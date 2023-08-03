Война в Украине: ЕС расширяет санкции в отношении Беларуси

Новые меры обеспечивают более тесную согласованность санкций ЕС в отношении России и Беларуси и служат тому, чтобы лишить Россию возможности обходить санкции через Беларусь, следует из пресс-релиза. В категорию товаров, запрещенных к экспорту в Беларусь, был включен "ряд высокочувствительных товаров и технологий, способствующих военно-техническому укреплению" этой страны.

Кроме того, был введен запрет на экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, предназначенных для использования в авиационной и космической промышленности. Изменения также приводят санкции в отношении Беларуси в соответствие с санкционным режимом в отношении России, подчеркивает пресс-служба ЕК.