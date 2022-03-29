Война в Украине. Минобороны РФ сокращает боевые действия в Киевской области

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Война России против Украины

По аэродрому в Староконстантинове в Хмельницкой области российские войска нанесли ударОб этом сообщил мэр города Николай Мельничук."Враг полностью уничтожил все имеющиеся у нас запасы горюче-смазочных материалов, которые мы с большими потугами собрали в качестве стратегического запаса", - сообщил он.

Последствия обстреловСегодня после попадания ракеты в Житомирской области на одном из предприятий вспыхнул пожар. Погибших и пострадавших нет, передает Би-би-си.

В Стамбуле прошли переговоры между Россией и УкраинойРоссийская и украинская делегации после продолжительного перерыва возобновили переговоры в Стамбуле. Киев неоднократно заявлял, что минимальная цель встречи - решение гуманитарных вопросов, программа-максимум - прекращение огня.https://www.delfi.lt/article.php?id=89833035

Украина выбрала гарантов безопасностиЧлен украинской делегации Давид Арахамия назвал условия Украины по гарантиям безопасности, а также страны, которые могут выступить такими гарантами, передает Русская служба Би-би-си.Украина передала России свои предложения относительно Договора о гарантиях безопасности для Украины, который дает возможность закончить войну. Это должен быть международный договор, который будет подписан всеми гарантами безопасности, считает украинская делегация.По мнению украинской делегации, гарантами могли бы стать Великобритания, Китай, США, Турция, Франция, Канада, Италия, Польша и Израиль. Некоторые страны уже дали предварительное согласие.В Договоре, как предлагает Украина, также должен быть прописан действенный механизм взаимодействия стран-гарантов. По сути, это может быть похоже на 5 статью Устава НАТО ("нападение на одного члена альянса равнозначно нападению на весь альянс"). Если против Украины начинается война, агрессия или спецоперация, то страны-гаранты на протяжении трех дней проводят консультации, а затем они юридически обязаны предоставить Украине помощь."Это предложение не принято, мы его передаем российской стороне. Будем ждать от них ответа", — сказал Арахамия.

Минобороны РФ сокращает боевые действия в Киевской областиМинистерство обороны России решило кардинально сократить боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях, сообщили в военном ведомстве.Чуть ранее Генштаб вооруженных сил Украины заявлял, что Россия частично выводит войска из этих областей.

DW: ВСУ уничтожили две ракеты, выпущенные по Львову из БеларусиУкраинские зенитно-ракетные войска уничтожили две ракеты, выпущенные по Львову с территории Беларуси, сообщило в Facebook воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВСУ. Ракеты типа "X" вечером 28 марта двигались в направлении Львова, были обнаружены радиотехническими войсками и уничтожены, указывается в заявлении.https://www.facebook.com/PvkZahid/posts/1719690398371530&show_text=true&width=500

Жертвы обстрела в НиколаевеВ Николаеве из-под завалов извлечены тела двоих людей, сообщает AFP с места событий.Сегодня об обстреле здания областной администрации в Николаеве сообщил глава ОГА Виталий Ким, передает Русская служба Би-би-си."Развалили полздания, в кабинет попали ко мне, сволочи…", — говорил он.При этом Ким считает, что обстрел означает, что российские военные передумали наступать на Николаев: "Потому что по классике, если ты собираешься что-то захватывать, тебе нужен пункт управления областью, куда подведены все коммуникации, сети, связь".

Специальный эфир Delfi с мариупольцами — о гуманитарной катастрофе и военных преступленияхВ окруженном российскими войсками Мариуполе продолжают гибнуть мирные жители. Взрослых и детей депортируют на территорию России. Уничтожение гражданского населения российскими войсками может свидетельствовать о геноциде.

В Чернигове в результате обстрелов со стороны ВС РФ погибли более 350 мирных жителейОб этом сообщает "Громадське" со ссылкой на главу города Владислава Атрошенко, передает Медуза. По его словам, ежедневно в больницы попадает 30-40 раненых в результате обстрелов. В основном это гражданские. Издание подчеркивает, что эти данные еще не окончательные.

МИД Украины посоветовал коллегам "ничего не есть и не пить" на переговорахПеред началом сегодняшних переговоров в Стамбуле министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посоветовал всем, кто собирается на переговоры с Россией ничего не есть и не пить, а также по возможности избегать прикосновений к поверхностям, передает Русская служба Би-би-си.Кулеба рассказал об этом в интервью новостному каналу Украина 24.Предупреждение прозвучало после того, как вчера ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщили об отравлении российского миллиардера Романа Абрамовича и других участников российско-украинских переговоров в начале марта.Некоторые - в том числе и представители американской разведки - отнеслись к сообщениям о возможном отравлении скептично.

План из 10 пунктов для беженцев из Украины: о чем договорился Совет ЕСГлавы МВД стран ЕС договорились создать единую систему регистрации беженцев и не допустить их эксплуатации. DW рассказывает, будут ли их перераспределять в другие страны и как позаботятся об их безопасности.https://www.delfi.lt/article.php?id=89828971

ВС РФ ударили по зданию в НиколаевеВиталий Ким сообщил, что удар пришелся по зданию Николевской областной администрации."Большинство чудом спаслось. Это от 50 до 100 человек. Сейчас ищем [под завалами] восемь гражданских и троих военных", - сказал он.

В Литве зарегистрировано более 36 тысяч беженцев из Украины15,5 тысяч из них - несовершеннолетние, показывают обнародованные во вторник данные Департамента статистики.https://www.delfi.lt/article.php?id=89827315

FT: Россия больше не требует "денацификации" УкраиныБританская газета Financial Times со ссылкой на 4 источника обнародовала информацию о возможном проекте договоренности между Россией и Украиной, передает DW. Вот его основные тезисы:- Российских требований о "денацификации", "демилитаризации" и статусе русского языка на Украине в проекте документа больше нет;- Украина откажется от стремления к членству в НАТО, а также от разработки ядерного оружия и размещения иностранных военных баз;- Украина получит гарантии безопасности от 11 стран: России, США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Китая, Италии, Польши, Израиля и Турции;- Не исключается возможность вступления Украины в Евросоюз.Самый сложный вопрос переговоров - Крым и Донбасс, пишет Financial Times. Этот вопрос может быть отложен до личной встречи Путина и Зеленского. Украина не готова признавать изменение своих границ, но может дать обещание не пытаться вернуть полуостров и восточные регионы силой. По данным газеты, Украина и страны Запада скептично относятся к намерениям Путина, опасаясь, что тот может использовать переговоры в качестве "дымовой завесы" для пополнения своих военных сил и планирования нового наступления.

Генштаб Украины: за сутки отбито 7 российских атак в ДонбассеУкраинский Генеральный штаб опубликовал утреннюю сводку о последних событиях на фронте. Согласно заявлению военных, за последние сутки в Донецкой и Луганской областях они отбили семь атак российских войск и уничтожили 12 танков, 10 БМП и три автомобиля.Кроме того, по сведениям Генштаба, украинские военно-воздушные силы за прошедшие 24 часа поразили 17 воздушных целей, в ом числе восемь самолетов, три вертолета, четыре беспилотника и две крылатых ракеты, сообщает Би-би-си.Генштаб также сообщает, что армия РФ наносит ракетно-бомбовые удары, "пытаясь полностью уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы украинских городов", и "концентрируется на хранилищах топлива".

Ситуация в Луганской областиВ результате обстрелов в пятиэтажном доме в Северодонецке произошел пожар в одной из квартир на 4 этаже, разрушены 4 и 5 этажи дома. Из-под завалов спасли 4 человека. Еще один 5-этажный дом разрушен в результате попадания снаряда, спасены 9 человек, двое погибли. В результате обстрелов в Лисичанске произошли пожары в квартирах и гаражах. Информация о погибших и пострадавших уточняется, передает Украина Сейчас.

Опрос: половина жителей Литвы выделила помощь УкраинеПосле того, как в конце февраля началось российское вторжение в Украину, чуть более половины литовцев выделили помощь этой стране.https://www.delfi.lt/article.php?id=89826423

Украина освободила еще несколько населенных пунктов в Херсонской областиГлава криворожской военной администрации Александр Вилкул заявил, что украинские войска в регионе остановили наступление армии РФ, пытающейся продвигаться к Кривому Рогу, и отбросили его назад, передает Би-би-си."Назад от дальних подступов к городу. Сегодня освобождены еще несколько населенных пунктов Херсонской области, - сказал Вилкул в своем видеообращении. - И оккупанты уже не находятся на расстоянии ближе 40 км от города, а на некоторых направлениях – и 60 км. То есть линия соприкосновения уже находится не на границе с Днепропетровской областью, это уже Херсонская область".

