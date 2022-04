Война в Украине. После убийств мирных жителей в Буче ЕС готовит новые санкции для России

Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Война России против Украины

Россию ждут новые санкции после Бучи. Они останутся надолгоНовые санкции против России будут введены в самое ближайшее время на фоне свидетельств зверств российских военных под Киевом, шокировавших Запад. Однако ядерная опция европейского эмбарго на нефть и газ из России скорее всего пока останется в запасе.https://www.delfi.lt/article.php?id=89876551

Генпрокуратура Украины: с начала российского вторжения погиб 161 ребенокГенпрокуратура Украины сообщила о гибели по меньшей мере 161 ребенка за время войны. В ведомстве подчеркивают, что данные являются предварительными, передает Би-би-си.Были ранены 264 ребенка.

Сороковой день войны в Украине начался с ракетных ударов по НиколаевуОб этом сообщил мэр города Александр Сенкевич. Он попросил не публиковать никаких фотографий или видео до того, как это сделают официальные источники, передает Медуза. Помимо Николаева, российские войска также обстреляли Одессу.

Зеленский о переговорах с Кремлем: гарантий безопасности еще нет, финал – не обязательно мирПрезидент Украины Владимир Зеленский в интервью американской программе Face the Nation рассказал о своем отношении к переговорам с Россией. https://www.delfi.lt/article.php?id=89875993

Би-би-си: главное к утру понедельникаЕС готовит новый пакет санкций против Москвы на фоне сообщений об убийстве мирных жителей, совершенных при отступлении российских войск из Киевской области. Среди прочего предлагается полностью отказаться от покупки российских эергоносителей;Президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу CBS назвал российское вторжение "пыткой для всего народа", который не хочет подчиняться России и в результате уничтожается;ООН назвала последние цифры погибших за время войны в Украине мирных жителей – их, по официально подтвержденным данным, больше 1400, но реальное число может быть намного выше;Украина и Россия потребовали созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН для обсуждения событий в Буче, которые они описывают противоположным образом;Международный комитет Красного Креста заявил, что его гуманитарный конвой все еще не добрался до осажденного Мариуполя;Папа римский Франциск рассказал журналистам, что готов поехать в Киев, и папский престол изучает такую возможность, но признался, что пока не знает, осуществится ли в ближайшее время этот замысел.

Первые признаки братской могилы жителей Бучи, которых убили российские военные, видны на спутниковых снимках от 10 марта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на компанию Maxar Technologies, которая занимается сбором и публикацией спутниковых снимков Украины. https://twitter.com/Reuters/status/1510755320720760836?ref_src=twsrc%5Etfw

Генпрокурор Украины: из освобожденных районов Киевщины уже вывезено 410 тел погибших мирных жителейГенеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова поделилась первыми цифрами о количестве убитых мирных жителей в районах Киевской области, недавно освобожденных от российских войск. По ее данным, 1-3 апреля на этих территориях было вывезено 410 тел убитых мирных жителей, 140 из них осмотрены "прокурорами и другими специалистами", передает Би-би-си.К числу освобожденных районов относится город Буча, где после освобождения украинской армией на улицах было найдено множество трупов безоружных людей, у некоторых из них руки связаны за спиной. Российское министерство обороны заявило, что кадры из Бучи являются постановкой.

Президент Литвы: России придется ответить за военные преступления"Ужасающие кадры из освобожденных украинских городов в Киевской области. "Освободительная" армия России принесла пытки и беспрецедентные зверства мирным жителям…", — написал в воскресенье Гитанас Науседа в Facebook.https://www.delfi.lt/article.php?id=89874205

"Убийцы, мародеры, палачи": пост Владимира Зеленского, обращенный к матерям российских солдат после бесчинств в БучеПрезидент Украины Владимир Зеленский в своем официальном телеграм-канале обратился к матерям российских военных, приложив фотографии последствий мародерства и убийств мирных жителей в Буче и других освобожденных городах Киевской области."Советую посмотреть матерям российских военных. Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили. Убийцы, мародёры, палачи", - написал Зеленский на русском языке.На украинском языке в своем посте он написал:"Бухарест, декларация саммита НАТО. 3 апреля, 14 лет назад. Был шанс предотвратить это. Сделать так, чтобы Россия не пришла. Буча, Киевская область. Теперь. Россия пришла".

Минобороны РФ назвало фотографии и видеоматериалы с убитыми мирными жителями в Буче "очередной провокацией"Кроме этого Минобороны почти дословно повторило аргумент из пропагандистского телеграм-канала "Война с фейками", передает Медуза."Неудивительно, что все так называемые "свидетельства преступлений" в Буче появились только на четвертый день [после выхода войск РФ], когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения".Также Минобороны утверждает, что "все время, пока город Буча находился под контролем ВС РФ и после, местные жители свободно передвигались по городу и пользовались сотовой связью. Выезды из города Буча не блокировались. Все местные жители имели возможность свободного выезда из населенного пункта в северном направлении, в том числе в Республику Беларусь".

Сообщения о ракетных ударах по НиколаевуРоссийские войска нанесли ракетные удары по Николаеву, сообщил мэр города Александр Сенкевич."Друзья, [нанесено] несколько ракетных ударов по городу. Собираем сейчас данные", - написал Сенкевич на своей странице в "Фейсбуке".Он традиционно призвал не публиковать фото и видео мест нанесения ударов, прежде чем это сделают официальные источники, передает Би-би-си.

Советник главы МВД Украины заявил о сбитом российском самолете в районе Изюма По данным Геращенко, украинские ПВО сбили Су-35. Пилот катапультировался и пытался сбежать, но был задержан, утверждает Антон Геращенко.

Администрация Одессы: удары наносились с российских кораблейПредставитель Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил, что удары по Одесской области были нанесены с российских кораблей, находящихся в Черном море, передает Би-би-си."Надеюсь, что эти корабли будут исчезать, как и корабль "Саратов" в Бердянске", - сказал он.Как мы рассказывали ранее, российское минобороны сообщило об обстреле нефтеперерабатывающего завода и хранилищ горючего в Одессе."Эти удары - еще одно подтверждение прогнозов о том, что Россия будет наносить ракетные удары именно по таким объектам не только в Одесской области, а по всей Украине", - сказал представитель Одесской ОВА.Сергей Братчук подчеркнул, что более подробная информация о ракетных ударах появится позже.Сейчас на этих объектах работают спасательные службы, полиция, военные."Главное – нет пострадавших", – сказал Братчук.В то же время он утверждает, что украинские ПВО сработали хорошо и он лично видел, как была сбита одна из ракет.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба из-за убийств в Буче требует от "большой семерки" немедленно ввести новые санкции против РоссииА именно:- эмбарго на российскую нефть, газ, уголь; - закрытии всех портов для российских судов и товаров; - отключении всех российских банков от SWIFT. "Я требую новых разрушительных санкций Большой семерки уже СЕЙЧАС", - пишет Кулеба.

Жители Херсона вышли на митинг против российской агрессии

Фронтмен группы "Океан Эльзы" и офицер ВСУ Святослав Вакарчук опубликовал кадры из Одессы"За моей спиной центр города и столб дыма".

ВСУ: флаг Украины установлен над ПрипятьюКомандование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины сообщает, что в воскресенье 3 апреля подразделения ВСУ взяли под контроль район Припяти, а также район государственной границы Украины с Республикой Беларусь, передает Би-би-си.На своей странице в "Фейсбуке" командование разместило фото украинского военного, водружающего национальный флаг над Припятью.https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua/posts/343533734487288&show_text=true&width=500

Певец Макс Барских объявил о своем вступлении в ряды ВСУ"Еще месяц назад в моих руках был только микрофон, но сейчас…", - сказал он в обращении. Через две недели певец собирается ехать в зону боевых действий.До этого Барских "запретил" свою музыку в России, а деньги, полученные за несосотоявшиеся концерты, пообещал потратить на гуманитарную помощь для Украины.

Убитые в гражданской одежде на улицах Бучи. Что известно о страшных кадрах из города под Киевом, откуда вышла армия РоссииПо мере того, как российские войска уходят из занятых ими населенных пунктов в Киевской области, журналисты и представители украинских властей начинают составлять представление о том, что происходило там во время оккупации. В субботу журналисты Франс пресс и Рейтера побывали в городе Буча неподалеку от украинской столицы и увидели, что только на одной из его улиц лежат около 20 тел мужчин в гражданской одежде.https://www.delfi.lt/article.php?id=89873733

В Изюме уничтожено 80% жилых домовПо подсчетам городских властей, из-за российских обстрелов лишь каждый пятый дом остался целым. В Изюме и ближайших селах Харьковской области заблокированы и нуждаются в гуманитарной помощи от 15 до 20 тысяч человек.

Минобороны РФ подтвердило удар по нефтеперерабатывающему заводу в ОдессеНа утреннем брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил:ВС РФ уничтожили нефтеперерабатывающий завод возле Одессы и три хранилища горюче-смазочных материалов, откуда шли поставки топлива для украинской армии;Российские ПВО сбили два украинских беспилотника;Российская авиация за ночь поразила 51 военный объект на территории Украины, передает Би-би-си.

Арестович считает, что исход войны будет решен через 2-3 неделиОн заявил, что Украину ожидает очень тяжелая битва на Востоке, за Мариуполь.https://www.delfi.lt/article.php?id=89873491

Новые данные британской разведки- Военно-морские силы РФ продолжают блокировать украинское побережье на Черном и Азовском морях.- Российские военные по-прежнему могут высадить морской десант, но операция будет связана с большим риском из-за подготовки украинских военных.- Мины в Черном море - серьезная опасность для морской деятельности.

Жертв в Одессе нет, сообщают украинские военныеПо предварительным данным, жертв в Одессе нет, удары были нанесены по "объектам критической инфраструктуры", сообщает УНИАН со ссылкой на офицера оперативного командования "Юг" Владислава Назарова.Одесса около шести утра по местному времени подверглась ракетному обстрелу, из некоторых районов города поступали сообщения о пожарах, передает Би-би-си.

Замминистра обороны Украины: Киевская область освобождена от российскх войскЗаместитель министра обороны Украины Анна Маляр написала в "Фейсбуке", что Киевская область полностью освобождена от российских войск, передает Би-би-си.Официально в ведомстве или офисе президента Зеленского об этом пока не заявляли."Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область освобождена от захватчика", - написала Маляр.В условиях военных действий Би-би-си не может оперативно проверять достоверность заявлений официальных лиц, однако ранее сообщалось, что российская армия покидает населенные пункты под Киевом.В начале недели, после российско-украинских переговоров в Стамбуле, министерство обороны России заявило, что значительно снизит военную активность в Киевской и Черниговской областях. Это объяснялось необходимостью "повысить доверие между сторонами", но НАТО и Украина считают, что на самом деле российские войска перегруппируются для подготовки наступления на Донбассе, под Харьковом и, возможно, в других частях страны.

"Просто дайте нам ракеты!" Интервью Зеленского Fox News: главные цитатыПрезидент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому консервативному телеканалу Fox News. Би-би-си приводит главные цитаты:"Мы не торгуем своей территорией. Вопрос территориальной целостности и суверенитета не обсуждается". (В ответ на вопрос о перемирии с Россией ценой уступки ей территорий)."Победа правды – это победа Украины и украинцев. Вопрос в том, когда это закончится. Это глубокий вопрос. Это болезненный вопрос. Кроме победы, украинский народ не согласится ни с каким результатом"."Нам сложно говорить о НАТО, потому что НАТО не хочет нас принимать. Я думаю, что это – ошибка, потому что если мы вступим в НАТО, мы сделаем НАТО намного сильнее. Мы не слабое государство. Мы не предлагаем сделать нас сильнее за счет НАТО. Мы – дополнение, мы – локомотив. Думаю, что мы являемся одним из важных компонентов европейского континента"."Просто дайте нам ракеты. Дайте нам самолеты. Вы не можете дать нам [истребители] F-18 или F-19 или что там у вас есть. Дайте нам старые советские самолеты. Вот и все"."Чем больше вы им дадите, тем больше у них растет аппетит". (В ответ на вопрос о том, чего хочет добиться этой войной Владимир Путин).

Российские солдаты обстреляли больницу в БалаклееЗдание частично повреждено. Эвакуация необходима 70 пациентам и медицинскому персоналу, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.Балаклея — город в Харьковской области, занятый российскими войсками. Синегубов считает, что провокацию устроили для того, чтобы обвинить в последующем украинские вооруженные силы, передает Zerkalo.

Ракетный обстрел Днепропетровской областиПовреждена железная дорога, остановлено движение поездов. Погибших нет, сообщили местные власти.

Папа римский не исключает поездки в КиевНа вопрос журналиста о возможности визита в столицу Украины папа римский Франциск ответил, что это предложение рассматривается.https://www.delfi.lt/article.php?id=89872079

Власти зовут украинцев возвращаться к нормальной жизни там, где это безопасноСвежий Арестович о пользе работы для психики и фронта:"Призываем всех возвращаться к нормальной жизни, или близкой к нормальной - там, где это возможно. В районах, освобожденных от противника, где нет непосредственной угрозы. А тем более в городах в центральной части и на западе Украины", - сказал советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в субботнем телеобращении, передает Би-би-си."Восстановление экономики критически важно для восстановления нормальной социальной и политической жизни. И даже для психики - от себя могу добавить, что возвращение к бытовой рутине, связанной с выходом на работу, очень содействует восстановлению душевного равновесия, здоровья, а также мира и согласия в наших городах"."Девиз дня: Выйди на работу, помоги фронту, помоги Украине", - сказал Арестович своим фирменным умиротворяющим тоном, так что восклицательный знак тут неуместен, пусть это и девиз.

Ракетный удар по Центральному парку культуры и отдыха в ХарьковеОб этом сообщают местные власти. Во время обстрела в парке работали люди. Был ранен 57-летний озеленитель.

Генштаб ВСУ: Армия РФ намерена окружить группировку Объединенных силГенеральный штаб ВСУ заявил, что российские войска планируют окружить группировку Объединенных сил и выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Кроме того, по данным украинского командования, армия РФ будет продолжать удерживать отдельные рубежи в Киевской и Черниговской областях для сковывания действий украинских войск - вероятно, в районах вблизи от границы с Беларусью и Россией, передает DW.

Украинский фотограф и документалист Макс Левин погиб под КиевомМакс Левин пропал три недели назад в районе боев в Киевской области, а 1 апреля полиция подтвердила, что он погиб, сообщила в субботу редакция LB.ua, где он работал более 10 лет.Левин уехал документировать российскую агрессию вместе со своим другом и давним соратником Алексеем Чернышевым, судьба которого по-прежнему неизвестна.Большинство документальных проектов Левина были связаны с развязанной Россией войной в Украине."Каждый украинский фотограф мечтает сделать фотографию, которая остановит войну", - вспоминает его слова редакция LB.ua.У Левина остались четверо несовершеннолетних сыновей, жена и пожилые родители, передает Би-би-си.

Число погибших в результате авиаудара по Николаевской ОВА возросло до 35 Об этом сообщил Виталий Ким. Утром 29 марта российские военные нанесли очередной удар по Николаеву. Захватчики попали в здание ОВА. В частности, в кабинет Виталия Кима. В результате обстрела была разрушена центральная часть сооружения с 1 по 9 этаж.

Почти вся Луганская область осталась без газа"Под Северодонецком россияне перебили газопровод. Место аварии находится в зоне активных боевых действий. Пока у ремонтников нет возможности туда добраться. Некоторое время после попадания пылал газ, но нам удалось своевременно перекрыть все задвижки. Угрозы населению и окружающей среде нет.Без газа остались Северодонецк и близлежащие населенные пункты – примерно 60 тысяч абонентов.В общей сложности без газоснабжения 36 населенных пунктов (131 944 абонента), из них 30 полностью и 6 частично", – написал глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

Жесткий разгон митинга в ЭнергодареКадры разгона очередной украинской мирной акции протеста на оккупированной российскими войсками территории поступают из Энергодара, где расположена Запорожская АЭС, передает Би-би-си.Украинская госкомпания "Энергоатом" сообщила, что жители собрались утром на митинг, пели гимн Украины и разговаривали. За всем наблюдали российские военные. Когда народ стал расходиться, послышались разрывы, стрельба; площадь заволокло дымом, люди бросились врассыпную, у припаркованных машин сработала сигнализация.

