограничников. Их посмертно наградят званием Героев Украины.

50 тысяч человек покинули Украину с начала вторженияБольше 50 тысяч украинских беженцев пересекли границу за последние 48 часов, пишет верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.Люди преимущественно бегут в Польшу и Молдову.Гранди поблагодарил страны, которые не закрыли свои границы и принимают украинцев.https://twitter.com/FilippoGrandi/status/1497236234950918150?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1497236234950918150%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Frussian%2Flive%2Fnews-60355872

Новое обращение ЗеленскогоПрезидент Украины опубликовал видео, в котором заявил, что он и руководство правительства и парламента находятся в Киеве."Мы здесь. Мы в Киеве. Мы защищаем Украину".

Россию исключили из списка участников конкурса "Евровидение".

Финляндия и Швеция не будут учувствовать в "Евровидении", если там будет представитель России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия передала Украине предложение провести переговоры в Минске после того, как власти Украины согласились перевести переговоры о нейтральном статусе, передает BBC.Тем не менее, по словам Пескова, Украина предложила в качестве места для переговоров Варшаву, а потом "исчезла"."Киев взял паузу и параллельно продолжает разворачивать вооружения в жилых кварталах, это опасная ситуация", - сказал Песков.

Киевская областная администрация сообщает, что в результате российских обстрелов города погибли четыре мирных жителя, еще 15 получили ранения.

Комитет министров Совета Европы по инициативе Украины и Польши запустил процедуру приостановки членства России в Совете Европы.

Путин выступил с заявлением перед заседанием Совбеза. Он призвал украинских военных взять власть в свои руки: "Берите власть в свои руки, похоже, нам с вами будет легче договориться".

Эстония отправит в Украину дополнительную военную помощь в виде Javelin, боеприпасов и медикаментов, сообщает Телеграм-канал Nexta Live.

По словам представителей Херсонской областной администрации, российские войска получили контроль над Антоновским мостом через Днепр - и теперь могут зайти в город. Власти призвали граждан сохранять спокойствие и мужество.

Карта боевых действий, инвазии России в Украину

Российские СМИ сообщают, что порядка 10 тысяч чеченских силовиков готовятся отправиться в Украину. Кадыров опят требует извинений. Теперь от Зеленского.https://t.me/theinsider/10439

Россия атакует электронные почты украинских военных Атаки совершаются группой из Минска. В ее состав входят кадровые офицеры Министерства обороны Республики Беларусь "Целями атаки становятся частные почтовые ящики украинских военных, а также связанных с ними лиц. После компрометации учетной записи осуществляется загрузка всей имеющейся почты. (Unian)

С сегодняшней ночи Польша закрывает воздушное пространство для российских авиакомпаний. Чехия тоже готовится закрыть небо для российских авиакомпаний.

Басков в Клайпеде больше не прозвучит.https://www.delfi.lt/ru/news/live/klajpedskaya-radiostanciya-otkazyvaetsya-ot-translyacii-rossijskoj-produkcii.d?id=89559861

Министерство обороны Украины сообщает, что за сутки российская армия потеряла более 1000 человек. Никакой официальной информации о потерях со стороны России нет.

Немецкий телеканал n-tv со ссылкой на источники в ЕС сообщил, что страны ЕС согласовали персональные санкции против Владимира Путина и Сергея Лаврова.

Россия готова направить в Минск свою делегацию для переговоров с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь «ЛНР» и «ДНР», в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса", - сказал Песков."В этом контексте в ответ на предложение Зеленского Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией", - сообщил пресс-секретарь президента.Лукашенко заверил Путина, что Минск будет готов создать все необходимые условия для переговорного процесса РФ и Украины, сказал Песков.

