Война в Украине. Киев допустил нанесение ударов по военной инфраструктуре России

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Война России против Украины

В результате ракетного удара по Киеву погибла журналистка "Радио Свобода" Вера ГиричОб этом со ссылкой на коллегу Гирич Александра Демченко сообщает издание "Страна". По его словам, российская ракета попала в дом журналистки.

В результате обстрелов в Харьковской области за сутки погибли 5 мирных жителейОб этом заявил глава областной администрации.Олег Синегубов также сообщил об одиннадцати раненых, передает Медуза. По его словам, россияне за прошедшие сутки совершили 16 артиллерийских обстрелов, два удара реактивными системами залпового огня, а также нанесли по городу один ракетный удар.

В результате вчерашнего обстрела Киева погиб по крайней мере один человекО найденом теле сообщил мэр города Виталий Кличко, передает Медуза. Он также заявил, что в результате обстрела четыре человека получили ранения и были госпитализированы.

Российские военные увеличили темп ударов по "Азовстали" Об этом сообщает американский Институт изучения войны.Войска РФ не добились значительного прогресса в атаках непосредственно на юго-восток от Изюма в сторону Славянска и, вероятно, будут пытаться обойти украинскую оборону, атакуя дальше на запад.

В Луганской области сильные бои ведутся за Ореховое (к югу от Лисичанска) и Светличное (район Попасной и Первомайска) "Враг неоднократно пытался штурмовать позиции ВСУ в районе Орехового и Светличного. Наши военные дают хороший отпор, однако россияне со всего имеющегося вооружения открывают огонь по населенным пунктам, уничтожая дома и инфраструктуру – там уже невозможно восстановить воду, свет и газ", - сообщил губернатор Луганской области Сергей Гайдай.

Киев допустил нанесение ударов по военной инфраструктуре РоссииСоветник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter, что Украина будет защищаться от российской военной агрессии любым способом, в том числе ударами по российским складам и базам.https://www.delfi.lt/article.php?id=90094677

Разведка Британии: продвижение России на Донбассе дается ей большой ценойКак говорится в ежеутреннем докладе британской военной разведки, российским военным дорого обходятся те успехи, которых им удается достигать на востоке Украины, передает Би-би-си.Битва за Донбасс остается главным стратегическим фокусом российской армии, чтобы добиться заявленной ею цели полностью взять под свой контроль территорию Донецкой и Луганской областей.В этих областях особенно тяжелые сражения происходят вокруг Лисичанска и Северодонецка с попыткой продвинуться на юг от Изюма в сторону Славянска.Ввиду мощного сопротивления, оказываемого украинской армией, территориальные приобретения российских войск весьма ограничены и даются им ценой крупных потерь.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе объявила о прекращении своей наблюдательной миссии в Украине после того, как Москва наложила вето на ее продление. По словам действующего председателя ОБСЕ Збигнева Рау, были испробованы все варианты, но позиция России не оставила иного выхода.

В своем традиционном вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский сказал, что российские войска 28 апреля выпустили пять ракет по Киеву. "Российские удары по Мариуполю не прекращались даже тогда, когда генеральный секретарь ООН был на переговорах в Москве. И сегодня, сразу после завершения наших переговоров в Киеве, в город летели российские ракеты. Пять ракет. И это много говорит о подлинном отношении России к глобальным институтам. О попытках российского руководства унизить ООН и все, что организация олицетворяет", - указал глава государства.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в четверг вечером по украинской столице было нанесено два ракетных удара.https://www.delfi.lt/article.php?id=90093245

Генпрокурор Украины назвала виновных в пытках мирных жителей в БучеГенеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова опубликовала имена и фотографии российских военных, которые, по данным Бучанской окружной прокуратуры, причастны к пыткам мирных жителей. Все они - военнослужащие 64-й отдельной мотострелковой бригады, которой в середине апреля президент России Владимир Путин присвоил звание "гвардейской" за "массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество", проявленные личным составом в боевых действиях по "защите государственных интересов".https://www.delfi.lt/article.php?id=90091727

Почти 40% украинцев потеряли работу во время войныОднако в стране наблюдается также и постепенный рост количества граждан, которые возвращаются к работе."Среди жителей южных регионов работают 52%, жителей восточных – около 40%. Постепенное восстановление занятости наблюдается в центре, на юге и востоке. На западе с начала апреля ситуация стабилизировалась", - свидетельствуют данные "Рейтинга".

Владимир Зеленский попал на обложку майского выпуска журнала Time.

Из-за обстрелов Запорожья пострадали три человека, среди них ребенокПо данным региональных властей, с утра 28 апреля российские войска обстреливали Запорожье. В результате применения ракет Х-55 класса "воздух-земля" были повреждены два дома в частном секторе, передает Би-би-си.Пока известно о трех пострадавших, один из них ребенок.Кроме того, глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что за минувшие сутки российские войска нанесли 11 артиллерийских обстрелов по Харькову. В результате обстрелов по области ранены 8 человек, один – погиб.

Бундестаг в четверг, 28 апреля, подавляющим большинством голосов поддержал совместную инициативу депутатов от правящих партий и оппозиционного блока ХДС/ХСС о поставках тяжелых вооружений Украине, обороняющейся от российской агрессии. https://www.delfi.lt/article.php?id=90086897

Американский Институт изучения войны опубликовал актуальную карту боевых действий в Украине. Сообщается, что 27 апреля российские войска совершали незначительные, но устойчивые наступления как из Изюма, так и вдоль линии соприкосновения на востоке Украины.https://www.delfi.lt/article.php?id=90082747

Путин пообещал Западу "молниеносный" ответ за вмешательство в ситуацию в Украине"Наши офицеры героически выполняют свой долг, все задачи будут решены", — заявил президент Владимир Путин. Так он прокомментировал итоги двух месяцев войны, которую в Кремле называют "специальной военной операцией".https://www.delfi.lt/article.php?id=90079023

Российские военные стремятся захватить два населенных пункта в Харьковской области Об этом заявил спикер Минобороны Украины.Речь идет о селах Великая Камышеваха и Курулька, что в 20 километрах от Изюма.Кроме того, враг наступает в направлении Барвенково, а также продолжает наносить авиационные удары по Харькову и обстреливает город из артиллерии.

Российские военные обстреляли больницу в СеверодонецкеЭто одно из двух медицинских учреждений, которые продолжают работать в Луганской области."В области осталось только две больницы, которые функционируют — в Северодонецке и Лисичанске. Сегодня рашисты специально открыли огонь по медицинскому учреждению областного центра. Россияне знали, что больница не пуста, там были пациенты в разных состояниях вместе с врачами — и это их не остановило. Фактически, оккупанты хотели добить раненых и убить тех, кто помогает местным выживать — врачей", — заявили в Луганской ОВА.Видео: Украина Сейчас

Глава Европарламента Роберта Метсола призывает к немедленному общеевропейскому эмбарго на поставки энергоносителей из России"Мы не боимся Путина. Пришло время раз и навсегда покончить с нашей зависимостью от автократов", — подчеркнула Метсола.

Президента Украины пригласили на саммит G20 в ИндонезииПрезидент Украины Владимир Зеленский сообщил о приглашении участвовать на саммите G20 в Индонезии, полученном от президент этой страны Джоко Видодо, председательствующего сейчас в "большой двадцатке". Провел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо. Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности, за четкую позицию в ООН. Обсудили проблематику продовольственной безопасности. Благодарен за приглашение принять участие в саммите G20", - написал Зеленский в Twitter, передает DW.

МВД Приднестровья сообщило об обстрелах села КолбаснаМВД Приднестровья сообщает о беспилотниках над селом Колбасна, которые заметили прошлой ночью. Там находится крупнейший в Восточной Европе склад боеприпасов, передает Би-би-си.Министерство утверждает, что Колбасна попало под обстрел с украинской стороны в 8:45 по местному времени. Пострадавших, на данный момент, нет.Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович ранее заявил во время эфира блога Фейгин Live, что Украина бы захватила Приднестровье по щелчку пальцев", но только после обращения Молдовы.

Российские военные дважды ударили фосфорными снарядами по АвдеевкеКак сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, первый удар был нанесен вчера вечером в районе коксохимического завода, а сегодня утром – в центре города. Следом за вторым обстрелом россияне нанесли по Авдеевке авиаудар – попали в многоэтажку.

CNN рассказал про новое видео из Бучи. Оно показывает российские войска и тела убитых на улицах городаCNN утверждает, что видеозапись была сделана 12-13 марта. На ней видны тела убитых на улицах города. На одном из фрагментов записи российские военные находятся на той же улице, где лежат тела погибших, передает Медуза.

В Херсоне люди вышли на мирный митинг против оккупацииОни скандировали "Херсон – це Україна!"Российские военные разогнали протестующих, применив слезоточивый газ и светошумные шашки.

Австралия направит в Украину шесть гаубиц M777 и боеприпасы к ним. Дальность их стрельбы - 30 км.Об этом сообщили в Sky News.Такое решение было принято после просьбы США и посла Украины в Австралии предоставить тяжелое вооружение Киеву.

В Северодонецке священнослужитель передавал российским военным сведения о дислокации украинских войскОб этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.Мобильный телефон священнослужителя Украинской православной церкви московского патриархата стражи порядка проверили вчера, 26 апреля.В телефоне была обнаружена переписка с представителями незаконных вооруженных формирований, в которой этот гражданин передавал сведения о численности, дислокации, вооружении военных ВСУ.

Военные аналитики: Войска РФ ведут наступление в направлении Николаева и Кривого РогаВ ночь на 27 апреля американский Институт изучения войны опубликовал актуальную карту боевых действий в Украине. Сообщается, что российские войска ведут наземное наступление в направлении Николаева и Кривого Рога.https://www.delfi.lt/article.php?id=90070603

Первая крупная китайская компания приостанавливает бизнес в РФЭто ведущий производитель беспилотников DJI Technology Co. Ltd. Компания замораживает деловую активность и в Украине.