Украинская делегация прибыла на переговоры в Стамбул – что известноВо вторник в Стамбуле состоятся переговоры между представителями Украины и России. Ожидается, что они проведут переговоры по гуманитарным вопросам и попытаются договориться о прекращении огня, передает Русская служба Би-би-си.Сначала в Турцию прибыла российская делегация, а несколько позже - украинская. От Украины в переговорах примут участие министр обороны Алексей Резников, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, а также парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия. Российскую сторону в числе прочих представляет советник Путина Владимир Мединский.По словам представителей сторон, очная встреча последует за консультациями в видеоформате, которые регулярно проводились в течение последнего времени. Переговоры пройдут в во дворце Долмабахче в Стамбуле, они должны начаться после 10:00 по местному времени.Как заявил в эфире украинских телеканалов глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, минимальная задача Киева – "решение гуманитарных проблем". "Программа максимум – прекращение огня, достижение устойчивых договоренностей по этому поводу", - передает слова Кулебы официальный сайт украинского внешнеполитического ведомства. "Мы не торгуем людьми, землями и суверенитетом. Наша позиция – железобетонная", - сказал при этом Кулеба.В числе прочего Россия требует, чтобы Украина отказалась от намерения вступить в НАТО – и как говорил украинский президент Владимир Зеленский, по этому поводу возможны компромиссы. Относительно некоторых других спорных вопросов, в том числе судьбы сепаратистских образований на Донбассе и статуса Крыма, позиции сторон максимально далеки.25 марта Мединский описал ход переговоров так: "по второстепенным вопросам позиции сближаются, однако по главным политическим вопросам мы фактически топчемся на месте". Агентство ТАСС также цитирует представителя Путина Дмитрия Пескова, который заявил, что "очный формат позволяет более концентрированно, более насыщенно с точки зрения содержания вести переговоры". "Но пока, к сожалению, мы не можем констатировать каких-либо существенных достижений или прорывов", - сказал при этом Песков.

Источники Wall Street Journal считают, что отравление подстроили некие силы в Москве, желающие сорвать переговоры. Однако это всего лишь версия, у которой нет каких-либо подтверждений.https://www.delfi.lt/article.php?id=89825191

Лавров: Россия разрабатывает ответные меры визового характера в отношении "недружественных стран"Россия готовит новые меры по ограничению въезда в Россию граждан "недружественных стран", заявил глава российского МИД Сергей Лавров на заседании комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, передает Русская служба Би-би-си."Дополнительно сейчас разрабатывается проект указа об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями ряда иностранных государств. Этот акт введет целый ряд ограничений на въезд на территорию России", - сказал Лавров.

Страны G7 отказываются платить за энергоресурсы в рублях"Все министры G7 были едины, что это является односторонним и очевидным нарушением контрактов", - сказал Роберт Хабек, министр экономики Германии, которая выступает председателем G7.По словам Хабека, само требование России показало, что Путина "прижали к стене".https://www.delfi.lt/article.php?id=89823839

Мэр Ирпеня заявил о возвращении контроля над городомПри этом Александр Маркушин призвал жителей пока воздержаться от возвращения — пока это небезопасно, передает Медуза.

В Лисичанске продолжаются обстрелы, горят жилые дома"В Лисичанске после прилетов от армии России произошло возгорание нескольких домов. Спасатели пытаются ликвидировать пламя и спасти жителей", - сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.Видео: Украина Сейчас

В Гомельской области республики Беларусь фиксируется перемещение пусковых установок ОТРК "Искандер-М" в направлении границы с Украиной.Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной сводке по состоянию на 12:00 28 марта.

В Кремле заявили, что "не боятся" заявлений Зеленского в интервью российским СМИПресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не боится публикации интервью президента Украины Владимира Зеленского, при этом Роскомнадзор (РКН) должен проверить материал "на предмет соответствия нашему законодательству".https://www.delfi.lt/article.php?id=89821289

В Мариуполе остаются около 160 тысяч человек"Достаточно много людей находится в Мариуполе, точно более 100 тысяч человек. Порядка 160 тысяч, по нашим оценкам, находятся в блокированном Мариуполе, в котором невозможно жить, потому что нет вообще ничего: ни воды, ни света, ни тепла, ни связи", - заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.Мэр отметил, что городу необходима полная эвакуация.Он также пожаловался, что Россия "играет" жителями города с первого дня войны.Накануне Бойченко заявил, что число погибших мирных жителей "уже гораздо больше", чем 2187 человек, о которых сообщалось две недели назад. "Не хочу никого пугать. Могу сказать точно, что эта цифра уже гораздо больше. Это тысячи людей", - передает Русская служба Би-би-си.

"Уничтожено 98% Мариуполя. Но мы отстроим город": замкомандира "Азов" о ситуации в блокадном городе и преступлениях россиянМариуполь. Почти месяц осады. Под огнем с неба, моря и земли. Город в Донецкой области практически разрушен. Там нет воды, еды, электричества. Российские оккупанты уничтожают не только здания, но и людей. Лично мне непонятно, как до сих пор удерживают оборону еще месяц назад промышленного гиганта, еще в прошлом году – Большой культурной столицы Украины.https://www.delfi.lt/article.php?id=89814509

СК России заявил об убийстве девушки "украинскими националистами" в МариуполеПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин объявил, что поручил расследовать убийство женщины в Мариуполе, которую, по утверждению ведомства, "убили украинские националисты", передает Русская служба Би-би-си."По имеющимся данным, украинские националисты из батальона "Азов" долгое время издевались над девушкой - жительницей Мариуполя, причиняя телесные повреждения. Ее тело со следами пыток и вырезанной на животе свастикой было обнаружено в подвале одной из школ города, где была база националистов", - говорится в сообщении СКР.Других подробностей СК не предоставил.

В Киеве опубликовали данные 620 предполагаемых сотрудников ФСБ в ЕвропеГлавное управление разведки Минобороны Украины опубликовало список 620 предполагаемых сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, которые действуют на территории Европы, передает DW. Украинское ведомство опубликовало фамилии, имена и отчества, даты и места рождения, адреса регистрации и другие данные предполагаемых сотрудников российской спецслужбы. В каких именно европейских странах они работают, не указывается.

В Литве зарегистрировалось почти 35 тысяч беженцев из УкраиныВ Литве уже зарегистрировалось почти 35 тысяч беженцев из Украины, 15 тысяч из них - несовершеннолетние, сообщил в пятницу Департамент статистики.

Сообщается об обстреле ЧерниговаРуководитель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил в Telegtram об очередном обстреле российскими войсками Чернигова, а также окрестностей Нежина, передает DW. "Мы сегодня работаем, как и вчера. Ситуация у нас почти без изменений", - заявил он.

Переговоры Украины и РФ в Стамбуле пройдут 29 и 30 мартаОб этом заявил один из членов украинской делегации Давид Арахамия.

Специальный эфир Delfi с украинским журналистом Романом Цимбалюком и мэром Ремигиюсом Вильнюса ШимашюсомПервый гость эфира - украинский журналист Роман Цимбалюк, известный своими острыми вопросами Владимиру Путину на его ежегодных пресс-конференциях, 13 лет работал в Москве. Затем был вынужден покинуть Россию из-за угрозы преследования. О работе в России и нынешней ситуации в Украине говорим с Романов вовремя прямого включения.

Как сейчас выглядит МариупольПолк "Азов" опубликовал кадры, на которых видно, как сейчас выглядит осажденный Мариуполь.

Российские военные продолжают милитаризацию зоны отчуждения ЧАЭСВице-премьер украинского правительства Ирина Верещук заявила, что российские военные продолжают хранить значительные объемы боеприпасов в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции, передает Русская служба Би-би-си.В своем "Фейсбуке" она обратилась к лидерам государств, "от которых сегодня зависит судьба всего цивилизованного мира". "Оккупанты продолжают милитаризировать зону отчуждения ЧАЭС. Это представляет очень серьезный риск повреждения изоляционных сооружений, которые построены над четвертым энергоблоком станции после ее взрыва в 1986 году, - пишет Верещук. – Такое повреждение неминуемо приведет к попаданию в атмосферу значительного количества радиоактивной пыли и заражение ею не только Украины, но и других стран Европы".По словам украинской чиновницы, "оккупанты игнорируют эти угрозы, продолжая транспортировать и хранить значительное количество боеприпасов в непосредственной близости к атомной станции".Верещук потребовала от Совета Безопасности ООН вести на территорию станции специальную миссию, которая могла бы устранить риск "повторения Чернобыльской аварии в результате действий российских оккупационных войск".

"Это не просто война. Все гораздо хуже". Первое за время войны интервью Зеленского российским журналистам27 марта главный редактор ”Медузы” Иван Колпаков, главный редактор телеканала ”Дождь” Тихон Дзядко, писатель и журналист Михаил Зыгарь и корреспондент ”Коммерсанта” Владимир Соловьев созвонились с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находится в Киеве, и взяли у него интервью. https://www.delfi.lt/article.php?id=89816371

Из-за вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 143 ребенка, еще 216 - раненыБольше всего пострадало детей в Киевской – 67, Харьковской – 49, Донецкой – 53, Черниговской – 38, Николаевской – 30, Луганской – 27, Запорожской – 21, Херсонской – 24, столице – 16, Житомирской – 15 и Сумской – 14 областях.Из-за бомбежек и обстрелов повреждено 733 учебных заведения. 74 из них разрушены полностью.

ООН: 3,8 миллиона украинцев выехали из страны По данным ООН, 3,8 миллиона украинцев выехали из страны, еще 6,5 млн стали внутренними переселенцами.13 миллионов человек "застряли" в зонах боевых действий, выехать оттуда они не могут.

Министерство обороны Британии: за последние сутки позиции российских войск не изменилисьМинистерство обороны Великобритании опубликовало очередную оценку ситуации на фронтах в течение последних суток. По данным британской разведки, "значительных изменений в позициях российских сил не было", передает Би-би-си.Кроме того, в сообщении сказано, что армия РФ и далее испытывает "логистические сложности, которые сопровождаются недостатком темпов наступления". Британская разведка также говорит о низком моральном духе российских военных и агрессивных действиях армии Украины.Согласно оценкам министерства обороны Великобритании, Россия достигла наибольших успехов в Мариуполе, где продолжаются ожесточенные бои.