Вооруженные силы Украины заходят в столицу, передает агентство Униан. "Сейчас в город Киев заходит украинская военная техника для того, чтобы сдерживать оборону города", - заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко. Также Денисенко попросил не снимать и не публиковать передвижения военной техники

Киев готовится к обороне. Людям раздают оружие.https://www.facebook.com/mikhailkhodorkovsky/videos/469135621363091/#w=271

Андрей Макаревич предельно ясно объяснил, что происходит.https://www.facebook.com/makarevichav/videos/3075679119416322/#w=267

Ураинские военные разгромили колонну российской военной техники, которая наступала из Крыма. https://twitter.com/memagram/status/1497122161047138318?ref_src=twsrc%5Etfw

Появилось видео последних минут жизни украинских пограничников, которые отказались сдаваться российскому военному кораблю.https://t.me/mosiychuk72/11760

Телевидение Китая: Путин готов к переговорам с Украиной "на высоком уровне"Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Китайский лидер заявил Путину, что поддержит урегулирование конфликта на Украине путем переговоров.После окончания разговора телевидение Китая сообщило, что Путин в разговоре с Цзиньпинем высказал готовность к переговорам "на высоком уровне". В то же время в сообщении не уточняется, с кем конкретно он готов говорить.Ранее сесть за стол переговоров Путина в очередной раз призвал президент Украины Владимир Зеленский.

Ситуация в Украине: подготовка Киева к обороне

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган: "Запад, страны ЕС и НАТО не смогли продемонстрировать решимость в отношении Украины. Они все дают ей советы. Отношение Запада к Украине не может считаться ни дружбой, ни солидарностью", - сказал президент журналистам в пятницу в Стамбуле.

Владимир Зеленский обратился к Путину:"Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей".Также он отметил, что "вторжение России в Украину — это не просто вторжение, это начало войны против Европы".

УНИАН публикует кадры, на которых МиГ-29 ВВС Украины сбивает истребитель Су-35 ВКС России.

Что делает правительство Литвы после начала военной агрессии против Украины?https://www.delfi.lt/article.php?id=89555555

Советник главы МВД Украины сообщил о захвате диверсионной группыСоветник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что украинским военным удалось обзвредить российских диверсантов, которые, по его словам, перемещались в украинской форме и на захваченных автомобилях Вооруженных сил Украины, передает Русская служба Би-би-си.Ранее о том, что несколько машин ВСУ было захвачено, сообщали в украинском минобороны. Замминистра ведомства Анна Маляр рассказывала, что диверсанты пытались прорваться в Киев, но были убиты.

Бегущим от войны украинцам не обязательно просить убежища в Литве: смогут оформить ВНЖ или национальную визуПри этом украинцы, у которых сейчас есть временный вид на жительство, не будут обязаны покинуть Литву через три месяца после истечения срока действия этого документа - они смогут подать заявление на получение нового вида на жительство по гуманитарным причинам.https://www.delfi.lt/article.php?id=89555557

УЕФА отменила проведение финального матча "Лиги Чемпионов" в Санкт-Петербурге. Его должны были сыграть 28 мая. Финал перенесен на "Стад-де-Франс" в Париже.

Жители Киева укрываются в подземном паркингеВидео: Осторожно, новости

AP сообщает, что около правительственного квартала столицы Украины слышна стрельба. В Киеве снова включились сирены — в третий раз за день.

Зеленский остается в Киеве"Понятен базовый сценарий спецоперации РФ. Единственная цель – зайти в Киев и уничтожить руководство Украины, лично Владимира Зеленского. Зеленский остается в Киеве, он должен показать, что значит стойкость украинского народа", - передает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В киевском районе Оболонь действует российская диверсионно-разведывательная группа. Ранее в пятницу об этом сообщали очевидцы и писали СМИ. Минобороны Украины подтвердило информацию. "Просим граждан сообщать про передвижения техники, – говорится в сообщении. – Мирным жителям – быть осторожными! Не покидать дома!" Ведомство также попросило граждан изготовлять коктейли Молотова для "обезвреживания" противника. https://twitter.com/lapatina_/status/1497121089721360390?ref_src=twsrc%5Etfw

Президент Литвы поговорил с Владимиром Зеленским"Только что разговаривал с Зеленским. Ситуация в Украине только ухудшается. Киев под ударом. С каждым часом все больше жертв среди мирного населения. Украинцы сильные и достойные, но демократический мир должен помочь. Мы должны действовать сейчас!", — написал Науседа в пятницу в социальной сети Twitter.https://www.delfi.lt/article.php?id=89553717

Министр финансов ФРГ заявил о "полной блокаде" российских банков и практически прекращении бизнеса с Россией, передают СМИ.

