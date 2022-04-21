Война в Украине. Путин приказал не штурмовать "Азовсталь"

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Война России против Украины

Литва передала Украине тяжелые минометыОб этом сообщил министр обороны страны Арвидас Анушаускас. Стоимость всей военной помощи Киеву он оценил в десятки миллионов евро. По его словам, Киев в том числе получил от ПРК "Стрингер", различные противотанковые вооружения, средства ПВО, амуницию, гранаты, пулеметы, автоматы и средства связи. "Трудно все назвать. Месяц назад я подсчитал, что это были 35 позиций в различных видах", - сказал министр обороны Литвы.

Украина требует срочный гуманитарный коридор из мариупольского комбината "Азовсталь" Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. "Там сейчас находятся около 1000 гражданских и 500 раненых военных. Их всех надо вытащить из Азовстали сегодня! Призываю мировых лидеров и международное сообщество сфокусировать сейчас свои усилия именно на Азовстали. Сейчас это ключевая точка и ключевой момент для гуманитарных усилий!!!", - заявила Верещук.

В Литве зарегистрировано более 47 тысяч беженцев из Украины19,5 тыс. из них - несовершеннолетние, показывают обнародованные в четверг данные Департамента статистики.

Владимир Путин приказал не штурмовать "Азовсталь""Это тот случай, когда мы должны думать - то есть, мы всегда должны думать, но в данном случае, тем более, о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в катакомбы и ползать там под землей на этих промышленных объектах. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела", - заявил он, передает Би-би-си.Путин добавил, что всем сдавшимся украинским военным будет гарантирована жизнь.

Шойгу доложил Путину, что Мариуполь "взят под контроль"На встрече Владимира Путина и Сергея Шойгу министр обороны назвал Мариуполь "столицей националистического "Азова"". Он заявил, что город взят под контроль - за исключением территории предприятия "Азовсталь". "Украинские боевики и иностранные наемники" там "надежно заперты", говорит Шойгу.Владимир Путин назвал "боевую работу" в Мариуполе "успехом". Он попросил представить к наградам российских военных. И сказал, что считает нецелесообразным штурм "Азовстали", передает Би-би-си.Чуть раньше вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук сообщила, что из Мариуполя накануне сумели уехать лишь четыре автобуса с беженцами, хотя планировалось несколько десятков. Сегодня эвакуация из города, где остается примерно 120 тыс. мирных людей, может продолжиться - если "позволит ситуация".

В Бородянке найдены ещё девять убитыхДве могилы с телами убитых во время российской оккупации города нашла полиция Киевской области.В одной могиле - тела двух мужчин 35 лет и 15-летней девочки, в другой – четырёх мужчин и двух женщин.На телах некоторых из убитых есть следы пыток, отметил начальник полиции Андрей Небытов.

Владимир Зеленский заявил, что готов обменять российских военнопленных на безопасный проход для гражданских лиц и украинских войск в Мариуполе.

Институт изучения войны: серьезного продвижения армии РФ не видно, она еще готовит большое наступлениеАмериканский аналитический Институт изучения войны в подробной сводке-оценке хода боевых действий за 20 апреля пишет, что российские войска за среду лишь немного продвинулись на востоке Украине, взяв несколько поселков и пройдя немного вперед в городах Рубежное и Попасная, передает Би-би-си. В целом же способности к мощным прорывам они пока не демонстрируют, сказано в сообщении."Российские силы [...] продолжают строить логистику и командную инфраструктуру, необходимые для большого наступления. Российские силы не добились никаких больших прорывов и не демонстрируют способности к одновременному и успешному наступлению на многих направлениях", - пишут эксперты Института изучения войны.В отчете за 20 апреля, составленном по открытым источникам, в частности, говорится, что на огромной территории завода "Азовсталь", где обороняется украинский гарнизон Мариуполя, россияне, скорее всего, добились лишь незначительного продвижения.На севере Донбасса российские войска продолжили атаки на Рубежное и Попасную и, похоже, захватили некоторые кварталы Попасной и пригороды Северодонецка.Атаки 20 апреля с юга в направлении Гуляйполя и Темировки (с прицелом на окружение группировки украинских войск у Донецка) успеха, по оценке Института изучения войны, не имели.