Утренняя сводка украинского Генштаба: отбито 5 атак на Донбассе, продолжается наступление на КиевВ понедельник утром украинский Генеральный штаб опубликовал очередную сводку о положении на фронтах. Би-би-си приводит основные моменты:- Вооруженные силы Украины держат оборону около населенный пунктов Топольское, Каменка и Сухая Каменка около города Изюм в Харьковской области. (Здесь армия РФ пытается пробиться к территории Донбасса, чтобы взять украинские войска в окружение - ред.)- Силы обороны Киева "сдерживают противника, который пытается прорвать оборону с северо-запада и востока с целью взятия под контроль ключевых автодорог и населенных пунктов".- Согласно заявлению Генштаба, на Донецком и Луганском направлениях украинские войска за сутки отбили пять атак и уничтожили два танка, БМП и автомобиль. Кроме того, "противник имел потери в живой силе", - пишут военные.- Генштаб сообщает, что за прошедшие сутки украинские ВВС уничтожили четыре российских самолета, один вертолет, два беспилотника и две крылатые ракеты.

В США пока не видят веских причин предполагать, что Россия ограничит свое внимание Донбассом. Об этом заявила посол США в НАТО Джулианна Смит в интервью CNN.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что масштаб гуманитарной катастрофы в осажденном российскими войсками Мариуполе требует немедленного вмешательства со стороны международного сообщества. Осажденный Мариуполь он сравнил с сирийским Алеппо, который в 2016 году подвергся массовым разрушениям при поддержке России. Ле Дриан сказал, что "осадная война" России против украинских городов должна вызвать коллективную вину. "Гражданское население массово убивают, уничтожают, страдания ужасны", – заявил глава французской дипломатии.

Украинские войска приступили к контрнаступлению в Харьковской, Сумской, а также продолжают это делать в Киевской и Херсонской областях.Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович на брифинге о ситуации по российскому вторжению по состоянию на 27 марта, передает агентство УНИАН."У противника сейчас две главные задачи – окружить наши войска в зоне ООС, добить Мариуполь и удержать оборону в районе Херсона на Юге… Если упадет оборона противника на Юге, его положение вокруг Мариуполя ухудшится", – заявил он.При этом Арестович предупредил, что ближайшие неделя-две будут "неравномерными":"Будут поступать сообщения как о том, что мы побеждаем и контратакуем и контрнаступаем на некоторых участках... А, во-вторых, будет поступать информация, что на некоторых участках фронта, в частности, на Востоке, ситуация далеко-далеко не простая. И к этому нужно быть эмоционально, организационно и сознательно готовыми".https://t.me/uniannet/41960

Перед центральным входом Русского драматического театра Литвы - надпись ДЕТИ.Сегодня, в ознаменование 60-летия Международного дня театра, театр присоединился к акции в поддержку разрушенного агрессорами театра в украинском городе Мариуполе. "Мы хотим выразить поддержку нашим коллегам в Мариуполе, где, несмотря на такие же видимые надписи, 16 марта было взорвано здание театра. Внутри прятались сотни женщин и детей. Сегодня вечером, в 22:00, мы хотели бы пригласить вас присоединиться к акции солидарности с Украиной, у главного входа в РДТЛ зажигая тысячу свечей и поставив их на слово ДЕТИ"

Под Киевом военные расстреляли машину с мирными жителями, которые покидали зову боевых действий. В ней ехала семья Иовенко с ребенком и пожилой женщиной. Супруги погибли, сообщает BBC. Убийство попало на кадры разведывательного дрона одного из отрядов территориальной обороны. По словам членов отряда, военные, расстрелявшие автомобиль, носили опознавательные знаки российской армии. Би-би-си попросила минобороны России о комментарии, но ответа не получила. https://www.bbc.com/russian/media-60894543?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=60894543%26%22%D0%95%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BB%D0%B8%22%3A%20%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%20%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%BB%20%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC%262022-03-27T15%3A01%3A29.897Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn:bbc:cps:curie:asset:91d3c68e-8273-429d-9e8e-6011b0a830ff&pinned_post_asset_id=60894543&pinned_post_type=share

Владимир Зеленский дал первое после начала войны большое интервью российским журналистам. С президентом Украины разговаривали главный редактор «Медузы» Иван Колпаков, главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко, журналист и писатель Михаил Зыгарь (он также передал Зеленскому один вопрос от главреда «Новой газеты», нобелевского лауреата Дмитрия Муратова) и специальный корреспондент «Коммерсанта» Владимир Соловьев (не путать с одноименным пропагандистом). Интервью было взято по зуму. Оно опубликовано целиком и с минимальной редактурой — на "Медузе", ютьюб-канале Тихона Дзядко и Екатерины Котрикадзе, немецком телеканале OstWest и в других изданиях. Роскомнадзор уже требует от российских СМИ не показывать это интервью. В отношении всех трех изданий "начата проверка для определения степени ответственности и приятия мер реагирования", - сообщается на сайте Роскомнадзора.

The Insider: 26 марта Россия выпустила рекордное одномоментное количество ракет по территории УкраиныКак сообщил источник издания, 26 марта было выпущено 52 ракеты с кораблей Черноморского флота из акватории Севастополя и не менее 18 — с территории Беларуси.Между тем, ПВО Украины поставила рекорд по сбитым целям: из примерно 70 выпущенных Россией ракет долетели только восемь.

После того как Силы обороны Украины восстановили контроль над Тростянцом, российские военные пытаются осуществить перегруппировку в районе Сум. Об этом говорится в сводке Генштаба на полдень 27 марта. Российские войска также перебрасывают подразделения в Беларусь с целью ротации оккупационных сил, воюющих против Украины. "Продолжается перемещение подразделений российской федерации на территорию республики беларусь. Указанные мероприятия проводятся с целью ротации подразделений, которые понесли существенные потери, усиления существующих группировок, пополнения запасов продовольствия, топлива и боеприпасов, организации эвакуации раненых и больных военнослужащих", – говорится в сообщении. В то же время часть подразделений вооруженных сил Республики Беларусь продолжает находиться на полигонах. ВСУ вытеснили российские войска из Гусаровки. Вблизи Харькова агрессор сосредоточил усилия на восполнении текущих потерь. В районе Славянска в Донецкой области россияне совершенствуют инженерное оборудование занятых позиций. Также на Донецком направлении подразделения РФ пытаются захватить Попасную, Рубежное, Северодонецк и Мариуполь, но успехов нет, отмечается в сводке. Была совершена неудачная попытка штурма Красногоровки под Донецком, сообщает Генштаб. На севере войска РФ продолжают блокаду Славутича и не оставляет попыток взять под контроль Чернигов. Согласно сводке, в районах Лукьяновки и Рудницкого россияне понесли потери и отошли. В целом в Полесье противник под прикрытием артиллерии и авиации продолжает закрепляться на достигнутых рубежах, готовится к проведению ротации. Ситуация в захваченных районах Таврического направления - росгвардия пытается подавить очаги сопротивления украинцев, сказано в сводке Генштаба Украины.

Украина находится в числе стран, которые в Литве получили наиболее благоприятную оценку.https://www.delfi.lt/article.php?id=89813119

Во Львове ликвидирован пожар на территории одного из промышленных предприятий по хранению горючего. Пожар возник в результате ракетного обстрела 26 марта. Он был локализован и потушен утром 27 марта. https://t.me/dsns_telegram/5294

Президент Украины Владимир Зеленский в телеобращении перешел на русский и сказал, что агрессор делает все, чтобы украинцы "сами уходили от русского языка". "В Украине нет и никогда не было языковой проблемы. А вот теперь вы, российские оккупанты, эту проблему создаете. Это вы делаете все, чтобы наши люди сами уходили от русского языка", - сказал он в вечернем обращении. "Потому что русский язык будет ассоциироваться именно с вами. Только с вами. С этими взрывами и убийствами. С вашими преступлениями. Россия сама делает все, чтобы на территории нашего государства состоялась дерусификация. Вы это делаете. За одно поколение. И навсегда". Президент Украины переходит на русский на 5 мин 30 сек. записи. Владимир Зеленский также призывает международных партнеров предоставить Украине необходимые для деблокирования Мариуполя танки и самолеты, потому что украинские защитники не могут сбивать российские ракеты пулеметами и дробовиками.

Российские войска сжимают кольцо окружения Мариуполя, продвигаясь в глубь города, но город остается под контролем Вооруженных сил Украины. Об этом в интервью агентству УИАН, рассказал глава Мариуполя Вадим Бойченко."Есть окраины города, которые они, естественно, взяли под контроль. Город в кольце, и кольцо, естественно, сжимается. На 30-й день оно вошло глубже в город, но город сегодня под контролем ВСУ. (..) Над городом развевается украинский флаг. Сегодня город Мариуполь остается украинским городом. Наши военные делают все, чтобы он таким оставался и в будущем. Идут очень жестокие бои за наш город. Мариуполь находится в окружении, начиная с пятых суток войны. Все элитные подразделения РФ были брошены на штурм города. И уже больше месяца наши парни, два героя Украины – командир полка "Азов" и командир 36-й бригады морских пехотинцев, национальная гвардия – героически держат оборону Мариуполя", - сказал В.Бойченко.

В Украине в результате войны погибло 139 детей, сообщает Генпрокуратура Украины. Также сообщается о 205 раненных детях.Больше всего детей пострадало в Киевской, Харьковской и Донецкой областях.