Украина готова провести с Россией переговоры о нейтральном статусе, но она должна получить и гарантии безопасности, говорится в заявлении советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, передает УНИАН."Украина всегда оставляла и оставляет пространство для переговоров. В том числе и сейчас - когда Россия пошла на полномасштабное вторжение. Эту войну нужно прекращать. Эти боевые действия нужно прекращать"

Очевидец случайно снял ракетный удар в ХерсонеСообщается, что неопознанный самолет нанес удар при въезде в Херсон у Антоновского моста.Осторожно! В видео присутствует нецензурная лексика

Президент Литвы призывает ЕС не превращаться в дискуссионный клуб: настало время действовать"Настало время действовать, потому что на карту поставлены демократия, Европа и все наши ценности", — добавил он.https://www.delfi.lt/article.php?id=89552939

Минобороны Украины: российские военные захватили автомобили ВСУЗаместитель Министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российской армии удалось захватить два автомобиля ВСУ: военные якобы переоделись в украинскую форму "и на скорости двигаются в центр Киева со стороны Оболони", передает Русская служба Би-би-си."За ними следует колонна российских военных грузовиков. Они обязательно будут обезврежены", - сообщила Маляр.

Глава МИД Литвы после беседы с Блинкеном: слова поддержки не взрывают российские самолетыПо словам Ландсбергиса, после вторжения России в Украину Киеву нужна не только политическая, экономическая, но и военная помощь.https://www.delfi.lt/article.php?id=89552917

Эстония разрешила гражданам Украины приезжать без визы и оставаться дольше разрешенного срока

ВСУ ударили по военному аэродрому Миллерово в Ростовской областиФото: Осторожно, новости

Генштаб ВС Украины – о ситуации на утро пятницыГенеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал оперативную информацию о происходящем в стране на 6:00 по киевскому времени. Главное из этого заявления передает Русская служба Би-би-си:- Российские войска нанесли воздушный удар по украинским подразделениям в районе города Кропивницкий (Кировоградская область)- Украинские военные зафиксировали активность российских вертолетов в районах у Вилково и Тирасполя (оба находятся у границы с Молдовой)- Десантно-штурмовые войска ВСУ ведут бой в районе Дымера и Иванкова (Киевская область), куда продвинулсь большое количество российской бронетехники. Генштаб подтверждает информацию о взрыве моста над рекой Тетерев- Другая тактическая группа в настоящий момент удерживает аэродром "Антонов" (Гостомель) под Киевом. Вчера он переходил под контроль российских войск- Система ПВО с 4:00 утра перехватила два удара (в сообщении Генштаба они описаны как "смертельные подарки" от "братьев") по Киеву

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Залужный заявил, что под Черниговом отбита атака российских войск, передает УНИАН.

Президент Украины Владимир Зеленский выпустил новое обращение"Переубедили ли Россию вчерашние санкции? На своей земле, в своем небе мы видим, что нет". По его словам, россияне не различают, по каким целям действовать. Поэтому под удар попадают и жилые дома, а не только военные объекты. "Цель этой атаки - давление. Давление на вас, уважаемые граждане. Давление на все наше общество", - заявил Зеленский.Зеленский отметил, что это нападение напоминает атаку на Киев в 1941 году."Уважаемые граждане Российской Федерации! Сегодня ночью начали бомбить жилые кварталы города-героя Киев. Это все напоминает 1941-й год. Всем гражданам Российской Федерации, которые выходят на протесты, хочу сказать: мы вас видим. Это значит, что вы нас услышали. Это значит, вы нам начинаете верить. Боритесь за нас, боритесь против войны".

По данным американской разведки, российские войска находятся в 32 километрах от Киева, передает американский телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации президента США. Ранее агентство УНИАН со ссылкой на главу Сумской области Дмитрия Живицкого сообщило, что "россияне взяли в кольцо Конотоп Сумской области, техника РФ идет на Киев". По словам Живицкого, "населенные пункты Сумской области осаждены", сообщает DW.

В сторону Киева двигаются российские танки, но у Иванкова завязался бой.Украинские силы взорвали мост, чтобы остановить колонну РФ, сообщает "Украинская правда". Иванков находится на половине пути от границы до Киева. После него открывается возможность наступать на Киев через Вышгород.