Британская разведка: Украина сохраняет контроль над большей частью своего воздушного пространстваОб этом ведомство сообщает в своем ежедневном отчете, передает Медуза."России не удалось эффективно уничтожить украинские ВВС или подавить украинскую систему ПВО. Украина продолжает подвергать риску российские авиационные средства", - говорится в нем..При этом российское командование неоднократно заявляло об уничтожении украинской ПВО и господстве в небе.

Би-би-си: главное к утру средыРоссия выполнила свою угрозу и в среду после полуночи прекратила поставки газа Польше. В Варшаве говорят, что требования Москвы платить за газ только в рублях незаконны и что они и так намеревались отказаться от продления контракта с "Газпромом".В Белгородской области произошла серия взрывов с последующим пожаром на складе боеприпасов в районе села Старая Нелидовка.Примерно в это же время губернатор Курской области сообщил о срабатывании системы противовоздушной обороны. По его информации жертв и разрушений нет.Власти Воронежской области в то же время сообщили, что ПВО сбила рядом с Воронежем "малогабаритный разведывательный БПЛА".На военной базе Рамштайн в Германии прошла встреча министров обороны 40 стран, которые обсуждали оказание военной помощи Украине. Съезд в Рамштайне был призван не только выработать новую стратегию, но и продемонстрировать единство мнений. Одной из главных новостей встречи стало решение Германии передать Киеву зенитные самоходные установки "Гепард".В ходе своего выступления в среду министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс намерена призвать страны, осудившие российское вторжение в Украину, удвоить поддержку Киева и, в том числе, осуществить обещанные поставки тяжелых вооружений, включая танки и самолеты, чтобы остановить эту агрессию.Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай опровергает сообщения российских властей о взятии Рубежного."В третий раз с начала войны: минобороны РФ опять сообщило об "освобождении" Рубежного. Заявление снова фейк", - заявил он.Комментируя возможность наступления российской армии из Приднестровья, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина к этому готова. Он также подчеркнул, что с его точки зрения совершенно очевидно, что последние события с обстрелами и взрывами в Приднестровье – это российская провокация с целью дестабилизации ситуации в регионе.

Президент Словакии Зузана Чапутова обратилась на русском языке к российским солдатам и их командирам. В видеобращении глава Словакии назвала войну в Украине "нежеланной" и начатой "без всяких оснований".

Президент России Владимир Путин на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем согласился на участие ООН и Международного Красного креста в организации вывода мирных граждан с осажденной территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-секретарь Гутерриша Стефан Дюжаррик. "Президент в принципе согласился на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе", - цитирует Дюжаррика российское агентство РИА Новости.

"Газпром" прекращает все поставки газа в Болгарию со среды. Болгарская газовая компания Bulgargas была проинформирована во вторник о том, что "Газпром" приостановит поставки природного газа с 27 апреля, сообщило министерство экономики в Софии. Ранее Польша сообщила о объявленной Газпромом остановке со среды поставок российского газа по трубопроводу "Ямал".

Россию лишили права на проведение чемпионата мира по хоккею Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение о переносе чемпионата мира 2023 года, который должен был пройти в России, в Санкт-Петербурге, в другую страну. В федерации пояснили, что решение было принято из соображений безопасности хоккеистов, официальных лиц, СМИ и болельщиков. О новом месте проведения турнира объявят позже.

Для ВС Украины началась новая фаза – перехода на стандарты вооружения НАТО.Украина получает вооружение стандартов НАТО, поэтому украинцам будет чем воевать с российскими оккупантами, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба."Украинской армии будет чем воевать. (...) Мы перешли в принципиально новую фазу, о которой даже никто не мечтал, – перевод Вооруженных сил Украины на натовское оружие, на натовский стандарт. И это уже происходит", – сказал он.

МАГАТЭ: ситуация в Чернобыле после российской оккупации "очень опасна"Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, приехав на Чернобыльскую атомную электростанцию во вторник, в годовщину катастрофы, сказал, что после российской оккупации уровень радиации в районе станции повышен, и он считает ситуацию "очень опасной", передает Би-би-си."Уровень радиации, я бы сказал, ненормальный. Были моменты, когда уровень повышался из-за движения тяжелой техники , которую российские силы вводили сюда, и когда они ее выводили. Мы следим за этим в ежедневном режиме", - цитирует Гросси агентство Франс-пресс.Российские войска заняли территорию Чернобыльской АЭС, расположенной у самой границы с Беларусью, в первый день вторжения, 24 февраля, а ушли с нее в конце марта.Как говорят представители Украины, уровень радиации в районе станции повышался, в частности, из-за того, что техника разворотила верхний слой почвы; кроме того, по данным украинцев, российские солдаты окапывались и подолгу сидели в пятнах радиационного загрязнения, в частности, в знаменитом "рыжем лесу" возле станции, и могли получить опасные дозы радиации.

В связи с обстрелами с территории РФ в Сумской области ввели запрет на приближение к границе на расстоянии 1 км и нахождение ночью вне населенных пунктов пограничной зоны в пределах 20 км от границы, сообщила в Facebook Государственная пограничная служба Украины, передает DW.В пограничной зоне в Сумской области также запретили полеты легкомоторных летательных аппаратов и беспилотников, рыболовство и плавание на любых плавсредствах, а также охота и ношение военной формы одежды гражданским населением.

Тяжелые вооружения для Украины: какие страны что поставляютКиев уже давно призывает Запад увеличить поставки оружия в Украину, прежде всего, за счет тяжелых вооружений. Ряд стран-членов НАТО уже объявили о готовности пойти на этот шаг.https://www.delfi.lt/article.php?id=90065717

Еще одна ракетная атака в районе ЗапорожьяПресс-секретарь ОВА Иван Арефьев сообщил об еще одной ракетной атаке в районе села Спасовка возле областного центра.Ракета уничтожена силами ПВО.

ООН расследует 300 убийств мирных жителей в Украине. Общее число жертв будет измеряться тысячами Об этом сегодня в интервью CNN заявила глава мониторинговой миссии ООН в Украине Матильда Богнер. По ее словам, это только самое начало, а общее количество жертв даже сложно назвать. По состоянию на этот день миссия задокументировала около 5 тыс. убийств мирных жителей, десятки случаев изнасилований и порядка 150 случаев похищений людей, передает Би-би-си. "Мы слышим, что в некоторых районах, оккупированных Российской Федерацией, преследуют людей, которые придерживаются проукраинских взглядов. Например, задерживают местных чиновников, активистов, правозащитников, иногда журналистов. Некоторых отпустили, и это хорошо, но других находили мертвыми", - говорит Богнер.

По Одесской области нанесен ракетный удар: поражен мост через Днестровский лиман. Из соображений безопасности движение по нему перекрыто, передают в оперативном командовании "Юг", сообщает "Зеркало".Украинские СМИ также сообщают о попадании российской ракеты в частный сектор одного из населенных пунктов Одесской области. Сведений о жертвах и пострадавших пока нет.

Главком ВС: у Литвы еще есть оружие, которое можно передать УкраинеПо словам главкома ВС, украинцам нужно дать такую ​​технику, которую можно будет эффективно использовать.https://www.delfi.lt/article.php?id=90063703

В Лондоне считают легитимными удары Украины по территории РФПарламентский заместитель государственного секретаря в Минобороны Великобритании Джеймс Хиппи считает, что для Украины "полностью законно" осуществлять удары по объектам на территории России с целью "нарушения логистических цепочек, которые бы в противном случае напрямую способствовали смертям и кровопролитию на украинской земле".По его словам, использование с этими целями британского оружия не является проблемой, передает DW.

В Харькове после обстрелов погибли три человекаЕще семеро ранено, в том числе, два человека в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, служба скорой помощи работает в усиленном режиме. Жителей просят не выходить из укрытий.Би-би-си напоминает, что с начала войны Харьков обстреливаетс практически каждый день.

В Попасной Луганской области от попадания российского снаряда обвалился жилой дом, трое погибших"Они укрывались в подвале от русских снарядов. Но как раз в этот дом и прилетело. Произошел обвал стен и перекрытие к самому подвалу. Людей завалило. Многоэтажка загорелась. Спасателям удалось погасить пламя, однако три находившихся там человека были уже без признаков жизни. Одна женщина выжила",- сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Германия направит в Украину зенитные самоходные установки GepardОб этом сегодня заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт. Их количество не уточняется, gередает Би-би-си.Gepard - это техника 1970-х годов. Установки предназначены для уничтожения воздушных целей на высоте до 3 км, летящих со скоростью до 350-400 м/с.

Военные аналитики: ВСУ контратакуют у Изюма, силы РФ возобновили наземные атаки на "Азовстали"В ночь с 25 на 26 апреля американский Институт изучения войны опубликовал актуальную карту боевых действий в Украине. Сообщается, что российские войска возобновили наземные атаки против украинских защитников на "Азовстали" в Мариуполе, а также продолжали безуспешно наступать на юг от Изюма.https://www.delfi.lt/article.php?id=90061639

Президент Молдовы Майя Санду созвала заседание совета безопасности из-за взрывов в ПриднестровьеВ самопровозглашенной республике взорваны две вышки, транслировавшие российское радио. Также сообщалось об обстреле военного аэродрома. Также сегодня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после выхода к границам Донецкой области "нужно начинать следующий этап операции с учетом происходящего в Приднестровье и обстрелов приграничных с Украиной областей РФ", передает Медуза.

В Литве зарегистрировано более 48 тысяч военных беженцев из Украины19,6 тыс. из них - несовершеннолетние, показывают обнародованные во вторник данные Департамента статистики.

В результате ударов по Запорожью один человек погиб, один раненОб этом сообщили в Областной военной администрации.Утром 26 апреля на территорию одного из предприятий города попали две российские ракеты, третья разорвалась в воздухе. Повреждения и разрушения получили инфраструктурные объекты предприятия. Сейчас идет ликвидация последствий удара, поэтому количество пострадавших может быть уточнено.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментрировал угрозы Лаврова"Пока в одной части мира Илон Маск покупает Twitter в перерывах между запуском ракет в космос, на другой стороне океана российский министр угрожает миру ядерной войной, а в соцсетях вводится цензура. Цивилизационная пропасть", - сказал он.