Арестович о надеждах на восточном фронтеАлексей Арестович в субботу утром обратил лучи своего спокойного оптимизма на восток Украины, где с начала войны идут самые ожесточенные бои за Харьков и Мариуполь и куда смещается основной удар российского вторжения после успехов украинской армии под Киевом.Советник главы офиса президента Украины сказал, что взрывы на складах боеприпасов и нефтебазе в российской Белгородской области притормозят российское наступление на Донецкую область через оккупированный накануне Изюм, передает Би-би-си."В Изюме пауза. Как раз туда должны были идти российские войска из Белгорода. Это те, которые вывели у нас с севера. Они в Белгороде снабжались оружием, топливом и деформировались. И должны были перебрасываться через Купянск на Изюм", - сказал Арестович в телеэфире.Нефтебаза была уничтожена накануне. Россия обвинила Украину в вертолетном рейде и обстреле, но Киев заслуг не признает."В Белгороде происходит что-то странное, что мы не можем выяснить. Почему-то они постоянно остаются без топлива и боеприпасов, - сказал Арестович. - Поэтому в Изюме и не наступают".В Мариуполе, по его словам, ситуация тяжелая, но не безнадежная."Наше больное место - Мариуполь, там идут тяжелые уличные бои. Но противник дошел до районов, где наши войска могут очень долго держать оборону. Центральное командование делает определенные шаги, которые должны облегчить положение защитников Мариуполя, и уже облегчают", - сказал он."Возможно, заря надежды взойдет над Мариуполем в военном смысле", - сказал Арестович и не исключил хороших новостей "сегодня-завтра" об эвакуации населения, запертого под обстрелами в осажденном городе.

В Одесской ОВА прокомментировали возможную угрозу со стороны Приднестровья"На территории непризнанного Приднестровья начали проявлять активность российские подразделения и так называемая армия ПМР с целью демонстрации каких-то действий для украинской стороны. Все эти риски известны оперативному штабу, ВСУ и будут учтены при работе и выполнении задач Одесским оборонным районом", - сообщил спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Российская армия под Киевом: ужасающие свидетельства военных преступленийВесь мир обошли кадры, снятые на шоссе под Киевом: мужчину с поднятыми руками расстреливают российские военные. Эта видеозапись была сделана в начале марта. С тех пор украинская армия перешла в контратаку и вернула контроль над этим участком шоссе, но последствия присутствия там россиян ужасают. Корреспондент Би-би-си Джереми Боуэн увидел всё своими глазами.https://www.delfi.lt/article.php?id=89870841

Русская служба Би-би-си: главное к этому часуНовые обстрелы территории Украины - в Луганской области, Кривом Роге и Днепре, Полтаве и Кременчуге.Украинский генштаб сообщает о "подозрительном" передвижении российских войск в Приднестровье.Более тысячи сайтов и ссылок заблокированы в России с начала войны.Владимир Зеленский пообещал "неотвратимую ответственность" для представителей украинской власти, которые сотрудничают с Россией.Он же в своем обращении призвал россиян саботировать призыв в армию, чтобы солдаты не оказались на войне (российские власти настаивают, что призывников в зоне боевых действий не будет).Пентагон пообещал Украине оружие и технику на 300 млн долларов.

Медуза: количество погибших в результате российского вторжения детей в Украине выросло до 158Более 254 детей были ранены, сообщает Генпрокуратура Украины. Эти данные не являются окончательными, подчеркивает ведомство.

Российские военные продолжают покидать Киевскую областьРоссийские военные покинули Международный аэропорт Антонов, расположенный рядом с поселком Гостомель, утверждает CNN со ссылкой на спутниковые снимки компании Maxar Technologies.Ранее CNN об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны США, передает Zerkalo.https://twitter.com/zerkalo_io/status/1510124851926900738?ref_src=twsrc%5Etfw

Четыре ракеты по Полтаве, авианалет на КременчугГлава администрации Полтавской области Дмитрий Лунин чуть подробнее рассказал об ударах по Полтаве и второму городу области, Кременчугу, передает Би-би-си.Лунин сказал в утреннем телеэфире, что удар по неким двум "объектам инфраструктуры" в Полтаве был нанесен около двух часов ночи минимум четырьмя ракетами.Утром же, по словам Лунина, три, по предварительным данным, российских самолета нанесли удар по промышленным предприятиям Кременчуга. Глава областной администрации сказал, что в результате этого удара вспыхнул пожар, который сейчас тушат.Информации о жертвах и пострадавших у Дмитрия Лунина по-прежнему нет.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова, радоваться отступлению российских войск преждевременно, пишет агентство Униан. "Он сейчас переформатирует свои войска, чтобы дальше продолжать наносить удары. Не радуйтесь, что кто-то добровольно покидает города: это работа нашей армии. За каждым освобожденным городом – гибель наших парней и девушек", – отметил Данилов. Секретарь СНБО напомнил, что Владимир Путин жаждет уничтожить Украину до 9 мая, чтобы завершить войну парадом. "У нас впереди много боев, и расслабляться я никому не советую. Ситуация не такая радостная, как бы нам всем хотелось", – подчеркнул он.

Министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт одобрила поставку 58 единиц боевых машин пехоты PbV-501, которые изначально были на вооружении армии ГДР. "Доставка в Украину не состоится сразу, потому что БМП должны быть предварительно отремонтированы. Это займет несколько недель", – уточнили в издании Welt am Sonntag.

Как сообщает заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, в Запорожской области в пятницу произошел обмен военнопленными. В Украину вернулись 86 военнослужащих, в том числе 15 женщин. О числе переданных России солдат не сообщается.

Мэр Бучи (пригород Киева) Анатолий Федорук заявил, что город освобожден от российских оккупантов. Его обращение опубликовал в Facebook горсовет Бучи. "31 марта войдет в историю нашего общественного пункта и всей территориальной громады как день освобождения от российских орков, российских оккупантов нашими Вооруженными силами", – сказал он.

Мэр: в Киеве по-прежнему опасно, возвращаться рано"Риск погибнуть (в Киеве) все еще высок. Поэтому всем тем, кто хочет вернуться, мой совет: подождите еще немного", - цитирует Рейтер мэра Киева Виталия Кличко.По его словам, к северу и к востоку от Киева ведутся "ожесточенные бои", передает Би-би-си.Украинский Генштаб ранее в очередной сводке заявил о том, что военным удалось вернуть контроль над населенными пунктами в Киевской и Черниговской областях, над населенными пунктами Рудня, Шевченково, Бобрик, Старая Басань, Новая Басань, Макеевка, Погребы, Бажановка, Владимировка, Шняковка, Сальное, Софиевка, Гавриловка.

Генштаб Украины - российские войска захватили ИзюмРоссийские войска контролируют город Изюм - райцентр в Харьковской области, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.О взятии Изюма российское минобороны рапортовало еще 24 марта, но тогда власти Изюма заявляли, что бои за город продолжаются, передает Би-би-си.Население Изюма составляет всего 50 тыс. человек, но город является важным железнодорожным узлом.

Арестович о заявлении РФ об обстреле нефтебазы в Белгороде украинской авиацией"Мы ведем боевые действия оборонительные на своей территории. За то, что происходит на территории РФ, несет ответственность руководство РФ и им нужно разбираться, что же произошло в Белгороде", – сказал Арестович.

Медуза: главные новости последних часов- Начался очередной раунд российско-украинских переговоров. Они проходят по видеосвязи.- Российские морские пехотинцы ведут «зачистку» населенных пунктов в Киевской области «с дальнейшей задачей закрепиться в них», сообщает Минобороны РФ.- В Белгороде в результате украинского авиаудара загорелась нефтебаза, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Также повреждена местная типография.- Дмитрий Медведев предложил расширить продуктовое эмбарго и запретить поставки продовольствия «нашим недругам».- По статье о «фейках» про российских военных возбуждены уголовные дела против учительницы из Пензы и священника из Кирова. Им может грозить до десяти лет лишения свободы.- Российские войска покинули Чернобыльскую АЭС и город Славутич.

Зеленский о разговоре с МакрономПрезидент Украины Владимир Зеленский в коротком твите доложил о пятничном разговоре с французским президентом Эммануэлем Макроном, передает Би-би-си."Рассказал о противодействии российской агрессии. Обсудили переговорный процесс – ход и перспективы, важность гарантий безопасности. Гуманитарные коридоры из Мариуполя должны быть реализованы!", - написал Зеленский.Эвакуацию людей из осажденного Мариуполя предполагалось провести еще в четверг, но в ее срыве украинские власти обвинили российские войска.В пятницу Красный Крест попробует довести гуманитарный груз и вывезти людей, но удастся ли сделать это за один день в пятницу, пока остается под вопросом.

Генштаб ВСУ сообщает об освобождении ряда населенных пунктов в Киевской и Черниговской областяхСреди них - Демидов, Дымер, Литвиновка, Гавриловка, Козаровичи, Жовтневое, Глубовка, Ясногородка, Талакунь, Сухолучье, Липовка, Гавронщина, Маковище, Николаевка.

Кремль: пожар на нефтебазе под Белгородом не создает "комфортные условия" для переговоровПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о пожаре на нефтебазе под Белгородом. Он отметил, что инцидент не создает "условия, комфортные для продолжения переговоров".https://www.delfi.lt/article.php?id=89863387

Переговоры Украины и РФ продолжились в онлайн-форматеОб этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк."Переговоры продолжились в онлайн-формате с подключением рабочих подгрупп", – заявил Подоляк.

Специальный эфир Delfi c послом по особым поручениям, экс-главой МИД Литвы Линасом ЛинкявичюсомСпециальный гость нашего пятничного эфира - литовский дипломат, посол по особым поручениям Линас Линкявичюс. Он занимал пост министра иностранных дел и во время аннексии Крыма Россией и в момент избрания президентом Украины Владимира Зеленского. О дипломатическом потенциале Литвы, работе с украинскими коллегами, состоянии российской дипломатии и других вопросах говорим с литовским дипломатом, за плечами которого многолетний опыт работы как на посту министра иностранных дел, так и главы Минобороны Литвы.Начало в 13.00

Российские войска покинули Чернобыльскую АЭСРоссийских военных нет на территории Чернобыльской АЭС, но часть из них все еще находится в зоне отчуждения, сказал в пятницу глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко.По его словам, уходя, российские военные забрали с собой компьютеры и часть имущества, находившегося на станции, передает Би-би-си.Кроме того, российские силы взяли в плен нескольких сотрудников Национальной гвардии МВД Украины.

Украинские спасатели разбирают завалы в ЧерниговеГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала снимки, сделанные во время разбора завалов в Чернигове."Спасатели продолжают разбирать конструкции разрушенных построек и доставать из-под завалов тела погибших людей", – рассказали в ведомстве.

В Литве зарегистрировано более 38 тысяч беженцев из Украины16,4 тыс. из них - несовершеннолетние, показывают обнародованные в пятницу данные Департамента статистики.

"Сражаемся на самолетах 80-х годов с россиянами на самолетах 2015 года". Пилот МИГ-29 и спикер ВВС Украины – о преимуществе России в воздухеОдна из главных просьб, с которой руководство Украины не перестает обращаться к странам НАТО, – это просьба "закрыть небо" над Украиной при помощи систем ПВО и авиации НАТО. Как утверждает президент Владимир Зеленский и украинское военное командование, это бы уравняло шансы Украины против российской авиации. Однако страны НАТО отказываются "закрывать небо", считая такой шаг прямым участием Альянса в войне с Россией.https://www.delfi.lt/article.php?id=89861141

Минобороны Великобритании — о ситуации в УкраинеУкраинские военнные взяли под контроль села Слобода и Лукашевка к югу от Чернигова, расположенные вдоль одного из основных путей снабжения между городом и Киевом. ВСУ также продолжают проводить успешные, но ограниченные контратаки к востоку и северо-востоку от Киева, передает Медуза.И Чернигов, и Киев продолжают подвергаться воздушным и ракетным ударам, несмотря на заявления России о снижении активности в этих районах.

Генпрокуратура Украины: с начала войны погибли 153 ребенка За время войны с Россией погибли 153 ребенка. Более 245 были ранены, приводит новые данные Генпрокуратура Украины.Больше всего детей пострадали в Киевской, Донецкой, Харьковской и Черниговской областях, передает Би-би-си."Продолжается работа по установлению всех данных по пострадавшим детям в местах ведения активных боевых действий и на временно оккупированных врагом территориях – в частности, в городе Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей", – сообщили в Генпрокуратуре.

NYT: В Россию прибыл первый контингент сирийских наемников для прохождения военной подготовки перед отправкой на войну против Украины Как сообщает The New York Times, в группировку входит не менее 300 солдат.Россия намерена привлечь к войне против Украины 16 тысяч наемников из Сирии. Приоритет имеют мужчины с боевым опытом.За последние годы Сирия превратилась в экспортера наемников, что стало следствием многолетней войны, которая дала многим мужчинам боевой опыт, но настолько нанесла ущерб экономике страны, что людям трудно найти работу. Поэтому они использовались как оружие по найму в войнах в Ливии, Азербайджане, Центральноафриканской Республике, а теперь и в Украине.

Война в Украине: что будет дальше после переговоров в Стамбуле?Примирительная риторика Москвы - не что иное, как "блеф и дымовая завеса" для того, чтобы, с одной стороны, отвлечь внимание от позора военного поражения Кремля в Украине, а, с другой - ввести в заблуждение Запад, в том числе и Германию. Так итоги стамбульского раунда российско-украинских переговоров прокомментировал посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью изданиям концерна Funke Mediengruppe.https://www.delfi.lt/article.php?id=89859677

Число погибших в здании Николаевской обладминистрации выросло до 24Число погибших в здании Николаевской обладминистрации выросло до 24 человек. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на спасательную службу.Ракетный удар по зданию админстрации в областном центре на юге Украины был нанесен рано утром 29 марта. Глава администрации Виталий Ким остался жив и невредим: его в момент удара не было в его кабинете.

Украинский генштаб: россияне частично выводят силы с севера Киевской областиГенштаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке подтверждает, что Россия частично отводит свои части, которые вели неудавшееся наступление на Киев, передает Би-би-си."Наблюдается продолжение частичного вывода подразделений российских оккупационных войск с севера Киевской области в сторону государственной границы с Республикой Беларусь. Фиксируется движение смешанных колонн разной численности", - пишет генштаб.Украинские военные обвиняют противника в грабеже и мародерстве. "В составе колонн - также гражданские транспортные средства (грузовики, автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили), которые были украдены российскими захватчиками во время временного занятия территорий. Кроме того, противник осуществляет вывоз имущества, которое было награблено", - говорится в сводке.Украинский генштаб также сообщает, что в Донецкой и Луганской областях за последние сутки были отбиты семь атак противника.Российское военное руководство в последнюю неделю говорит, что частично сворачивает операции на севере Украины и намерено сосредоточиться на Донбассе, где, как предполагается, российская армия рассчитывает захватить как минимум всю территорию Донецкой и Луганской областей.https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/285205550459197&show_text=true&width=500

В российском Белгороде спустя два дня после детонации боеприпасов на складе ВС РФ произошел пожар на нефтебазе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате пожара пострадали два человека, жертв нет. Гладков заявил, что по нефтебазе в Белгороде нанесли удар два украинских вертолета, которые будто бы залетели на территорию России на малой высоте. Подтверждений или опровержений с украинской стороны нет. Объяснений и доказательств - действительно ли это были вертолёты, украинские ли это были вертолёты, как они обошли российскую ПВО в условиях войны и т.д. - белгородский губернатор пока не приводит. https://t.me/truexanewsua/38131

Спикер Европарламента Роберта Метсола написала вечером в четверг в "Твиттере", что едет в Киев. В твите на английском и украинском Метсола приложила фотографию на фоне пассажирского вагона Украинских железных дорог. https://twitter.com/EP_President/status/1509629896229888006?ref_src=twsrc%5Etfw

Российские войска создают новую группировку войск на Слобожанском направлении, цель которой – установить контроль над захваченными территориями. "Российские оккупационные войска пытаются создать новую группировку войск на Слобожанском направлении с целью установления контроля над частями территорий Харьковской, Луганской и Донецкой областей, включая блокаду городов Славянск и Краматорск", – говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 31 марта.

Британия и союзники отправят дополнительную военную помощь в Украину для защиты от российского вторжения. Об этом заявил глава минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес после проведения второй Международной оборонной конференции с участием стран-доноров для поддержки Украины. В Украину будет направлено военное оборудование, включая системы воздушной и береговой обороны, зенитные вооружения, боеприпасы и бронетехнику.

"Энергоатом": российские войска покидают Чернобыльскую АЭС Российские войска покидают Чернобыльскую АЭС, сообщила украинская компания “Энергоатом”. По данным оператора, российские военнослужащие отправились двумя колоннами в сторону украинской границы с Беларусью, на станции остается небольшое количество военных, передает BBC. При оставлении ЧАЭС военные РФ составили и подписали "акт приема и передачи охраны Чернобыльской атомной электростанции", в котором утверждается, что "претензий со стороны администрации охраняемого объекта в отношении войск национальной гвардии Российской Федерации не имеется".