Генштаб ВСУ публикует данные по потерям противника – по состоянию на 27 марта.Общие боевые потери россиян с 24.02 по 27.03 ориентировочно составили:личного состава – около 16600 человек,танков – 582,боевых бронированных машин – 1664,артиллерийских систем – 294,РСЗО – 93,средств ПВО – 52,самолетов – 121,вертолетов – 127,автомобильной техники – 1144,кораблей/катеров – 7,цистерн с ГСМ – 73,БПЛА оперативно-тактического уровня – 56,специальной техники – ​​21,пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Британское министерство обороны сегодня публикует короткую оценку ситуации на Украине:Российские силы, судя по всему, пытаются окружить украинскую группировку войск на востоке, заходя с севера - с харьковского направления, и с юга - с мариупольского.На севере страны бои затихли. Здесь периодические контратаки украинских сил мешают попыткам российских перегруппироваться.

Вице-премьер Украины: оккупанты могли насильно вывезти в РФ уже около 40 тысяч украинцевВице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что количество насильно вывезенных Россией украинцев сейчас может составлять 40 тысяч.По ее словам, Россия создает альтернативную "гуманитарную реальность" и пытается проложить собственные так называемые "эвакуационные маршруты" для мариупольцев в РФ."Ожидаемо, что в основном горожане не хотят "спасаться" на территории агрессора. Следовательно, российские войска насильно вывозят мирных граждан вглубь оккупированных территорий или в саму россию. Уже речь идет о десятках тысяч принудительно переселенных таким образом украинцев", - цитирует Верещук агентство Unian.По подобной схеме оккупант действует и на временно оккупированной части Киевщины, пытаясь силой вывозить людей в Беларусь."Мы постоянно и мощно сигнализируем международному сообществу и институтам о том, что упомянутые российские "коридоры" являются незаконными, не согласованными с нами. Тем более, что на той стороне – как под Донецком, так и Луганском – принудительных переселенцев пропускают через специальные фильтрационные лагеря, что нарушает Женевскую конвенцию. Но Международный комитет Красного Креста (МККК) почему-то даже решил открыть в Ростове-на-Дону свое представительство-именно для работы с силой депортированными в РФ украинцами. Надеемся, Красному Кресту удастся собрать их списки", - выразила надежду вице-премьер-министр.

Мэр Славутича Юрий Фомичев сообщил, что армия РФ захватила город-спутник Чернобыльской АЭС, сообщает агентство Unian.По его словам, город оккупирован, но его жители продемонстрировали своё отношение:"Весь оставшийся город вышел на улицы с флагами Украины, с лозунгами, что Славутич - это Украина. Что нам не нужен никто другой, потому что это наша земля. И сегодня Славутич остается украинским городом, под украинскими флагами, с украинским властью, с украинской Конституцией, со своим кодексом этики"Он также подтвердил информацию о трех погибших жителях.

В Мариуполе российские военные насильно вывезли в неизвестном направлении врачей и пациентов городской больницы №1. Об этом сообщает Мариупольский горсовет со ссылкой на очевидцев.Также среди захваченных оккупантами были горожане, которые прятались от российских обстрелов в подвале больницы.По данным горсовета, на территории медучреждения находилось примерно 700 человек. Однако точное количество вывезенных оккупантами пока неизвестно.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на призыв Джо Байдена лишить Путина власти."Не Байдену это решать. Президента России выбирают россияне", - сказал он агентству Reuters.Байден заявил во время выступления в Варшаве, что Путин - диктатор, увлеченный восстановлением империи, и добавил, дословно: “Этот человек не должен оставаться у власти".Чуть позже Белый дом уточнил, что Байден не призывал к смене режима в России, а лишь требовал лишить Путина возможности распространять свою власть за ее пределы, пишет BBC.

Байден заявил, что российский президент Владимир Путин не должен оставаться у власти, а его война против Украины является "стратегическим провалом" Москвы.https://www.delfi.lt/article.php?id=89811937

Президент США Джо Байден коротко ответил в Польше на просьбу журналиста поделиться оценкой того, что российский президент Путин делает с народом Украины. “Он - мясник”, - сказал Байден. Эти слова прокомментировал пресс-скретарь Путина Дмитрий Песков. По его мнению, "подобные личные оскорбления сужают окно возможностей для двусторонних отношений".

В Украину из Германии прибыла первая крупная партия противотанкового оружия. Речь идет о легком РПГ Matador для ближнего боя. В субботу в Украину поступило 2650 единиц, еще 2450 штук поступят в Украину небольшими партиями, до конца мая. Стоимость закупки - 25 млн евро.

Батальон белорусских добровольцев имени Калиновского вошел в состав Вооруженных сил Украиныhttps://www.delfi.lt/article.php?id=89811051

Российские военные совершили ракетный обстрел Львова. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый. "Прилетело по Львову. Ждем информацию от военной администрации", - отметил он. Садовой призвал горожан не распространять фото или видео с места удара и оставаться в укрытиях, пишет Unian. Мэр Львова Андрей Садовый предупредил о вероятности повторных обстрелов города. "Львов. Возможны повторные обстрелы. Оставайтесь в укрытии", - написал он. Глава Львовской ОВА сообщил, что произошли два ракетных удара в пределах Львова. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что произошли два ракетных удара в пределах Львова. "Информация о том, что попадание в жилой дом или другие объекты инфраструктуры не подтвердилась. По предварительным данным, пострадали пять человек", - написал Максим Козицкий. https://twitter.com/KyivIndependent/status/1507746431033036814?ref_src=twsrc%5Etfw

Мэр Славутича Юрий Фомичев, о похищении которого ранее сообщала Киевская областная военная администрация, уже на свободе, рассказала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. В городе проходит мирный митинг в поддержку Украины, однако российские военные стреляют в воздух и используют светошумовые гранаты, добавила она (DW).

В России возбуждено 60 уголовных дел из-за протестов против войны

В Украине уже больше месяца идет война:Российские военные бомбят села и города.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович призвал не оскорблять мусульман мира и воюющих на стороне Украины: есть чеченцы, а есть кадыровцы.

В Киеве и области отменили объявленный ранее усиленный комендантский час."Комендантский час в Киеве и области, завтра днем вводиться не будет. Время комендантского часа останется в обычном режиме – с 20:00 до 7:00.Днем в воскресенье по столице и в области передвигаться будет можно", – написал мэр Киева Виталий Кличко.

Президент США Джо Байден встретился в Варшаве с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и украинским министром обороны Алексеем Резниковым. Это первая встреча американской и украинской стороны на таком уровне с момента вторжения России в Украину.Д.Кулеба отметил, что Байден говорил много, но есть две вещи, которые можно озвучивать."Первое: то, что происходит в Украине, изменит ХХІ век. И у него есть четкое понимание этого: то, о чем мы говорили с 2014 года, что это не война России против Украины, это война тирании против свободного мира. Вот сегодня президент Байден так и сказал: то, что происходит в Украине, изменит историю ХХІ века. И мы совместными усилиями достигнем того, чтобы это изменение было в нашу пользу. Второе: слова Байдена о том, что США непоколебимо будут с Украиной абсолютно во всем до нашей победы. Ничто не заставит США отвернуться от Украины или ослабить поддержку. Напротив, эта поддержка будет только расти", – сказал глава МИД Украины.https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/videos/713421626342032/&show_text=0&width=560

Украинские силы вернут Херсон, захваченный ранее российскими военными, под свой контроль сегодня, заявил советник министра обороны Украины Маркиан Лубкивский в эфире BBC Radio 4."Я считаю, что сегодня город будет полностью под контролем украинских вооруженных сил", - сказал он."Мы закончили за последние два дня операцию в Киевской области, поэтому другая часть вооруженных сил сейчас сосредоточена на южной части страны, где они пытаются отбить Херсон и некоторые другие города", - добавил Лубкивский (по BBC).

Вооруженные силы Украины пошли в контрнаступление под Харьковом.Освобождено несколько населенных пунктов. Об этом сообщил в Telegram глава местной ОГА и ОВА Олег Синегубов.По его словам, в результате контрнаступления были освобождены несколько населенных пунктов в направлении Малой Рогани (восточного пригорода), сейчас там идут бои.Также украинские силы защищают в области свои позиции, в частности на Изюмском направлении, отметил Синегубов.https://t.me/synegubov/2738

Боевые потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля по состоянию на утро 26 марта составили около 16,4 тыс. человек личного состава. Об этом сообщается в Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.За этот период РФ также потеряла 575 танков, 1640 боевых бронированных машин, 293 артиллерийские системы, 91 реактивную систему залпового огня, 51 средство противовоздушной обороны, 117 самолетов и 127 вертолетов.Кроме того, агрессор потерял 1131 единицу автомобильной техники, семь судов, 73 цистерны с горюче-смазочными материалами, 56 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, две пусковые установки ракетных комплексов и 19 единиц специальной техники.https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/281000367546382&show_text=true&width=500

По данным Генеральной прокуратуры Украины, в результате российского вторжения, начавшегося месяц назад, в Украине погибло не менее 136 детей. В сообщении, опубликованном в телеграм-канале Генпрокуратуры, говорится, что 199 детей получили ранения. В ведомстве добавили, что в Киевской области погибли 64 ребенка, еще 50 детей погибли в Донецкой области.