Минобороны Великобритании: Россия потеряла в Украине около 15 000 военнослужащих и 530 танков"По нашим оценкам, во время их наступления погибло около 15 000 российских военнослужащих, – сказал министр. – Наряду с числом погибших есть потери техники, и в целом ряд источников предполагает, что на сегодняшний день уничтожено или захвачено более 2000 единиц бронетехники. Из них не менее 530 танков, 530 бронетранспортеров и 560 боевых машин пехоты. Россия также потеряла более 60 вертолетов и истребителей. Наступление, которое должно было занять максимум неделю, теперь длится много недель".https://www.delfi.lt/article.php?id=90059763

Украинский "Энергоатом" сообщил, что сегодня утром две российские ракеты пролетели над Запорожской АЭС в сторону города Запорожье, передает Медуза.Ранее об обстреле заявили в областной военной администрации. Информации о последствиях ракетного удара пока нет.

Сегодня министры обороны 40 стран в Германии обсудят вопрос предоставления военной помощи УкраинеПо словам генерала Марка Милли, главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США, главная задача переговоров – синхронизация и координация военной помощи Киеву.

Из-за ракетного обстрела Кременчуга Полтавской области в больнице находятся четыре человека Об этом "Суспильному" рассказал врач учреждения. Его фамилию просили не указывать из соображений безопасности.Среди раненых, которых лечат стационарно, один в тяжелом состоянии находится в реанимации. Остальные - в состоянии средней тяжести.У раненых сотрясение головного мозга, множественные раны конечностей, туловища и лица

Би-би-си: главное к этому часуРоссийские войска продолжают наступление на востоке. Не оставляют попыток захватить Попасную и Заводы.Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле приграничных сел Нехотеевка, Журавлевка и Головчино.217 детей погибли за время войны в Украине.На американской базе в Германии министры обороны 40 стран обсудят военную помощь Киеву.

В поселке Старый Крым под Мариуполем обнаружено место массового захоронения жителей города - уже третье за последние дни.https://www.delfi.lt/article.php?id=90058507

Премьер-министр Польши признал, что страна передала Украине танкиПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал то, о чем неофициально говорили уже много дней - что Польша передала Украине танки, пишет BBC.Моравецкий в понедельник в эфире телеканала Polsat ответил "да" на вопрос, отправляла или собирается ли Польша отправить украинцам танки.О подробностях Моравецкий говорить отказался, объяснив это заботой о безопасности в первую очередь Украины.

В Киеве снесут памятник "Дружба народов"Об этом в своем телеграм-канале написал мэр украинской столицы Виталий Кличко, передает Би-би-си. 8-метровая бронзовая скульптура была установлена в самом центре Киева в 1981 году и символизировала особую дружбу российских и украинских жителей."Свое отношение к Украине Россия ознаменовала зверскими убийствами мирных украинцев, уничтожением наших городов и поселков, стремлением уничтожить нашу государственность. 8 метров металла так называемой "дружбы двух народов" будут убраны из центра Киева", - заявил Кличко.Вторая скульптурная композиция на ту же тему из красного гранита будет закрыта отделочными материалами и тоже впоследствии разобрана.Аналогичное название носит и арка "Дружба народов", под которой пока еще стоит скульптура. Кличко пообещал переименовать ее и впредь подсвечивать цветами украинского флага.

В телах убитых в Буче и Ирпене нашли флешетты — маленькие металлические дротики, которые применяли во время Первой мировой войныДесятки мирных жителей, которые погибли в районе Бучи и Ирпеня во время оккупации этих территорий российскими войсками, были убиты флешеттами, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на украинских судмедэкспертов.https://www.delfi.lt/article.php?id=90054299

Вице-премьер Украины Ирина Верещук: о гуманитарных коридорах из "Азовстали" на сегодняшний день, к сожалению, договоренностей нет Комментируя заявление Минобороны РФ об открытии гуманитарного коридора с территории комбината, Верещук заявила, что "коридор, анонсированный в одностороннем порядке, не обеспечивает безопасность, поэтому, собственно, и не является гуманитарным коридором", передает Медуза.

Владимир Путин на заседании Генпрокуратуры РФ. Главное:— На первый план у Запада выходит задача расколоть российское общество, разрушить страну изнутри, но и это не получается.— ФСБ пресекла деятельность террористической группы, которая готовила убийство одного из известных российских тележурналистов.— Украина перешла к террору, подготовке к убийству наших журналистов. Нам известны кураторы зарубежных стран (из ЦРУ), которые работают с СБУ. Вот вам и отношение к правам человека.— Надо пресекать провокации в отношении российской армии с участием иностранных СМИ.— Нужно соблюдать права предпринимателей, но если кто-то идет на закулисные сговоры, надо это пресекать.— Особое внимание прошу обратить на тех, кто прибывает с территории Украины.— Нужно готовить доказательную базу о преступлениях националистов в Украине для судов, в том числе на международном уровне.

Британская разведка: Россия планирует провести референдум в Херсоне, чтобы оправдать свою оккупациюГород является ключом к цели России по созданию сухопутного моста в Крым и доминированию на юге Украины.

Российские ракеты повредили ТЭЦ и НПЗ в Кременчуге Ударили 9 ракетами, в результате чего 7 человек пострадали и один погиб.Из-за повреждения ТЭЦ по всему Кременчугу нет горячей воды.

Минобороны РФ готово на гуманитарный коридор из "Азовстали"Он будет открыт с 14.00 по местному времени и будет предназначен для "гражданских лиц, о которых заявлял Киев".Би-би-си напоминает, что российские власти объявили о том, что Мариуполь взят под контроль. При этом в туннелях и бомбоубежищах предприятия "Азовсталь" находятся как мирные жители, так и военные из отряда "Азов" и 36-й бригады морской пехоты Украины.Украинские власти требовали открыть гуманитарный коридор еще в четверг на прошлой неделе. Тогда это требование осталось без ответа.

Спецэфир Delfi: свидетельства очевидцев, которые смогли покинуть Мариуполь и добраться до ЛитвыСупругам из Мариуполя Ирине Шерстюк и Александру Сороко чудом удалось выжить и выбраться из осажденного и разбомбленного войсками РФ города. Наиболее реальным шансом на спасение для них было двигаться в сторону атакующей Украину стороны. В студии Delfi Ирина и Александр как очевидцы проводимой по приказу В.Путина «спецоперации» рассказывают о своем пути бегства и спасения из Мариуполя через непризнанные республики, фильтрацию, Россию в Литву, где им наконец удалось встретиться со своими детьми.

Взрывы во Львовской области: ракеты летели с юго-восточного направленияОб этом сообщил глава Львовской ОВА."Одну ракету на территории Львовской области уничтожили подразделения зенитных ракетных войск Воздушного командования "Запад" Воздушных Сил ВСУ", - отметил Максим Козицкий.

Луганская область осталась без электричестваГлава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские военные обесточили новую Кременскую подстанцию напряжением 500 кВ.

Пять железнодорожных станций в Украине попали под обстрелУтром 25 апреля под обстрел попали 5 железнодорожных станций в центральной и западной Украине. Об этом сообщил в Telegram глава украинских железных дорог (АО "Укрзализныця") Александр Камышин, передает Би-би-си.По его данным, это привело к задержке по меньшей мере 16 пассажирских поездов. Позже Камышин написал, что два из них поехали."Пострадавшие есть, детали проясняем", - написал он.Камышин не уточнил, о каких областях идет речь.УНИАН со ссылкой на главу администрации Ровненской области Виталия Коваля сообщил, что два авиаудара здесь пришлись на железную дорогу. Жертв нет, ущерб устанавливается, уточняет агентство.

Жмеринка и Казатин под ракетными обстрелами РФ Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов. По его словам, есть жертвы и раненые."Сегодня Винницкая область снова под ракетными обстрелами. Город Жмеринка и Казатин. Враг пытается нанести удары по объектам критической инфраструктуры. К сожалению, есть погибшие и раненые. Ведутся спасательные работы. Детали расскажу позже", - заявил Борзов.

Россия направила США ноту с требованием прекратить вооружать УкраинуРоссия отправила США ноту с требованием прекратить поставки вооружения в Украину. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов. Его цитирует "Интерфакс" со ссылкой на эфир телеканала "Россия-24" (ВГТРК)."800 миллионов долларов - на такую цифру будет поставлено вооружение из Вашингтона Киеву. Это огромная цифра, она не способствует поиску дипломатического решения урегулирования ситуации", - сказал он.По словам Антонова, поставка американского вооружения на Украину - это "попытка еще больше взвинтить ставки, еще больше обострить ситуацию, увидеть больше потерь".Госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин в воскресенье в Киеве встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украине была обещана дополнительная военная помощь на сумму 713 млн долларов, передает Би-би-си.Как сообщает CNN со ссылкой на брифинг министра обороны, он подчеркнул, что американские войска напрямую не будут воевать в Украине - включая ее небо.

За время войны в Украине погибли 215 украинских детейОб этом сообщает Офис генерального прокурора."По состоянию на утро 25 апреля, более 606 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным, 215 детей погибли и более 391 ранены. Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

Главы Госдепа и Пентагона пообещали новую помощь КиевуГосдеп США подтвердил, что госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин в воскресенье в Киеве встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американское ведомство подтвердило, что визит состоялся только после того, как оба чиновника администрации Джо Байдена покинули Украину.https://www.delfi.lt/article.php?id=90049877

Утренняя сводка украинского генштабаРоссийские войска продолжают наступление на восточном фронте с целью оккупировать Донецкую и Луганскую области и открыть сухопутный путь в Крым.Продолжаются обстрелы Харькова и "Азовсталь" в Мариуполе.Украинцы отбили очередные попытки прорыва от Изюма в сторону Барвенково и Славянска. Штурм Попасной продолжается.Среди потерь противника генштаб перечисляет танки, артиллерию, автомобили и беспилотники, передает Би-би-си.