Какими будут последствия для Беларуси из-за поддержки войны против УкраиныКаким видят статус Беларуси в войне России против Украины европейские эксперты? К чему это приведет и чего должны опасаться страны-соседи РБ? Эти темы специалисты обсудили во время онлайн-дискуссии "Российско-белорусская военная интеграция. Последствия для Украины, Беларуси и Европы", организованной 30 марта Германским обществом внешней политики (DGAP).https://www.delfi.lt/article.php?id=89856439

Минобороны РФ и новые заявления про "биологическое оружие в Украине": — Прекращена деятельность пяти киевских биолабораторий; — Получена переписка, подтверждающая активное участие Хантера Байдена в работе с патогенами на Украине; — Украина рассматривала возможность переносить радиоактивные, биологически опасные и наркотические вещества с помощью беспилотников, в том числе Байрактаров.

Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами: газ будет продаваться только в рубляхДействующие контракты на поставку газа будут остановлены, если покупатели из недружественных стран не выполнят новые условия оплаты, заявил Путин. Новые правила вступают в силу с 1 апреля, передает Медуза.

Генсек НАТО: Россия готовит новое наступление в УкраинеРоссийские войска в Украине не отводятся, а совершают перегруппировку, заявил в четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявления Москвы о “кардинальном снижении интенсивности боевых действий” на киевском и черниговском направлениях.https://www.delfi.lt/article.php?id=89854997

Минобороны Украины: Россия сосредоточила усилия на захвате ДонбассаОчередная сводка о ходе боевых действий от министерства обороны Украины. Би-би-си - о главном:Россия сейчас сосредотачивает основные усилия на установлении полного контроля над Донецкой и Луганской областями.Россия по железной дороге вывозит технику с территории Беларуси. Также на севере Украины, на Полесском направлении, россияне выводят некоторые военные подразделения, вероятно, для переброски на другие направления.На Броварском направлении российские подразделения отводятся в районы на границе с Россией. "Часть подразделений остается на позициях и блокпостах вдоль транспортных коммуникаций и на подступах к временно занятым населенным пунктам. Осуществляет минирование участков местности и гражданских объектов".Продолжаются артиллерийские обстрелы и блокировки Чернигова, а также обстрелы Харькова.В районе Донбасса российские войска сосредоточили усилия на штурме Мариуполя и попытках взять под контроль Рубежное и Попасную в Луганской области. В районах Лисичанска, Рубежного, Попасной и Кременной российская военная авиация постоянно наносит удары.В Запорожской области российская армия пытается удержать села Новозлатополь и Любимовка, расположенные неподалеку от административной границы с Донецкой областью.В Херсонской области российские войска создали логистическую базу в районе Новой Каховки, а на границе Николаевской и Херсонской областей пытаются вести артиллерийские обстрелы позиций ВСУ.https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/286633506982442&show_text=true&width=500

Эрдоган намерен провести переговоры с Путиным и ЗеленскимПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Русская служба Би-би-си."Мы скажем им: наша цель заключается в том, чтобы свести вас вместе как можно скорее", - сказал турецкий лидер.По словам Эрдогана, Турция готова принять такую встречу."Но сейчас самое важное – это достичь временного прекращения огня".По словам Эрдогана, Турция готова выступать одним из государств-гарантов, которые будут обеспечивать безопасность Украины. Однако детали этого решения нуждаются в проработке.

Жители города Голая Пристань (Херсонская область) вышли на митинг с требованием освободить мэраРоссийские военные арестовали мэра Александра Бабича 28 марта. Всего, по данным "Суспильне", на территории Голопристанской городской общины похитили восемь человек, передает Медуза. Участники сегодняшней акции скандировали "Свободу мэру!", "Свободу пленным!", "Голая Пристань — это Украина!", "Херсонщина — это Украина!", передает издание.

Генпрокуратура Украины: с начала войны погибли 148 детейС начала войны в Украине погибли 148 детей, еще 232 ребенка были ранены, сообщила в четверг генпрокуратура Украины."Эти цифры не окончательны, поскольку отсутствует возможность проведения первоочередных следственных действий, осмотра территорий обстрелов и разрушений в местах проведения активных боевых действий и на временно оккупированных территориях. В частности, в Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей", – рассказали в ведомстве.Больше всего детей пострадало в Киевской, Донецкой, Харьковской и Черниговской областях, передает Русская служба Би-би-си.

Число погибших от удара по Николаевской ОГА возросло до 20 человекСпасатели достали из-под завалов 19 тел, еще один человек умер в реанимации.Поисково–спасательные работы продолжаются.

Песков высказался о "дезинформировании Путина"Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова директора по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд, которая заявила, что окружение Владимира Путина дезинформирует его.Чиновница ранее рассказала, что, по данным американской разведки, Путин чувствует себя введенным в заблуждение своим окружением и что между ним и военным командованием России возникла напряженность, передает Би-би-си."Получается, что ни Госдеп, ни Пентагон не обладают реальной информацией о том, что происходит в Кремле. И они просто не понимают, что происходит в Кремле, не понимают президента Путина, не понимают механизм принятия решений, не понимают стиля нашей работы, – посетовал Песков. – Это не просто жаль, а это вызывает обеспокоенность. Потому что такое полное непонимание как раз приводит к ошибочным решениям, к опрометчивым решениям, которые имеют очень плохие последствия".

Анна Нетребко осудила войну России против Украины и отреклась от ПутинаРоссийская оперная певица Анна Нетребко осудила агрессию России против Украине. До сих пор она отказывалась это сделать.https://www.delfi.lt/article.php?id=89851937

Зеленский выступил перед парламентом Австралии"Часто говорят: безнаказанное зло возвращается. Я бы еще добавил: безнаказанное зло возвращается окрыленным, с ощущением всемогущества. Если бы мир наказал Россию за то, что она сделала в 2014 году, не было бы ни одного из ужасов вторжения в Украину в 2022 году. Нужно исправлять ошибку сейчас", - сказал президент Украины. Также он поблагодарил Австралию за двухпартийную поддержку защиты страны от захватчиков. За ту помощь, которую государство уже предоставило Украине. "В частности, за 70 тысяч тонн угля для нужд нашей энергетики. Но ведь это только начало. Мы вместе можем, а значит – должны сделать еще больше", - добавил глава украинского государства.

Турция: Лавров и Кулеба могут встретиться в ближайшие две неделиРоссийский министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба могут встретиться в течение ближайших двух недель, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.По его словам, в четверг он провел телефонные разговоры с Кулебой и Лавровым по следам прошедших на этой неделе переговоров делегаций двух стран в Стамбуле, передает Би-би-си."Встреча на более высоком уровне, по меньшей мере, на уровне министров иностранных дел, может состояться в течение недели или двух", - сказал Чавушоглу в телеинтервью.Он также сказал, что российский миллиардер Роман Абрамович сыграл полезную роль по установлению контактов между украинским и российским лидерами.В то же время он отметил, что пока не наблюдает полного воплощения результатов стамбульских переговоров "на земле" в Украине.Комментируя слова Чавушоглу, в российском МИД заявили, что Москва не будет отказываться от встречи Лаврова и Кулебы, однако переговоры должны быть содержательными.

Специальный эфир Delfi: об экономике войны с Владимиром Миловым и Александром ИзгородинымВозможно ли тотальное энергетическое эмбарго Рoссии, как санкции влияют на экономику страны-агрессора, возможны ли там социальные и политические изменения, учитывая, что рейтинг Путина растет? Тему обсуждаем с политиком, экономистом и соратником Алексея Навального Владимиром Миловым.С литовским экономистом Александром Изгородиным говорим о влиянии войны и санкций на экономику Литвы. Начало в 12.00

Украина не видит реального подтверждения заявлений России об отводе войск по отдельным направлениям фронтаОб этом в интервью CNN заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак."Мы считаем, что они поменяли стратегию и планы. Но это, к сожалению, не означает остановки войны. Я могу сказать, что ситуация остается достаточно тяжелой. Особенно я хочу остановиться на гуманитарной ситуации – все очень плохо", – сказал он.Глава ОП подчеркнул, что в катастрофической ситуации находится Мариуполь, где люди умирают без еды и воды, а россияне не разрешают им покинуть город.По его словам, катастрофа в Мариуполе очень похожа на блокаду Ленинграда во время Второй мировой войны.

В ближайшие дни в окрестностях Киева вероятны ожесточенные боиТакой прогноз дает разведка Великобритании."Российские силы продолжают удерживать позиции к востоку и западу от Киева, несмотря на вывод ограниченного количества подразделений. В ближайшие дни в окрестностях города, скорее всего, развернутся ожесточенные бои", - говорится в сообщении.

В Лисичанске сгорело нефтехранилищеГлава украинской администрации Луганской области Сергей Гайдай публикует фото горящей нефтебазы в Лисичанске (город-спутник административного центра области, Северодонецка).По словам Гайдая, нефтебазу обстреляли накануне вечером. Глава администрации пишет, что весь Лисичанск целый день был под обстрелом, разрушены и повреждены десятки домов; по предварительным сведениям, два человека погибли, но это еще не окончательные данные, передает Би-би-си

Медуза: Украина ведет переговоры с Польшей и странами Балтии о закрытии границ с Россией и БеларусьюОб этом, сообщает "Интерфакс-Украина", объявил посол Украины в Польше Андрей Дещица.Также, по словам Дещица, Украина обратилась к Литве, Латвии и Эстонии, "чтобы одновременно эти страны закрыли свои границы с РФ и Беларусью"."Я думаю, что это решение будет принято. Тогда не придется ждать ЕС, и мы заблокируем полностью любые доставки в РФ", — сказал он.В условиях войны информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, оперативно проверить невозможно.

Разведка США: окружение Путина боится сказать ему правдуАмериканские спецслужбы частично рассекретили доклад, в котором говорится, что окружение Владимира Путина не сообщает ему точную и полную информацию о происходящем.https://www.delfi.lt/article.php?id=89847995

Число жертв удара по Николаевской обладминистрации - 16 человекАгентство УНИАН сообщает, что число жертв позавчерашнего ракетного удара россиян по зданию областной администрации в Николаеве составило, по последним данным, 16 человек.Тела 15 из них спасатели достали из-под завалов, еще один человек умер в реанимации. Разбор завалов продолжается.

Главное к этому часу- Закончилась тридцать пятая ночь развязанной Россией войны с Украиной. Би-би-си - о главном к этому часу.- Пентагон, Белый дом и глава электронной разведки Британии дружно выступили с заявлениями на одну и ту же тему: вполне возможно, говорят они, что окружение Путина неадекватно его информирует о ходе войны и состоянии экономики России, потому что боится говорить ему правду.- Судя по сводкам украинского генштаба, существенных перемен на фронтах пока нет.- Нет пока и сообщений о ночных и утренних ракетных ударах по городам Украины. Возможно, они появятся чуть позже - так бывает.- Совет ООН по правам человека сформировал комиссию, которая займется сбором улик касательно военных преступлений на территории Украины.- Мэр Харькова сказал, что в городе разрушены около 15% жилых домов.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что, несмотря на переговоры с РФ, Украина усилит военные действия против оккупанта. Об этом он сказал в видео в своем Facebook. По его словам, активные военные действия на территории Украины будут идти еще как минимум две недели. "Потом еще будет стационарная фаза, затяжная, когда нам придется выносить их, стоящих на месте и не способных наступать. Будет еще зеленка, партизанские набеги... Война никуда не делась", – сказал Арестович. На аргумент о том, что за это время РФ может подтянуть резервы, он ответил, что "она ничего не подтянет, потому что особо нет резервов", цитирует Арестовича Liga.net.

Германия в целом готова совместно с другими странами выступить одним из гарантов безопасности Украины при условии соответствующего мирного договора между Киевом и Москвой, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно спрашивал канцлера ФРГ Олафа Шольца в ходе телефонных переговоров, готова ли Германия участвовать в международных гарантиях безопасности для его страны, и канцлер "выразил общую готовность". При этом федеральное правительство остается верным своей линии и не намерено становиться военным игроком в этой войне, подчеркнул Хебештрайт, сообщает DW.

Итоги переговоров: что говорят стороныГлава российской делегации Владимир Мединский выступил с пояснениями вчерашнего этапа переговоров: "Вчера украинская сторона впервые зафиксировала — причем в письменном виде — свою готовность к выполнению целого ряда важнейших условий для строительства в будущем нормальных и, надеюсь, добрососедских отношений с Россией".Пояснения Мединский на камеру зачитал с бумаги и еще раз перечислил основные пункты договора, предложенные Украиной, передает Русская служба Би-би-си."Если эти обязательства будут выполнены, то угроза создания на украинской территории НАТОвского плацдарма будет ликвидирована. В этом, собственно, суть, смысл и важность предварительно согласованного на достаточно высоком уровне Украиной документа. Однако работа продолжается, переговоры продолжаются", — завершил Мединский.Советник главы офиса президента Михаил Подоляк написал: "Стамбульский итог. Юридические гарантии, которые обеспечивают новый контур безопасности Украины (аналог пятой статьи НАТО). Возвращение проблематики Крыма в переговорную повестку дня. Доказательство состоятельности украинской государственности. Начало пересмотра глобальных принципов безопасности и роли институтов".Российская делегация покинула Стамбул еще вчера, украинская должна вернуться в Украину сегодня вечером — утром и днем продолжались встречи с представителями Турции.

Глава Минобороны Литвы: отвод войск РФ от Киева не связан с переговорами"Это никак не связано с переговорами в Турции. Фактически украинцы проводили успешные локальные контратаки на тех направлениях, и там большей угрозой была не для украинцев, а для российских сил, что они будут отрезаны от логистических путей", — заявил журналистам Анушаускас.https://www.delfi.lt/article.php?id=89842467

Минобороны Украины: массового отвода войск с Киевского и Черниговского направлений не наблюдаетсяРоссия перемещает отдельные подразделения с Киевского и Черниговского направлений, но до конца не отказалась от попыток захвата городов, считает представитель министерства обороны Украины Александр Мотузянык.В то же время массового отвода российских войск из этих районов не наблюдается."Потому на данный момент говорить об этом еще рано. Очевидно, противник отводит подразделения, которые потерпели наибольшие потери, чтобы их доукомплектовать. По состоянию на сейчас, по нашей оперативной информации враг до конца не отказался от попыток захватить или по крайней мере окружить в том числе и эти города. Речь идет о столице и о Чернигове", — считает Мотузянык.Россия говорила о снижении активности боевых действий по этим направлениям. Несмотря на это, в ночь на среду продолжились обстрелы Черниговской области: губернатор Вячеслав Чаус заявил, что пострадали жилые дома, инфраструктура, здания библиотек и торговых центров, передает Русская служба Би-би-си.

Российские военные второй раз за день обстреляли Лисичанск, пострадала семьяСостояние родителей стабилизировали, а за жизнь детей борются врачи. "У дочки 2020 года рождения - огнестрельное осколочное ранение брюшной полости, огнестрельные осколочные ранения обеих нижних конечностей с повреждением костей и сосудисто-нервных пучковУ ее братика 2014 года рождения - множественные огнестрельные осколочные ранения с размозжением обеих стоп и обеих голеней.С большой вероятностью, по словам врачей, детей ожидает ампутация обеих нижних конечностей", - рассказал председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Зеленский попросил передвижные ЗРК и ракеты против кораблейВладимир Зеленский сегодня выступил перед парламентом Норвегии и попросил предоставить Украине передвижные зенитно-ракетные комплексы NASAMS и противокорабельные ракеты “Гарпун”, передает Русская служба Би-би-си."Свобода должна быть вооружена не хуже тирании, — заявил Зеленский. — Я хочу назвать четко, что нам нужно. В частности, противокорабельное вооружение — ракеты ‘Гарпун’, а также противовоздушные системы NASAMS. Кроме этого, мы нуждаемся в средствах поражения бронетехники, артиллерийских систем. Все оружие, которым вы можете помочь нам, будет использовано только для защиты нашей свободы и вашей свободы”.NASAMS — это норвежский ЗРК, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах.“Гарпун” — это американская крылатая ракета.

Арестович — о ситуации в ИрпенеСоветник офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что российские военные отступают из Ирпеня, передает Би-би-си."Построились колонны и уходят, но уходят с боем — это надо правильно понимать. Идут бои — засады, контрзасады. Уходят, кстати, очень грамотно. Беспилотники висят, понаставили 'секретов', засад. Заминировали все очень хорошо. Места возможных засад заминировали. Нашим непросто их преследовать", - отметил он.