Нацбанк Украины запретил все валютные операции с российскими и белорусскими рублями.

Российская военная техника выдвинулась в сторону Киева из города СумыУНИАН со ссылкой на главу Сумской городской администрации Дмитрия Живицкого сообщает, что российские войска взяли в окружение Конотоп и Ахтырку в Сумской области и идут на Киев, передает Русская служба Би-би-си.Он утверждает, что уехать из Сумской области в Киев еще возможно, но на дорогах появились блокпосты армии России.Одновременно штаб сухопутных войск Украины сообщает о боях в Сумах.Пост на странице штаба в "Фейсбуке" сопровождается видео, которое впервые появилось в социальных сетях еще в ночь на пятницу.https://twitter.com/the_ins_ru/status/1496962054611157001?ref_src=twsrc%5Etfw

НАТО созывает экстренный саммит по ситуации в Украине, начало в пятницу в 16.00 по киевскому времени.

Государственная погранслужба Украины сообщила о ракетном ударе по погранподразделению "Приморский Посад". Он расположен в Мелитопольском районе Запорожской области, на берегу Азовского моря, передает Русская служба Би-би-си.

Министерство обороны Украины в своем аккаунте Facebook информирует, что ракетные удары по столице продолжаются.

CNN со ссылкой на источник сообщает, что Россия запустила более 160 ракет.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграмм-канале сообщил о 3 пострадавших в результате падения сбитого летательного аппарата. Один из них находится в тяжелом состоянии

Возле многоэтажки в Киеве упал сбитый украинскими ПВО летательный объект

Так выглядел взрыв в небе над левым берегом КиеваВидео: Суспільне | Новини.

Первые последствия взрывов в КиевеСоветник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал в своем телеграм-канале фотографию с места взрыва в Киеве, передает Русская служба Би-би-си.На ней виден пожар в жилом доме.

Сообщается о взрывах в КиевеПо сообщениям из Киева, в городе были слышны два взрыва с интервалом в несколько секунд."Только что продолжились удары по Киеву крылатыми или баллистическими ракетами", - цитирует агентство УНИАН замминистра МВД Антона Геращенко.https://twitter.com/sentdefender/status/1497042959186870277?ref_src=twsrc%5Etfw

Anonymous вступили в войну с РоссиейХакеры из группировки Anonymous сообщили, что объявили России кибервойну, передает Русская служба Би-би-си. На своей странице в "Твиттере" они взяли на себя ответственность за атаку на сайт российского телеканала RT.В настоящий момент сайт RT недоступен.

Новое обращение президента Украины Владимира ЗеленскогоОн озвучил потери Украины - 137 человек убиты за вчерашний день, ранены 316.

Инициатива "Сильны вместе" поможет координировать предоставление убежища украинским беженцам в Литве"Если у вас есть свободная квартира, дом или комната - заполните форму и предоставьте жилье украинцам, спасающимся от ужасов войны. Если вы военный беженец и вам нужно жилье в Литве - заполните анкету военного беженца и мы найдем вам временный дом в Литве. Мы "Сильны вместе!", - говорится в сообщении.https://www.delfi.lt/article.php?id=89551689

Президент Украины подписал указ о всеобщей мобилизации

Путин поговорил с президентом Франции МакрономПо сообщению Кремля, “президент России дал исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции”. Макрон призвал немедленно прекратить военную операцию в Украине, передает Рейтер.

Жители Харькова вынуждены прятаться в метро. Ночь они, похоже, проведут там же.

Байден заявил, что не намерен разговаривать с ПутинымПрезидент США подчеркнул, что Путин отверг все добросовестные усилия Запада рассмотреть общие озабоченности в области безопасности с помощью диалога. На международной арене российского президента ждет участь человека, которого все будут сторониться.

Остров Змеиный в Одесской области потерян. Инфраструктура уничтожена. Связь с пограничниками и бойцами ВСУ на острове утрачена, передает УНИАН.

По оперативным данным минздрава Украины, в результате российского нападения погибло 57 украинцев. Еще 169 - ранены.