Министры финансов ведущих стран мира, в том числе США и Евросоюза, а также представители Украины покинули проходившее в Вашингтоне закрытое заседание "Большой двадцатки" во время выступления по видеосвязи министра финансов России Антона Силуанова, который ранее попал под санкции американского правительства. Среди тех, кто демонстративно проигнорировал выступление российского министра, были глава американского минфина Джэнет Йеллен, председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы Джером Пауэлл и председатель Европейского Центробанка Кристин Лагард.

"Что значит — без вести пропавший? Мой сын погиб?" Матери срочников с затонувшего крейсера" "Москва" рассказали, как ищут своих детейВечером 13 апреля в Черном море загорелся крейсер ”Москва”, позже корабль затонул. Украинская сторона заявляет, что флагман Черноморского флота поразили две ракеты ”Нептун”. Российское министерство обороны утверждает, что корабль загорелся ”в результате пожара после детонации боеприпасов”, а пошел на дно из-за шторма. Точное количество членов экипажа ”Москвы” до сих пор не названо (но речь идет о нескольких сотнях). Число погибших, раненых и пропавших без вести также неизвестно. Несмотря на многочисленные свидетельства о гибели матросов, Москва утверждает, что весь экипаж был спасен. ”Медуза” поговорила с матерями тех, кто — несмотря на заявления Минобороны России — так и не вышел на связь с родными после крушения ”Москвы”.https://www.delfi.lt/article.php?id=90016175

На этой неделе Великобритания планирует ввести новые санкции против РФОб этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.Новые меры, предположительно, коснутся военно-промышленного комплекса РФ, а также российских олигархов и связанных с ними лиц.

Подоляк: Украинская сторона получила предложения Москвы и начала их изучатьСоветник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что украинская сторона получила предложения Москвы и изучает их, передает Би-би-си."Украина еще в рамках стамбульского раунда (последние очные переговоры России и Украины прошли в Стамбуле 29 марта) передала стороне оппонентов свои предложения по формульным решениям. В том числе, касательно гарантий безопасности как обеспечения последующих ненападений на нашу страну. Российская сторона изучила предложения и высказала свои встречные позиции. Дальше - наша очередь изучать, сравнивать, делать выводы. В том числе, политико-юридического характера", - цитирует его Интерфакс.Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в рамках переговорного процесса Москва передала Украине проект документа с "четкими формулировками" и "ждет ответа".На вопрос о том, установлены ли сроки для ответа Киева, Песков ответил: "Это зависит от украинской стороны".

Минобороны Великобритании: военное присутствие РФ у восточных границ Украины усиливаетсяПо данным Минобороны Великобритании, интенсивность боев в Донбассе растет, сохраняется риск нанесения высокоточных ударов по приоритетным целям на всей Украине.https://www.delfi.lt/article.php?id=90013957

Более 5 млн украинцев выехали за границу после начала войныОб этом сообщает управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.По их данным, больше всего переселенцев приняли Польша (более 2,8 млн человек) и Румыния (757 тыс). Также в ООН отмечают, что в России оказались 549,8 тысяч украинцев.

