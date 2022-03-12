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Россия и Украина поставляют на мировой рынок около трети пшеницы и пятую часть кукурузы, поэтому их военный конфликт может привести к крайней нехватки продовольствия в беднейших странах, заявил немецкий эксперт.
Grūdai
Grūdai
© Organizatorių nuotr.

При наиболее неблагоприятном сценарии война в Украине может повлечь за собой голод до 100 млн человек, считает немецкий эксперт в области аграрной экономики, профессор университета в Бонне Матин Каим (Matin Qaim). В России и Украине выращиваются около трети всей продаваемой на мировом рынке пшеницы, пятая часть кукурузы и производится три четверти подсолнечного масла, заявил Каим в интервью, опубликованном в онлайн-версии газеты Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung в субботу, 12 марта.

Обе находящиеся в состоянии военного конфликта страны экспортируют большие объемы продовольствия в Северную Африку и в страны Ближнего и Среднего Востока, в частности Египет, Ливию и Ливан, подчеркнул эксперт. Кроме того, от российского вторжения в Украину и его экономических последствий могут пострадать "еще более бедные страны, где уже сейчас голодает большое число людей", заявил профессор из Бонна, указав, в частности, на Сомали, Чад, Мадагаскар и Бангладеш.

Проблемой будет также подорожание удобрений

По словам Матина Каима, значительный рост цен на пшеницу будет ощущаться и в Германии, хотя для большинства ее жителей цены на продовольствие останутся на доступном уровне. "При этом во многих регионах Африки и Южной Азии почти все доходы тратятся на продукты", - добавил он.

Кроме того, в настоящее время растут цены на удобрения, поскольку Россия является их важным поставщиком. "Это серьезная проблема, особенно для беднейших стран Африки. В отличие от Европы, у большинства фермеров нет возможности тратить деньги на дорожающие удобрения, хотя это имело бы смысл при высоких ценах на зерно", - отметил немецкий эксперт. По его оценке, отказ от удобрений может сократить урожаи на 20-30 процентов.

В Берлине призвали к реализации программы против голода в бедных странах

В свою очередь министр ФРГ по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце (Svenja Schulze) призвала к скорейшей реализации программы международной помощи, чтобы противостоять угрозе голода, вызванного потерей семян и зерна из Украины и России, которые, как напомнила Шульце, являются "двумя важнейшими житницами мира, поставляющими пшеницу и другие продукты питания во многие развивающиеся страны".

"Если война помешает севу или сбору урожая, заблокирует экспортные маршруты и приведет к росту цен, это немедленно скажется на многих более бедных странах", - заявила германский министр газете Augsburger Allgemeine. Она предупредила, что это также будет угрожать политической стабильности в странах, зависящих от импорта.

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