"Я выехала из ада, но он по-прежнему внутри меня". Три истории о жизни и смерти в блокадном МариуполеСамой горячей точкой на карте Украины по итогам первого месяца войны стал Мариуполь. Город на берегу Азовского моря блокирован российскими войсками, которые регулярно его обстреливают - в том числе жилые кварталы. Выбравшиеся из Мариуполя говорят, что его жители оказались в ситуации гуманитарной катастрофы: в городе нет электричества и связи, не хватает еды и лекарств. Трупы погибших лежат прямо на улицах, а во дворах домов появляются братские могилы. Би-би-си записала истории тех, кому удалось уехать из Мариуполя.https://www.delfi.lt/article.php?id=89841301

Сводка от Генштаба УкраиныСводка главных событий по версии Генштаба вооруженных сил Украины:- Россия ведет перегруппировку сил и сосредотачивает усилия на проведении наступательной операции в районе Донецкой и Луганской областей Украины.- Продолжается накопление российских военных в районе Чернобыльской АЭС и в зоне отчуждения.- На Броварском направлении отмечен частичный отвод российских подразделений в сторону границы с Россией.- Российские военные продолжают блокировать город Харьков и наносить артиллерийские удары.- Наблюдается усиление обстрелов и боевых столкновений в Донецкой области.- Основные усилия российских военных сейчас сосредоточены на взятии под контроль городов Попасная, Рубежное и Мариуполь.

Спутниковые снимки Мариуполя показывают масштабы разрушенийКомпания Maxar опубликовала новые спутниковые снимки осажденного Мариуполя. На снимках видны поврежденные и уничтоженные обстрелами жилые дома, на других кадрах — артиллерийские орудия на огневых позициях на окраине города.Мэр города в интервью Reuters говорил, что, по его оценкам, почти 5 тысяч человек, в том числе 210 детей, были убиты в городе за время войны, передает Би-би-си.

Советник Зеленского: боевые действия продлятся еще неделю или большеСоветник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что активная фаза боевых действий будет длиться "еще неделю, может, и больше". Об этом он сказал в эфире телемарафона украинского телевидения, передает Русская служба Би-би-си.По мнению Арестовича, Россия оставит часть контингента под Киевом с целью сковывать действия украинских войск и не давать перебрасывать их на сложные направления.Арестович отмечает, что Россия перебрасывает силы в зону Донецкой и Луганской областей Украины для получения там преимущества и окружения украинских сил.

Samsung убрала "Z" в названиях устройств на сайте в некоторых странах Европы"Z" была наименованием серии складных телефонов с начала производства в 2020 году. Официальная причина исчезновения буквы не раскрывается.

Специальный эфир Delfi: переговоры в Стамбуле — будет ли переход от слов к делу?Переговоры Украины и России в Стамбуле дали экспертам и политикам повод для позитивных оценок. В то же время президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении отметил, что чрезмерно доверять им не стоит, пока нет конкретного результата в виде вывода российских войск. Представители США и Великобритании предпочли опираться в оценке не на слова российской стороны, а на дела.

ООН: число беженцев из Украины после начала войны превысило 4 млн человекВ основном они едут в Польшу — больше 2,3 млн человек.

Новые обстрелы ЧерниговаГлава Черниговской администрации Вячеслав Чаус сообщил о ночных обстрелах города и близлежащих районов.Чаус утверждает, что в результате обстрелов пострадали жилые дома, инфраструктура, здания библиотек и торговых центров."Всю ночь враг бил по Чернигову. Но мы все восстановим и наш Чернигов будет еще лучше, чем был; наш Нежин будет еще лучше; все города Черниговщины будут намного лучше, чем они на сегодня есть", — сказал Чаус.Ранее Чаус рассказал Би-би-си, что накануне, в понедельник, после обстрела нескольких жилых районов города были госпитализированы 35 человек: “некоторые погибли, некоторые потеряли ноги”.

В Литве зарегистрировано более 37 тысяч беженцев из Украины15,9 тыс. из них - несовершеннолетние, показывают обнародованные в среду данные Департамента статистики.

Полк "Азов": в Мариуполе российские военные обстреляли здание с отметкой "Красного Креста»""Единственными, кто нарушал правила ведения войны, были войска гитлеровской Германии, которые также обстреливали дома и транспорт, обозначенный красными крестами", - говорится в сообщении.

Зеленский о переговорах в Стамбуле: Украинцы — не наивные людиСигналы с переговоров можно считать позитивными, но чрезмерно доверять им не стоит, пока нет конкретного результата в виде вывода российских войск. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении по итогам 34-го дня войны.https://www.delfi.lt/article.php?id=89838979

ВСУ: Россия перебросила в Украину силы из Абхазии и Южной ОсетииНа территорию Украины были переброшены военные с двух баз в Южной Осетии и Абхазии (самопровозглашенные республики на территории Грузии) - об этом говорится в сообщении Вооруженных сил Украины, передает Би-би-си.От Четвертой военной базы (Цхинвальский район, Южная Осетия) было сформировано и отправлено в Украину три батальонно-тактические группы (БТГ) общей численностью до 1200 человек из российских и осетинских военнослужащих, сообщает ВСУ. Из подразделений Седьмой военной базы (Абхазия) было сформировано две батальонно-тактические группы, а это около 800 человек.

Медуза: в Раду внесли законопроект о запрете деятельности Московского патриархата на территории УкраиныОсновные положения документа:- Собственность Московского патриархата национализируется в течение 48 часов.- Памятники архитектуры, находящиеся в пользовании Московского патриархата (Свято-Успенская Киево-Печерская лавра, Свято-Успенская Почаевская лавра, Свято-Успенская Святогорская Лавра), переходят в собственность государства.- У монастырей, приходов и семинарий Московского патриархата есть 14 дней, чтобы изменить свое подчинение.

"Переломный момент" или "словесные уловки". Эксперты — об итогах переговоров России и УкраиныПрошедшие во вторник переговоры Украины и России в Стамбуле завершились на неожиданно оптимистичной ноте. Глава российской делегации Владимир Мединский пообещал доложить российскому президенту о предложениях Украины и даже предложил ускорить встречу лидеров двух стран, а минобороны заявило, что частично сворачивает операции на севере Украины.https://www.delfi.lt/article.php?id=89837735

Российские войска обстреляли жилые кварталы в ЛисичанскеГлава Луганской областной администрации Сергей Гайдай сообщил, что утром 30 марта российские войска обстреляли из тяжелого вооружения жилые кварталы в Лисичанске, передает Медуза.По словам главы областной администрации, есть жертвы. Их количество уточняется.

ВСУ: отвод российских войск может быть ротацией подразделенийПродолжается отведение подразделений вооруженных сил России с территории Киевской и Черниговской областей - об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ по итогам 29 марта, передает Би-би-си.При этом ВСУ сообщает, что, по некоторым признакам, подразделения российских войск перегруппировываются для того, чтобы сосредоточить основные усилия на восточном направлении."В то же время, так называемый "отвод войск", вероятно, является ротацией отдельных подразделений и имеет введение в заблуждение военного руководства Вооруженных Сил Украины и создание ошибочного впечатления относительно отказа оккупантов от замысла окружения города Киев", - говорится в сообщении ВСУ.Также российские войска продолжают штурм на донецком направлении. В частности, по данным ВСУ, российские силы наносили авиационные и ракетные удары по районам городов Кременная и Мариуполь.

Пограничник с острова Змеиный и автор фразы про русский военный корабль вернулся домой из пленаРоман Грибов вернулся домой в Черкасскую область. Глава областной администрации Игорь Табурец вручил ему награду "За заслуги перед Черкащиной", передает Медуза.

В Пентагоне считают отвод российских войск от Киева сменой позиций, а не отступлением, сообщил пресс-секретарь военного ведомства Джон Кирби."Мы считаем, что это смена позиций, а не настоящее отступление, и что мы все должны быть готовы к крупному наступлению на другие районы Украины. Это не означает, что угроза Киеву исчезла", — заявил он.https://www.delfi.lt/article.php?id=89837409

Состоялся еще один телефонный разговор Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным. Как сообщает BBC, в нем констатируется, что условия для запуска гуманитарной операции для эвакуации жителей осажденного российской армией Мариуполя "на данном этапе не сложились". Несколько дней назад Макрон предложил провести такую операцию силами Франции, Греции и Турции.Согласно заявлению Елисейского дворца, французский президент представил план операции Путину и тот ответил, "что подумает об этом".

По аэродрому в Староконстантинове в Хмельницкой области российские войска нанесли ударОб этом сообщил мэр города Николай Мельничук."Враг полностью уничтожил все имеющиеся у нас запасы горюче-смазочных материалов, которые мы с большими потугами собрали в качестве стратегического запаса", - сообщил он.

Последствия обстреловСегодня после попадания ракеты в Житомирской области на одном из предприятий вспыхнул пожар. Погибших и пострадавших нет, передает Би-би-си.

В Стамбуле прошли переговоры между Россией и УкраинойРоссийская и украинская делегации после продолжительного перерыва возобновили переговоры в Стамбуле. Киев неоднократно заявлял, что минимальная цель встречи - решение гуманитарных вопросов, программа-максимум - прекращение огня.https://www.delfi.lt/article.php?id=89833035

Украина выбрала гарантов безопасностиЧлен украинской делегации Давид Арахамия назвал условия Украины по гарантиям безопасности, а также страны, которые могут выступить такими гарантами, передает Русская служба Би-би-си.Украина передала России свои предложения относительно Договора о гарантиях безопасности для Украины, который дает возможность закончить войну. Это должен быть международный договор, который будет подписан всеми гарантами безопасности, считает украинская делегация.По мнению украинской делегации, гарантами могли бы стать Великобритания, Китай, США, Турция, Франция, Канада, Италия, Польша и Израиль. Некоторые страны уже дали предварительное согласие.В Договоре, как предлагает Украина, также должен быть прописан действенный механизм взаимодействия стран-гарантов. По сути, это может быть похоже на 5 статью Устава НАТО ("нападение на одного члена альянса равнозначно нападению на весь альянс"). Если против Украины начинается война, агрессия или спецоперация, то страны-гаранты на протяжении трех дней проводят консультации, а затем они юридически обязаны предоставить Украине помощь."Это предложение не принято, мы его передаем российской стороне. Будем ждать от них ответа", — сказал Арахамия.

Минобороны РФ сокращает боевые действия в Киевской областиМинистерство обороны России решило кардинально сократить боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях, сообщили в военном ведомстве.Чуть ранее Генштаб вооруженных сил Украины заявлял, что Россия частично выводит войска из этих областей.

DW: ВСУ уничтожили две ракеты, выпущенные по Львову из БеларусиУкраинские зенитно-ракетные войска уничтожили две ракеты, выпущенные по Львову с территории Беларуси, сообщило в Facebook воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВСУ. Ракеты типа "X" вечером 28 марта двигались в направлении Львова, были обнаружены радиотехническими войсками и уничтожены, указывается в заявлении.https://www.facebook.com/PvkZahid/posts/1719690398371530&show_text=true&width=500

Жертвы обстрела в НиколаевеВ Николаеве из-под завалов извлечены тела двоих людей, сообщает AFP с места событий.Сегодня об обстреле здания областной администрации в Николаеве сообщил глава ОГА Виталий Ким, передает Русская служба Би-би-си."Развалили полздания, в кабинет попали ко мне, сволочи…", — говорил он.При этом Ким считает, что обстрел означает, что российские военные передумали наступать на Николаев: "Потому что по классике, если ты собираешься что-то захватывать, тебе нужен пункт управления областью, куда подведены все коммуникации, сети, связь".

Специальный эфир Delfi с мариупольцами — о гуманитарной катастрофе и военных преступленияхВ окруженном российскими войсками Мариуполе продолжают гибнуть мирные жители. Взрослых и детей депортируют на территорию России. Уничтожение гражданского населения российскими войсками может свидетельствовать о геноциде.

В Чернигове в результате обстрелов со стороны ВС РФ погибли более 350 мирных жителейОб этом сообщает "Громадське" со ссылкой на главу города Владислава Атрошенко, передает Медуза. По его словам, ежедневно в больницы попадает 30-40 раненых в результате обстрелов. В основном это гражданские. Издание подчеркивает, что эти данные еще не окончательные.

МИД Украины посоветовал коллегам "ничего не есть и не пить" на переговорахПеред началом сегодняшних переговоров в Стамбуле министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посоветовал всем, кто собирается на переговоры с Россией ничего не есть и не пить, а также по возможности избегать прикосновений к поверхностям, передает Русская служба Би-би-си.Кулеба рассказал об этом в интервью новостному каналу Украина 24.Предупреждение прозвучало после того, как вчера ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщили об отравлении российского миллиардера Романа Абрамовича и других участников российско-украинских переговоров в начале марта.Некоторые - в том числе и представители американской разведки - отнеслись к сообщениям о возможном отравлении скептично.

План из 10 пунктов для беженцев из Украины: о чем договорился Совет ЕСГлавы МВД стран ЕС договорились создать единую систему регистрации беженцев и не допустить их эксплуатации. DW рассказывает, будут ли их перераспределять в другие страны и как позаботятся об их безопасности.https://www.delfi.lt/article.php?id=89828971

ВС РФ ударили по зданию в НиколаевеВиталий Ким сообщил, что удар пришелся по зданию Николевской областной администрации."Большинство чудом спаслось. Это от 50 до 100 человек. Сейчас ищем [под завалами] восемь гражданских и троих военных", - сказал он.

В Литве зарегистрировано более 36 тысяч беженцев из Украины15,5 тысяч из них - несовершеннолетние, показывают обнародованные во вторник данные Департамента статистики.https://www.delfi.lt/article.php?id=89827315

FT: Россия больше не требует "денацификации" УкраиныБританская газета Financial Times со ссылкой на 4 источника обнародовала информацию о возможном проекте договоренности между Россией и Украиной, передает DW. Вот его основные тезисы:- Российских требований о "денацификации", "демилитаризации" и статусе русского языка на Украине в проекте документа больше нет;- Украина откажется от стремления к членству в НАТО, а также от разработки ядерного оружия и размещения иностранных военных баз;- Украина получит гарантии безопасности от 11 стран: России, США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Китая, Италии, Польши, Израиля и Турции;- Не исключается возможность вступления Украины в Евросоюз.Самый сложный вопрос переговоров - Крым и Донбасс, пишет Financial Times. Этот вопрос может быть отложен до личной встречи Путина и Зеленского. Украина не готова признавать изменение своих границ, но может дать обещание не пытаться вернуть полуостров и восточные регионы силой. По данным газеты, Украина и страны Запада скептично относятся к намерениям Путина, опасаясь, что тот может использовать переговоры в качестве "дымовой завесы" для пополнения своих военных сил и планирования нового наступления.

Генштаб Украины: за сутки отбито 7 российских атак в ДонбассеУкраинский Генеральный штаб опубликовал утреннюю сводку о последних событиях на фронте. Согласно заявлению военных, за последние сутки в Донецкой и Луганской областях они отбили семь атак российских войск и уничтожили 12 танков, 10 БМП и три автомобиля.Кроме того, по сведениям Генштаба, украинские военно-воздушные силы за прошедшие 24 часа поразили 17 воздушных целей, в ом числе восемь самолетов, три вертолета, четыре беспилотника и две крылатых ракеты, сообщает Би-би-си.Генштаб также сообщает, что армия РФ наносит ракетно-бомбовые удары, "пытаясь полностью уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы украинских городов", и "концентрируется на хранилищах топлива".

Ситуация в Луганской областиВ результате обстрелов в пятиэтажном доме в Северодонецке произошел пожар в одной из квартир на 4 этаже, разрушены 4 и 5 этажи дома. Из-под завалов спасли 4 человека. Еще один 5-этажный дом разрушен в результате попадания снаряда, спасены 9 человек, двое погибли. В результате обстрелов в Лисичанске произошли пожары в квартирах и гаражах. Информация о погибших и пострадавших уточняется, передает Украина Сейчас.

Опрос: половина жителей Литвы выделила помощь УкраинеПосле того, как в конце февраля началось российское вторжение в Украину, чуть более половины литовцев выделили помощь этой стране.https://www.delfi.lt/article.php?id=89826423

Украина освободила еще несколько населенных пунктов в Херсонской областиГлава криворожской военной администрации Александр Вилкул заявил, что украинские войска в регионе остановили наступление армии РФ, пытающейся продвигаться к Кривому Рогу, и отбросили его назад, передает Би-би-си."Назад от дальних подступов к городу. Сегодня освобождены еще несколько населенных пунктов Херсонской области, - сказал Вилкул в своем видеообращении. - И оккупанты уже не находятся на расстоянии ближе 40 км от города, а на некоторых направлениях – и 60 км. То есть линия соприкосновения уже находится не на границе с Днепропетровской областью, это уже Херсонская область".