США ввели санкции против Сбербанка, ВТБ (два крупнейших банка России) и Газпромбанка, банка "Открытие", Совкомбанка, Новикомбанка. Эксперты полагают, что будет серьезный удар по банковской системе РФ. Это 80% всех активов банковской системы России. Американский президент также заявил, что переговоров с Путиным не планирует. Он сказал, что отключать Россию от SWIFT пока не будут, сославшись на то, что этого не хочет Европа.

Newsweek: В США считают, что Киев падёт "в течение 96 часов"

В России проходят протесты против войны. https://twitter.com/SobolLubov/status/1496881270311505920?ref_src=twsrc%5Etfw

Акция солидарности с Украиной в Паланге.

В Литве проходят акции солидарности с Украиной. Вильнюс.

Великобритания вводит санкции против банка ВТБ, компании "Аэрофлот" и запрещает экспорт высокотехнологичной продукции в Россию. Джонсон назвал это самыми жесткими санкциями, которые видела Россия, сообщает BBC. Подробности тут.

Российские военные взяли под контроль территорию Чернобыльской атомной электростанции. Эту информацию подтвердилв комментарии УНИАН советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.По его словам, в настоящее время станция находится в опасности, естьриск провокаций."После жестокого боя наш контроль за чернобыльской площадкой утрачен. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно. После абсолютно бессмысленной атаки россиян на этом направлении невозможно говорить о том, что ЧАЭС в безопасности. Это одна из серьёзнейших угроз Европе сегодня. Зная привычки россиян, наверняка они уже готовят провокационные вещи на ЧАЭС. Или воспользуются повреждениями, полученными объектами во время атаки, чтобы обвинить в этом Украину, или сами повредят эти безусловно опаснейшие объекты."Персонал станции находится в заложниках. Это угрожает безопасности не только Украины, но и Европы", - заявила советник командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Алена Шевцова.

Отключение России от SWIFT: За - Польша, Эстония, Латвия и Литва.Против - Германия, Италия, Венгрия и Кипр.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "кровь украинских мужчин, женщин и детей" будет на руках тех, кто сомневается в необходимости отключения России от SWIFT. https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1496874382102351872?ref_src=twsrc%5Etfw

Президент Украины провёл брифинг. "Если вы, уважаемые европейские лидеры, мировые лидеры, лидеры свободного мира. Если вы нам не поможете, мощно не поможете Украине, то завтра война постучит в ваши двери", - сказал президент Зеленский.

"Это надо прекратить": от Меладзе до Муратова - россияне, которые выступили против войныhttps://www.delfi.lt/article.php?id=89548629

Литовский бизнес расторгает соглашения с российскими компаниямиhttps://www.delfi.lt/article.php?id=89547997

Мэр города Геническ в Херсонской области Украины подтвердил, что населенный пункт захвачен российскими войсками.

Си-эн-эн: аэропорт "Антонов" рядом с Киевом находится под контролем российской армииКорреспондент Си-эн-эн Мэттью Чэнс сообщил в эфире телеканала, что аэропорт "Антонов" (также извествен как "Гостомель") находится под контролем российской армии - об этом ему сообщил командир группы военных, высадившихся в аэропорту, передает Русская служба Би-би-си.Аэропорт фактически находится на окраине Киева.https://twitter.com/ferozwala/status/1496856160590340105?ref_src=twsrc%5Etfw

Зеленский: Российские военные пытаются захватить Чернобыльскую атомную электростанцию – это объявление войны всей Европеhttps://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1496861577546543107?ref_src=twsrc%5Etfw

Глава МВД: в Литву может прибыть 20% украинцев, добравшихся до ПольшиСейчас Литва готова принять 10 тыс. беженцев из Украины, однако рассматриваются и другие сценарии.https://www.delfi.lt/article.php?id=89548355

В Киеве и Черкасской области Украины с сегодняшнего дня вводится комендантский час, сообщают СМИ.

Войска с территории Беларуси вошли в Зону ЧАЭС. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает Zerkalo.

Чехия и Латвия объявили о том, что приостанавливают выдачу виз россиянам.