Кремль: Украине в рамках переговоров передан проект документа "с четкими формулировками"Украинской стороне в рамках переговорного процесса передан проект документа с "четкими формулировками", заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."В настоящее время украинской стороне передан наш проект документа, который включает в себя абсолютно четкие, выработанные формулировки. Мяч на их стороне, ждем ответа", - цитирует его Интерфакс.На вопрос о том, установлены ли сроки для ответа Киева, Песков заявил: "Это зависит от украинской стороны", передает Би-би-си.Последний раз Россия и Украина проводили очные переговоры 29 марта в Стамбуле, куда прибыли делегации двух стран.Спустя неделю глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина представила новый проект соглашения с Россией, который отличается от проекта, обнародованного в конце марта после переговоров в Стамбуле. В частности министр пожаловался на "размытые формулировки".Украинские власти в ответ заявили, что Лавров делает провокационные заявления, чтобы надавить на позиции Киева. "Идет работа юридических подгрупп относительно точности и соответствия формулировок. Не более того", - заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.12 апреля президент России Владимир Путин заявил, что переговоры вернулись "в тупиковую ситуацию".

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель посетил разрушенную российскими военными Бородянку"История не забудет военные преступления, которые здесь были совершены. Не может быть мира без справедливости", - написал он.

Cпецэфир Delfi: Артемий Троицкий — как война затронула музыку? Валдас Туткус — о битве за ДонбассНа фоне начала наступления российских войск на Донбассе сразу несколько стран НАТО объявили о предоставлении Киеву новых видов вооружений для войны с Россией. О ситуации в районах боевых действий, военной помощи стран Альянса Украине говорим с гостем студии, бывшим командующим ВС Литвы, генерал-лейтенантом Валдасом Туткусом.Многие украинские музыканты и исполнители, ведущие после вторжения России взяли в руки оружие, стали волонтерами, часть российских музыкантов открыто осудила войну, другие молчат или выступают в поддержку властей.Как агрессия России, война затронула музыку?Об этом в интервью с музыкальным критиком и журналистом Артемием Троицким.

Война России против Украины. На чьей стороне Грузия?Среди трех стран Южного Кавказа - Азербайджана, Армении и Грузии - последняя приняла войну России против Украины наиболее близко к сердцу. Но, учитывая и без того напряженные грузино-российские отношения, в Киеве от Грузии в данной ситуации все же ожидали большего, пишет DW.https://www.delfi.lt/article.php?id=90009113

Вице-мэр: Мариуполь в осаде более 50 дней, Украине нужно больше оружияВ Мариуполе остаются около 130 тысяч жителей, город в осаде уже более 50 дней, сказал в эфире Би-би-си заместитель мэра города Сергей Орлов.Все это время им не хватает еды, воды и медицинской помощи.Орлов также добавил, что украинским военным нужно больше оружия, чтобы удержать город под своим контролем.

Полиция: за сутки российские военные обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой областиВ результате обстрелов погибли мирные жители, есть раненые. Разрушены по меньшей мере 30 гражданских объектов – жилые дома, школа, детский сад, предприятия, магазины, железнодорожный путь.Стреляли по таким населенным пунктам: Мариуполь, Авдеевка, Угледар, Марьинка, Краматорск, Новогродовка, Торецк, Николаевка, Благодатное, Орловка, Рубцы, Приволье.Враг обстреливал мирное население ракетами из реактивных систем залпового огня "Град", танков, тяжелой артиллерии.

Страны НАТО помогают Украине самолетами, ракетами и бронетехникой для битвы за ДонбассВ течение вторника сразу несколько стран НАТО объявили о предоставлении Киеву новых видов вооружений для войны с Россией. На фоне начала наступления российских войск на Донбассе США сообщили, что альянс уже помог Украине увеличить число своих боевых самолетов, Британия пообещала направить больше артиллерии и ракеты "Бримстоун", а правительство Нидерландов сообщило об отправке тяжелой техники.https://www.delfi.lt/article.php?id=90008545

Новый ультиматум России защитникам МариуполяМинистерство обороны России вновь призвало украинские войска, обороняющие завод "Азовсталь" в Мариуполе, в среду сложить оружие, передает Би-би-си.Российские войска продолжают обстрелы города, который уже много дней находится в осаде, однако морские пехотинцы и бойцы полка "Азов" продолжают удерживать позиции на территории гигантского завода.Российские войска обещают соблюдать перемирие на срок действия ультиматума начиная с 11 утра по Гринвичу 20 апреля.Такой же ультиматум выдвигался и во вторник, однако ни один украинский солдат так и не сдался.Хотя российская армия взяла под контроль практически весь город, украинская сторона утверждает, что ее солдаты будут сражаться до последнего.