Украинская делегация прибыла на переговоры в Стамбул – что известноВо вторник в Стамбуле состоятся переговоры между представителями Украины и России. Ожидается, что они проведут переговоры по гуманитарным вопросам и попытаются договориться о прекращении огня, передает Русская служба Би-би-си.Сначала в Турцию прибыла российская делегация, а несколько позже - украинская. От Украины в переговорах примут участие министр обороны Алексей Резников, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, а также парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия. Российскую сторону в числе прочих представляет советник Путина Владимир Мединский.По словам представителей сторон, очная встреча последует за консультациями в видеоформате, которые регулярно проводились в течение последнего времени. Переговоры пройдут в во дворце Долмабахче в Стамбуле, они должны начаться после 10:00 по местному времени.Как заявил в эфире украинских телеканалов глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, минимальная задача Киева – "решение гуманитарных проблем". "Программа максимум – прекращение огня, достижение устойчивых договоренностей по этому поводу", - передает слова Кулебы официальный сайт украинского внешнеполитического ведомства. "Мы не торгуем людьми, землями и суверенитетом. Наша позиция – железобетонная", - сказал при этом Кулеба.В числе прочего Россия требует, чтобы Украина отказалась от намерения вступить в НАТО – и как говорил украинский президент Владимир Зеленский, по этому поводу возможны компромиссы. Относительно некоторых других спорных вопросов, в том числе судьбы сепаратистских образований на Донбассе и статуса Крыма, позиции сторон максимально далеки.25 марта Мединский описал ход переговоров так: "по второстепенным вопросам позиции сближаются, однако по главным политическим вопросам мы фактически топчемся на месте". Агентство ТАСС также цитирует представителя Путина Дмитрия Пескова, который заявил, что "очный формат позволяет более концентрированно, более насыщенно с точки зрения содержания вести переговоры". "Но пока, к сожалению, мы не можем констатировать каких-либо существенных достижений или прорывов", - сказал при этом Песков.

Источники Wall Street Journal считают, что отравление подстроили некие силы в Москве, желающие сорвать переговоры. Однако это всего лишь версия, у которой нет каких-либо подтверждений.https://www.delfi.lt/article.php?id=89825191

Лавров: Россия разрабатывает ответные меры визового характера в отношении "недружественных стран"Россия готовит новые меры по ограничению въезда в Россию граждан "недружественных стран", заявил глава российского МИД Сергей Лавров на заседании комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, передает Русская служба Би-би-си."Дополнительно сейчас разрабатывается проект указа об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями ряда иностранных государств. Этот акт введет целый ряд ограничений на въезд на территорию России", - сказал Лавров.

Страны G7 отказываются платить за энергоресурсы в рублях"Все министры G7 были едины, что это является односторонним и очевидным нарушением контрактов", - сказал Роберт Хабек, министр экономики Германии, которая выступает председателем G7.По словам Хабека, само требование России показало, что Путина "прижали к стене".https://www.delfi.lt/article.php?id=89823839

Мэр Ирпеня заявил о возвращении контроля над городомПри этом Александр Маркушин призвал жителей пока воздержаться от возвращения — пока это небезопасно, передает Медуза.

В Лисичанске продолжаются обстрелы, горят жилые дома"В Лисичанске после прилетов от армии России произошло возгорание нескольких домов. Спасатели пытаются ликвидировать пламя и спасти жителей", - сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.Видео: Украина Сейчас

В Гомельской области республики Беларусь фиксируется перемещение пусковых установок ОТРК "Искандер-М" в направлении границы с Украиной.Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной сводке по состоянию на 12:00 28 марта.

В Кремле заявили, что "не боятся" заявлений Зеленского в интервью российским СМИПресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не боится публикации интервью президента Украины Владимира Зеленского, при этом Роскомнадзор (РКН) должен проверить материал "на предмет соответствия нашему законодательству".https://www.delfi.lt/article.php?id=89821289

В Мариуполе остаются около 160 тысяч человек"Достаточно много людей находится в Мариуполе, точно более 100 тысяч человек. Порядка 160 тысяч, по нашим оценкам, находятся в блокированном Мариуполе, в котором невозможно жить, потому что нет вообще ничего: ни воды, ни света, ни тепла, ни связи", - заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.Мэр отметил, что городу необходима полная эвакуация.Он также пожаловался, что Россия "играет" жителями города с первого дня войны.Накануне Бойченко заявил, что число погибших мирных жителей "уже гораздо больше", чем 2187 человек, о которых сообщалось две недели назад. "Не хочу никого пугать. Могу сказать точно, что эта цифра уже гораздо больше. Это тысячи людей", - передает Русская служба Би-би-си.

"Уничтожено 98% Мариуполя. Но мы отстроим город": замкомандира "Азов" о ситуации в блокадном городе и преступлениях россиянМариуполь. Почти месяц осады. Под огнем с неба, моря и земли. Город в Донецкой области практически разрушен. Там нет воды, еды, электричества. Российские оккупанты уничтожают не только здания, но и людей. Лично мне непонятно, как до сих пор удерживают оборону еще месяц назад промышленного гиганта, еще в прошлом году – Большой культурной столицы Украины.https://www.delfi.lt/article.php?id=89814509

СК России заявил об убийстве девушки "украинскими националистами" в МариуполеПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин объявил, что поручил расследовать убийство женщины в Мариуполе, которую, по утверждению ведомства, "убили украинские националисты", передает Русская служба Би-би-си."По имеющимся данным, украинские националисты из батальона "Азов" долгое время издевались над девушкой - жительницей Мариуполя, причиняя телесные повреждения. Ее тело со следами пыток и вырезанной на животе свастикой было обнаружено в подвале одной из школ города, где была база националистов", - говорится в сообщении СКР.Других подробностей СК не предоставил.

В Киеве опубликовали данные 620 предполагаемых сотрудников ФСБ в ЕвропеГлавное управление разведки Минобороны Украины опубликовало список 620 предполагаемых сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, которые действуют на территории Европы, передает DW. Украинское ведомство опубликовало фамилии, имена и отчества, даты и места рождения, адреса регистрации и другие данные предполагаемых сотрудников российской спецслужбы. В каких именно европейских странах они работают, не указывается.

В Литве зарегистрировалось почти 35 тысяч беженцев из УкраиныВ Литве уже зарегистрировалось почти 35 тысяч беженцев из Украины, 15 тысяч из них - несовершеннолетние, сообщил в пятницу Департамент статистики.

Сообщается об обстреле ЧерниговаРуководитель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил в Telegtram об очередном обстреле российскими войсками Чернигова, а также окрестностей Нежина, передает DW. "Мы сегодня работаем, как и вчера. Ситуация у нас почти без изменений", - заявил он.

Переговоры Украины и РФ в Стамбуле пройдут 29 и 30 мартаОб этом заявил один из членов украинской делегации Давид Арахамия.

Специальный эфир Delfi с украинским журналистом Романом Цимбалюком и мэром Ремигиюсом Вильнюса ШимашюсомПервый гость эфира - украинский журналист Роман Цимбалюк, известный своими острыми вопросами Владимиру Путину на его ежегодных пресс-конференциях, 13 лет работал в Москве. Затем был вынужден покинуть Россию из-за угрозы преследования. О работе в России и нынешней ситуации в Украине говорим с Романов вовремя прямого включения.

Как сейчас выглядит МариупольПолк "Азов" опубликовал кадры, на которых видно, как сейчас выглядит осажденный Мариуполь.

Российские военные продолжают милитаризацию зоны отчуждения ЧАЭСВице-премьер украинского правительства Ирина Верещук заявила, что российские военные продолжают хранить значительные объемы боеприпасов в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции, передает Русская служба Би-би-си.В своем "Фейсбуке" она обратилась к лидерам государств, "от которых сегодня зависит судьба всего цивилизованного мира". "Оккупанты продолжают милитаризировать зону отчуждения ЧАЭС. Это представляет очень серьезный риск повреждения изоляционных сооружений, которые построены над четвертым энергоблоком станции после ее взрыва в 1986 году, - пишет Верещук. – Такое повреждение неминуемо приведет к попаданию в атмосферу значительного количества радиоактивной пыли и заражение ею не только Украины, но и других стран Европы".По словам украинской чиновницы, "оккупанты игнорируют эти угрозы, продолжая транспортировать и хранить значительное количество боеприпасов в непосредственной близости к атомной станции".Верещук потребовала от Совета Безопасности ООН вести на территорию станции специальную миссию, которая могла бы устранить риск "повторения Чернобыльской аварии в результате действий российских оккупационных войск".

"Это не просто война. Все гораздо хуже". Первое за время войны интервью Зеленского российским журналистам27 марта главный редактор ”Медузы” Иван Колпаков, главный редактор телеканала ”Дождь” Тихон Дзядко, писатель и журналист Михаил Зыгарь и корреспондент ”Коммерсанта” Владимир Соловьев созвонились с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находится в Киеве, и взяли у него интервью. https://www.delfi.lt/article.php?id=89816371

Из-за вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 143 ребенка, еще 216 - раненыБольше всего пострадало детей в Киевской – 67, Харьковской – 49, Донецкой – 53, Черниговской – 38, Николаевской – 30, Луганской – 27, Запорожской – 21, Херсонской – 24, столице – 16, Житомирской – 15 и Сумской – 14 областях.Из-за бомбежек и обстрелов повреждено 733 учебных заведения. 74 из них разрушены полностью.

ООН: 3,8 миллиона украинцев выехали из страны По данным ООН, 3,8 миллиона украинцев выехали из страны, еще 6,5 млн стали внутренними переселенцами.13 миллионов человек "застряли" в зонах боевых действий, выехать оттуда они не могут.

Министерство обороны Британии: за последние сутки позиции российских войск не изменилисьМинистерство обороны Великобритании опубликовало очередную оценку ситуации на фронтах в течение последних суток. По данным британской разведки, "значительных изменений в позициях российских сил не было", передает Би-би-си.Кроме того, в сообщении сказано, что армия РФ и далее испытывает "логистические сложности, которые сопровождаются недостатком темпов наступления". Британская разведка также говорит о низком моральном духе российских военных и агрессивных действиях армии Украины.Согласно оценкам министерства обороны Великобритании, Россия достигла наибольших успехов в Мариуполе, где продолжаются ожесточенные бои.

Утренняя сводка украинского Генштаба: отбито 5 атак на Донбассе, продолжается наступление на КиевВ понедельник утром украинский Генеральный штаб опубликовал очередную сводку о положении на фронтах. Би-би-си приводит основные моменты:- Вооруженные силы Украины держат оборону около населенный пунктов Топольское, Каменка и Сухая Каменка около города Изюм в Харьковской области. (Здесь армия РФ пытается пробиться к территории Донбасса, чтобы взять украинские войска в окружение - ред.)- Силы обороны Киева "сдерживают противника, который пытается прорвать оборону с северо-запада и востока с целью взятия под контроль ключевых автодорог и населенных пунктов".- Согласно заявлению Генштаба, на Донецком и Луганском направлениях украинские войска за сутки отбили пять атак и уничтожили два танка, БМП и автомобиль. Кроме того, "противник имел потери в живой силе", - пишут военные.- Генштаб сообщает, что за прошедшие сутки украинские ВВС уничтожили четыре российских самолета, один вертолет, два беспилотника и две крылатые ракеты.

В США пока не видят веских причин предполагать, что Россия ограничит свое внимание Донбассом. Об этом заявила посол США в НАТО Джулианна Смит в интервью CNN.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что масштаб гуманитарной катастрофы в осажденном российскими войсками Мариуполе требует немедленного вмешательства со стороны международного сообщества. Осажденный Мариуполь он сравнил с сирийским Алеппо, который в 2016 году подвергся массовым разрушениям при поддержке России. Ле Дриан сказал, что "осадная война" России против украинских городов должна вызвать коллективную вину. "Гражданское население массово убивают, уничтожают, страдания ужасны", – заявил глава французской дипломатии.

Украинские войска приступили к контрнаступлению в Харьковской, Сумской, а также продолжают это делать в Киевской и Херсонской областях.Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович на брифинге о ситуации по российскому вторжению по состоянию на 27 марта, передает агентство УНИАН."У противника сейчас две главные задачи – окружить наши войска в зоне ООС, добить Мариуполь и удержать оборону в районе Херсона на Юге… Если упадет оборона противника на Юге, его положение вокруг Мариуполя ухудшится", – заявил он.При этом Арестович предупредил, что ближайшие неделя-две будут "неравномерными":"Будут поступать сообщения как о том, что мы побеждаем и контратакуем и контрнаступаем на некоторых участках... А, во-вторых, будет поступать информация, что на некоторых участках фронта, в частности, на Востоке, ситуация далеко-далеко не простая. И к этому нужно быть эмоционально, организационно и сознательно готовыми".https://t.me/uniannet/41960

Перед центральным входом Русского драматического театра Литвы - надпись ДЕТИ.Сегодня, в ознаменование 60-летия Международного дня театра, театр присоединился к акции в поддержку разрушенного агрессорами театра в украинском городе Мариуполе. "Мы хотим выразить поддержку нашим коллегам в Мариуполе, где, несмотря на такие же видимые надписи, 16 марта было взорвано здание театра. Внутри прятались сотни женщин и детей. Сегодня вечером, в 22:00, мы хотели бы пригласить вас присоединиться к акции солидарности с Украиной, у главного входа в РДТЛ зажигая тысячу свечей и поставив их на слово ДЕТИ"

Под Киевом военные расстреляли машину с мирными жителями, которые покидали зову боевых действий. В ней ехала семья Иовенко с ребенком и пожилой женщиной. Супруги погибли, сообщает BBC. Убийство попало на кадры разведывательного дрона одного из отрядов территориальной обороны. По словам членов отряда, военные, расстрелявшие автомобиль, носили опознавательные знаки российской армии. Би-би-си попросила минобороны России о комментарии, но ответа не получила. https://www.bbc.com/russian/media-60894543?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=60894543%26%22%D0%95%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BB%D0%B8%22%3A%20%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%20%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%BB%20%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC%262022-03-27T15%3A01%3A29.897Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn:bbc:cps:curie:asset:91d3c68e-8273-429d-9e8e-6011b0a830ff&pinned_post_asset_id=60894543&pinned_post_type=share

Владимир Зеленский дал первое после начала войны большое интервью российским журналистам. С президентом Украины разговаривали главный редактор «Медузы» Иван Колпаков, главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко, журналист и писатель Михаил Зыгарь (он также передал Зеленскому один вопрос от главреда «Новой газеты», нобелевского лауреата Дмитрия Муратова) и специальный корреспондент «Коммерсанта» Владимир Соловьев (не путать с одноименным пропагандистом). Интервью было взято по зуму. Оно опубликовано целиком и с минимальной редактурой — на "Медузе", ютьюб-канале Тихона Дзядко и Екатерины Котрикадзе, немецком телеканале OstWest и в других изданиях. Роскомнадзор уже требует от российских СМИ не показывать это интервью. В отношении всех трех изданий "начата проверка для определения степени ответственности и приятия мер реагирования", - сообщается на сайте Роскомнадзора.

The Insider: 26 марта Россия выпустила рекордное одномоментное количество ракет по территории УкраиныКак сообщил источник издания, 26 марта было выпущено 52 ракеты с кораблей Черноморского флота из акватории Севастополя и не менее 18 — с территории Беларуси.Между тем, ПВО Украины поставила рекорд по сбитым целям: из примерно 70 выпущенных Россией ракет долетели только восемь.

После того как Силы обороны Украины восстановили контроль над Тростянцом, российские военные пытаются осуществить перегруппировку в районе Сум. Об этом говорится в сводке Генштаба на полдень 27 марта. Российские войска также перебрасывают подразделения в Беларусь с целью ротации оккупационных сил, воюющих против Украины. "Продолжается перемещение подразделений российской федерации на территорию республики беларусь. Указанные мероприятия проводятся с целью ротации подразделений, которые понесли существенные потери, усиления существующих группировок, пополнения запасов продовольствия, топлива и боеприпасов, организации эвакуации раненых и больных военнослужащих", – говорится в сообщении. В то же время часть подразделений вооруженных сил Республики Беларусь продолжает находиться на полигонах. ВСУ вытеснили российские войска из Гусаровки. Вблизи Харькова агрессор сосредоточил усилия на восполнении текущих потерь. В районе Славянска в Донецкой области россияне совершенствуют инженерное оборудование занятых позиций. Также на Донецком направлении подразделения РФ пытаются захватить Попасную, Рубежное, Северодонецк и Мариуполь, но успехов нет, отмечается в сводке. Была совершена неудачная попытка штурма Красногоровки под Донецком, сообщает Генштаб. На севере войска РФ продолжают блокаду Славутича и не оставляет попыток взять под контроль Чернигов. Согласно сводке, в районах Лукьяновки и Рудницкого россияне понесли потери и отошли. В целом в Полесье противник под прикрытием артиллерии и авиации продолжает закрепляться на достигнутых рубежах, готовится к проведению ротации. Ситуация в захваченных районах Таврического направления - росгвардия пытается подавить очаги сопротивления украинцев, сказано в сводке Генштаба Украины.

