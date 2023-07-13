Война в Украине раскалывает общество. Отношение латышей к местным русскоязычным за год ухудшилось

Наблюдается тенденция: при том, что русскоязычные латвийцы гораздо реже поддерживают Украину, рейтинг президента России Владимира Путина в этой аудитории продолжает снижаться.

Между латышами и русскими существует глубокое расхождение во мнениях о войне. 79% латышей считают Россию главной виновницей войны, тогда как по мнению русских ответственность делят между собой Россия (32%) и США (28%). Существенные изменения есть только во мнении смешанных семей, которые теперь реже усматривают ответственность России. Две трети латышей выступают за военную помощь Украине, даже несмотря на ядерные угрозы России, и поддерживают ужесточение санкций против России, даже если это означает падение уровня жизни в Латвии. Среди русских такого мнения придерживается лишь пятая часть.

Среди латышскоязычных семей Украину поддерживают 79%, а среди русскоязычных — только 27%. В смешанных семьях поддержка Украины за год даже снизилась (с 45% до 32%), и аналогичная тенденция выявляется по многим вопросам — респонденты, говорящие в семье на обоих языках, чаще приближаются к позиции русскоязычных.

В апреле прошлого года 22% русских заявили, что им нравится Россия и политика Путина, в этом году так думают 16%, а большинство (50%) выбрали ответ "Мне нравится Россия, но не нравится политика Путина". Рейтинг Путина среди латвийских русских и раньше был отрицательным, а сейчас упал до -25 баллов. Однако Путина по-прежнему оценивают "очень положительно" 10% русскоязычных и 7% респондентов из смешанных семей, а также 1% латышей.

Только пятая часть русскоязычных считает, что в Латвии можно свободно выражать мнения, отличные от официальной позиции государства о войне России в Украине. Среди латышей с этим согласны большинство. Доверие к кремлевским СМИ упало совсем немного — их считают объективными 14% русских в Латвии, годом ранее — 17%.

Членство в НАТО и реакция на снос памятников