За время войны в Украине погибли 205 детей За 55 дней войны в Украине погибли 205 детей и 373 ребенка получили ранения. Об этом сообщает утром в среду канал "Украина 24" со ссылкой на офис генпрокурора, передает Би-би-си.

Жителей Луганской области снова призывают эвакуироваться"20 апреля будет очередная попытка спасти людей из Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Горного и Попасной.Ситуация усложняется каждый час. Мы отправляем автобус и гуманитарку, к примеру, в Попасную и не уверены, доберутся ли они до места назначения. Продукты питания почти негде купить, как и медикаменты. Эвакуируйтесь и уговаривайте родных – может наступить день, когда мы не сможем доставить лекарства и еду. Обезопасьте себя – идите к эвакуационному транспорту и уезжайте. Вас встретят – в Днепре или Ужгороде, Черновцах или Кропивницком – помогут со всем", - написал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Би-би-си: главное к утру 20 апреляЕсли верить утренней сводке украинского генштаба, существенных перемен на фронте нет. Россияне постоянно обстреливают и бомбят позиции украинцев на Донбассе, атакуют, пытаются нащупать слабые места, на севере региона стараются продолжить наступление, но без больших успехов.Сергей Волына, командир украинской бригады морской пехоты, остатки которой сражаются в окружении в Мариуполе, призвал лидеров США, Британии, Турции и Украины договориться с Россией и спасти его бойцов и остающихся с ними на территории завода "Азовсталь" мирных жителей.Пентагон объявил, что Украина уже получила боевые самолеты - но не от США, а от других стран НАТО. Какие самолеты и сколько, не сообщается.Президент США Джо Байден, по данным прессы, в ближайшие дни объявит еще об одном пакете помощи Украине на сумму около 800 млн долларов, и этот пакет будет включать артиллерию и снаряды.

Президент Байден заявил, что США направят в Украину больше артиллерийских систем в связи с наступлением России на востоке страны. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в парламенте, заявил, что Великобритания предоставит Украине больше артиллерийского вооружения, поскольку война с Россией переходит в новую фазу. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна предоставит Украине средства на продолжение закупок оружия, в том числе противотанкового и противовоздушного вооружения, которое запросила Украина. По словам Шольца, Германия также будет работать с партнерами, чтобы обеспечить поставки Украине дальнобойной артиллерии в связи с российским наступлением в Донбассе.

В Мариуполе российские военные сбросили мощную бомбу на больницу в районе завода "Азовсталь". Об этом в Facebook сообщил народный депутат Украины и бизнесмен Сергей Тарута. Под завалами, написал он, находятся около 300 человек, в том числе дети. В то же время командир полка "Азов" Святослав Паламар заявил, что завод практически полностью разрушен, а под завалами остается очень много людей. На завод, по его словам, постоянно сбрасывают мощные бомбы.

Руководство России хочет "продать" своему народу выход на границы Донецкой и Луганской областей, как победу в войнеТакое предположение высказал советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.Кроме этого, он рассказал, что российские войска пытаются продвинуться от Изюма и окружить Рубежное, Северодонецк и Попасную, передает Медуза. По его словам в данный момент вооруженные силы России прощупывают слабые места, чтобы сосредоточить там усилия.

Romania Libera: Румыния направит ВСУ Украины партию летального оружия из резервов Минобороны своей страныДля поставки оружия властям Румынии пришлось внести поправки в законодательство. Теперь Румыния может поставлять вооружение не только странам, входящим в блок НАТО, но и "потенциальным союзникам альянса"."Учитывая, что Киев участвует в партнерских программах западного военного блока, он может рассчитывать на подобную военную помощь", - сообщили в Минобороны Румынии.