Украина находится в числе стран, которые в Литве получили наиболее благоприятную оценку.https://www.delfi.lt/article.php?id=89813119

Во Львове ликвидирован пожар на территории одного из промышленных предприятий по хранению горючего. Пожар возник в результате ракетного обстрела 26 марта. Он был локализован и потушен утром 27 марта. https://t.me/dsns_telegram/5294

Президент Украины Владимир Зеленский в телеобращении перешел на русский и сказал, что агрессор делает все, чтобы украинцы "сами уходили от русского языка". "В Украине нет и никогда не было языковой проблемы. А вот теперь вы, российские оккупанты, эту проблему создаете. Это вы делаете все, чтобы наши люди сами уходили от русского языка", - сказал он в вечернем обращении. "Потому что русский язык будет ассоциироваться именно с вами. Только с вами. С этими взрывами и убийствами. С вашими преступлениями. Россия сама делает все, чтобы на территории нашего государства состоялась дерусификация. Вы это делаете. За одно поколение. И навсегда". Президент Украины переходит на русский на 5 мин 30 сек. записи. Владимир Зеленский также призывает международных партнеров предоставить Украине необходимые для деблокирования Мариуполя танки и самолеты, потому что украинские защитники не могут сбивать российские ракеты пулеметами и дробовиками.

Российские войска сжимают кольцо окружения Мариуполя, продвигаясь в глубь города, но город остается под контролем Вооруженных сил Украины. Об этом в интервью агентству УИАН, рассказал глава Мариуполя Вадим Бойченко."Есть окраины города, которые они, естественно, взяли под контроль. Город в кольце, и кольцо, естественно, сжимается. На 30-й день оно вошло глубже в город, но город сегодня под контролем ВСУ. (..) Над городом развевается украинский флаг. Сегодня город Мариуполь остается украинским городом. Наши военные делают все, чтобы он таким оставался и в будущем. Идут очень жестокие бои за наш город. Мариуполь находится в окружении, начиная с пятых суток войны. Все элитные подразделения РФ были брошены на штурм города. И уже больше месяца наши парни, два героя Украины – командир полка "Азов" и командир 36-й бригады морских пехотинцев, национальная гвардия – героически держат оборону Мариуполя", - сказал В.Бойченко.

В Украине в результате войны погибло 139 детей, сообщает Генпрокуратура Украины. Также сообщается о 205 раненных детях.Больше всего детей пострадало в Киевской, Харьковской и Донецкой областях.

Генштаб ВСУ публикует данные по потерям противника – по состоянию на 27 марта.Общие боевые потери россиян с 24.02 по 27.03 ориентировочно составили:личного состава – около 16600 человек,танков – 582,боевых бронированных машин – 1664,артиллерийских систем – 294,РСЗО – 93,средств ПВО – 52,самолетов – 121,вертолетов – 127,автомобильной техники – 1144,кораблей/катеров – 7,цистерн с ГСМ – 73,БПЛА оперативно-тактического уровня – 56,специальной техники – ​​21,пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Британское министерство обороны сегодня публикует короткую оценку ситуации на Украине:Российские силы, судя по всему, пытаются окружить украинскую группировку войск на востоке, заходя с севера - с харьковского направления, и с юга - с мариупольского.На севере страны бои затихли. Здесь периодические контратаки украинских сил мешают попыткам российских перегруппироваться.

Вице-премьер Украины: оккупанты могли насильно вывезти в РФ уже около 40 тысяч украинцевВице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что количество насильно вывезенных Россией украинцев сейчас может составлять 40 тысяч.По ее словам, Россия создает альтернативную "гуманитарную реальность" и пытается проложить собственные так называемые "эвакуационные маршруты" для мариупольцев в РФ."Ожидаемо, что в основном горожане не хотят "спасаться" на территории агрессора. Следовательно, российские войска насильно вывозят мирных граждан вглубь оккупированных территорий или в саму россию. Уже речь идет о десятках тысяч принудительно переселенных таким образом украинцев", - цитирует Верещук агентство Unian.По подобной схеме оккупант действует и на временно оккупированной части Киевщины, пытаясь силой вывозить людей в Беларусь."Мы постоянно и мощно сигнализируем международному сообществу и институтам о том, что упомянутые российские "коридоры" являются незаконными, не согласованными с нами. Тем более, что на той стороне – как под Донецком, так и Луганском – принудительных переселенцев пропускают через специальные фильтрационные лагеря, что нарушает Женевскую конвенцию. Но Международный комитет Красного Креста (МККК) почему-то даже решил открыть в Ростове-на-Дону свое представительство-именно для работы с силой депортированными в РФ украинцами. Надеемся, Красному Кресту удастся собрать их списки", - выразила надежду вице-премьер-министр.

Мэр Славутича Юрий Фомичев сообщил, что армия РФ захватила город-спутник Чернобыльской АЭС, сообщает агентство Unian.По его словам, город оккупирован, но его жители продемонстрировали своё отношение:"Весь оставшийся город вышел на улицы с флагами Украины, с лозунгами, что Славутич - это Украина. Что нам не нужен никто другой, потому что это наша земля. И сегодня Славутич остается украинским городом, под украинскими флагами, с украинским властью, с украинской Конституцией, со своим кодексом этики"Он также подтвердил информацию о трех погибших жителях.

В Мариуполе российские военные насильно вывезли в неизвестном направлении врачей и пациентов городской больницы №1. Об этом сообщает Мариупольский горсовет со ссылкой на очевидцев.Также среди захваченных оккупантами были горожане, которые прятались от российских обстрелов в подвале больницы.По данным горсовета, на территории медучреждения находилось примерно 700 человек. Однако точное количество вывезенных оккупантами пока неизвестно.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на призыв Джо Байдена лишить Путина власти."Не Байдену это решать. Президента России выбирают россияне", - сказал он агентству Reuters.Байден заявил во время выступления в Варшаве, что Путин - диктатор, увлеченный восстановлением империи, и добавил, дословно: “Этот человек не должен оставаться у власти".Чуть позже Белый дом уточнил, что Байден не призывал к смене режима в России, а лишь требовал лишить Путина возможности распространять свою власть за ее пределы, пишет BBC.

Байден заявил, что российский президент Владимир Путин не должен оставаться у власти, а его война против Украины является "стратегическим провалом" Москвы.https://www.delfi.lt/article.php?id=89811937

Президент США Джо Байден коротко ответил в Польше на просьбу журналиста поделиться оценкой того, что российский президент Путин делает с народом Украины. “Он - мясник”, - сказал Байден. Эти слова прокомментировал пресс-скретарь Путина Дмитрий Песков. По его мнению, "подобные личные оскорбления сужают окно возможностей для двусторонних отношений".

В Украину из Германии прибыла первая крупная партия противотанкового оружия. Речь идет о легком РПГ Matador для ближнего боя. В субботу в Украину поступило 2650 единиц, еще 2450 штук поступят в Украину небольшими партиями, до конца мая. Стоимость закупки - 25 млн евро.

Батальон белорусских добровольцев имени Калиновского вошел в состав Вооруженных сил Украиныhttps://www.delfi.lt/article.php?id=89811051

Российские военные совершили ракетный обстрел Львова. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый. "Прилетело по Львову. Ждем информацию от военной администрации", - отметил он. Садовой призвал горожан не распространять фото или видео с места удара и оставаться в укрытиях, пишет Unian. Мэр Львова Андрей Садовый предупредил о вероятности повторных обстрелов города. "Львов. Возможны повторные обстрелы. Оставайтесь в укрытии", - написал он. Глава Львовской ОВА сообщил, что произошли два ракетных удара в пределах Львова. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что произошли два ракетных удара в пределах Львова. "Информация о том, что попадание в жилой дом или другие объекты инфраструктуры не подтвердилась. По предварительным данным, пострадали пять человек", - написал Максим Козицкий. https://twitter.com/KyivIndependent/status/1507746431033036814?ref_src=twsrc%5Etfw

Мэр Славутича Юрий Фомичев, о похищении которого ранее сообщала Киевская областная военная администрация, уже на свободе, рассказала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. В городе проходит мирный митинг в поддержку Украины, однако российские военные стреляют в воздух и используют светошумовые гранаты, добавила она (DW).

В России возбуждено 60 уголовных дел из-за протестов против войны

В Украине уже больше месяца идет война:Российские военные бомбят села и города.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович призвал не оскорблять мусульман мира и воюющих на стороне Украины: есть чеченцы, а есть кадыровцы.

В Киеве и области отменили объявленный ранее усиленный комендантский час."Комендантский час в Киеве и области, завтра днем вводиться не будет. Время комендантского часа останется в обычном режиме – с 20:00 до 7:00.Днем в воскресенье по столице и в области передвигаться будет можно", – написал мэр Киева Виталий Кличко.

Президент США Джо Байден встретился в Варшаве с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и украинским министром обороны Алексеем Резниковым. Это первая встреча американской и украинской стороны на таком уровне с момента вторжения России в Украину.Д.Кулеба отметил, что Байден говорил много, но есть две вещи, которые можно озвучивать."Первое: то, что происходит в Украине, изменит ХХІ век. И у него есть четкое понимание этого: то, о чем мы говорили с 2014 года, что это не война России против Украины, это война тирании против свободного мира. Вот сегодня президент Байден так и сказал: то, что происходит в Украине, изменит историю ХХІ века. И мы совместными усилиями достигнем того, чтобы это изменение было в нашу пользу. Второе: слова Байдена о том, что США непоколебимо будут с Украиной абсолютно во всем до нашей победы. Ничто не заставит США отвернуться от Украины или ослабить поддержку. Напротив, эта поддержка будет только расти", – сказал глава МИД Украины.https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/videos/713421626342032/&show_text=0&width=560

Украинские силы вернут Херсон, захваченный ранее российскими военными, под свой контроль сегодня, заявил советник министра обороны Украины Маркиан Лубкивский в эфире BBC Radio 4."Я считаю, что сегодня город будет полностью под контролем украинских вооруженных сил", - сказал он."Мы закончили за последние два дня операцию в Киевской области, поэтому другая часть вооруженных сил сейчас сосредоточена на южной части страны, где они пытаются отбить Херсон и некоторые другие города", - добавил Лубкивский (по BBC).

Вооруженные силы Украины пошли в контрнаступление под Харьковом.Освобождено несколько населенных пунктов. Об этом сообщил в Telegram глава местной ОГА и ОВА Олег Синегубов.По его словам, в результате контрнаступления были освобождены несколько населенных пунктов в направлении Малой Рогани (восточного пригорода), сейчас там идут бои.Также украинские силы защищают в области свои позиции, в частности на Изюмском направлении, отметил Синегубов.https://t.me/synegubov/2738

Боевые потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля по состоянию на утро 26 марта составили около 16,4 тыс. человек личного состава. Об этом сообщается в Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.За этот период РФ также потеряла 575 танков, 1640 боевых бронированных машин, 293 артиллерийские системы, 91 реактивную систему залпового огня, 51 средство противовоздушной обороны, 117 самолетов и 127 вертолетов.Кроме того, агрессор потерял 1131 единицу автомобильной техники, семь судов, 73 цистерны с горюче-смазочными материалами, 56 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, две пусковые установки ракетных комплексов и 19 единиц специальной техники.https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/281000367546382&show_text=true&width=500

По данным Генеральной прокуратуры Украины, в результате российского вторжения, начавшегося месяц назад, в Украине погибло не менее 136 детей. В сообщении, опубликованном в телеграм-канале Генпрокуратуры, говорится, что 199 детей получили ранения. В ведомстве добавили, что в Киевской области погибли 64 ребенка, еще 50 детей погибли в Донецкой области.

Российская техника зашла на территорию города-спутника Чернобыля Славутича. Сообщается, что захватили городскую больницу и похитили мэра Юрия Фомичева. Об этом рассказал глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.Жители Славутича вышли на проукраинский митинг с национальной символикой. Они собрались на главной площади города и скандируют: "Славутич – это Украина!", "Слава Украине!". Также жители города развернули большой государственный флаг.Во время митинга российскими военными был открыт огонь в воздух и они начали бросать светошумовые гранаты в людей.Однако жители не расходятся. По словам Павлюка, их становится больше. Люди начали движение в сторону больницы, которую захватили российские войска.https://t.me/kyivoda/2693

Утренняя сводка Генштаба Вооруженных Сил Украины:На временно оккупированных территориях в южных областях Украины РФ пытается применять росгвардию для подавления протестов, в Киеве Кремль пытается активизировать деятельность диверсантов. (Liga,net)Отмечается, что на отдельных направлениях враг безуспешно продолжает попытки штурмов и наносит авиаудары. Войска РФ также пытаются восстановить боеспособность подразделений, пополнить запасы боеприпасов и горючего, чтобы возобновить наступательные действия.Подразделения РФ, которые понесли потери, из-за нехватки квалифицированных кадров комплектуется военными "с низкими моральными качествами" и "лицами, склонными к злоупотреблению наркотическими веществами и алкоголем", пишут в ГШ ВСУ.Отмечается, что для подавления сопротивления в Херсоне, Геническе, Бердянске и отдельных районах Мариуполя враг развернул практически все подразделения росгвардии, которые находились во временно оккупированном Крыму, отдельных районах Запорожской, Херсонской и Донецкой областей.РФ также пытается активизировать деятельность ДРГ в Киеве, чтобы дестабилизировать общественно-политическую обстановку, нарушить системы государственного и военного управления. Это объясняется неспособностью врага быстро восполнить потери, сделать перегруппировку и применить войска для поддержания необходимого темпа боевых действий и достижения конечной цели войны.В Генштабе добавили, что за прошедшие сутки защитники Киева отбивали попытки наступления врага и удерживали занятые рубежи. На Донецком и Луганском направлениях были отбиты все атаки: враг понес значительные потери, уничтожено восемь танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники.Воздушные Силы ВСУ за сутки уничтожили 12 целей (три самолета, три беспилотника, пять крылатых ракет, вертолет), а также били по колоннам и скоплениям войск РФ.

Агентство Reuters пишет о брифинге представителя Пентагона и о Херсоне:"Россияне, похоже, уже не настолько твердо, как раньше, контролируют город Херсон, областной центр с населением около 230 тысяч, и за него, похоже, идет борьба", - так выразился представитель Пентагона в пересказе Reuters.Ранее служба BBC привела слова журналистов американской газеты New York Times, которые со ссылкой на некоего высокопоставленного чиновника Пентагона, написали, что украинская армия пытается отбить Херсон, и россияне будто бы уже не контролируют какую-то часть города.Никаких подтверждений, опровержений и даже просто свежих сообщений на тему Херсона из основных украинских источников пока нет.

"Наши силы и средства будут концентрироваться на главном — полном освобождении Донбасса", - заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской.По его словам, штурм крупных городов, например, Киева, Чернигова и Сум, никогда не планировался."Хотя такую возможность (штурм крупных городов - ред.) мы не исключаем, по мере выполнения отдельными группировками поставленных задач, а они решаются успешно, наши силы и средства будут концентрироваться на главном — полном освобождении Донбасса", — сказал Рудской.

Россия начала перебрасывать в Украину подкрепления, дислоцированные на территории Грузии, сообщила The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника министерства обороны США. "Мы заметили передвижение некоторого числа военнослужащих из Грузии. Точными цифрами мы не располагаем", - пояснил собеседник газеты.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба еще раз высказался о переговорах с Россией, снова подчеркнув, что договоренностей на них все еще нет. "Консенсуса на переговорах пока нет. Позиция Украины ясна: прекращение огня, гарантии безопасности, никаких компромиссов в части территориальной целостности. Но Россия продолжает ставить ультиматумы. Чтобы стимулировать более конструктивный подход, нужны две вещи: больше санкций и больше военной помощи Украине", - пишет Кулеба. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня сказал, что Украина и Россия уже договорились по четырем основным требованиям России и не могут договориться лишь о признании Крыма и ДНР-ЛНР. https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1507414519227699200?ref_src=twsrc%5Etfw

Джоан Роулинг прокомментировала слова Владимира Путина о том, что ее "отменили""Критикой западной культуры отмены лучше не заниматься тем, кто в настоящее время уничтожает мирных людей за их "преступное" сопротивление и тем, кто отравляет и сажает в тюрьму своих оппонентов", - написала Роулинг, прикрепив к твиту видео Би-би-си о преследовании Алексея Навального российскими властям.Ранее Владимир Путин сетовал на то, что "коллективный Запад отменяет" Джоан Роулинг за взгляды на "так называемое гендерное разнообразие", а также всю российскую культуру.