Министр призывает литовских спортсменов прекратить связи с Россией"Спорт обычно отделяется от политики, однако в отношении агрессора должны применяться все возможные меры. Поэтому я призываю всех литовских спортсменов прекратить связи с Россией, не ездить на соревнования в этой стране и не принимать спортсменов этой страны в Литве. Наша позиция четкая и твердая", - сказала Шюгждинене для распространенного в четверг сообщения.

Метро Героев Труда в Харькове https://twitter.com/Roshen996/status/1496853653986152456?ref_src=twsrc%5Etfw

Сбит российский вертолет.https://www.youtube.com/watch?v=X-WszRQJK9I&t=4s

Остров Змеиный в Черном море недалеко от Одессы атакуют российские корабли, сообщает МВД Украины. Ранее украинских военных на острове призывали сдаться и угрожали уничтожением.

Немецкий футбольный клуб "Шальке" принял решение убрать с футболок игроков надпись с логотипом своего главного спонсора — "Газпрома". Это объясняется вторжением России в Украину.

В МИД Литвы вызван посол РоссииЕму заявлен протест в связи с военным вторжением России в Украину.https://www.delfi.lt/article.php?id=89546935

В результате ракетных ударов России погибли более 40 военнослужащих Вооруженных сил Украины, несколько десятков получили ранения. Об этом на брифинге для СМИ заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. Кроме того, украинские власти сообщают о потерях среди гражданского населения - погибли 10 человек, передает DW.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал всех партнеров страны разорвать дипотношения с Россией

Президент Литвы обратился к россиянам с призывом не молчать и выступить против войны"Ваше руководство в одностороннем порядке решило напасть на соседнюю страну. На страну, связанную с Россией тесными историческими и культурными связями. На народ, который вы называете братьями и сестрами. Эта война никому не нужна. Ни русским, ни украинцам, ни всему остальному миру", - говорится в распространенном в четверг обращении президента. "Хотят ли русские войны? Я хочу верить, что нет. Не молчите. Не отворачивайтесь перед лицом несправедливости", - говорит он.

Произошел взрыв на аэродроме в Мелитополе, сообщает УНИАН.

Военный самолет Вооруженных сил Украины разбился в Киевской областиГСЧС сообщает о падении в Киевской области, между селами Жуковцы и Триполье Обуховского района, военного самолета ВСУ. Сообщается о гибели пятерых человек, передает агенство УНИАН.

Associated Press: УЕФА переносит финал Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга из-за нападения на Украину

Заявление НАТО: Россия заплатит тяжелую экономическую и политическую цену за войну против Украины"Мы осуждаем самым решительным образом ужасную атаку России на Украину, которая полностью неоправданная и неспровоцированная. Наши мысли со всеми убитыми и ранеными, и с народом Украины. Мы также осуждаем Беларусь за создание возможности для этой атаки.Мы призываем Россию немедленно прекратить военные действия и вывести все силы из Украины и от нее, полностью уважать международное гуманитарное право и разрешить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ и помощь всем лицам, которые в ней нуждаются"

Президент Чехии Милош Земан призвал отключить Россию от системы международных платежей SWIFT.

Владимир Зеленский призвал жителей России выйти на протесты."Всем, кто не потерял еще совесть, время выйти и заявить протест против этой войны. Против войны с Украиной", - сказал он

Президент Литвы призывает ввести санкции не только для России, но и для БеларусиПо его словам, это необходимо, поскольку агрессия против Украины также осуществляется и с территории Беларуси."Мы поднимем вопрос необходимости целого пакета санкций и не только против России, но и против Беларуси, так как сегодня с территории и этой страны осуществляется агрессия", - сказал он в четверг после заседания Госсовета по национальной обороне.

Украина разорвала дипломатические отношения с РоссиейПрезидент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией, которая сегодня начала военную операцию на территории Украины.

Президент Литвы - Путину: остановить начатое еще можно"Хочу обратиться к президенту России, к российскому народу — остановить начатое еще можно. Вернуться к миру можно. Избежать многих смертей невинных людей, и это меньшее, что можно было бы сделать в данный момент", — заявил глава государства в четверг по итогам заседания Госсовета по обороне Литвы. "Однако, если этого не произойдет, Литва готова всеми возможными способами - и как отдельное государство, и вместе со своими союзниками и партнерами - оказывать посильную помощь братскому народу Украины и, несомненно, участвовать в решениях по предотвращению действий агрессора", - добавил он.