Корреспондент Bild показал Харьков после сегодняшних обстреловСегодня Харьков подвергся сильному обстрелу, об этом сообщали и украинские власти и СМИ.По словам харьковского губернатора Олега Синегубова, в результате обстрелов погибли не менее 3 человек, и еще 16 получили ранения.https://twitter.com/bjoernstritzel/status/1516358218678784005?ref_src=twsrc%5Etfw

Нидерланды готовы отправить в Украину тяжелое оборудование, в том числе бронетехнику, сообщил в Twitter премьер-министр страны Марк Рютте.

Нидерланды готовы отправить в Украину тяжелое оборудование, в том числе бронетехнику, сообщил в Twitter премьер-министр страны Марк Рютте.

Украина провела пятый по счету обмен военнопленнымиОб этом сообщает вице-премьер Ирина Верещук. "Сегодня мы обменяли 60 военнослужащих, из них 10 офицеров. Также домой возвращаются 16 гражданских лиц",- заявила Верещук.

Власти города: Россия фактически проиграла битву за Харьков Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире всеукраинского марафона"Враг понял, что битву за Харьков фактически уже проиграл. Ему будет крайне тяжело атаковать наши позиции ВСУ, которые сейчас мы держим. У него остается одно направление – через Купянск, через Изюм, чтобы перенаправлять свои войска на Луганскую и Донецкую область, увеличивать свое военное присутствие в том направлении", - заявил Синегубов. "Однако наши Вооруженные силы также там свои позиции держат, ведут ожесточенные бои, и враг там действительно ежедневно теряет большое количество живой силы, самолетов и бронированной техники, вчера был сбит самолет на Балаклейском направлении", - добавил он

В Киевской области в результате российской агрессии погибли более 1000 мирных жителейОб этом сообщил начальник полиции в Киевской области.По его словам, полиция собирает информацию о преступлениях российских военных, уже допрошено более 27 тысяч человек.

Литва: за использование георгиевской ленты и других символов войны РФ против Украины - штрафыИзменения вступят в силу после их подписания президентом Гитанасом Науседой.https://www.delfi.lt/article.php?id=90002331

Специальный эфир Delfi с Анатолием Лебедька: наступление на Донбассе и угрозы из Минска ЛитвеРоссийские войска начали широкомасштабные наступательные операции на Донбассе. В Киеве находится наш коллега Эдгарас Савицкас, с которым обсуждаем последние новости о ситуации в Украине. Гость студии — представитель Светланы Тихановской по конституционной реформе Анатолий Лебедька. Говорим об угрозах Литве, Латвии и Польше со стороны Минска, белорусском безвизе, закрытие границы для грузового транспорта из ЕС и Лукашенко, пытающемся усидеть на двух стульях.Начало в 13.00

ООН: количество жертв войны среди гражданского населения превысило две тысячи человекС 24 февраля, по данным Верховного комиссариата ООН по правам человека, погибли 2072 человека, в том числе 169 детей. Еще 2818 человек получили ранения, передает Медуза.В Донбассе погибли 732 человека (653 — на территориях, контролировавшихся на момент начала войны Украиной, 79 — на территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР), в остальных регионах страны погибли 1340 человек.В ООН отмечают, что в реальности количество погибших на данный момент больше, так как из-за продолжающихся боевых действий верифицированная информация о жертвах поступает с задержками.