На нефтебазе в Брянске загорелись резервуары, пишет Telegram-канал ТАСС со ссылкой на сведения правительства Брянской области.В районе местной нефтебазы были взрывы и пожар, сообщает в мессенджере Baza, ссылаясь на данные местных жителей.Советник главы МВД Украины Антон Геращенко в Telegram написал, что в Брянске начали эвакуировать людей, которые живут возле горящей нефтебазы.https://t.me/Pravda_Gerashchenko/14710

"То, что нам нужно, — это система противовоздушной обороны, которую нам уже предоставляют. А небо мы и сами закроем", — отметил советник Офиса президента Алексей Арестович.https://www.delfi.lt/article.php?id=90049173

Владимир Путин потерял интерес к дипломатическим усилиям по прекращению войны с Украиной и вместо этого, похоже, намерен захватить как можно больше украинской территории, пишет Financial Times со ссылкой на три источника, осведомленных о планах российского президента.По их информации, Путин, который серьезно рассматривал возможность заключения мирного соглашения с Украиной после того, как в марте Россия потерпела поражение в ходе наступления на севере страны, сказал людям, участвующим в попытках положить конец конфликту, что не видит перспектив для урегулирования."Путин искренне верит в ту чушь, которую он слышит по [российскому] телевидению, и хочет выиграть по-крупному", - сказал человек, осведомленный о ходе переговоров.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предложил три варианта урегулирования ситуации в Мариуполе, сообщает DW.Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что несмотря на приказ Путина отменить штурм, российские военные продолжает обстрел территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, где укрываются украинские военные и мирные жители. Чтобы остановить обстрел Подоляк предложил России три "Мариупольских шага": пасхальное перемирие над городом, организацию гуманитарных коридоров для гражданского населения и "раунд специальных переговоров" для обмена военными.

Российские войска продолжают обстреливать Мариуполь из разных видов вооружения. Об этом рассказал заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар (позывной Калина) в видеообращении, опубликованном в Telegram 24 апреля. "Сегодня великий день. И даже несмотря на это, враг продолжает сбрасывать авиационные бомбы, бьет корабельная артиллерия, стреляют пушки, продолжают бить вражеские танки, пехота продолжает штурмовать", – сказал Паламар.https://t.me/polkazov/4439

Российские военные имеют "негласное разрешение" на изнасилования украинских граждан, заявила в интервью Sky News британская правозащитница баронесса Хелена Кеннеди, член группы юристов, собирающей доказательства военных преступлений российской армии в Украине.По ее словам, сейчас собранные данные свидетельствуют о "серьезных преступлениях", совершенных российскими военными, сообщает BBC.

Максим Галкин: летят крылатые российские ракеты в жилой дом в Одессе, погибает семья, погибает трехмесячный ребенок. Как это все бьется, объясните мне? Артист записал обращение после обстрела жилого дома в Одессе.

В Офисе президента Украины предложили российской стороне провести специальный раунд переговоров для спасения защитников Мариуполя. Киев также призвал к введению пасхального перемирия в городе. Об этом сообщил советник главы Офиса президента и участник переговорной делегации Михаил Подоляк в Twitter. Он отметил, что несмотря на то, что украинцы отмечают Пасху, российские войска атакуют "Азовсталь", где находятся как украинские военные, так и жители Мариуполя. "Пасха-2022. Но прямо сейчас РФ без остановки атакует мариупольскую Азовсталь. Место, где находятся наши гражданские и военные, засыпают авиабомбами, обстреливают артиллерией и интенсивно концентрируют силы и технику для штурма. Кто там отдал приказ "не штурмовать"?" - говорится в сообщении.

"Наши души исполнены яростной ненавистью". Владимир Зеленский поздравил украинцев с ПасхойПрезидент Украины Владимир Зеленский записал поздравление с Пасхой в храме Святой Софии в Киеве, пишет BBC. Он отметил, что находится в том месте, "где войско Киевской Руси-Украины разгромило печенегов": "В соборе, который не разрушило ни ордынское нашествие, ни фашизм. Сегодня мы все верим в новую победу Украины. И все мы уверены, что нас не уничтожит ни одна орда и ни одна нечисть".Президент Украины обратился к Богу со словами: "Наши сердца исполнены свирепого гнева, наши души исполнены яростной ненавистью к захватчикам и ко всему, что они натворили. Не дай этой ярости разрушить нас изнутри, превратить ее в наши свершения извне, в добрую силу, чтобы победить силы зла".Он также попросил сохранить украинцев от "раздора и расколов": "Не дай нам потерять единство, укрепи нашу волю и наш дух. Не дай нам потерять страсть к праведной борьбе, к свободе, а значит, не потерять веру".

Буча постепенно возвращается к прежней жизни после зверств российской армии. В храме святого апостола Андрея Первозванного состоялась пасхальная служба. https://t.me/uniannet/49524

Украина отразила многочисленные атаки вдоль линии соприкосновения на Донбассе. Несмотря на то, что российские военные добились некоторых территориальных успехов, украинское сопротивление было сильным по всем направлениям и нанесло войскам РФ значительный урон, сообщило Минобороны Великобритании в регулярном бюллетене. "Плохой моральный дух россиян и ограниченное время для восстановления, переоснащения и реорганизации сил после предыдущих наступлений, вероятно, снижают боевую эффективность России", - указывается в сообщении, которое цитирует DW.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1518104051233300480?ref_src=twsrc%5Etfw

От попадания ракеты в жилой дом погибла целая семья. Мама бабушка и трехмесячная девочка.

Минобороны РФ: целью ракетного удара по Одессе был "логистический терминал" с "крупной партией" западного оружияПо сообщению властей Одессы, две ракеты из числа выпущенных по городу попали в военный объект, а две — по жилым домам, передает Медуза. В результате погибли, по предварительным данным, шесть человек, в том числе трехмесячный ребенок, и 18 человек были ранены.

Пресс-конференция Зеленского на станции метро в Киеве— Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе или будет проведен референдум на территориях Украины, которые теперь контролирует РФ, мы выйдем из любых переговоров. — Нас не уважали в России, презирали на уровне власти, на уровне большого процента их общества. Там не считают независимым наше государство, не уважают нашу культуру и ценности, считают, что мы не имеем права на самостоятельность, а значит, права на жизнь.— Я готов встретиться с Путиным, чтобы остановить войну— Что касается поставок оружия, нам всё равно, что думает по этому поводу Россия. Хотя они и сами нам много техники поставили.— Я не боюсь встречи с Путиным. Бояться я просто не имею права, потому что наш народ показал, что ничего не боится, голыми руками останавливал танки.

Турция закрыла воздушное пространство для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию, сообщил глава турецкого МИД Чавушоглу.

Последствия ракетного удара по ОдессеОдесский горсовет опубликовал первые фото работы спасателей на месте попадания ракеты в жилую многоэтажку.

Пирс, укулеле, кот Персик и авианалеты. Война в Мариуполе глазами подросткаАлене Загребе 15. Она сменила несколько городов и школ. И уже дважды убегала от войны. Первый раз припоминает плохо – была маленькая. Тогда родители выехали из Красного Луча в Луганской области в Покровск Донецкой. В 2017 семья перебралась в Мариуполь. Алена очень любит город, особенно новый пирс. Город, который полтора месяца в полной облоге (осаде - Delfi). Город, которого почти нет. Многоэтажки на фотографиях, которые публикуют украинские военные, светят ребрами железобетонных балок. На улицах лежат непогребенные тела мариупольцев, стоят разбитые машины. Алена не видела тел, но в свои 15 знает, как топить снег, чтобы получить воду, где безопаснее спать - в подвале или в коридоре.https://www.delfi.lt/article.php?id=90044419

Количество жертв ракетного удара по Одессе выросло до 5 человек, 18 раненыОб этом сообщает УНИАН со ссылкой на телеграм-канал главы офиса президента Украины Андрея Ермака.Он уточнил, что это только те, кого нашли на данный момент. Среди погибших — трехмесячный ребенок.

Эвакуация из Мариуполя была сорванаОб этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.На эвакуацию собрались около 200 мариупольцев, к которым впоследствии подъехали российские военные и приказали расходиться, потому что "сейчас будет обстрел".Вместо этого военные РФ "эвакуировали" людей в оккупированный Докучаевск.Права покинуть автобус людям не дали.

Киев заявил о новых авиаударах по "Азовстали"Российские войска нанесла авиаудары по заводу "Азовсталь" в Мариуполе и пытаются провести штурм, сообщил на брифинге советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает DW. В четверг президент России на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу приказал отменить штурм территории промышленной зоны.

Жители Одессы публикуют кадры происходящего в городе. По данным местных властей, 2 ракеты поразили военный объект и два дома.Видео: Осторожно, новости

Глава МИД Украины: "Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма" Так Дмитрий Кулеба отреагировал на обстрелы Одессы."Единственная цель российских ракетных ударов по Одессе — террор. Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма и отношение к ней должно быть соответствующим. Ни бизнеса, ни контактов, ни культурных проектов. Нам нужна стена между цивилизацией и варварами, обстреливающими мирные города ракетами", - написал министр иностранных дел Украины.

В ночь с 23 на 24 апреля по всей Украине будет действовать комендантский часОб этом сообщает заместитель председателя Офиса президента страны Кирилл Тимошенко. О том, в какой области и в какое время будет действовать комендантский час, а также во сколько смотреть богослужения в церквях онлайн - на фото.

Ракетный обстрел ОдессыВ ВСУ заявили, что ракеты попали в объекты инфраструктуры. По данным Антона Геращенко, по Одессе выпустили не менее 6 ракет, есть погибший. В это же время власти ДНР заявили, что в Мариуполе был обстрелян гуманитарный коридор для гражданского населения. Они заявили, что огонь был открыт "националистами с территории завода Азовсталь".