Российская техника зашла на территорию города-спутника Чернобыля Славутича. Сообщается, что захватили городскую больницу и похитили мэра Юрия Фомичева. Об этом рассказал глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.Жители Славутича вышли на проукраинский митинг с национальной символикой. Они собрались на главной площади города и скандируют: "Славутич – это Украина!", "Слава Украине!". Также жители города развернули большой государственный флаг.Во время митинга российскими военными был открыт огонь в воздух и они начали бросать светошумовые гранаты в людей.Однако жители не расходятся. По словам Павлюка, их становится больше. Люди начали движение в сторону больницы, которую захватили российские войска.https://t.me/kyivoda/2693

Утренняя сводка Генштаба Вооруженных Сил Украины:На временно оккупированных территориях в южных областях Украины РФ пытается применять росгвардию для подавления протестов, в Киеве Кремль пытается активизировать деятельность диверсантов. (Liga,net)Отмечается, что на отдельных направлениях враг безуспешно продолжает попытки штурмов и наносит авиаудары. Войска РФ также пытаются восстановить боеспособность подразделений, пополнить запасы боеприпасов и горючего, чтобы возобновить наступательные действия.Подразделения РФ, которые понесли потери, из-за нехватки квалифицированных кадров комплектуется военными "с низкими моральными качествами" и "лицами, склонными к злоупотреблению наркотическими веществами и алкоголем", пишут в ГШ ВСУ.Отмечается, что для подавления сопротивления в Херсоне, Геническе, Бердянске и отдельных районах Мариуполя враг развернул практически все подразделения росгвардии, которые находились во временно оккупированном Крыму, отдельных районах Запорожской, Херсонской и Донецкой областей.РФ также пытается активизировать деятельность ДРГ в Киеве, чтобы дестабилизировать общественно-политическую обстановку, нарушить системы государственного и военного управления. Это объясняется неспособностью врага быстро восполнить потери, сделать перегруппировку и применить войска для поддержания необходимого темпа боевых действий и достижения конечной цели войны.В Генштабе добавили, что за прошедшие сутки защитники Киева отбивали попытки наступления врага и удерживали занятые рубежи. На Донецком и Луганском направлениях были отбиты все атаки: враг понес значительные потери, уничтожено восемь танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники.Воздушные Силы ВСУ за сутки уничтожили 12 целей (три самолета, три беспилотника, пять крылатых ракет, вертолет), а также били по колоннам и скоплениям войск РФ.

Агентство Reuters пишет о брифинге представителя Пентагона и о Херсоне:"Россияне, похоже, уже не настолько твердо, как раньше, контролируют город Херсон, областной центр с населением около 230 тысяч, и за него, похоже, идет борьба", - так выразился представитель Пентагона в пересказе Reuters.Ранее служба BBC привела слова журналистов американской газеты New York Times, которые со ссылкой на некоего высокопоставленного чиновника Пентагона, написали, что украинская армия пытается отбить Херсон, и россияне будто бы уже не контролируют какую-то часть города.Никаких подтверждений, опровержений и даже просто свежих сообщений на тему Херсона из основных украинских источников пока нет.

"Наши силы и средства будут концентрироваться на главном — полном освобождении Донбасса", - заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской.По его словам, штурм крупных городов, например, Киева, Чернигова и Сум, никогда не планировался."Хотя такую возможность (штурм крупных городов - ред.) мы не исключаем, по мере выполнения отдельными группировками поставленных задач, а они решаются успешно, наши силы и средства будут концентрироваться на главном — полном освобождении Донбасса", — сказал Рудской.

Россия начала перебрасывать в Украину подкрепления, дислоцированные на территории Грузии, сообщила The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника министерства обороны США. "Мы заметили передвижение некоторого числа военнослужащих из Грузии. Точными цифрами мы не располагаем", - пояснил собеседник газеты.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба еще раз высказался о переговорах с Россией, снова подчеркнув, что договоренностей на них все еще нет. "Консенсуса на переговорах пока нет. Позиция Украины ясна: прекращение огня, гарантии безопасности, никаких компромиссов в части территориальной целостности. Но Россия продолжает ставить ультиматумы. Чтобы стимулировать более конструктивный подход, нужны две вещи: больше санкций и больше военной помощи Украине", - пишет Кулеба. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня сказал, что Украина и Россия уже договорились по четырем основным требованиям России и не могут договориться лишь о признании Крыма и ДНР-ЛНР. https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1507414519227699200?ref_src=twsrc%5Etfw

Джоан Роулинг прокомментировала слова Владимира Путина о том, что ее "отменили""Критикой западной культуры отмены лучше не заниматься тем, кто в настоящее время уничтожает мирных людей за их "преступное" сопротивление и тем, кто отравляет и сажает в тюрьму своих оппонентов", - написала Роулинг, прикрепив к твиту видео Би-би-си о преследовании Алексея Навального российскими властям.Ранее Владимир Путин сетовал на то, что "коллективный Запад отменяет" Джоан Роулинг за взгляды на "так называемое гендерное разнообразие", а также всю российскую культуру.

Бывший мэр города Изюм обвинен в госизменеНациональное бюро расследований Украины обвинило в госизмене бывшего мэра райцентра Изюм в Харьковской области Александра Божкова (он избирался от "Партии регионов"), депутатов Анатолия Фомичевского и Юрия Козлова, а также полицейского в отставке Владислава Соколова.Статья 111 УК Украины о госизмене предусматривает до 15 лет лишения свободы.В официальном сообщении Национального бюро расследований говорится, что обвиняемые "перешли на сторону врага и начали помогать оккупационным войскам" - давать информацию о расположении украинских войск и о местных активистах, предпринимателях и участниках территориальной обороны.Действующий мэр Изюма Валерий Марченко 25 марта назвал обвиняемых "любителями русского мира".Би-би-си напоминает, что Изюм - важный транспортный узел Харьковской области. Российское минобороны 24 марта заявляло, что город полностью захвачен, украинская сторона отрицает это и говорит о продолжающихся боях.

Для прибывающих в столицу Литвы украинцев - программа BeFriend Vilnius: как это работает"Переезд в другую страну часто может быть очень сложным и тревожным опытом, особенно если вы не говорите на этом языке и никого не знаете. Но не волнуйтесь, вы не одиноки – волонтеры-наставники BeFriend Vilnius здесь, готовы поддержать вас в этом процессе и помочь быстрее и легче освоиться", - так Go Vilnius описывает программу наставничества, направленную на помощь прибывающим в страну украинцам.https://www.delfi.lt/article.php?id=89806191

ВСУ ликвидировали еще одного российского генералаВ четверг, 24 марта, украинские военнослужащие ликвидировали еще одного генерала российских военных - генерал-лейтенанта Якова Рязанцева.Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время брифинга, передает УНИАН."Наши войска, как мы предварительно сообщали, а теперь можем сказать наверняка, уничтожили командующего 49-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ, генерал-лейтенанта Якова Владимировича Рязанцева. И это произошло – вы будете очень смеяться – на аэродроме Чернобаевка", – сказал Арестович.

Генштаб России второй раз за время вторжения в Украину огласил данные о боевых потерях - погибли 1 351 человек, ранены - 3 825 военных, сообщает BBC. "К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погибли 1 тысяча 351 военнослужащий, 3 тысячи 825 получили ранения", - сообщил начальник главного оперативного управления российского генштаба Сергей Рудской на брифинге в пятницу.

Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Греции"Рассказал о гуманитарной ситуации в заблокированных городах и поблагодарил за помощь, оказываемую его страной. Обсудили вопросы оборонного сотрудничества Греции и Украины", - написал президент Украины.

В Харькове сообщили об обстреле поликлиники из "Градов" и артиллерииПредседатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram-канале об обстреле из артиллерии и "Градов" поликлиники в Основянском районе Харькова, где выдавали гуманитарную помощь, передает DW. В результате погибли четыре человека, еще три получили ранения. "Очевидно, что враг хочет посеять панику и препятствует получению гуманитарной помощи. Вчера днем ​​российские войска также обстреляли пункт выдачи "Новой почты", 6 человек погибли, 17 - пострадавших", - написал далее Синегубов.

Пшеница дорожает из-за войны в Украине и коронавируса. Есть ли выход?На фоне роста цен на пшеницу страх перед возможным голодом усиливается во многих странах, пишет DW. Может ли ЕС заместить РФ и Украину как поставщик зерна, смягчив последствия войны в Украине?https://www.delfi.lt/article.php?id=89801655

Американские добровольцы участвовали в освобождении села от российских войскСухопутные войска Вооруженных Сил Украины показали видео с американскими добровольцами из Интернационального легиона в освобожденном от российских военных селе, передает Лига. Новини."Американские добровольцы из иностранного легиона в освобожденном от орков селе. На фоне красиво горит танк оккупантов", – сказано в сообщении.Сухопутные войска не уточнили, об освобождении какого именно населенного пункта идет речь.Видео: УНИАН

ФСБ: в Москве задержан "украинский шпион"В Москве задержали "украинского шпиона", который пытался получить данные о "специальной военной операции", сообщает РИА Новости со ссылкой на московское управление ФСБ.Спецслужба утверждает, что задержанный является агентом СБУ под псевдонимом "Малыш", который якобы шпионил за украинскими журналистами и политологами в России, передает Русская служба Би-би-си.Украинские власти пока не комментировали эту информацию.

Специальный эфир Delfi: вырваться из Бердянска, и за что воют российские солдаты?Литовский политолог Альвидас Медалинскас на протяжении месяца находился и работал в Украине, где продолжается война. Недавно ему удалось покинуть оккупированный российскими войсками Бердянск. По прямой связи говорим с гостем о том, что происходит на оккупированных территориях Украины.