Карта боевых действий: войска РФ начали наступление на Донбассе, ВСУ контрнаступают под ХарьковомАмериканский Институт изучения войны в ночь с 18 на 19 апреля опубликовал новую карту боевых действий в Украине. Сообщается, что 18 апреля российские войска начали новую фазу широкомасштабных наступательных операций на востоке Украины, вероятно, с целью полного захвата Донецкой и Луганской областей. Впрочем, в течение суток российские силы не добились каких-либо крупных территориальных завоеваний.https://www.delfi.lt/article.php?id=90000509

Начался штурм "Азовстали" в Мариуполе. Там могли остаться мирные жителиВласти самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили о начале штурма металлургического комбината «Азовсталь». Это главный очаг украинского сопротивления в городе, передает Би-би-си.«Частично штурмовые группы, которые были подобраны специально для штурма этого объекта, уже приступили к работе, - рассказала в эфире «России 24» представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин. - В этом нам хорошо помогают российская авиация и артиллерия. Надеемся, что в ближайшее время эти псевдозащитники украинского народа сдадутся, люди вздохнут спокойно и мы больше никогда не будем слышать про страдания гражданского населения Мариуполя».«Азовсталь» до сих пор контролировалась вооруженными силами Украины, в частности, 36-й бригадой морской пехоты и полком «Азов». В понедельник начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин говорил CNN, что на территории «Азовстали» от обстрелов и авиаударов укрываются около 1000 человек. Вице-премьер Украины Ирина Верещук обращалась к российским властям с требованием открыть гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск для гражданских лиц. Утром вторника она сообщила, что гуманитарные коридоры так и не открылись.Басурин при этом назвал фейком информацию о том, что на территории «Азовстали» остались мирные жители.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай призвал жителей области срочно эвакуироваться "Времени на раздумья не осталось. Решения следует принимать быстро. Уезжайте! Тысячи жителей Кременной не успели и теперь находятся в заложниках у россиян", - подчеркнул он. Гайдай просит местных жителей спасаться, чтобы не стать дешевой рабочей силой или мобилизованными в оккупационные войска. А тех, кто не согласен, россияне убивают на месте. "Эвакуируйтесь в безопасные регионы Украины – вам помогут с поиском жилья, получением денежной помощи от государства и международных партнеров, решат другие бытовые проблемы. Автобусы ждут", - добавил глава Луганской ОВА.

Президент США Джо Байден в настоящее время не планирует визит в Украину"Планов на визит президента нет. Мы не укажем ни здесь, ни где-либо в правительстве, поедет ли кто-то, кто именно и когда по причинам безопасности", - заявила на брифинге в Вашингтоне официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Если же кто-либо из американских чиновников и отправится в Киев, из соображений безопасности об этом будет сообщено только после его прибытия туда, подчеркнула спикер.

Армия Украины: силы РФ пытаются установить полный контроль в ДонбассеУкраинские военные представили первые данные о ситуации на востоке Украины, после того как российские войска начали наступление накануне вечером, передет Би-би-си.В сторону Украины направляются военные колонны из центральных и востоных районов РоссииРоссийские войска предпринимают попытки прорвать украинскую оборону в Донецкой и Луганской областях для установления полного контроля в регионеУкраина заявляет, что за последние 24 часа уничтожила 10 российский танков, 18 БТРов и восемь единиц другой техники. ВВС Украины в понедельник поразили семь целей – российский военный самолет, четыре беспилотника и две крылатые ракетыРоссия продолжает использовать территорию Беларуси для обстрелов украинских населенных пунктовРоссийские военные части продолжают блокировать части Харькова и продолжают попытки взять под полный контроль Мариуполь810-я отдельная морская бригада Черноморского флота России потеряла 158 моряков, около 500 человек ранены, 70 числятся пропавшими без вести.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Россия начала битву за ДонбассОб этом он сказал в видеообращении по итогам 54-го дня войны.Российские войска начали битву за Донбасс, к которой так давно готовились, заявил он. "Значительная часть российских войск сконцентрирована там для наступления. Сколько бы туда не сгоняли военных, мы будем защищаться. Будем бороться. Ничего украинского не отдадим", - заявил Зеленский.Началась вторая фаза войны, заявил и глава Офиса президента Андрей Ермак. Об этом же в “Фейсбуке” написал и глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.