Бывший мэр города Изюм обвинен в госизменеНациональное бюро расследований Украины обвинило в госизмене бывшего мэра райцентра Изюм в Харьковской области Александра Божкова (он избирался от "Партии регионов"), депутатов Анатолия Фомичевского и Юрия Козлова, а также полицейского в отставке Владислава Соколова.Статья 111 УК Украины о госизмене предусматривает до 15 лет лишения свободы.В официальном сообщении Национального бюро расследований говорится, что обвиняемые "перешли на сторону врага и начали помогать оккупационным войскам" - давать информацию о расположении украинских войск и о местных активистах, предпринимателях и участниках территориальной обороны.Действующий мэр Изюма Валерий Марченко 25 марта назвал обвиняемых "любителями русского мира".Би-би-си напоминает, что Изюм - важный транспортный узел Харьковской области. Российское минобороны 24 марта заявляло, что город полностью захвачен, украинская сторона отрицает это и говорит о продолжающихся боях.

Для прибывающих в столицу Литвы украинцев - программа BeFriend Vilnius: как это работает"Переезд в другую страну часто может быть очень сложным и тревожным опытом, особенно если вы не говорите на этом языке и никого не знаете. Но не волнуйтесь, вы не одиноки – волонтеры-наставники BeFriend Vilnius здесь, готовы поддержать вас в этом процессе и помочь быстрее и легче освоиться", - так Go Vilnius описывает программу наставничества, направленную на помощь прибывающим в страну украинцам.https://www.delfi.lt/article.php?id=89806191

ВСУ ликвидировали еще одного российского генералаВ четверг, 24 марта, украинские военнослужащие ликвидировали еще одного генерала российских военных - генерал-лейтенанта Якова Рязанцева.Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время брифинга, передает УНИАН."Наши войска, как мы предварительно сообщали, а теперь можем сказать наверняка, уничтожили командующего 49-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ, генерал-лейтенанта Якова Владимировича Рязанцева. И это произошло – вы будете очень смеяться – на аэродроме Чернобаевка", – сказал Арестович.

Генштаб России второй раз за время вторжения в Украину огласил данные о боевых потерях - погибли 1 351 человек, ранены - 3 825 военных, сообщает BBC. "К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погибли 1 тысяча 351 военнослужащий, 3 тысячи 825 получили ранения", - сообщил начальник главного оперативного управления российского генштаба Сергей Рудской на брифинге в пятницу.

Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Греции"Рассказал о гуманитарной ситуации в заблокированных городах и поблагодарил за помощь, оказываемую его страной. Обсудили вопросы оборонного сотрудничества Греции и Украины", - написал президент Украины.

В Харькове сообщили об обстреле поликлиники из "Градов" и артиллерииПредседатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram-канале об обстреле из артиллерии и "Градов" поликлиники в Основянском районе Харькова, где выдавали гуманитарную помощь, передает DW. В результате погибли четыре человека, еще три получили ранения. "Очевидно, что враг хочет посеять панику и препятствует получению гуманитарной помощи. Вчера днем ​​российские войска также обстреляли пункт выдачи "Новой почты", 6 человек погибли, 17 - пострадавших", - написал далее Синегубов.

Пшеница дорожает из-за войны в Украине и коронавируса. Есть ли выход?На фоне роста цен на пшеницу страх перед возможным голодом усиливается во многих странах, пишет DW. Может ли ЕС заместить РФ и Украину как поставщик зерна, смягчив последствия войны в Украине?https://www.delfi.lt/article.php?id=89801655

Американские добровольцы участвовали в освобождении села от российских войскСухопутные войска Вооруженных Сил Украины показали видео с американскими добровольцами из Интернационального легиона в освобожденном от российских военных селе, передает Лига. Новини."Американские добровольцы из иностранного легиона в освобожденном от орков селе. На фоне красиво горит танк оккупантов", – сказано в сообщении.Сухопутные войска не уточнили, об освобождении какого именно населенного пункта идет речь.Видео: УНИАН

ФСБ: в Москве задержан "украинский шпион"В Москве задержали "украинского шпиона", который пытался получить данные о "специальной военной операции", сообщает РИА Новости со ссылкой на московское управление ФСБ.Спецслужба утверждает, что задержанный является агентом СБУ под псевдонимом "Малыш", который якобы шпионил за украинскими журналистами и политологами в России, передает Русская служба Би-би-си.Украинские власти пока не комментировали эту информацию.

Специальный эфир Delfi: вырваться из Бердянска, и за что воют российские солдаты?Литовский политолог Альвидас Медалинскас на протяжении месяца находился и работал в Украине, где продолжается война. Недавно ему удалось покинуть оккупированный российскими войсками Бердянск. По прямой связи говорим с гостем о том, что происходит на оккупированных территориях Украины.

Мэр Борисполя призывает жителей уходить в безопасные места, чтобы облегчить работу армииМэр города Борисполя, расположенного рядом с одноименным международным аэропортом украинской столицы, уже несколько дней призывает жителей уходить в безопасные места, чтобы тем самым упростить задачу украинской армии, передает Би-би-си.В пятницу мэр Владимир Борисенко в эфире украинского телевидения рассказал, что около 20 тысяч жителей Борисполя откликнулись на его призыв покинуть город, передает Рейтер. На 1 января 2021 года украинская Государственная служба статистики оценивала численность населения Борисполя в 63 тысячи человек.Борисполь расположен в 30 км от Киева, то есть в этом районе сейчас идут интенсивные бои. Как отметил Борисенко, это густонаселенный район, что затрудняет работу украинской артиллерии и авиации.

При бомбардировке Мариупольского драмтеатра погибли около 300 человекОб этом сообщил горсовет Мариуполя со ссылкой на очевидцев.

Основная инфраструктура в центре Изюма Харьковской области разрушенаВокруг города зафиксировали колонны российской техники и стреляющую по Изюму артиллерию. Об этом сообщает CNN со ссылкой на спутниковые снимки Maxar Technologies.

"Продовольственный банк" будет собирать продукты для неимущих в Литве и беженцев из УкраиныВ пятницу и субботу в крупнейших торговых сетях волонтеры "Продовольственного банка" (Maisto bankas) будут собирать продукты для беженцев из Украины и неимущих жителей Литвы.https://www.delfi.lt/article.php?id=89797459

Би-би-си: краткий обзор основных событий минувшего вечера и ночи- Вечер четверга ознаменовался бурной дипломатической деятельностью в Брюсселе, где прошли чрезвычайные встречи лидеров стран НАТО, Евросоюза и "Большой семерки".- Президент США Джо Байден, сказал, что никогда еще Североатлантический альянс не был настолько единым. Он призвал сохранять это единство достаточно долго для того, чтобы введенные санкции начали оказывать эффект на принятие решений в Кремле.- И Байден, и британский премьер Джонсон, и президент Франции Макрон отказались отвечать на вопрос, каким будет их ответ в случае, если Москва применит в Украине химическое оружие.- НАТО подтвердила отправку четырех батальонных групп общей численностью в 40 тысяч военных в Словакию, Венгрию, Болгарию и Румынию.- Премьер-министр Германии Шольц и глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заверили, что не будут платить за поставки российского газа в рублях, как того потребовала Москва, заявив, что времена российского энергетического шантажа прошли.- Борис Джонсон сказал в интервью Би-би-си, что Украина определенно может победить, несмотря на то, что Путин поступает с ее городами, как когда-то поступил с Грозным. По его словам, Путин не стремится к достижению мира.- Генеральная ассамблея ООН во второй раз за месяц подавляющим большинством проголосовала за резолюцию, осуждающую российское вторжение в Украину и требующую немедленного вывода войск. За - 140 стран, против - пять: Россия и ее союзники - Северная Корея, Эритрея, Беларусь и Сирия. 38 стран, в том числе Китай, воздержались.- В самой Украине продолжались боестолкновения местного значения, существенных изменений в оперативной обстановке не произошло.- Украина заявила об уничтожении большого десантного корабля "Саратов" Черноморского флота России, стоявшего в занятом ею порту Бердянска, и нанесении повреждений еще двум кораблям. Британские и американские разведслужбы подтверждают эту информацию.- Украинские власти сообщили о первом с начала войны полноценном обмене военнопленными с Россией. 10 украинских солдат были обменены на 10 российских. В ходе еще одного обмена 11 российских гражданских моряков, спасенных с судна, затонувшего вблизи Одессы, были обменены на 19 украинцев с захваченного Россией корабля.- Всемирная организация здравоохранения заявила, что по-прежнему не имеет возможности доставить жизненно необходимые медикаменты в находящийся в российской блокаде Мариуполь, а также в лежащий дальше к западу Николаев.

В селе Калиновка Киевской области снаряд российских военных попал в нефтебазуВспыхнул пожар. По состоянию на 6:00 25 марта наблюдалось горение остатков нефтепродуктов. Угрозы распространения пожара за пределы нефтебазы нет.

Разведка США и Британии: ВСУ бьют по значимым для российской армии объектамУкраина, по всей видимости, провела успешную атаку на российские корабли в Бердянске, передает Си-эн-эн со ссылкой на представителя министерства обороны США.Оценка разведки США совпадает с аналогичным заявлением министерства обороны Великобритании, в котором сказано, что украинские силы атаковали важные цели на оккупированных территориях Украины, включая большой десантный корабль и склады боеприпасов в Бердянске, передает Би-би-си.Ранее Украина заявила, что уничтожила десантный корабль "Саратов", пришвартованный в порту Бердянска на Азовском море."Орск" (это корабль той же серии, что и "Саратов") способен перевозить 20 танков или 40 бронетранспортеров, а также порядка 350 десантников.Британское минобороны предсказывает, что украинцы продолжат нападения на службы логистики и снабжения российской армии, лишая ее возможности пополнять запасы, уменьшая способность к дальнейшему наступлению и продолжая подрывать и без того падающий моральный дух.

До 60% "высокоточных" крылатых ракет, выпущенных российской армией по Украине, не срабатывают, пишет агентство Рейтер, ссылаясь на представителей американской администрации.Эти данные могут объяснить, почему Москве не удалось выполнить многие задачи, например, нейтрализовать украинскую систему противовоздушной обороны ( BBC).По подсчетам Вашингтона, ежедневно доля неудачных пусков варьируется, но иногда достигает 50-60%.Рейтер ссылается на три неназванных источника в Вашингтоне. Собеседники агентства не сообщили, на каких данных базируется эта информация, или с чем могут быть связаны подобные технические проблемы – от неудач при запуске до отказов механизма, вызывающего взрыв.

В Краснодарском крае руководство Росгвардии уволило 12 сотрудников ОМОНа после того, как они в самом начале войны отказались ехать в Украину, сообщил глава международной правозащитной группы "Агоры" Павел Чиков в своем Telegram-канале в четверг, 24 марта.https://www.delfi.lt/article.php?id=89796707

В Вильнюсе состоялась масштабная акция в поддержку Украины.Жители выразили поддержку стране, которая уже месяц борется с российской агрессией.https://www.delfi.lt/article.php?id=89795633

Генеральная ассамблея ООН во второй раз за месяц подавляющим большинством голосов проголосовала за резолюцию против российского вторжения в Украину.За новую резолюцию проголосовали 140 стран, блок союзников России остался тем же, что и при первом голосовании: Беларусь, КНДР, Сирия и Эритрея.38 стран, в том числе Китай, воздержались.В принятой в четверг резолюции Генассамблея ООН требует от России немедленно прекратить боевые действия, и заявляет, что вторжение России привело к гуманитарной катастрофе, какой "международное сообщество не видело в Европе десятилетиями", сообщает сообщает BBC.Проект этой резолюции внесли Украина и несколько поддерживающих ее западных стран.Первую резолюцию с призывом к России прекратить войну ГА ООН приняла 2 марта. За нее проголосовала 141 стран, против были те же пять.

Бывшему главному редактору радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову подбросили под дверь свиную голову в парике, а на дверь квартиры наклеили герб Украины с антисемитской надписью.

За распространение этих символов в Литве будет грозит штраф в размере 300-700 евро, а юридическим лицам и другим ответственным лицам 600-1200 евро.https://www.delfi.lt/article.php?id=89794857

Первый обмен пленными между Украиной и РоссиейО нем рассказала вице-премьер Украины Ирина ВерещукПо ее словам, десять пленных российских военных обменяли на десятерых украинцев, передает Би-би-си.Кроме этого, состоялся обмен 11 гражданских моряков из России (их задержали в Одессе) на 19 гражданских моряков из Украины. Про последних известно, что они были взяты в плен при попытке вывезти военный персонал с острова Змеиный.Российская сторона обмен пленными пока не комментировала.

Россия обвиняет Польшу в "опасной эскалации" и "русофобии"Российский МИД в четверг отреагировал на решение Польши выслать 45 российских дипломатов из-за обвинения в шпионаже.Российские власти усмотрели в этом "опасную эскалацию в регионе в рамках натовских установок, которые основаны на откровенной русофобии", передает Русская служба Би-би-си.В МИДе пообещали ответить на "враждебный выпад".Накануне в среду польская спецслужба подготовила список из 45 российских дипломатов, которые, по мнению ведомства, были офицерами российских спецслужб.За месяц с начала российского вторжения в Украину Польша приняла большую часть беженцев из соседней страны. По последним данным, из уехавших 3,6 млн человек 2,1 млн приняла Польша.

Мэр Вильнюса: около 2% жителей города - украинцыМэр столицы Литвы Ремигиюс Шимашюс сказал, что на сегодняшний день в Вильнюсе зарегистрировалось больше 10 000 украинцев. По его словам, независимо от того, сколько будет беженцев, их будут принимать, вопрос только в том, какие условия им смогут предоставить.https://www.delfi.lt/article.php?id=89792151

Столтенберг не видит в России непосредственной угрозы НАТОСевероатлантический альянс не будет вмешиваться в войну России против Украины, подтвердил генсек НАТО, отметив, что это грозит "всеобъемлющей войной" между блоком и РФ, передает DW.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не считает, что Россия в настоящее время представляет непосредственную грозу для членов Североатлантического альянса. "Мы самый сильный союз в мире, - заявил он в четверг, 24 марта, на полях саммита НАТО, посвященного российскому вторжению в Украину. - Пока мы вместе, мы в безопасности".

Спикер парламента Литвы находится в КиевеГлава Сейма отметила, что украинцы с оружием в руках борются не только за свою свободу и суверенитет, но и за свободу всей Европы.https://www.delfi.lt/article.php?id=89792065

Сергей Шойгу впервые с 11 марта показался на публикеЭту запись без звука опубликовали кремлевские корреспонденты РИА Новости.https://twitter.com/Kremlinpool_RIA/status/1506957527174598663?ref_src=twsrc%5Etfw

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главам стран НАТО"Да, это правда, мы не в Альянсе. Не в самом мощном оборонном объединении мира. Не одно из 30 государств под зонтиком совместной защиты, под зонтиком 5 статьи [устава НАТО о коллективной защите, если нападут на одну страну альянса]. Такое чувство, что мы в серой зоне. Между Западом и Россией. Но защищаем все наши с вами общие ценности"."Еще 24 февраля я обратился к вам с совершенно понятной, логической просьбой. Помочь закрыть наше небо. В любом формате. Обезопасить наших людей от русских бомб и ракет. Мы не услышали ясного ответа. У Украины нет мощного противоракетного оружия. Она имеет гораздо меньшую авиацию, чем Россия. Поэтому их преимущество в небе - это применение оружия массового уничтожения"."Я уверен, вы понимаете, что Россия не думает останавливаться в Украине. Не думает и не будет. Она хочет пойти дальше. Против восточных членов НАТО. Государств Балтии, Польши - это точно. Перестанет ли тогда НАТО думать об этом, переживать, как отреагирует Россия? Кто может быть уверен в этом?""Вы можете предоставить нам один процент от всех ваших самолетов. Один процент всех ваших танков. Один процент! Мы не можем просто это купить - такие поставки напрямую зависят только от [политического] решения НАТО"."Больше, прошу, никогда, никогда не говорите нам, что наша армия не отвечает стандартам НАТО. Мы показали, на что способны наши стандарты. И как много мы можем дать для общей безопасности в Европе и мире".Русская служба Би-би-си отмечает, что Владимир Зеленский ничего не сказал о том, что Украина хочет войти в НАТО. Ранее он признавал, что это почти невозможно, кроме того, внеблоковый статус Украины - одно из требований России. При этом в самой Украине с начала войны идея о вступлении страны в альянс пользуется рекордной популярностью.