Мэр Борисполя призывает жителей уходить в безопасные места, чтобы облегчить работу армииМэр города Борисполя, расположенного рядом с одноименным международным аэропортом украинской столицы, уже несколько дней призывает жителей уходить в безопасные места, чтобы тем самым упростить задачу украинской армии, передает Би-би-си.В пятницу мэр Владимир Борисенко в эфире украинского телевидения рассказал, что около 20 тысяч жителей Борисполя откликнулись на его призыв покинуть город, передает Рейтер. На 1 января 2021 года украинская Государственная служба статистики оценивала численность населения Борисполя в 63 тысячи человек.Борисполь расположен в 30 км от Киева, то есть в этом районе сейчас идут интенсивные бои. Как отметил Борисенко, это густонаселенный район, что затрудняет работу украинской артиллерии и авиации.

При бомбардировке Мариупольского драмтеатра погибли около 300 человекОб этом сообщил горсовет Мариуполя со ссылкой на очевидцев.

Основная инфраструктура в центре Изюма Харьковской области разрушенаВокруг города зафиксировали колонны российской техники и стреляющую по Изюму артиллерию. Об этом сообщает CNN со ссылкой на спутниковые снимки Maxar Technologies.

"Продовольственный банк" будет собирать продукты для неимущих в Литве и беженцев из УкраиныВ пятницу и субботу в крупнейших торговых сетях волонтеры "Продовольственного банка" (Maisto bankas) будут собирать продукты для беженцев из Украины и неимущих жителей Литвы.https://www.delfi.lt/article.php?id=89797459

Би-би-си: краткий обзор основных событий минувшего вечера и ночи- Вечер четверга ознаменовался бурной дипломатической деятельностью в Брюсселе, где прошли чрезвычайные встречи лидеров стран НАТО, Евросоюза и "Большой семерки".- Президент США Джо Байден, сказал, что никогда еще Североатлантический альянс не был настолько единым. Он призвал сохранять это единство достаточно долго для того, чтобы введенные санкции начали оказывать эффект на принятие решений в Кремле.- И Байден, и британский премьер Джонсон, и президент Франции Макрон отказались отвечать на вопрос, каким будет их ответ в случае, если Москва применит в Украине химическое оружие.- НАТО подтвердила отправку четырех батальонных групп общей численностью в 40 тысяч военных в Словакию, Венгрию, Болгарию и Румынию.- Премьер-министр Германии Шольц и глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заверили, что не будут платить за поставки российского газа в рублях, как того потребовала Москва, заявив, что времена российского энергетического шантажа прошли.- Борис Джонсон сказал в интервью Би-би-си, что Украина определенно может победить, несмотря на то, что Путин поступает с ее городами, как когда-то поступил с Грозным. По его словам, Путин не стремится к достижению мира.- Генеральная ассамблея ООН во второй раз за месяц подавляющим большинством проголосовала за резолюцию, осуждающую российское вторжение в Украину и требующую немедленного вывода войск. За - 140 стран, против - пять: Россия и ее союзники - Северная Корея, Эритрея, Беларусь и Сирия. 38 стран, в том числе Китай, воздержались.- В самой Украине продолжались боестолкновения местного значения, существенных изменений в оперативной обстановке не произошло.- Украина заявила об уничтожении большого десантного корабля "Саратов" Черноморского флота России, стоявшего в занятом ею порту Бердянска, и нанесении повреждений еще двум кораблям. Британские и американские разведслужбы подтверждают эту информацию.- Украинские власти сообщили о первом с начала войны полноценном обмене военнопленными с Россией. 10 украинских солдат были обменены на 10 российских. В ходе еще одного обмена 11 российских гражданских моряков, спасенных с судна, затонувшего вблизи Одессы, были обменены на 19 украинцев с захваченного Россией корабля.- Всемирная организация здравоохранения заявила, что по-прежнему не имеет возможности доставить жизненно необходимые медикаменты в находящийся в российской блокаде Мариуполь, а также в лежащий дальше к западу Николаев.

В селе Калиновка Киевской области снаряд российских военных попал в нефтебазуВспыхнул пожар. По состоянию на 6:00 25 марта наблюдалось горение остатков нефтепродуктов. Угрозы распространения пожара за пределы нефтебазы нет.

Разведка США и Британии: ВСУ бьют по значимым для российской армии объектамУкраина, по всей видимости, провела успешную атаку на российские корабли в Бердянске, передает Си-эн-эн со ссылкой на представителя министерства обороны США.Оценка разведки США совпадает с аналогичным заявлением министерства обороны Великобритании, в котором сказано, что украинские силы атаковали важные цели на оккупированных территориях Украины, включая большой десантный корабль и склады боеприпасов в Бердянске, передает Би-би-си.Ранее Украина заявила, что уничтожила десантный корабль "Саратов", пришвартованный в порту Бердянска на Азовском море."Орск" (это корабль той же серии, что и "Саратов") способен перевозить 20 танков или 40 бронетранспортеров, а также порядка 350 десантников.Британское минобороны предсказывает, что украинцы продолжат нападения на службы логистики и снабжения российской армии, лишая ее возможности пополнять запасы, уменьшая способность к дальнейшему наступлению и продолжая подрывать и без того падающий моральный дух.

До 60% "высокоточных" крылатых ракет, выпущенных российской армией по Украине, не срабатывают, пишет агентство Рейтер, ссылаясь на представителей американской администрации.Эти данные могут объяснить, почему Москве не удалось выполнить многие задачи, например, нейтрализовать украинскую систему противовоздушной обороны ( BBC).По подсчетам Вашингтона, ежедневно доля неудачных пусков варьируется, но иногда достигает 50-60%.Рейтер ссылается на три неназванных источника в Вашингтоне. Собеседники агентства не сообщили, на каких данных базируется эта информация, или с чем могут быть связаны подобные технические проблемы – от неудач при запуске до отказов механизма, вызывающего взрыв.

В Краснодарском крае руководство Росгвардии уволило 12 сотрудников ОМОНа после того, как они в самом начале войны отказались ехать в Украину, сообщил глава международной правозащитной группы "Агоры" Павел Чиков в своем Telegram-канале в четверг, 24 марта.https://www.delfi.lt/article.php?id=89796707

В Вильнюсе состоялась масштабная акция в поддержку Украины.Жители выразили поддержку стране, которая уже месяц борется с российской агрессией.https://www.delfi.lt/article.php?id=89795633

Генеральная ассамблея ООН во второй раз за месяц подавляющим большинством голосов проголосовала за резолюцию против российского вторжения в Украину.За новую резолюцию проголосовали 140 стран, блок союзников России остался тем же, что и при первом голосовании: Беларусь, КНДР, Сирия и Эритрея.38 стран, в том числе Китай, воздержались.В принятой в четверг резолюции Генассамблея ООН требует от России немедленно прекратить боевые действия, и заявляет, что вторжение России привело к гуманитарной катастрофе, какой "международное сообщество не видело в Европе десятилетиями", сообщает сообщает BBC.Проект этой резолюции внесли Украина и несколько поддерживающих ее западных стран.Первую резолюцию с призывом к России прекратить войну ГА ООН приняла 2 марта. За нее проголосовала 141 стран, против были те же пять.

Бывшему главному редактору радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову подбросили под дверь свиную голову в парике, а на дверь квартиры наклеили герб Украины с антисемитской надписью.

За распространение этих символов в Литве будет грозит штраф в размере 300-700 евро, а юридическим лицам и другим ответственным лицам 600-1200 евро.https://www.delfi.lt/article.php?id=89794857

Первый обмен пленными между Украиной и РоссиейО нем рассказала вице-премьер Украины Ирина ВерещукПо ее словам, десять пленных российских военных обменяли на десятерых украинцев, передает Би-би-си.Кроме этого, состоялся обмен 11 гражданских моряков из России (их задержали в Одессе) на 19 гражданских моряков из Украины. Про последних известно, что они были взяты в плен при попытке вывезти военный персонал с острова Змеиный.Российская сторона обмен пленными пока не комментировала.

Россия обвиняет Польшу в "опасной эскалации" и "русофобии"Российский МИД в четверг отреагировал на решение Польши выслать 45 российских дипломатов из-за обвинения в шпионаже.Российские власти усмотрели в этом "опасную эскалацию в регионе в рамках натовских установок, которые основаны на откровенной русофобии", передает Русская служба Би-би-си.В МИДе пообещали ответить на "враждебный выпад".Накануне в среду польская спецслужба подготовила список из 45 российских дипломатов, которые, по мнению ведомства, были офицерами российских спецслужб.За месяц с начала российского вторжения в Украину Польша приняла большую часть беженцев из соседней страны. По последним данным, из уехавших 3,6 млн человек 2,1 млн приняла Польша.

Мэр Вильнюса: около 2% жителей города - украинцыМэр столицы Литвы Ремигиюс Шимашюс сказал, что на сегодняшний день в Вильнюсе зарегистрировалось больше 10 000 украинцев. По его словам, независимо от того, сколько будет беженцев, их будут принимать, вопрос только в том, какие условия им смогут предоставить.https://www.delfi.lt/article.php?id=89792151

Столтенберг не видит в России непосредственной угрозы НАТОСевероатлантический альянс не будет вмешиваться в войну России против Украины, подтвердил генсек НАТО, отметив, что это грозит "всеобъемлющей войной" между блоком и РФ, передает DW.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не считает, что Россия в настоящее время представляет непосредственную грозу для членов Североатлантического альянса. "Мы самый сильный союз в мире, - заявил он в четверг, 24 марта, на полях саммита НАТО, посвященного российскому вторжению в Украину. - Пока мы вместе, мы в безопасности".

