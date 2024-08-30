Война в Украине: две просьбы Киева, которые не выполнил ЕС

В качестве одного из аргументов Боррель привел перед встречей такие данные: с начала полномасштабного вторжения Россия запустила по Украине более 14 000 беспилотников, почти 10 000 ракет и еще больше корректируемых бомб. Значительная их часть была запущена именно с российской територии.

Киев просит позволить ВСУ наносить удары по военным целям в глубине РФ - как пояснил Кулеба, в основном речь идет об аэродромах, с которых стартуют российские бомбардировщики для ударов по украинским войскам и гражданской инфраструктуре. „Если мы получим достаточное количество ракет и разрешение наносить удары, то значительно уменьшим возможности России по нанесению ущерба нашей инфраструктуре и улучшим ситуацию для наших сил на земле, - сказал министр. - Нам хотелось бы избежать ситуации, в которой публично будут делаться заявления, что никто в принципе не против ударов в глубине России, но при этом не будет предприниматься никаких реальных действий, чтобы их разрешить. Реальные действия - это отправить нам ракеты и позволить использовать их на территории России против законных военных целей“.