Глава МИД: российских и белорусских работников в Литве ждут, но относятся с осторожностьюПо его словам, после упрощения требований к переезду российских и белорусских компаний и приезда большего количества сотрудников в Литву, компании будут платить налоги в Литве, а деньги в дальнейшем пойдут на военную и другую помощь Украине.https://www.delfi.lt/article.php?id=89789261

Специальный эфир Delfi c премьер-министром Литвы Ингридой ШимонитеВ четверг гостем выпуска Delfi стала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. С главой литовского правительства обсуждаем позицию и действия Литвы в условиях войны России против Украины, отношения с партнерами по ЕС и НАТО, экономическую ситуацию в Литве.

Больше половины детей Украины стали беженцамиБольше половины детей Украины теперь беженцы, сообщает ЮНИСЕФ."Один месяц войны в Украине привел к перемещению 4,3 миллиона детей - более половины из примерно 7,5 миллиона детей в стране", - говорится в заявлении Детского фонда ООН.Среди 3,6 млн человек, покинувших Украину, - 1,8 млн - дети, кроме того, 2,5 млн детей оказались беженцами внутри страны, передает Русская служба Би-би-си.По словам исполнительного директора ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел, эхо войны ощутит еще не одно поколение.

Великобритания расширила санкции против России24 марта, ровно месяц спустя после начала российского вторжения в Украину Великобритания ввела новые санкции против России - на этот раз заморожены активы Альфа-банка, Газпромбанка, Россельхозбанка. Под санкции кроме того попали АЛРОСА, РЖД и другие. Санкции нацелены на "банки, отрасли и лиц, имеющих стратегическое значение для российских властей", передает Русская служба Би-би-си.В черный список кроме того попали глава Сбербанка Герман Греф, основатель "Тинькофф-банка" Олег Тиньков, давний бизнес-партнер Романа Абрамовича и экс-глава Millhouse Евгений Швидлер и многие другие (всего - 33 человека).А о том, какие санкции уже введены, какие в запасе, можно ли прожить в условиях санкций и когда ждать их отмены, читайте в этом материале

Российские войска остреляли центр Харькова ракетами "Калибр", выпущенными с кораблей Черноморского флота РФОб этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, передает Медуза. Также, по его словам, за прошедшие сутки ВС РФ нанесли по различным населенным пунктам региона 44 артиллерийских, минометных, танковых удара.

В небе Украины - 250 российских самолетовОб этом говорится в сводке Генштаба вооруженных сил Украины, передает Русская служба Би-би-си. По данным украинской стороны, армия на всех трех направлениях ведет оборонительные действия.250 самолетов, атакующих военные и гражданские инфраструктурные объекты, - это, по данным Генштаба ВСУ, рекорд за все время с начала войны.Кроме того, в сводке говорится, что Росгвардия "терроризирует" население захваченных городов - в ответ на акции протеста против вторжения.

В Литве зарегистрировано более 30 тысяч военных беженцев из УкраиныБолее 13 тысяч из них – несовершеннолетние, сообщил Департамент статистики.

В Минобороны РФ утверждают, что российские войска полностью взяли под контроль город Изюм в Харьковской областиМедуза приводит другие заявления из утреннего брифинга:- Российская авиация за ночь поразила 60 военных объектов Украины, включая два командных пункта.- Российские военные за ночь сбили еще два украинских беспилотника.- Всего с 24 февраля ВС РФ уничтожили 257 беспилотников, 202 зенитных ракетных комплекса, 1 572 танка и других боевых машин ВСУ.- Российские военные высокоточным оружием уничтожили на Украине еще 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.

Зашло ли российское вторжение в тупик? Эксперты о ситуации на фронтахЧерез месяц после нападения на Украину российская армия не контролирует ни одного крупного города страны, а наступление на Киев и Николаев практически остановилось.https://www.delfi.lt/article.php?id=89785835

Российские военные в ночь на 24 марта обстреляли Луганскую область — вероятно, с применением фосфорных боеприпасовОб этом заявил глава Луганской областной военной админстрации Сергей Гайдай. Ракетным ударам и бомбардировкам подверглись Северодонецк, Лисичанск, Рубежно, Кременная, Новодружеск, Воеводовка. По предварительным данным, погибли четыре человека, из которых двое — дети, передает Медуза. По словам Гайдая, фосфорные бомбы Россия сбросила на Рубежное.

Взрывы и пожар в порту БердянскаЭтим утром в соцсетях распространяются многочисленные фотографии и видеоролики, на которых заметны взрывы и последующий пожар в порту Бердянска, передает Русская служба Би-би-си.На некоторых кадрах виден военный корабль, окутанный клубами черного дыма.Военно-морские силы Украины на своей странице в "Фейсбуке" сообщают об уничтожении российского десантного корабля."В захваченном Россией порту Бердянск уничтожен большой десантный корабль "Орск" черноморского флота захватчиков", - заявляют в ВМС.На данный момент подтверждения этой информации из независимых источников нет.https://twitter.com/sentdefender/status/1506879040443015170?ref_src=twsrc%5Etfwhttps://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/340844301416492&show_text=true&width=500

Как выглядит Мариуполь спустя почти месяц войныhttps://www.youtube.com/watch?v=i-gzRiCK-LU&t=4s

В России заблокирован информационный сервис "Google Новости"Роскомнадзор в среду вечером, 23 марта, сообщил, что решение о блокировке принято по требованию генпрокуратуры РФ за "распространение фейков" о войне России в Украине."На основании требования Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-сервису News.Google на территории страны. Упомянутый американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины", - говорится в сообщении регулятора. Уточняется, что речь идет о блокировке доступа к ресурсу news.google.com.

В генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что из-за понесенных потерь командование российских войск продолжает формировать и перемещать дополнительные подразделения к границам Украины. "По имеющейся информации, с целью восстановления потерь 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа в военных комиссариатах Смоленской области активизированы меры по заключению контрактов. Для доукомплектования оккупационных подразделений также привлекаются военнослужащие, возвращающиеся после командировки из Сирии", – говорится в сводке генштаба. По сведениям украинских военных, в приграничные с Украиной районы Гомельской области республики Беларусь с территории России прибывают остатки подразделений Восточного военного округа и воздушно-десантных войск.

США прорабатывают планы на случай применения Россией ядерного оружияБелый дом создал секретную рабочую группу, которая разрабатывает возможные сценарии поведения Владимира Путина и ответные меры НАТО на случай если Россия прибегнет к использованию оружия массового поражения, будь то химическое, бактериологическое, или ядерное, пишет газета New York Times.Так называемая "команда тигров", куда входят специалисты по национальной безопасности, с 28 февраля проводит имитационные учения, чтобы отработать возможные ответные меры.По словам неназванных источников газеты, группа также прорабатывает реакцию на случай атаки Путина по территории НАТО - например, если российские войска начнут обстреливать колонны, доставляющие оружие и помощь Украине из стран альянса.Команда, которая встречается три раза в неделю, также изучает готовность России напасть на соседние страны, включая Молдову и Грузию.Всего месяц назад такие сценарии казались скорее гипотетическими, пишет газета. Но сегодня и Белый дом, и штаб-квартира НАТО осознали, что Россия может прибегнуть к самому мощному оружию в своем арсенале, чтобы выбраться из военного тупика.В среду, 23 марта, и Байден, и генсек НАТО Йенс Столтенберг заявили о растущем числе признаков, указывающих на то, что Россия готовится применить в Украине химическое оружие.Ожидается, что возможные сценарии развития событий все лидеры стран НАТО обсудят в четверг, 24 марта, на внеочередной сессии в Брюсселе, куда приедет президент США Джо Байден.Встреча пройдет за закрытыми дверями, без помощников и мобильных телефонов, и это будет первая встреча всех глав стран НАТО после начала российско-украинской войны.

Журналистка The Insider Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве при выполнении редакционного задания. Она снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый ракетный обстрел. С ней погиб еще один гражданский, двое сопровождавших ее людей ранены и госпитализированы, сообщает издание.До прихода в The Insider Оксана работала в «Фонде борьбы с коррупцией». После внесения организации в список экстремистских она вынуждена была уехать из России. В качестве корреспондента Оксана поехала в Украину, где успела сделать несколько репортажей из Львова и Киева. The Insider выражает глубокие соболезнования родным и близким Оксаны.

Евросоюз выделит странам, принимающим украинских беженцев, 3,4 млрд евро. В среду с таким предложением выступила Еврокомиссия; его еще должны одобрить другие центральные органы ЕС. "Из-за незаконного и не имеющего оправданий вторжения России более трех миллионов украинцев были вынуждены бежать из своей страны, и их число растет с каждым днем. Стран ЕС и гражданское общество проявили выдающуюся солидарность с ними, и ЕС наращивает помощь тем, кто их принимает. Поэтому [из фондов программы равномерного развития стран ЕС] странам Евросоюза, прежде всего тем, которые оказались на переднем краю, будут выделены 3,4 млрд евро", - цитирует пресс-служба Еврокомиссии Элизу Феррейру, еврокомиссара по равномерному развитию и реформам.

Министерство обороны Германии планирует поставить Украине еще 2000 противотанковых ракетных комплексов.

США: российские военные виновны в военных преступленияхГоссекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США, изучив свидетельства, пришли к выводу, что российские военные действительно совершали военные преступления на территории Украины, сообщает BBC."Наша оценка основана на тщательном изучении имеющейся информации из открытых источников и данных разведки", - цитируют только что обнародованное заявление Блинкена мировые агентства.Госсекретарь США добавил, что вину конкретных лиц в каждом конкретном случае должен будет определить суд.

История украинского добровольца, который пытается организовать сбор тел убитых российских военных, которые в большом количестве лежат в лесах и на полях, хотя бы в пределах Черниговской области. Российская пропаганда промыла им мозги матерям российских военных так, что они боятся ехать в Украину – якобы их там убьют или закроют в тюрьму.https://www.delfi.lt/article.php?id=89783999

Власти Мариуполя: в городе уничтожен Художественный музей имени Куинджи"В момент обстрела музея российскими войсками в нем не было оригиналов работ Архипа Куинджи. Однако в музее хранились оригиналы картин Ивана Айвазовского, Николая Глущенко, Татьяны Яблонской, Михаила Дерегуса и других художников. В настоящее время судьба картин неизвестна", — сообщили в горсовете.

Столтенберг: НАТО увеличивает долгосрочное присутствие в Восточной ЕвропеНАТО несет ответственность за то, чтобы война не вышла за пределы Украины, заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе.Столтенберг объяви, что лидеры стран НАТО должны будут согласовать решение об отправке четырех основных боевых групп альянса в Восточную Европу - в Словакию, Венгрию, Болгарию и Румынию.Он отметил, что это станет частью плана по значительному долгосрочному увеличению присутствия НАТО в регионе - нынешнее количество боевых групп удвоится, передает Русская служба Би-би-си.

Ходорковский призвал Запад ввести бесполетную зону над УкраинойОпасения НАТО ввести над Украиной бесполетную зону Михаил Ходорковский считает необоснованными. По его мнению, с Путиным можно будет разговаривать, только когда "ему сломают нос", передает DW.

Источники: Анатолий Чубайс ушел в отставку и покинул Россию в знак протеста против войны с УкраинойАгентство Bloomberg со ссылкой на "двух людей, знакомых с ситуацией", сообщает, что архитектор приватизации 90-х годов Анатолий Чубайс, с конца 2020 года занимавший пост спецпредставителя президента России по связям с международными организациями для достижения устойчивого развития, покинул свою должность и уехал из страны по причине несогласия с войной против Украины.Источник ТАСС из окружения Чубайса, также анонимный, вскоре подтвердил отставку Чубайса.Официальных подтверждений этой информации или публичных заявлений самого Чубайса пока нет, передает Русская служба Би-би-си.Игорь Чубайс, брат реформатора, до сих пор ассоциирующегося у россиян с трудностями 90-х, в интервью РБК сказал: "Не могу сказать, не в курсе". Игорь Чубайс известен тем, что не разделяет многие взгляды своего брата.

Украину покинули более 3,6 млн человекЧисло беженцев, уехавших из Украины за почти месяц войны, по данным ООН, выросло до 3,6 млн человек.Более 1,5 млн беженцев - дети, приводит данные Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Переговоры между Украиной и Россией идут достаточно тяжело Об этом в комментарии журналистам сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк."Если коротко: переговоры идут постоянно в онлайне. Переговоры идут достаточно тяжело, потому что у украинской стороны есть четкие и принципиальные позиции", - отметил он.Подоляк подчеркнул, что ключевые позиции по переговорам были заявлены президентом Владимиром Зеленским "уже неоднократно".

Кремль: Минобороны сообщит о потерях российских военных, когда посчитает нужнымПресс-секретарь Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, когда Минобороны России раскроет данные о числе погибших и раненных российских военных за месяц, прошедший с начала вторжения России в Украину, пишет Би-би-си."Действительно, один раз была представлена информация министерством обороны, но, как мы уже говорили, это прерогатива принадлежит целиком и полностью только им, то есть, нашим военным. Когда они посчитают целесообразным, они дадут дополнительную информацию", - сообщил он.

МИД России: Украина и Россия дважды обменялись пленнымиРоссия и Украина провели уже два обмена пленными, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова:"Минобороны России ежедневно организует гуманитарные коридоры и эвакуацию мирных жителей из населенных пунктов (Украины). Кроме того, проведено два обмена пленными между Россией и Украиной", – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИДа.Количество военных, которых Россия и Украина передали друг другу во время этих обменов, Захарова не назвала, передает Русская служба Би-би-си.

Специальный эфир Delfi: из Киева - экс-премьер Украины Владимир ГройсманО положении в Киеве, политической ситуации в Украине говорим со специальным гостем программы - экс-премьером и бывшим спикером Рады Владимиром Гройсманом.

Обозревателю пришлось покинуть оккупированный россиянами город, литовский паспорт вызвал однозначную реакциюПолитолог Альвидас Медалинскас покинул регион, контролируемый российскими военными. Ему пришлось преодолеть пост, контролируемый оккупантами, показывать литовский паспорт. Российским военным этот документ не понравился, Медалинскаса даже хотели задержать. https://www.delfi.lt/article.php?id=89777685

Польша до конца дня объявит о высылке более 40 российских дипломатов Об этом пишет издание Onet со ссылкой на источники. Дипломаты будут высланы в связи с "деятельностью, несовместимой с Венской конвенцией о дипломатических сношениях". По мнению польских спецслужб, они занимались шпионажем.

В Литве предлагается приравнять георгиевскую ленту и символ Z нацистским и коммунистическим символамДепутаты Моника Ошмянскене и Линас Йонаускас зарегистрировали поправки к кодексу Административных правонарушений, согласно которым георгиевскую ленту и символ инвазии ВС России в Украину Z приравняют нацистским и коммунистическим символам.https://www.delfi.lt/article.php?id=89774135

В Киевской горадминистрации сообщили о новых обстрелах городаВ Святошинском районе под обстрел попал торговый центр, частные дома и многоэтажки. Пожар ликвидирован, пострадавшие не обнаружены, передает Русская служба Би-би-си.В Шевченковском районе после обстрела загорелись несколько частных домов и многоэтажка. По меньшей мере четыре человека пострадали.Заместитель мэра Киева Николай Поворозник опубликовал фотографии поврежденных зданий.

Главы журналистских союзов в Литве, Беларуси, Германии, Латвии, Эстонии и Польши выступили с открытом обращением к российским пропагандистам, в котором напомнили об ответственности "за соучастие в развязывании войны и убийстве мирных граждан" и призвали одуматься и сойти "с этой безумной карусели лицемерия, подлости и обмана".https://www.delfi.lt/article.php?id=89772251

ТСН: Вооруженные силы Украины ликвидировали командира одной из бригад российских военныхОб этом сообщил представитель Одесской Военной Администрации Сергей Братчук, передает ТСН."Командира бригады морской российской пехоты наши уничтожили. И так будет с каждым, кто пытается насиловать украинских женщин. Кто пытается убивать наших детей. Им нет прощения...", — сказал Братчук.Вчера, 22 марта, под Николаевом и Мариуполем украинские военные ликвидировали личный состав подразделений российских морпехов, готовившихся к штурму Одессы.

Глава Луганской области: при ударе по дому в Рубежном погибли детиТри человека - из них двое детей - погибли в городе Рубежное в результате попадания российского снаряда в многоэтажку, сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай."Около 20:00 во вторник враг ударил по многоэтажке в Рубежном. Снаряд разорвался на пятом этаже. Спасателями были найдены трое погибших, двое из них дети", - написал Гайдай на своей странице в "Фейсбуке"."Враг не останавливается и продолжает упорно целить по мирным жителям. Сегодня еще раз мир узнает, что такое так называемый "русский мир" - это смерть маленьких детей", - передает Русская служба Би-би-си.

Читатели Politico назвали президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком в Европе. Ежегодно американское издание, которое специализируется на политической журналистике, публикует список самых влиятельных людей.