Погранслужба Украины сообщила об обстреле Черниговской области с территории России в ночь с 22 на 23 апреля"Около десяти гранат, выпущенных из-за рубежа из автоматического гранатомета, взорвались возле приграничного села Сенковка", - сообщило ведомство. Это уже четвертый обстрел области с момента отступления российских войск с черниговского направления, уточнили украинские пограничники, передает DW.

Россия нашла лазейку для обхода эмбарго на нефтьКак сообщает The Wall Street Journal, россия загружает свое сырье на танкеры по адресу "направление неизвестно". Далее российская нефть смешивается с другой, превращаясь в "латвийскую смесь" и "туркменскую смесь". Сообщается, что с момента вторжения в Украину 11 млн баррелей было загружено по такой схеме по сравнению с нулем объема до войны.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила, что на сегодня запланирована эвакуация жителей из МариуполяГуманитарный коридор, если все пойдет по плану, сообщила Верещук, откроется в 12.00.

В Украине подтвердили информацию Times об обстрелах с подлодокКак минимум четыре российских подводных лодки наносят ракетные удары по территории Украины из Черного моря, заявили в оперативном штабе Одесской военной администрации, передает Би-би-си."Речь идет о российских подлодках проекта 877 "Палтус". Пуск ракет производится с глубины до 50 метров, что не позволяет радарам и спутникам эффективно их фиксировать", - цитирует пресс-секретаря администрации агентство УНИАН.В пятницу британская газета Times сообщила, что эксперты видят признаки российских ракетных ударов с подводных лодок.Аналитики, которых цитирует газета, связывают это с тем, что после затопления крейсера "Москва" российский флот осторожнее относится к своим кораблям.По информации украинской стороны и западных разведок, флагман Черноморского флота ВМФ России был поражен украинскими противокорабельными крылатыми ракетами "Нептун".

В Харьковской области ВСУ совершили успешное контрнаступлениеОб этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, украинские подразделения выбили российские войска из населенных пунктов: Безруки, Слатино, Прудянка Дергачевского района и закрепились на позициях.

В Луганской области в результате обстрела без воды остались центр Лисичанска, Новодружеск и ПривольеСнаряд российских военных попал в трансформаторную подстанцию, которая питает насосные стации, подающие воду в указанные населенные пункты, сообщил глава Луганской ОВА Гайдай.

С начала войны в Украине погибли 208 детейОб этом сообщил офис Генпрокурора Украины. Еще 387 получили ранения.

Минобороны РФ про затопление крейсера "Москва""В ходе борьбы за живучесть корабля погиб один военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь".

Министерство обороны Великобритании: бои за Мариуполь продолжаютсяНесмотря на возросшую активность, роcсийские войска за последние сутки не добились значительных успехов из-за украинских контратак.Российским военным не удалось установить контроль ни над воздушным пространством Украины, ни в море, благодаря эффективности украинской обороны. Это также мешает продвижению войск.Ожесточенные бои за Мариуполь продолжаются, несмотря на заявления российской стороны о взятии города. Это еще сильнее замедляет продвижение российских военных в Донбассе, передает Би-би-си.

Би-би-си: главное за 58-й день войныГенерал Рустам Миннекаев сделал неожиданное заявление о том, что задачи так называемой "спецоперации" не ограничиваются установлением контроля над Донецкой и Луганской областями и предусматривают взятие под контроль еще и всего черноморского побережья Украины вплоть до границы с Молдовой. Такого рода заявления не входят в компетенцию генерала, к тому же на этом этапе у многих специалистов есть сомнения в том, что у российской армии остались силы для захвата побережья. Впрочем, фразу "контроль над югом Украины" можно интерпретировать по-разному, нынешнюю морскую блокаду тоже можно назвать формой контроля.Вечером министерство обороны России впервые сообщило информацию о погибших - точнее, одном погибшем - на затонувшем 14 апреля флагмане Черноморского флота крейсере "Москва". Еще 27 человек, по версии минобороны, пропали без вести, остальные 396 якобы эвакуированы. Это меньше штатной численности экипажа крейсера, родители матросов-срочников с корабля жаловались, что им не дают информации об их детях, и недоумевали, как человек может пропасть без вести с корабля в открытом море. Причины произошедшего минобороны назвала те же: пожар и вызванный им взрыв боезапаса; ничего не было сказано о причинах пожара, особенно об ударе украинскими крылатыми ракетами - именно такую версию выдвигает Киев, и на Западе ее считают правдоподобной.На новых спутниковых снимках появились признаки выкапывания еще одной братской могилы в окрестностях Мариуполя - на этот раз в поселке Виноградное.

Мэр Мариуполя: для эвакуации жителей города с завода "Азовсталь" нужен хотя бы один четкий день прекращения огняОб этом Вадим Бойченко заявил в комментарии CNN.“Позавчера мы планировали открыть эвакуационный маршрут, к которому могли бы присоединиться эти люди… Однако российские войска продолжали обстреливать и обстреливать завод, и мы не смогли вывести людей оттуда”, - отметил Бойченко.Он добавил, что, по оценкам, в Мариуполе были убиты около 20 тыс. мирных жителей.

ООН: более 5 млн украинцев выехали за границу после начала войныМасштабные обстрелы украинских городов спровоцировали крупнейший со времен Второй мировой войны наплыв беженцев в Европу: с начала российского вторжения 24 февраля Украину покинули 5,1 млн человек, приводит новые данные Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, передает Би-би-си.90 процентов уехавших - женщины и дети, мужчинам призывного возраста не разрешается покидать страну.Кроме того, 7,7 млн человек - считаются внутренне перемещенными лицами, то есть остались в стране, но были вынуждены уехать из собственного дома.

Лондон: Полноценный штурм "Азовстали" чреват значительными потерями для ВС РФПолноценный наземный штурм "Азовстали" в Мариуполе может еще больше снизить "общую боевую эффективность" сил РФ, считают в Минобороны Великобритании.https://www.delfi.lt/article.php?id=90038197

На Киевщине обнаружены тела уже 1084 мирных жителейКак сообщил начальник полиции области Андрей Небитов, 50-75% этих людей были убиты из стрелкового оружия.Отмечается, что более 300 тел погибших до сих пор не идентифицированы.

Спецэфир Delfi c Михаилом Ходорковским: Путина надо бить и не слушать фальшивых миротворцевБывший глава ЮКОСа, диссидент и общественный деятель Михаил Ходорковский дал развернутое интервью порталам Delfi в странах Балтии, в котором призвал Запад не совершать ошибку и не пытаться умиротворять Владимира Путина. Отвечая на вопрос журналистки Delfi.lv Ольги Драгилевой о позиции и отношении западных стран к войне, М. Ходорковский отметил, что если Путина не остановить на территории Украины, его придется останавливать на территории одной из стран НАТО. Во время разговора бизнесмен также прокомментировал зверства российской армии в Украине, рассказал о том, почему важно продолжать работу с населением России, какие и при каких обстоятельствах изменения там возможны, чем для многих россиян важен пример стран Балтии.

Российские военные назвали целью второй фазы войны выход к ПриднестровьюКомандование Центрального военного округа назвало выход к Приднестровью одной из целей второго этапа войны. "Контроль над югом Украины - это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения", - сказал исполняющий обязанности командующего войсками ЦВО Рустам Миннекаев. Кроме того, по его словам, контроль над Донбассом и Южной Украиной "позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также воздействовать на жизненно важные объекты украинской экономики", передает DW.

Глава Луганской областной администрации обвинил россиян в срыве эвакуации жителейСергей Гайдай рассказал, что автобус, который должен был эвакуировать жителей Рубежного, не смог доехать до южной части города, поскольку российские военные начали плотный артобстрел, передает Медуза.

Вице-премьер Украины: в пятницу гуманитарных коридоров не будетВице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что в пятницу, 22 апреля, гуманитарные коридоры работать не будут, передает Би-би-си."Из-за опасности на маршрутах сегодня, 22 апреля, гуманитарных коридоров не будет", - написала она.Накануне был запланирован "зеленый коридор" из оккупированных сел Херсонской области в Днепропетровскую, но он не сработал. Это был единственный коридор, который стороны согласовали на 21 апреля.

Россияне обстреляли Славянск Донецкой области, вероятно, кассетными бомбамиОб этом сообщил глава ВГА Вадим Лях."Ночь прошла тревожно, город подвергся обстрелам. Пострадали несколько районов. Предположительно, были использованы кассетные бомбы. К счастью, жертв удалось избежать. Эвакуируемся, не останавливаемся!" – подчеркнул он.

В Твери в здании НИИ войск Воздушно-космической обороны произошел пожарНИИ занимался разработкой "Искандеров".Власти региона сообщают, что в результате погибли 7 человек, 27 пострадали.Видео: Би-би-си

Украинский генштаб: россияне пробиваются на юг и запад от ИзюмаГенштаб украинских вооруженных сил в сводке на утро 22 апреля сообщает, в частности, что российские части пытаются пробиваться дальше на юг от города Изюм, пытаясь окружить донбасскую группировку украинских войск, передает Би-би-си."На Изюмском направлении противник сосредоточил до 25 батальонно-тактических групп [...] Враг совершает попытки вести настпление в направлении населенного пункта Заводы. Вышел на северные окраины Дубравного, пытается закрепиться на достигнутом рубеже", - говорится в сводке.Заводы находятся к западу от Изюма, Дубравное - к югу от него и всего в паре десятков километров на северо-запад от агломерации Славянска-Краматорска, а с востока к ней россияне пытаются пробиться со своих территорий Луганской и Донецкой областей.Коротко о других пунктах сводки:Россияне по-прежнему частично блокируют Харьков силами до семи БТГ и продолжают обстреливать позиции украинцев и город.На всех восточных участках фронта россияне в прошедшие сутки активизировались и атакуют, в частности, в районах Заречного, Рубежного, Попасной, Новотошковского, Марьинки.Всего на территории Донецкой и Луганской областей за сутки были отбиты десять атак, уничтожены шесть танков, восемь других бронемашин, пятнадцать автомобилей и четыре артиллерийские системы.На Запорожском направлении противник наращивает силы и выстраивает логистику.Генштаб также повторяет сообщение о том, что за день украинцы сбили 15 летательных аппаратов противника.