Спикер парламента Литвы находится в КиевеГлава Сейма отметила, что украинцы с оружием в руках борются не только за свою свободу и суверенитет, но и за свободу всей Европы.https://www.delfi.lt/article.php?id=89792065

Сергей Шойгу впервые с 11 марта показался на публикеЭту запись без звука опубликовали кремлевские корреспонденты РИА Новости.https://twitter.com/Kremlinpool_RIA/status/1506957527174598663?ref_src=twsrc%5Etfw

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главам стран НАТО"Да, это правда, мы не в Альянсе. Не в самом мощном оборонном объединении мира. Не одно из 30 государств под зонтиком совместной защиты, под зонтиком 5 статьи [устава НАТО о коллективной защите, если нападут на одну страну альянса]. Такое чувство, что мы в серой зоне. Между Западом и Россией. Но защищаем все наши с вами общие ценности"."Еще 24 февраля я обратился к вам с совершенно понятной, логической просьбой. Помочь закрыть наше небо. В любом формате. Обезопасить наших людей от русских бомб и ракет. Мы не услышали ясного ответа. У Украины нет мощного противоракетного оружия. Она имеет гораздо меньшую авиацию, чем Россия. Поэтому их преимущество в небе - это применение оружия массового уничтожения"."Я уверен, вы понимаете, что Россия не думает останавливаться в Украине. Не думает и не будет. Она хочет пойти дальше. Против восточных членов НАТО. Государств Балтии, Польши - это точно. Перестанет ли тогда НАТО думать об этом, переживать, как отреагирует Россия? Кто может быть уверен в этом?""Вы можете предоставить нам один процент от всех ваших самолетов. Один процент всех ваших танков. Один процент! Мы не можем просто это купить - такие поставки напрямую зависят только от [политического] решения НАТО"."Больше, прошу, никогда, никогда не говорите нам, что наша армия не отвечает стандартам НАТО. Мы показали, на что способны наши стандарты. И как много мы можем дать для общей безопасности в Европе и мире".Русская служба Би-би-си отмечает, что Владимир Зеленский ничего не сказал о том, что Украина хочет войти в НАТО. Ранее он признавал, что это почти невозможно, кроме того, внеблоковый статус Украины - одно из требований России. При этом в самой Украине с начала войны идея о вступлении страны в альянс пользуется рекордной популярностью.

Глава МИД: российских и белорусских работников в Литве ждут, но относятся с осторожностьюПо его словам, после упрощения требований к переезду российских и белорусских компаний и приезда большего количества сотрудников в Литву, компании будут платить налоги в Литве, а деньги в дальнейшем пойдут на военную и другую помощь Украине.https://www.delfi.lt/article.php?id=89789261

Специальный эфир Delfi c премьер-министром Литвы Ингридой ШимонитеВ четверг гостем выпуска Delfi стала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. С главой литовского правительства обсуждаем позицию и действия Литвы в условиях войны России против Украины, отношения с партнерами по ЕС и НАТО, экономическую ситуацию в Литве.

Больше половины детей Украины стали беженцамиБольше половины детей Украины теперь беженцы, сообщает ЮНИСЕФ."Один месяц войны в Украине привел к перемещению 4,3 миллиона детей - более половины из примерно 7,5 миллиона детей в стране", - говорится в заявлении Детского фонда ООН.Среди 3,6 млн человек, покинувших Украину, - 1,8 млн - дети, кроме того, 2,5 млн детей оказались беженцами внутри страны, передает Русская служба Би-би-си.По словам исполнительного директора ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел, эхо войны ощутит еще не одно поколение.

Великобритания расширила санкции против России24 марта, ровно месяц спустя после начала российского вторжения в Украину Великобритания ввела новые санкции против России - на этот раз заморожены активы Альфа-банка, Газпромбанка, Россельхозбанка. Под санкции кроме того попали АЛРОСА, РЖД и другие. Санкции нацелены на "банки, отрасли и лиц, имеющих стратегическое значение для российских властей", передает Русская служба Би-би-си.В черный список кроме того попали глава Сбербанка Герман Греф, основатель "Тинькофф-банка" Олег Тиньков, давний бизнес-партнер Романа Абрамовича и экс-глава Millhouse Евгений Швидлер и многие другие (всего - 33 человека).А о том, какие санкции уже введены, какие в запасе, можно ли прожить в условиях санкций и когда ждать их отмены, читайте в этом материале

Российские войска остреляли центр Харькова ракетами "Калибр", выпущенными с кораблей Черноморского флота РФОб этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, передает Медуза. Также, по его словам, за прошедшие сутки ВС РФ нанесли по различным населенным пунктам региона 44 артиллерийских, минометных, танковых удара.

В небе Украины - 250 российских самолетовОб этом говорится в сводке Генштаба вооруженных сил Украины, передает Русская служба Би-би-си. По данным украинской стороны, армия на всех трех направлениях ведет оборонительные действия.250 самолетов, атакующих военные и гражданские инфраструктурные объекты, - это, по данным Генштаба ВСУ, рекорд за все время с начала войны.Кроме того, в сводке говорится, что Росгвардия "терроризирует" население захваченных городов - в ответ на акции протеста против вторжения.

В Литве зарегистрировано более 30 тысяч военных беженцев из УкраиныБолее 13 тысяч из них – несовершеннолетние, сообщил Департамент статистики.

В Минобороны РФ утверждают, что российские войска полностью взяли под контроль город Изюм в Харьковской областиМедуза приводит другие заявления из утреннего брифинга:- Российская авиация за ночь поразила 60 военных объектов Украины, включая два командных пункта.- Российские военные за ночь сбили еще два украинских беспилотника.- Всего с 24 февраля ВС РФ уничтожили 257 беспилотников, 202 зенитных ракетных комплекса, 1 572 танка и других боевых машин ВСУ.- Российские военные высокоточным оружием уничтожили на Украине еще 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.

Зашло ли российское вторжение в тупик? Эксперты о ситуации на фронтахЧерез месяц после нападения на Украину российская армия не контролирует ни одного крупного города страны, а наступление на Киев и Николаев практически остановилось.https://www.delfi.lt/article.php?id=89785835

Российские военные в ночь на 24 марта обстреляли Луганскую область — вероятно, с применением фосфорных боеприпасовОб этом заявил глава Луганской областной военной админстрации Сергей Гайдай. Ракетным ударам и бомбардировкам подверглись Северодонецк, Лисичанск, Рубежно, Кременная, Новодружеск, Воеводовка. По предварительным данным, погибли четыре человека, из которых двое — дети, передает Медуза. По словам Гайдая, фосфорные бомбы Россия сбросила на Рубежное.

Взрывы и пожар в порту БердянскаЭтим утром в соцсетях распространяются многочисленные фотографии и видеоролики, на которых заметны взрывы и последующий пожар в порту Бердянска, передает Русская служба Би-би-си.На некоторых кадрах виден военный корабль, окутанный клубами черного дыма.Военно-морские силы Украины на своей странице в "Фейсбуке" сообщают об уничтожении российского десантного корабля."В захваченном Россией порту Бердянск уничтожен большой десантный корабль "Орск" черноморского флота захватчиков", - заявляют в ВМС.На данный момент подтверждения этой информации из независимых источников нет.https://twitter.com/sentdefender/status/1506879040443015170?ref_src=twsrc%5Etfwhttps://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/340844301416492&show_text=true&width=500

Как выглядит Мариуполь спустя почти месяц войныhttps://www.youtube.com/watch?v=i-gzRiCK-LU&t=4s

В России заблокирован информационный сервис "Google Новости"Роскомнадзор в среду вечером, 23 марта, сообщил, что решение о блокировке принято по требованию генпрокуратуры РФ за "распространение фейков" о войне России в Украине."На основании требования Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-сервису News.Google на территории страны. Упомянутый американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины", - говорится в сообщении регулятора. Уточняется, что речь идет о блокировке доступа к ресурсу news.google.com.

В генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что из-за понесенных потерь командование российских войск продолжает формировать и перемещать дополнительные подразделения к границам Украины. "По имеющейся информации, с целью восстановления потерь 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа в военных комиссариатах Смоленской области активизированы меры по заключению контрактов. Для доукомплектования оккупационных подразделений также привлекаются военнослужащие, возвращающиеся после командировки из Сирии", – говорится в сводке генштаба. По сведениям украинских военных, в приграничные с Украиной районы Гомельской области республики Беларусь с территории России прибывают остатки подразделений Восточного военного округа и воздушно-десантных войск.

США прорабатывают планы на случай применения Россией ядерного оружияБелый дом создал секретную рабочую группу, которая разрабатывает возможные сценарии поведения Владимира Путина и ответные меры НАТО на случай если Россия прибегнет к использованию оружия массового поражения, будь то химическое, бактериологическое, или ядерное, пишет газета New York Times.Так называемая "команда тигров", куда входят специалисты по национальной безопасности, с 28 февраля проводит имитационные учения, чтобы отработать возможные ответные меры.По словам неназванных источников газеты, группа также прорабатывает реакцию на случай атаки Путина по территории НАТО - например, если российские войска начнут обстреливать колонны, доставляющие оружие и помощь Украине из стран альянса.Команда, которая встречается три раза в неделю, также изучает готовность России напасть на соседние страны, включая Молдову и Грузию.Всего месяц назад такие сценарии казались скорее гипотетическими, пишет газета. Но сегодня и Белый дом, и штаб-квартира НАТО осознали, что Россия может прибегнуть к самому мощному оружию в своем арсенале, чтобы выбраться из военного тупика.В среду, 23 марта, и Байден, и генсек НАТО Йенс Столтенберг заявили о растущем числе признаков, указывающих на то, что Россия готовится применить в Украине химическое оружие.Ожидается, что возможные сценарии развития событий все лидеры стран НАТО обсудят в четверг, 24 марта, на внеочередной сессии в Брюсселе, куда приедет президент США Джо Байден.Встреча пройдет за закрытыми дверями, без помощников и мобильных телефонов, и это будет первая встреча всех глав стран НАТО после начала российско-украинской войны.