Литва обратится в НАТО по поводу активации 4 статьи.Четвертая статья договора предусматривает созыв Североатлантического Совета для консультаций, если одна из стран блока считает, что существует угроза ее безопасности.

Лукашенко заявил, что белорусские войска не принимают никакого участия в российской "спецоперации" на Донбассе, передает Zerkalo.Он также рассказал, что сам предложил Путину оставить российские войска на территории Беларуси для того, чтобы "руководство и политики Украины еще раз сделали выводы и поняли, что надо решать за столом переговоров эти вопросы".По его словам, российская военная операция проводится для "прекращения геноцида народа в Донецкой и Луганской областях".

Из-за войны в Украине Литва вводит режим чрезвычайного положения.

Главы МИД стран Балтии резко осуждают действия России в Украине и призывают к жестким санкциям против агрессора, включая отключение от системы SWIFT.

На границе со Словакией в Ужгороде выстроилась колонна из желающих покинуть Украину.

Нацполиция Украины будет выдавать оружие ветеранам органов внутренних дел, передает УНИАН. Такой приказ сегодня, 24 февраля, председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко отдал руководителям Главных управлений Нацполиции в областях.Ветеранам органов внутренних дел, готовым защищать Украину, будут выдавать оружие. Процедура будет максимально упрощена из-за агрессии Российской Федерации, поскольку Верховная Рада Украины поддержала решение о введении военного положения на территории государства.Цель выдачи оружия ветеранам усилить деятельность правоохранительных органов Украины в обеспечении правопорядка на территории населенных пунктов Украины.

Пакет санкций Евросоюза против России должен быть расширен на внеочередном заседании совета ЕС, срочно созванном в четверг. Это коснется как банков, так и физических лиц, считает еврокомиссар от Литвы Виргиниюс Синкявичюс.

Официальная информация от Украины: "Город Счастье отбит, противник понес потери. Г. Счастье (Луганская область), был атакован российским агрессором, отвоеван. При попытке нападения уничтожена военная техника и уничтожено около 50 врагов. Счастье в наших руках".

По данным украинских пограничников, российская военная техника пересекла границу страны уже в четырех областях: Черниговской, Сумской, Луганской и Харьковской областях.

Запад созывает экстренные встречи в форматах G7, НАТО, ЕС. Они пройдут 24 февраля. Цель - оказание давления на Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение. В нем он заявил о создании антипутинской коалиции, о поддержке в сфере обороны и о закрытии воздушного пространства над Украиной для российской авиации.https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/973412196873186/#w=269

МВД Украины сообщает в своем телеграм-канале, что Россия наносит ракетные удары по военным целям в разных местах страны и обстреливает пограничные посты, передает русская служба Би-би-си. "Только что ракеты ударили по центру управления войсками, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове, Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы. Защищаем свою землю!" - говорится в сообщении МВД Украины.

"Военное освоение прилегающей к нашим границам территории, если мы позволим это сделать, останется на десятилетия вперед, а может и навсегда. И будет создавать для России постоянно нарастающую и абсолютно неприемлемую угрозу", - сказал Путин в четверг в телеобращении в котором де-факто объявил о начале военных действий против Украины."В декабре 2021 года мы все-таки в очередной раз предприняли попытку договориться с США и их союзниками о принципах обеспечения безопасности в Европе и нерасширении НАТО - все тщетно", - заявил Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к россиянам на русском языке с вопросом, хотят ли они войны, а также заверил, что народ Украины стремится к миру. "Украина в ваших новостях и Украина в реальной жизни – это две совершенно разные страны. И главное их отличие в том, что наша – настоящая... Вам говорят, что мы ненавидим русскую культуру. Как можно ненавидеть культуру? Любую культуру? Соседи всегда обогащают друг друга культурно. Однако это не делает их единым целым. Не растворяет нас в вас. Мы разные. Но это не повод быть врагами".https://www.delfi.lt/video/uzsienis/zelenskis-nakti-kreipesi-i-tauta-rusu-kalba-zinau-jog-neparodysit-to-per-rusijos-televizija-bet-zmones-turi-tai-pamatyti.d?id=89539151