Российские войска обстреляли Днепропетровскую область. Удары нанесены по железнодорожной инфраструктуре Новомосковского района. "Днепропетровщина, 21 апреля, 19:55. У нас три ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе. Все живы. Вдребезги разбито железнодорожное полотно и контактная сеть. Пока не ясно, сможем ли возобновить движение", — написал глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко на своей странице на Facebook.

В братской могиле в селе Мангуш под Мариуполем могут находиться тысячи трупов, сказал советник мэра города Петр Андрющенко. "На это указывает сопоставление со спутниковыми фото сокрытия в Буче, где было обнаружено 70 человек. На снимках Maxar от 9 апреля сектор массовых захоронений в Мангуше в 20 раз больше. Новые траншеи оккупанты рыли и заполняли трупами ежедневно в течение всего апреля. Наши источники сообщают, что в таких могилах тела вкладывают в несколько слоев", - говорится в сообщении городского совета Мариуполя. "В Мариуполе совершено крупнейшее военное преступление 21 века. Это новый Бабий Яр. Тогда Гитлер убивал евреев, цыган и славян. А сейчас Путин уничтожает украинцев. Он уже убил десятки тысяч гражданских в Мариуполе. И это требует мощной реакции всего цивилизованного мира. Нужно остановить геноцид", – отметил мэр города Вадим Бойченко. https://twitter.com/biancabritton/status/1517170430473388033?ref_src=twsrc%5Etfw

Владимир Зеленский допустил деблокаду Мариуполя военным путем."Есть военный путь. К нему нужно готовиться, и мы готовимся быть мощными, и здесь нужна помощь наших партнеров. Самим нам сложно", - сказал он на совместном брифинге с премьер-министрами Испании и Дании в Киеве. Второй путь, по словам Зеленского, дипломатический и гуманитарный, и его можно осуществить быстро, в том числе с участием посредников, а также по формуле "раненых на раненых", но в России на это не согласны.

Президент США Джо Байден провел встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Белом доме и объявил о новом пакете военной помощи Киеву общей стоимостью в 800 млн долларов. Предыдущий пакет, примерно на ту же сумму, был выделен на прошлой неделе. Байден сообщил, что в новый пакет войдет тяжелое вооружение и боеприпасы к нему, к том числе десятки гаубиц и 144 тысячи снарядов к ним, а также тактические беспилотные аппараты. В Украине отсутствуют запасы снарядов американского калибра, передает BBC. По словам Байдена, новые вооружения отправятся прямо "на линию фронта свободы" - в зону начинающегося российского наступления на Донбассе.

Обстрелы Николаева не прекращаютсяПо словам местных жителей, этот "Смерч" был выпущен в ночь на 21 апреля.Как сообщал председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, в результате ночных обстрелов погиб один человек, двое получили ранения.На видео Радио Свободы – ракетный двигатель, боевая часть ракеты разорвалась в другом месте. Его убирают работники местного управления ГСЧС. Говорят, для них это ежедневное дело.

Великобритания ввела санкции против еще 26 российских физлиц и компанийСреди них гендиректор РЖД Олег Белозеров, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, первый заместитель начальника Генштаба ВС России Николай Богданский, врио главы МЧС Александр Чуприян, командующий силами специальных операций России Валерий Флюстиков, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, концерн "Калашников", "Промтех-Дубна" и НИИ, связанных с обороной, пишут ТАСС и Reuters.Ограничения предусматривают заморозку на территории Великобритании всех активов и заперт физлицам въезжать в страну, передает DW.

Новый обмен пленнымиО нем рассказала Ирина Верещук, вице-премьер Украины. По ее словам, украинская сторона вернула себе 19 человек - десять военных (среди них два офицера) и десять мирных жителей.Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сегодня заявила, что семеро военнослужащих из региона освобождены и возвращены в Россию.

Российские военные контролируют около половины Попасной, в городе идут постоянные боиОб этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.По его словам, с начала российского вторжения в Попасной погибло более 100 человек. В городе до сих пор остается более 2,5 тысяч жителей.Из оккупированной части Попасной россияне "эвакуируют", то есть депортируют людей в Первомайск.“Уличные бои идут без остановки, люди живут в бомбоубежищах, выйти на улицу не имеют возможности из-за плотности обстрелов. Уцелевшие дома в Попасной отсутствуют. В настоящее время медицинскую помощь могут оказать только военные врачи”, - написал Гайдай.Вчера о взятии города заявлял Кадыров, но в сводке Генштаба ВСУ это опровергалось.

Премьеры Дании и Испании в БородянкеКиев и Бородянку - поселок в Киевской области - сегодня посетили премьер-министр Дании Метте Фредрикссен и премьер Испании Педро Санчес, передает Би-би-си."Шокирован ужасами и зверствами войны Путина на улицах Бородянки. Мы не оставим Украину один на один", - написал Санчес в твиттере после поездки.Бородянка с 28 ферваля до 1 апреля была под контролем российских войск, точное число жертв здесь не называлось, но власти говорят о сотнях погибших.https://twitter.com/sanchezcastejon/status/1517084648320520192?ref_src=twsrc%5Etfw

Алексей Арестович подтвердил прекращение штурма "Азовстали" и отвод российских войск с МариуполяВо время брифинга советник главы ОП рассказал, что заявления Путина о том, что "Азовсталь" не нужно штурмовать, значат, что физически войска РФ взять его не способны, иначе понесут огромные потери.По его словам, часть войск из Мариуполя перебросили севернее, чтобы усилить свои силы, которые должны выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей."В течение суток противнику не удалось продвинуться ни на одном направлении", – заявил Арестович.

Россия закрыла Генконсульство Литвы в Санкт-Петербурге Москва закрыла Генеральное консульство Литвы в Санкт-Петербурге, сообщили в четверг в Министерстве иностранных дел Литвы.Россия указала, что предприняла такие действия после решения Литвы выслать главу посольства России в Вильнюсе и сотрудников Генконсульства России в Клайпеде.

Спецэфир: войска РФ обстреливают Харьков, русскоязычные Эстонии выступили с петицией против войныРоссийские войска не прекращают обстреливать второй по величине город Украины — Харьков. За минувшие сутки спасатели 11 раз выезжали на пожары, которые произошли после обстрелов города . Горели частные и жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи и административные здания. О гуманитарной ситуации в городе рассказывает Мария Авдеева, директор по исследованиям Европейской экспертной ассоциации.«Мы требуем немедленного прекращения военной агрессии и вывода российских войск с территории Украины», - говорится в петиции о прекращении войны России против Украины, которую просят подписать русскоязычные активисты Эстонии.Обсуждаем призыв подписать петицию с ее соавторами.

Литва передала Украине тяжелые минометыОб этом сообщил министр обороны страны Арвидас Анушаускас. Стоимость всей военной помощи Киеву он оценил в десятки миллионов евро. По его словам, Киев в том числе получил от ПРК "Стрингер", различные противотанковые вооружения, средства ПВО, амуницию, гранаты, пулеметы, автоматы и средства связи. "Трудно все назвать. Месяц назад я подсчитал, что это были 35 позиций в различных видах", - сказал министр обороны Литвы.

Украина требует срочный гуманитарный коридор из мариупольского комбината "Азовсталь" Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. "Там сейчас находятся около 1000 гражданских и 500 раненых военных. Их всех надо вытащить из Азовстали сегодня! Призываю мировых лидеров и международное сообщество сфокусировать сейчас свои усилия именно на Азовстали. Сейчас это ключевая точка и ключевой момент для гуманитарных усилий!!!", - заявила Верещук.

В Литве зарегистрировано более 47 тысяч беженцев из Украины19,5 тыс. из них - несовершеннолетние, показывают обнародованные в четверг данные Департамента статистики.

Владимир Путин приказал не штурмовать "Азовсталь""Это тот случай, когда мы должны думать - то есть, мы всегда должны думать, но в данном случае, тем более, о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в катакомбы и ползать там под землей на этих промышленных объектах. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела", - заявил он, передает Би-би-си.Путин добавил, что всем сдавшимся украинским военным будет гарантирована жизнь.

Шойгу доложил Путину, что Мариуполь "взят под контроль"На встрече Владимира Путина и Сергея Шойгу министр обороны назвал Мариуполь "столицей националистического "Азова"". Он заявил, что город взят под контроль - за исключением территории предприятия "Азовсталь". "Украинские боевики и иностранные наемники" там "надежно заперты", говорит Шойгу.Владимир Путин назвал "боевую работу" в Мариуполе "успехом". Он попросил представить к наградам российских военных. И сказал, что считает нецелесообразным штурм "Азовстали", передает Би-би-си.Чуть раньше вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук сообщила, что из Мариуполя накануне сумели уехать лишь четыре автобуса с беженцами, хотя планировалось несколько десятков. Сегодня эвакуация из города, где остается примерно 120 тыс. мирных людей, может продолжиться - если "позволит ситуация".

В Бородянке найдены ещё девять убитыхДве могилы с телами убитых во время российской оккупации города нашла полиция Киевской области.В одной могиле - тела двух мужчин 35 лет и 15-летней девочки, в другой – четырёх мужчин и двух женщин.На телах некоторых из убитых есть следы пыток, отметил начальник полиции Андрей Небытов.

Владимир Зеленский заявил, что готов обменять российских военнопленных на безопасный проход для гражданских лиц и украинских войск в Мариуполе.