Журналистка The Insider Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве при выполнении редакционного задания. Она снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый ракетный обстрел. С ней погиб еще один гражданский, двое сопровождавших ее людей ранены и госпитализированы, сообщает издание.До прихода в The Insider Оксана работала в «Фонде борьбы с коррупцией». После внесения организации в список экстремистских она вынуждена была уехать из России. В качестве корреспондента Оксана поехала в Украину, где успела сделать несколько репортажей из Львова и Киева. The Insider выражает глубокие соболезнования родным и близким Оксаны.

Евросоюз выделит странам, принимающим украинских беженцев, 3,4 млрд евро. В среду с таким предложением выступила Еврокомиссия; его еще должны одобрить другие центральные органы ЕС. "Из-за незаконного и не имеющего оправданий вторжения России более трех миллионов украинцев были вынуждены бежать из своей страны, и их число растет с каждым днем. Стран ЕС и гражданское общество проявили выдающуюся солидарность с ними, и ЕС наращивает помощь тем, кто их принимает. Поэтому [из фондов программы равномерного развития стран ЕС] странам Евросоюза, прежде всего тем, которые оказались на переднем краю, будут выделены 3,4 млрд евро", - цитирует пресс-служба Еврокомиссии Элизу Феррейру, еврокомиссара по равномерному развитию и реформам.

Министерство обороны Германии планирует поставить Украине еще 2000 противотанковых ракетных комплексов.

США: российские военные виновны в военных преступленияхГоссекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США, изучив свидетельства, пришли к выводу, что российские военные действительно совершали военные преступления на территории Украины, сообщает BBC."Наша оценка основана на тщательном изучении имеющейся информации из открытых источников и данных разведки", - цитируют только что обнародованное заявление Блинкена мировые агентства.Госсекретарь США добавил, что вину конкретных лиц в каждом конкретном случае должен будет определить суд.

История украинского добровольца, который пытается организовать сбор тел убитых российских военных, которые в большом количестве лежат в лесах и на полях, хотя бы в пределах Черниговской области. Российская пропаганда промыла им мозги матерям российских военных так, что они боятся ехать в Украину – якобы их там убьют или закроют в тюрьму.https://www.delfi.lt/article.php?id=89783999

Власти Мариуполя: в городе уничтожен Художественный музей имени Куинджи"В момент обстрела музея российскими войсками в нем не было оригиналов работ Архипа Куинджи. Однако в музее хранились оригиналы картин Ивана Айвазовского, Николая Глущенко, Татьяны Яблонской, Михаила Дерегуса и других художников. В настоящее время судьба картин неизвестна", — сообщили в горсовете.

Столтенберг: НАТО увеличивает долгосрочное присутствие в Восточной ЕвропеНАТО несет ответственность за то, чтобы война не вышла за пределы Украины, заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе.Столтенберг объяви, что лидеры стран НАТО должны будут согласовать решение об отправке четырех основных боевых групп альянса в Восточную Европу - в Словакию, Венгрию, Болгарию и Румынию.Он отметил, что это станет частью плана по значительному долгосрочному увеличению присутствия НАТО в регионе - нынешнее количество боевых групп удвоится, передает Русская служба Би-би-си.

Ходорковский призвал Запад ввести бесполетную зону над УкраинойОпасения НАТО ввести над Украиной бесполетную зону Михаил Ходорковский считает необоснованными. По его мнению, с Путиным можно будет разговаривать, только когда "ему сломают нос", передает DW.

Источники: Анатолий Чубайс ушел в отставку и покинул Россию в знак протеста против войны с УкраинойАгентство Bloomberg со ссылкой на "двух людей, знакомых с ситуацией", сообщает, что архитектор приватизации 90-х годов Анатолий Чубайс, с конца 2020 года занимавший пост спецпредставителя президента России по связям с международными организациями для достижения устойчивого развития, покинул свою должность и уехал из страны по причине несогласия с войной против Украины.Источник ТАСС из окружения Чубайса, также анонимный, вскоре подтвердил отставку Чубайса.Официальных подтверждений этой информации или публичных заявлений самого Чубайса пока нет, передает Русская служба Би-би-си.Игорь Чубайс, брат реформатора, до сих пор ассоциирующегося у россиян с трудностями 90-х, в интервью РБК сказал: "Не могу сказать, не в курсе". Игорь Чубайс известен тем, что не разделяет многие взгляды своего брата.

Украину покинули более 3,6 млн человекЧисло беженцев, уехавших из Украины за почти месяц войны, по данным ООН, выросло до 3,6 млн человек.Более 1,5 млн беженцев - дети, приводит данные Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Переговоры между Украиной и Россией идут достаточно тяжело Об этом в комментарии журналистам сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк."Если коротко: переговоры идут постоянно в онлайне. Переговоры идут достаточно тяжело, потому что у украинской стороны есть четкие и принципиальные позиции", - отметил он.Подоляк подчеркнул, что ключевые позиции по переговорам были заявлены президентом Владимиром Зеленским "уже неоднократно".

Кремль: Минобороны сообщит о потерях российских военных, когда посчитает нужнымПресс-секретарь Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, когда Минобороны России раскроет данные о числе погибших и раненных российских военных за месяц, прошедший с начала вторжения России в Украину, пишет Би-би-си."Действительно, один раз была представлена информация министерством обороны, но, как мы уже говорили, это прерогатива принадлежит целиком и полностью только им, то есть, нашим военным. Когда они посчитают целесообразным, они дадут дополнительную информацию", - сообщил он.

МИД России: Украина и Россия дважды обменялись пленнымиРоссия и Украина провели уже два обмена пленными, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова:"Минобороны России ежедневно организует гуманитарные коридоры и эвакуацию мирных жителей из населенных пунктов (Украины). Кроме того, проведено два обмена пленными между Россией и Украиной", – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИДа.Количество военных, которых Россия и Украина передали друг другу во время этих обменов, Захарова не назвала, передает Русская служба Би-би-си.

Специальный эфир Delfi: из Киева - экс-премьер Украины Владимир ГройсманО положении в Киеве, политической ситуации в Украине говорим со специальным гостем программы - экс-премьером и бывшим спикером Рады Владимиром Гройсманом.

Обозревателю пришлось покинуть оккупированный россиянами город, литовский паспорт вызвал однозначную реакциюПолитолог Альвидас Медалинскас покинул регион, контролируемый российскими военными. Ему пришлось преодолеть пост, контролируемый оккупантами, показывать литовский паспорт. Российским военным этот документ не понравился, Медалинскаса даже хотели задержать. https://www.delfi.lt/article.php?id=89777685

Польша до конца дня объявит о высылке более 40 российских дипломатов Об этом пишет издание Onet со ссылкой на источники. Дипломаты будут высланы в связи с "деятельностью, несовместимой с Венской конвенцией о дипломатических сношениях". По мнению польских спецслужб, они занимались шпионажем.

В Литве предлагается приравнять георгиевскую ленту и символ Z нацистским и коммунистическим символамДепутаты Моника Ошмянскене и Линас Йонаускас зарегистрировали поправки к кодексу Административных правонарушений, согласно которым георгиевскую ленту и символ инвазии ВС России в Украину Z приравняют нацистским и коммунистическим символам.https://www.delfi.lt/article.php?id=89774135

В Киевской горадминистрации сообщили о новых обстрелах городаВ Святошинском районе под обстрел попал торговый центр, частные дома и многоэтажки. Пожар ликвидирован, пострадавшие не обнаружены, передает Русская служба Би-би-си.В Шевченковском районе после обстрела загорелись несколько частных домов и многоэтажка. По меньшей мере четыре человека пострадали.Заместитель мэра Киева Николай Поворозник опубликовал фотографии поврежденных зданий.

Главы журналистских союзов в Литве, Беларуси, Германии, Латвии, Эстонии и Польши выступили с открытом обращением к российским пропагандистам, в котором напомнили об ответственности "за соучастие в развязывании войны и убийстве мирных граждан" и призвали одуматься и сойти "с этой безумной карусели лицемерия, подлости и обмана".https://www.delfi.lt/article.php?id=89772251

ТСН: Вооруженные силы Украины ликвидировали командира одной из бригад российских военныхОб этом сообщил представитель Одесской Военной Администрации Сергей Братчук, передает ТСН."Командира бригады морской российской пехоты наши уничтожили. И так будет с каждым, кто пытается насиловать украинских женщин. Кто пытается убивать наших детей. Им нет прощения...", — сказал Братчук.Вчера, 22 марта, под Николаевом и Мариуполем украинские военные ликвидировали личный состав подразделений российских морпехов, готовившихся к штурму Одессы.

Глава Луганской области: при ударе по дому в Рубежном погибли детиТри человека - из них двое детей - погибли в городе Рубежное в результате попадания российского снаряда в многоэтажку, сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай."Около 20:00 во вторник враг ударил по многоэтажке в Рубежном. Снаряд разорвался на пятом этаже. Спасателями были найдены трое погибших, двое из них дети", - написал Гайдай на своей странице в "Фейсбуке"."Враг не останавливается и продолжает упорно целить по мирным жителям. Сегодня еще раз мир узнает, что такое так называемый "русский мир" - это смерть маленьких детей", - передает Русская служба Би-би-си.

Читатели Politico назвали президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком в Европе. Ежегодно американское издание, которое специализируется на политической журналистике, публикует список самых влиятельных людей.