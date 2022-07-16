На 143-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 16 июля.

Никополь обстрелян из "Градов"

Российские военные обстреляли из систем залпового огня "Град" жилые кварталы Никополя. По словам главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Валентина Резниченко, в результате утреннего обстрела повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и здание ПТУ. "Одна женщина ранена. Сейчас она в больнице. Предварительно, два человека находятся под завалами разрушенных квартир. На месте работают спасатели - разбирают разрушения и ищут людей", - сообщил Резниченко в своем Telegram-канале.

В результате утреннего обстрела Никополя погибли не менее двух человек, еще один ранен. Удар российских РЗСО был нацелен на объект инфраструктуры, но "часть залпа упала на жилые дома рядом", сообщил председатель Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

Число погибших в Виннице возросло до 24 человек

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов рассказал, что в больнице скончалась еще одна пострадавшая во время ракетного удара россиян по Виннице. Таким образом, число погибших возросло до 24 человек. Продолжают лечение 68 пострадавших, среди них - четверо детей. Еще четыре человека продолжают считаться пропавшими без вести.

Донбасс

ВСУ успешно отражает российские наступательные операции на Донбассе, которые после взятия Лисичанска сосредоточены на Северске и Бахмуте. Об этом сообщается в ежедневном отчете британской разведки в Twitter. Сокращенная и выровненная линия украинской обороны позволила сконцентрироваться, что сыграло "важную роль в уменьшении атакующего импульса России", - говорится в сообщении.

Утром нанесен ракетный удар по Одессе

Российские военные нанесли ракетный удар по Одессе. В украинском оперативном командовании "Юг" подтвердили попадание ракеты в гражданский объект. "Пока информации о пострадавших нет. Бушует пожар. Работают спасатели", - говорится в сообщении.

Ночью российские войска обстреляли город Чугуев

Российские войска ночью обстреляли из ракет город Чугуев. Разрушены одна из школ, магазин строительных материалов и несколько жилых домов. В результате ракетного удара погибли три человека, заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Спасатели до сих пор разбирают завалы и ищут людей. Кроме того Синегубов сообщил, что в течение суток россияне обстреливали Харьковский район, в частности Дергачевскую общину, и Изюмский район. В самом Харькове штаб обороны города ударов ночью не зафиксировал.

После обстрела Днепра погибли три человека

В результате ракетного обстрела Днепра российскими войсками, предварительно, три человека погибли, 15 ранены. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram-канале. По его словам, ракеты попали по промышленному предприятию и по оживленной улице рядом с ним. Масштабы разрушений выясняются, добавил Резниченко.