Институт изучения войны: серьезного продвижения армии РФ не видно, она еще готовит большое наступлениеАмериканский аналитический Институт изучения войны в подробной сводке-оценке хода боевых действий за 20 апреля пишет, что российские войска за среду лишь немного продвинулись на востоке Украине, взяв несколько поселков и пройдя немного вперед в городах Рубежное и Попасная, передает Би-би-си. В целом же способности к мощным прорывам они пока не демонстрируют, сказано в сообщении."Российские силы [...] продолжают строить логистику и командную инфраструктуру, необходимые для большого наступления. Российские силы не добились никаких больших прорывов и не демонстрируют способности к одновременному и успешному наступлению на многих направлениях", - пишут эксперты Института изучения войны.В отчете за 20 апреля, составленном по открытым источникам, в частности, говорится, что на огромной территории завода "Азовсталь", где обороняется украинский гарнизон Мариуполя, россияне, скорее всего, добились лишь незначительного продвижения.На севере Донбасса российские войска продолжили атаки на Рубежное и Попасную и, похоже, захватили некоторые кварталы Попасной и пригороды Северодонецка.Атаки 20 апреля с юга в направлении Гуляйполя и Темировки (с прицелом на окружение группировки украинских войск у Донецка) успеха, по оценке Института изучения войны, не имели.

Министры финансов ведущих стран мира, в том числе США и Евросоюза, а также представители Украины покинули проходившее в Вашингтоне закрытое заседание "Большой двадцатки" во время выступления по видеосвязи министра финансов России Антона Силуанова, который ранее попал под санкции американского правительства. Среди тех, кто демонстративно проигнорировал выступление российского министра, были глава американского минфина Джэнет Йеллен, председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы Джером Пауэлл и председатель Европейского Центробанка Кристин Лагард.

"Что значит — без вести пропавший? Мой сын погиб?" Матери срочников с затонувшего крейсера" "Москва" рассказали, как ищут своих детейВечером 13 апреля в Черном море загорелся крейсер ”Москва”, позже корабль затонул. Украинская сторона заявляет, что флагман Черноморского флота поразили две ракеты ”Нептун”. Российское министерство обороны утверждает, что корабль загорелся ”в результате пожара после детонации боеприпасов”, а пошел на дно из-за шторма. Точное количество членов экипажа ”Москвы” до сих пор не названо (но речь идет о нескольких сотнях). Число погибших, раненых и пропавших без вести также неизвестно. Несмотря на многочисленные свидетельства о гибели матросов, Москва утверждает, что весь экипаж был спасен. ”Медуза” поговорила с матерями тех, кто — несмотря на заявления Минобороны России — так и не вышел на связь с родными после крушения ”Москвы”.https://www.delfi.lt/article.php?id=90016175

На этой неделе Великобритания планирует ввести новые санкции против РФОб этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.Новые меры, предположительно, коснутся военно-промышленного комплекса РФ, а также российских олигархов и связанных с ними лиц.

Подоляк: Украинская сторона получила предложения Москвы и начала их изучатьСоветник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что украинская сторона получила предложения Москвы и изучает их, передает Би-би-си."Украина еще в рамках стамбульского раунда (последние очные переговоры России и Украины прошли в Стамбуле 29 марта) передала стороне оппонентов свои предложения по формульным решениям. В том числе, касательно гарантий безопасности как обеспечения последующих ненападений на нашу страну. Российская сторона изучила предложения и высказала свои встречные позиции. Дальше - наша очередь изучать, сравнивать, делать выводы. В том числе, политико-юридического характера", - цитирует его Интерфакс.Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в рамках переговорного процесса Москва передала Украине проект документа с "четкими формулировками" и "ждет ответа".На вопрос о том, установлены ли сроки для ответа Киева, Песков ответил: "Это зависит от украинской стороны".

Минобороны Великобритании: военное присутствие РФ у восточных границ Украины усиливаетсяПо данным Минобороны Великобритании, интенсивность боев в Донбассе растет, сохраняется риск нанесения высокоточных ударов по приоритетным целям на всей Украине.https://www.delfi.lt/article.php?id=90013957

Более 5 млн украинцев выехали за границу после начала войныОб этом сообщает управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.По их данным, больше всего переселенцев приняли Польша (более 2,8 млн человек) и Румыния (757 тыс). Также в ООН отмечают, что в России оказались 549,8 тысяч украинцев.

Кремль: Украине в рамках переговоров передан проект документа "с четкими формулировками"Украинской стороне в рамках переговорного процесса передан проект документа с "четкими формулировками", заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."В настоящее время украинской стороне передан наш проект документа, который включает в себя абсолютно четкие, выработанные формулировки. Мяч на их стороне, ждем ответа", - цитирует его Интерфакс.На вопрос о том, установлены ли сроки для ответа Киева, Песков заявил: "Это зависит от украинской стороны", передает Би-би-си.Последний раз Россия и Украина проводили очные переговоры 29 марта в Стамбуле, куда прибыли делегации двух стран.Спустя неделю глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина представила новый проект соглашения с Россией, который отличается от проекта, обнародованного в конце марта после переговоров в Стамбуле. В частности министр пожаловался на "размытые формулировки".Украинские власти в ответ заявили, что Лавров делает провокационные заявления, чтобы надавить на позиции Киева. "Идет работа юридических подгрупп относительно точности и соответствия формулировок. Не более того", - заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.12 апреля президент России Владимир Путин заявил, что переговоры вернулись "в тупиковую ситуацию".

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель посетил разрушенную российскими военными Бородянку"История не забудет военные преступления, которые здесь были совершены. Не может быть мира без справедливости", - написал он.

Cпецэфир Delfi: Артемий Троицкий — как война затронула музыку? Валдас Туткус — о битве за ДонбассНа фоне начала наступления российских войск на Донбассе сразу несколько стран НАТО объявили о предоставлении Киеву новых видов вооружений для войны с Россией. О ситуации в районах боевых действий, военной помощи стран Альянса Украине говорим с гостем студии, бывшим командующим ВС Литвы, генерал-лейтенантом Валдасом Туткусом.Многие украинские музыканты и исполнители, ведущие после вторжения России взяли в руки оружие, стали волонтерами, часть российских музыкантов открыто осудила войну, другие молчат или выступают в поддержку властей.Как агрессия России, война затронула музыку?Об этом в интервью с музыкальным критиком и журналистом Артемием Троицким.

Война России против Украины. На чьей стороне Грузия?Среди трех стран Южного Кавказа - Азербайджана, Армении и Грузии - последняя приняла войну России против Украины наиболее близко к сердцу. Но, учитывая и без того напряженные грузино-российские отношения, в Киеве от Грузии в данной ситуации все же ожидали большего, пишет DW.https://www.delfi.lt/article.php?id=90009113

Вице-мэр: Мариуполь в осаде более 50 дней, Украине нужно больше оружияВ Мариуполе остаются около 130 тысяч жителей, город в осаде уже более 50 дней, сказал в эфире Би-би-си заместитель мэра города Сергей Орлов.Все это время им не хватает еды, воды и медицинской помощи.Орлов также добавил, что украинским военным нужно больше оружия, чтобы удержать город под своим контролем.

Полиция: за сутки российские военные обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой областиВ результате обстрелов погибли мирные жители, есть раненые. Разрушены по меньшей мере 30 гражданских объектов – жилые дома, школа, детский сад, предприятия, магазины, железнодорожный путь.Стреляли по таким населенным пунктам: Мариуполь, Авдеевка, Угледар, Марьинка, Краматорск, Новогродовка, Торецк, Николаевка, Благодатное, Орловка, Рубцы, Приволье.Враг обстреливал мирное население ракетами из реактивных систем залпового огня "Град", танков, тяжелой артиллерии.

Страны НАТО помогают Украине самолетами, ракетами и бронетехникой для битвы за ДонбассВ течение вторника сразу несколько стран НАТО объявили о предоставлении Киеву новых видов вооружений для войны с Россией. На фоне начала наступления российских войск на Донбассе США сообщили, что альянс уже помог Украине увеличить число своих боевых самолетов, Британия пообещала направить больше артиллерии и ракеты "Бримстоун", а правительство Нидерландов сообщило об отправке тяжелой техники.https://www.delfi.lt/article.php?id=90008545

Новый ультиматум России защитникам МариуполяМинистерство обороны России вновь призвало украинские войска, обороняющие завод "Азовсталь" в Мариуполе, в среду сложить оружие, передает Би-би-си.Российские войска продолжают обстрелы города, который уже много дней находится в осаде, однако морские пехотинцы и бойцы полка "Азов" продолжают удерживать позиции на территории гигантского завода.Российские войска обещают соблюдать перемирие на срок действия ультиматума начиная с 11 утра по Гринвичу 20 апреля.Такой же ультиматум выдвигался и во вторник, однако ни один украинский солдат так и не сдался.Хотя российская армия взяла под контроль практически весь город, украинская сторона утверждает, что ее солдаты будут сражаться до последнего.

За время войны в Украине погибли 205 детей За 55 дней войны в Украине погибли 205 детей и 373 ребенка получили ранения. Об этом сообщает утром в среду канал "Украина 24" со ссылкой на офис генпрокурора, передает Би-би-си.

Жителей Луганской области снова призывают эвакуироваться"20 апреля будет очередная попытка спасти людей из Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Горного и Попасной.Ситуация усложняется каждый час. Мы отправляем автобус и гуманитарку, к примеру, в Попасную и не уверены, доберутся ли они до места назначения. Продукты питания почти негде купить, как и медикаменты. Эвакуируйтесь и уговаривайте родных – может наступить день, когда мы не сможем доставить лекарства и еду. Обезопасьте себя – идите к эвакуационному транспорту и уезжайте. Вас встретят – в Днепре или Ужгороде, Черновцах или Кропивницком – помогут со всем", - написал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Би-би-си: главное к утру 20 апреляЕсли верить утренней сводке украинского генштаба, существенных перемен на фронте нет. Россияне постоянно обстреливают и бомбят позиции украинцев на Донбассе, атакуют, пытаются нащупать слабые места, на севере региона стараются продолжить наступление, но без больших успехов.Сергей Волына, командир украинской бригады морской пехоты, остатки которой сражаются в окружении в Мариуполе, призвал лидеров США, Британии, Турции и Украины договориться с Россией и спасти его бойцов и остающихся с ними на территории завода "Азовсталь" мирных жителей.Пентагон объявил, что Украина уже получила боевые самолеты - но не от США, а от других стран НАТО. Какие самолеты и сколько, не сообщается.Президент США Джо Байден, по данным прессы, в ближайшие дни объявит еще об одном пакете помощи Украине на сумму около 800 млн долларов, и этот пакет будет включать артиллерию и снаряды.

Президент Байден заявил, что США направят в Украину больше артиллерийских систем в связи с наступлением России на востоке страны. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в парламенте, заявил, что Великобритания предоставит Украине больше артиллерийского вооружения, поскольку война с Россией переходит в новую фазу. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна предоставит Украине средства на продолжение закупок оружия, в том числе противотанкового и противовоздушного вооружения, которое запросила Украина. По словам Шольца, Германия также будет работать с партнерами, чтобы обеспечить поставки Украине дальнобойной артиллерии в связи с российским наступлением в Донбассе.

В Мариуполе российские военные сбросили мощную бомбу на больницу в районе завода "Азовсталь". Об этом в Facebook сообщил народный депутат Украины и бизнесмен Сергей Тарута. Под завалами, написал он, находятся около 300 человек, в том числе дети. В то же время командир полка "Азов" Святослав Паламар заявил, что завод практически полностью разрушен, а под завалами остается очень много людей. На завод, по его словам, постоянно сбрасывают мощные бомбы.

Руководство России хочет "продать" своему народу выход на границы Донецкой и Луганской областей, как победу в войнеТакое предположение высказал советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.Кроме этого, он рассказал, что российские войска пытаются продвинуться от Изюма и окружить Рубежное, Северодонецк и Попасную, передает Медуза. По его словам в данный момент вооруженные силы России прощупывают слабые места, чтобы сосредоточить там усилия.

Romania Libera: Румыния направит ВСУ Украины партию летального оружия из резервов Минобороны своей страныДля поставки оружия властям Румынии пришлось внести поправки в законодательство. Теперь Румыния может поставлять вооружение не только странам, входящим в блок НАТО, но и "потенциальным союзникам альянса"."Учитывая, что Киев участвует в партнерских программах западного военного блока, он может рассчитывать на подобную военную помощь", - сообщили в Минобороны Румынии.

Корреспондент Bild показал Харьков после сегодняшних обстреловСегодня Харьков подвергся сильному обстрелу, об этом сообщали и украинские власти и СМИ.По словам харьковского губернатора Олега Синегубова, в результате обстрелов погибли не менее 3 человек, и еще 16 получили ранения.https://twitter.com/bjoernstritzel/status/1516358218678784005?ref_src=twsrc%5Etfw

Нидерланды готовы отправить в Украину тяжелое оборудование, в том числе бронетехнику, сообщил в Twitter премьер-министр страны Марк Рютте.

Нидерланды готовы отправить в Украину тяжелое оборудование, в том числе бронетехнику, сообщил в Twitter премьер-министр страны Марк Рютте.

Украина провела пятый по счету обмен военнопленнымиОб этом сообщает вице-премьер Ирина Верещук. "Сегодня мы обменяли 60 военнослужащих, из них 10 офицеров. Также домой возвращаются 16 гражданских лиц",- заявила Верещук.

Власти города: Россия фактически проиграла битву за Харьков Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире всеукраинского марафона"Враг понял, что битву за Харьков фактически уже проиграл. Ему будет крайне тяжело атаковать наши позиции ВСУ, которые сейчас мы держим. У него остается одно направление – через Купянск, через Изюм, чтобы перенаправлять свои войска на Луганскую и Донецкую область, увеличивать свое военное присутствие в том направлении", - заявил Синегубов. "Однако наши Вооруженные силы также там свои позиции держат, ведут ожесточенные бои, и враг там действительно ежедневно теряет большое количество живой силы, самолетов и бронированной техники, вчера был сбит самолет на Балаклейском направлении", - добавил он

В Киевской области в результате российской агрессии погибли более 1000 мирных жителейОб этом сообщил начальник полиции в Киевской области.По его словам, полиция собирает информацию о преступлениях российских военных, уже допрошено более 27 тысяч человек.

Литва: за использование георгиевской ленты и других символов войны РФ против Украины - штрафыИзменения вступят в силу после их подписания президентом Гитанасом Науседой.https://www.delfi.lt/article.php?id=90002331

Специальный эфир Delfi с Анатолием Лебедька: наступление на Донбассе и угрозы из Минска ЛитвеРоссийские войска начали широкомасштабные наступательные операции на Донбассе. В Киеве находится наш коллега Эдгарас Савицкас, с которым обсуждаем последние новости о ситуации в Украине. Гость студии — представитель Светланы Тихановской по конституционной реформе Анатолий Лебедька. Говорим об угрозах Литве, Латвии и Польше со стороны Минска, белорусском безвизе, закрытие границы для грузового транспорта из ЕС и Лукашенко, пытающемся усидеть на двух стульях.Начало в 13.00

ООН: количество жертв войны среди гражданского населения превысило две тысячи человекС 24 февраля, по данным Верховного комиссариата ООН по правам человека, погибли 2072 человека, в том числе 169 детей. Еще 2818 человек получили ранения, передает Медуза.В Донбассе погибли 732 человека (653 — на территориях, контролировавшихся на момент начала войны Украиной, 79 — на территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР), в остальных регионах страны погибли 1340 человек.В ООН отмечают, что в реальности количество погибших на данный момент больше, так как из-за продолжающихся боевых действий верифицированная информация о жертвах поступает с задержками.

Карта боевых действий: войска РФ начали наступление на Донбассе, ВСУ контрнаступают под ХарьковомАмериканский Институт изучения войны в ночь с 18 на 19 апреля опубликовал новую карту боевых действий в Украине. Сообщается, что 18 апреля российские войска начали новую фазу широкомасштабных наступательных операций на востоке Украины, вероятно, с целью полного захвата Донецкой и Луганской областей. Впрочем, в течение суток российские силы не добились каких-либо крупных территориальных завоеваний.https://www.delfi.lt/article.php?id=90000509

Начался штурм "Азовстали" в Мариуполе. Там могли остаться мирные жителиВласти самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили о начале штурма металлургического комбината «Азовсталь». Это главный очаг украинского сопротивления в городе, передает Би-би-си.«Частично штурмовые группы, которые были подобраны специально для штурма этого объекта, уже приступили к работе, - рассказала в эфире «России 24» представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин. - В этом нам хорошо помогают российская авиация и артиллерия. Надеемся, что в ближайшее время эти псевдозащитники украинского народа сдадутся, люди вздохнут спокойно и мы больше никогда не будем слышать про страдания гражданского населения Мариуполя».«Азовсталь» до сих пор контролировалась вооруженными силами Украины, в частности, 36-й бригадой морской пехоты и полком «Азов». В понедельник начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин говорил CNN, что на территории «Азовстали» от обстрелов и авиаударов укрываются около 1000 человек. Вице-премьер Украины Ирина Верещук обращалась к российским властям с требованием открыть гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск для гражданских лиц. Утром вторника она сообщила, что гуманитарные коридоры так и не открылись.Басурин при этом назвал фейком информацию о том, что на территории «Азовстали» остались мирные жители.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай призвал жителей области срочно эвакуироваться "Времени на раздумья не осталось. Решения следует принимать быстро. Уезжайте! Тысячи жителей Кременной не успели и теперь находятся в заложниках у россиян", - подчеркнул он. Гайдай просит местных жителей спасаться, чтобы не стать дешевой рабочей силой или мобилизованными в оккупационные войска. А тех, кто не согласен, россияне убивают на месте. "Эвакуируйтесь в безопасные регионы Украины – вам помогут с поиском жилья, получением денежной помощи от государства и международных партнеров, решат другие бытовые проблемы. Автобусы ждут", - добавил глава Луганской ОВА.

Президент США Джо Байден в настоящее время не планирует визит в Украину"Планов на визит президента нет. Мы не укажем ни здесь, ни где-либо в правительстве, поедет ли кто-то, кто именно и когда по причинам безопасности", - заявила на брифинге в Вашингтоне официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Если же кто-либо из американских чиновников и отправится в Киев, из соображений безопасности об этом будет сообщено только после его прибытия туда, подчеркнула спикер.

Армия Украины: силы РФ пытаются установить полный контроль в ДонбассеУкраинские военные представили первые данные о ситуации на востоке Украины, после того как российские войска начали наступление накануне вечером, передет Би-би-си.В сторону Украины направляются военные колонны из центральных и востоных районов РоссииРоссийские войска предпринимают попытки прорвать украинскую оборону в Донецкой и Луганской областях для установления полного контроля в регионеУкраина заявляет, что за последние 24 часа уничтожила 10 российский танков, 18 БТРов и восемь единиц другой техники. ВВС Украины в понедельник поразили семь целей – российский военный самолет, четыре беспилотника и две крылатые ракетыРоссия продолжает использовать территорию Беларуси для обстрелов украинских населенных пунктовРоссийские военные части продолжают блокировать части Харькова и продолжают попытки взять под полный контроль Мариуполь810-я отдельная морская бригада Черноморского флота России потеряла 158 моряков, около 500 человек ранены, 70 числятся пропавшими без вести.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Россия начала битву за ДонбассОб этом он сказал в видеообращении по итогам 54-го дня войны.Российские войска начали битву за Донбасс, к которой так давно готовились, заявил он. "Значительная часть российских войск сконцентрирована там для наступления. Сколько бы туда не сгоняли военных, мы будем защищаться. Будем бороться. Ничего украинского не отдадим", - заявил Зеленский.Началась вторая фаза войны, заявил и глава Офиса президента Андрей Ермак. Об этом же в “Фейсбуке” написал и глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.